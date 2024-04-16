Шольц на зустрічі з Сі Цзіньпіном попросив Китай сприяти "справедливому миру" в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні шляхи досягнення справедливого миру в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Я хотів би з вами обговорити, як ми можемо зробити більший внесок для досягнення справедливого миру в Україні", - наголосив Шольц.
Під час переговорів з лідером Китаю канцлер Німеччини заявив, що дії Росії завдають шкоди всьому міжнародному порядку, оскільки порушують основний принцип статуту ООН – принцип непорушності національних кордонів.
Сі натомість сказав, що Китай та Німеччина "повинні розвивати двосторонні відносини з довгострокової та стратегічної перспективи й працювати разом, щоб внести у світ більше стабільності й впевненості".
Він наголосив на важливості співпраці між великими державами перед обличчям "зростаючих ризиків і викликів", "нової ери турбулентності та потрясінь".
Водночас у заяві за підсумками зустрічі лідерів йдеться, що Китай не є ані стороною, ані учасником "української кризи", а Пекін "по-своєму просуває мирні переговори", інформує Tagesschau.
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******** Китай вважає українців "сепаратистами".
Тож, справедливість для Китаю - це Україна під кацапським чоботом.
Цзиньпінь: "Китай та Німеччина повинні розвивати двосторонні відносини з довгострокової та стратегічної перспективи й працювати разом, щоб внести у світ більше стабільності й впевненості".
Якби ці репліки комусь показати, хто не знає цих двох і не бачить їх прізвищ, сказали б: "Другий співрозмовник -- ідіот."
Тому зараз питання стоїть так, щоби можна було отримати хоч щось для покриття своїх багатомільярдних збитків від цієї авантюри. Звідси - така наполегливість у заморожуванні поточної лінії зіткнення з потенційним збереженням окупованих територій за пітьмою (читай - Китаєм).
Тиск на Україну на полях битви за незалежність і територіальну цілісність наростатиме.