УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5044 відвідувача онлайн
Новини
689 2

Відновлено рух вантажівок в обох напрямках у пункті пропуску "Долгобичув-Угринів", - Держприкордонслужба

польща

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. На даний час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Блокада кордону: Польські фермери за день не пропустили жодної вантажівки на трьох пунктах

Автор: 

блокада (737) кордон (4756) Польща (8489)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жінки прибігли до фермерів і почали лаятись. "Коли, сучі діти, картоплю будемо саджати ? Москалі не приїхали на заробітки!"
показати весь коментар
16.04.2024 15:12 Відповісти
Кацапи вчасно не проплатили. Зараз закинуть бабла і по-новому.
показати весь коментар
16.04.2024 15:19 Відповісти
 
 