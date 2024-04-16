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Новини Мобілізація
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Мобілізація авто: У кого та за яких умов можуть вилучити транспортний засіб

авто

Вилучати авто на потреби ЗСУ можуть у громадян, які мають більше одного транспортного засобу.

Про це йдеться в матеріалі Економічної правди, інформує Цензор.НЕТ.

Мобілізація транспортних засобів

Так, під час мобілізації громадяни повинні надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним Силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості.

Це правило є в нинішньому законі про мобілізацію, який передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян.

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації – відповідно до Мобілізаційного плану України. Вилучити транспортний засіб можуть Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.

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У кого та які авто можуть вилучити

Вилучати авто на потреби ЗСУ можуть у громадян, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля, і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб. Тобто, якщо у людини є лише один автомобіль, його не вилучатимуть.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснював, що в новому законі конкретизували, що транспорт не вилучатимуть, якщо він "є єдиним джерелом забезпечення існування людини".

"Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил. Йдеться про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя. Тому я думаю, що 90% громадян точно не варто перейматися про ці норми, які ми уточнили", - зазначав Веніславський.

Він також пояснив детальніше, як має працювати алгоритм перед вилученням авто: Збройні Сили формують, які їм потрібні транспортні засоби, потім у межах цих потреб у конкретних адміністративно-територіальних одиницях в областях формуються мобілізаційні замовлення і вони ставляться на облік у ТЦК і можуть бути вилучені. Проте це не означає, що їх обов'язково буде вилучено. Легковий авто в таких потребах точно немає.

Інформацію про наявні транспортні засоби у громадян ТЦК отримає від органів, що ведуть їхній облік (МВС, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства).

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Чи вилучатимуть авто в ухилянтів

Закон про мобілізацію передбачає положення щодо покарання тих, хто ухиляється від мобілізації. Однак норми про вилучення авто в ухилянтів немає. Їх обмежуватимуть у праві користування власним транспортним засобом. Виняток – якщо водійство є джерелом доходу для людини, якщо людина має інвалідність I чи II групи чи має дитину з такою інвалідністю.

Подальша доля вилученого авто

Транспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Тобто, якщо авто, до прикладу, вилучили у Київській області, його не можна відправляти у Дніпропетровську область – і навпаки.

Також заборонено передавати права власності на транспортний засіб, здавати його в довгострокову оренду чи використовувати як заставу. Повернути транспортний засіб власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабінет Міністрів.

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Автор: 

авто (6158) законопроєкт (3584) мобілізація (3042)


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Топ коментарі
+23
самий час відібрати: вантажівки, трактори, екскаватори.
і взагалі, все, що припаде до душі, місцевому князьку, і його куму.
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16.04.2024 14:54
+21
Чому не можна просто купити в людини цей транспортний засіб???
Чому його *****, потрібно вилучати???
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16.04.2024 15:00
+18
А в олігархів , чинуш і багатіїв автівки - за кордоном ! Як і бабло і нерухомість ....
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16.04.2024 14:53
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а давайте потрусимо кончу заспу там хмара всього і грошей найдемо на десят Патріотів в льогку
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16.04.2024 20:33 Відповісти
А шо у фірм та кампаній вже нічого забирати не будуть? Відкупилися? Це шо якийсь майор з ТЦК який їздить на геленвагені,забере в мене мій старенький сузуки джіммі 2010 року?
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16.04.2024 20:43 Відповісти
Ні, він візьме з вас трохи грошей щоб не забирати. І взагалі геленваген на фронті не дуже зайде, а от джіммі якраз топ. А по факту ніхто нічого не забиратиме. Зараз же не забирають. В майбутньому все може бути, людська алчність не має меж.
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16.04.2024 23:14 Відповісти
Те, у кого 3 машины и больше, а то и целый автопарк, могут не беспокоиться...
Ведь, сказано, "ТЕ, У КОГО БОЛЕЕ ОДНОЙ"

т.е. по базе будут сначала пробивать тех, у кого ДВЕ машины
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16.04.2024 23:47 Відповісти
Бежит лиса по лесу. Навстречу ей обезьяна.

- Лиса, ты куда так несёшься?

- Да у нас новый прогрессивный налог на мех ввели. Боюсь, как бы с меня последнюю шкуру не сняли.

Обезьяна, услышав это, как кинется бежать! Даже лису обогнала. Лиса ей в спину удивлённо кричит:

- Обезьяна, а тебе-то, голозадой, чего бояться?

Обезьяна, обернувшись на бегу:

- А то я порядки в нашем лесу не знаю! С голозадых-то и начнут!
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16.04.2024 23:53 Відповісти
Нормальный закон, по типу эстонского. правда эстонцы и люди другие, понимают, что если уже дойдет до мобилизации транспорта, то значит враг у ворот. А хахлам и маларосам кажется, что война где-то на далеком бамбасе, который и не нужен никому даже. Да им и Украина не нужна, собственно говоря.
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17.04.2024 00:29 Відповісти
Що тут забув московит?
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17.04.2024 08:28 Відповісти
У московита спроси
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17.04.2024 15:39 Відповісти
Нехай у ахметова, (який здав Донбас кацапам } заберуть палац на Лазурному бергу Францii за 200 мiльонiв евро.
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17.04.2024 00:56 Відповісти
Тепер у холопів й машини заберуть. Ну, що, бидло, поржали?
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17.04.2024 07:39 Відповісти
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