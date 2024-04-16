Відновлено рух вантажівок в обох напрямках у пункті пропуску "Долгобичув-Угринів", - Держприкордонслужба
Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. На даний час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави", - йдеться в повідомленні.
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gr1959
показати весь коментар16.04.2024 15:12 Відповісти Мені подобається 0
Gary Grant
показати весь коментар16.04.2024 15:19 Відповісти Мені подобається 1
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