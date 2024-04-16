Мобілізація авто: У кого та за яких умов можуть вилучити транспортний засіб

Вилучати авто на потреби ЗСУ можуть у громадян, які мають більше одного транспортного засобу.

Про це йдеться в матеріалі Економічної правди, інформує Цензор.НЕТ.

Мобілізація транспортних засобів

Так, під час мобілізації громадяни повинні надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним Силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості.

Це правило є в нинішньому законі про мобілізацію, який передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян.

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації – відповідно до Мобілізаційного плану України. Вилучити транспортний засіб можуть Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.

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У кого та які авто можуть вилучити

Вилучати авто на потреби ЗСУ можуть у громадян, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля, і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб. Тобто, якщо у людини є лише один автомобіль, його не вилучатимуть.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснював, що в новому законі конкретизували, що транспорт не вилучатимуть, якщо він "є єдиним джерелом забезпечення існування людини".

"Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил. Йдеться про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя. Тому я думаю, що 90% громадян точно не варто перейматися про ці норми, які ми уточнили", - зазначав Веніславський.

Він також пояснив детальніше, як має працювати алгоритм перед вилученням авто: Збройні Сили формують, які їм потрібні транспортні засоби, потім у межах цих потреб у конкретних адміністративно-територіальних одиницях в областях формуються мобілізаційні замовлення і вони ставляться на облік у ТЦК і можуть бути вилучені. Проте це не означає, що їх обов'язково буде вилучено. Легковий авто в таких потребах точно немає.

Інформацію про наявні транспортні засоби у громадян ТЦК отримає від органів, що ведуть їхній облік (МВС, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства).

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Чи вилучатимуть авто в ухилянтів

Закон про мобілізацію передбачає положення щодо покарання тих, хто ухиляється від мобілізації. Однак норми про вилучення авто в ухилянтів немає. Їх обмежуватимуть у праві користування власним транспортним засобом. Виняток – якщо водійство є джерелом доходу для людини, якщо людина має інвалідність I чи II групи чи має дитину з такою інвалідністю.

Подальша доля вилученого авто

Транспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Тобто, якщо авто, до прикладу, вилучили у Київській області, його не можна відправляти у Дніпропетровську область – і навпаки.

Також заборонено передавати права власності на транспортний засіб, здавати його в довгострокову оренду чи використовувати як заставу. Повернути транспортний засіб власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабінет Міністрів.

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