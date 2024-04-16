Удари по підприємству в Татарстані свідчать про спроможність України уражати цілі у глибокому тилу РФ, - британська розвідка

Після ударів по підприємству з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані британська розвідка вважає, що Україна спроможна уражати цілі у глибокому тилу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії.

"2 квітня 2024 року Збройні сили України завдали удару по заводу в Татарстані, розташованому приблизно за 800 миль від українського кордону. Завод працює з липня 2023 року й відомий тим, що на ньому виробляють іранські безпілотники типу "Шахед", які Росія використовує для атак по Україні. Голова Татарстану згодом заявив, що "ніхто не захистить нас, окрім нас самих", - йдеться у звіті.

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Як зазначається, цей випадок підтверджує спроможність України завдавати ударів у глибокому тилу РФ, обходити систему ППО та знаходити об’єкти, які пов’язані з російською воєнною машиною.

"Коментарі очільника Татарстану, найімовірніше, свідчать про побоювання таких атак. Імовірно, Міністерство оборони РФ намагається прикривати подібні об’єкти і балансує ризики для об’єктів, де працюють цивільні, задля першочергової уваги до лінії фронту, де тактика застосування Україною безпілотних систем і частота таких атак продовжує створювати проблеми для російських сил", - додали в розвідці Британії.

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Раніше росЗМІ повідомили, що вранці 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

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