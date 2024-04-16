США не надають пакет допомоги Україні, оскільки Європа не хоче витрачати більше на оборону, - The Times

Найкращий шанс для Європи врятувати НАТО - це збільшити витрати на оборону.

Про це йдеться в матеріалі The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання наводить цитату 35-го президент США Джона Кеннеді на засіданні Ради національної безпеки в 1963 році: "Ми не можемо продовжувати платити за військовий захист Європи, в той час як країни НАТО не платять свою справедливу частку і живуть на широку ногу. Ми були дуже щедрі до Європи, і тепер настав час подбати про себе".

Times вважає, що Трамп був правий, коли сказав, що Росія може робити "все, що завгодно" з країнами, які ухиляються від витрат на оборону.

За даними журналістів, США наразі витрачає 3,5% ВВП на оборону. Водночас, коли РФ напала на Грузію, то європейські країни скоротили військові бюджети. Після окупації Криму вони скоротили їх ще більше. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ деякі європейські країни-члени НАТО не виконали своє зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону.

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"Хочете зрозуміти, чому Конгрес США не хоче розщедритися на допомогу Україні? Не дивіться на Вашингтон, подивіться на Європу. Навіщо Америці надсилати мільярди доларів платників податків, якщо країни, найближчі до цього конфлікту, самі не хочуть платити?" - пише видання.

Доповідь Carnegie Europe свідчить, що 14 країн-членів НАТО з Європи у 1990 році витрачали на оборону близько $314 млрд на рік. До 2015 року кількість країн-членів майже подвоїлася, проте витрати на оборону впали на 30%. Тільки витрати Німеччини минулого року були на 14 млрд євро нижчими за її зобов'язання. Бельгія, де розташовано штаб-квартиру НАТО, витратила лише 1,21% ВВП.

Автори матеріалу зазначають, що найкращим шансом для Європи врятувати НАТО, навіть незалежно від того, чи переможе Трамп на президентських виборах - це збільшити й підвищити ефективність оборонних видатків.

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