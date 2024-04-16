Шольц на зустрічі з Сі Цзіньпіном попросив Китай сприяти "справедливому миру" в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні шляхи досягнення справедливого миру в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я хотів би з вами обговорити, як ми можемо зробити більший внесок для досягнення справедливого миру в Україні", - наголосив Шольц.

Під час переговорів з лідером Китаю канцлер Німеччини заявив, що дії Росії завдають шкоди всьому міжнародному порядку, оскільки порушують основний принцип статуту ООН – принцип непорушності національних кордонів.

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Сі натомість сказав, що Китай та Німеччина "повинні розвивати двосторонні відносини з довгострокової та стратегічної перспективи й працювати разом, щоб внести у світ більше стабільності й впевненості".

Він наголосив на важливості співпраці між великими державами перед обличчям "зростаючих ризиків і викликів", "нової ери турбулентності та потрясінь".

Водночас у заяві за підсумками зустрічі лідерів йдеться, що Китай не є ані стороною, ані учасником "української кризи", а Пекін "по-своєму просуває мирні переговори", інформує Tagesschau.

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