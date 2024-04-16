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Шольц на зустрічі з Сі Цзіньпіном попросив Китай сприяти "справедливому миру" в Україні

шольц,сі,цзіньпін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні шляхи досягнення справедливого миру в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я хотів би з вами обговорити, як ми можемо зробити більший внесок для досягнення справедливого миру в Україні", - наголосив Шольц

Під час переговорів з лідером Китаю канцлер Німеччини заявив, що дії Росії завдають шкоди всьому міжнародному порядку, оскільки порушують основний принцип статуту ООН – принцип непорушності національних кордонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц закликав Китай не допомагати РФ

Сі натомість сказав, що Китай та Німеччина "повинні розвивати двосторонні відносини з довгострокової та стратегічної перспективи й працювати разом, щоб внести у світ більше стабільності й впевненості".

Він наголосив на важливості співпраці між великими державами перед обличчям "зростаючих ризиків і викликів", "нової ери турбулентності та потрясінь".

Водночас у заяві за підсумками зустрічі лідерів йдеться, що Китай не є ані стороною, ані учасником "української кризи", а Пекін "по-своєму просуває мирні переговори", інформує Tagesschau.

Читайте також: Сі Цзіньпін назвав "чотири принципи для запобігання виходу кризи в Україні з-під контролю"

Автор: 

Китай (4560) Сі Цзіньпін (314) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+6
У Китаю справедливість зовсім інакша ніж у України.
******** Китай вважає українців "сепаратистами".
Тож, справедливість для Китаю - це Україна під кацапським чоботом.
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16.04.2024 15:24
+5
Попросив крокодила не їсти м'ясо.
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16.04.2024 15:20
+3
Судячи з викладеної розмови косоокі під-ори, пана Шольця, чемно обісцяли...
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16.04.2024 15:21
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Попросив крокодила не їсти м'ясо.
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16.04.2024 15:20 Відповісти
Судячи з викладеної розмови косоокі під-ори, пана Шольця, чемно обісцяли...
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16.04.2024 15:21 Відповісти
У Китаю справедливість зовсім інакша ніж у України.
******** Китай вважає українців "сепаратистами".
Тож, справедливість для Китаю - це Україна під кацапським чоботом.
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16.04.2024 15:24 Відповісти
Євродитсадок.
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16.04.2024 15:24 Відповісти
Кого вони всі просять??? Такого самого людожера як і путлєра, це все одно що розмовляти з муром!!! Їхня, китайозів відповідь це ні про що!!!
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16.04.2024 15:24 Відповісти
Інакше кажучи, сьогодні Шольц - це Штольц. Біполярочка.
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16.04.2024 15:24 Відповісти
Толку з того що попросив?
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16.04.2024 15:28 Відповісти
Шольц: "дії росії завдають шкоди всьому міжнародному порядку, оскільки порушують основний принцип статуту ООН - принцип непорушності національних кордонів."

Цзиньпінь: "Китай та Німеччина повинні розвивати двосторонні відносини з довгострокової та стратегічної перспективи й працювати разом, щоб внести у світ більше стабільності й впевненості".
Якби ці репліки комусь показати, хто не знає цих двох і не бачить їх прізвищ, сказали б: "Другий співрозмовник -- ідіот."
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16.04.2024 15:32 Відповісти
Це лінгводудос. Лінгво-DDoS атака. Словесна діарея по-простому.
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16.04.2024 15:41 Відповісти
Ну що то за наратив "справедливий мир"? Для українців справедливий мир - це одне, для німців - друге, а для китайців - третє. Тільки виведення військ агресора з окупованих територій і відновлення територіальної цілістності - це і є справедливий мир.
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16.04.2024 15:33 Відповісти
Просити треба,переносячи свої виробництва в В'єтнам,Малайзію і Мексику,а не падати на коліна і відсмактувати китайський чупа-чупс.Китай має відчути економічно наслідки своєї підтримки ху@ляндії.
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16.04.2024 15:33 Відповісти
Чотири доби китайці обсцикають шольца
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16.04.2024 15:47 Відповісти
Вже відчутне розчарування товариша Сі по відношенню до здобутків ***** у війні з Україною. Адже, надаючи свою згоду ******* напасти на Україну, правитель Китаю розраховував швидко отримати обіцяні йому українські орні землі в оренду на 100 років для прогодівлі свого 1.4 мільярдного населення. Але все пішло по зовсім іншому сценарію.
Тому зараз питання стоїть так, щоби можна було отримати хоч щось для покриття своїх багатомільярдних збитків від цієї авантюри. Звідси - така наполегливість у заморожуванні поточної лінії зіткнення з потенційним збереженням окупованих територій за пітьмою (читай - Китаєм).
Тиск на Україну на полях битви за незалежність і територіальну цілісність наростатиме.
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16.04.2024 15:50 Відповісти
слова лицемірного фріца про "ніщо".але про китайсько- німецьку торгівлю більш важливіше і актуальніше..
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16.04.2024 16:37 Відповісти
 
 