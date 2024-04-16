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Новини Допомога Україні
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США не надають пакет допомоги Україні, оскільки Європа не хоче витрачати більше на оборону, - The Times

байден

Найкращий шанс для Європи врятувати НАТО - це збільшити витрати на оборону.

Про це йдеться в матеріалі The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання наводить цитату 35-го президент США  Джона Кеннеді на засіданні Ради національної безпеки в 1963 році: "Ми не можемо продовжувати платити за військовий захист Європи, в той час як країни НАТО не платять свою справедливу частку і живуть на широку ногу. Ми були дуже щедрі до Європи, і тепер настав час подбати про себе".

Times вважає, що Трамп був правий, коли сказав, що Росія може робити "все, що завгодно" з країнами, які ухиляються від витрат на оборону.

За даними журналістів, США наразі витрачає 3,5% ВВП на оборону. Водночас, коли РФ напала на Грузію, то європейські країни скоротили військові бюджети. Після окупації Криму вони скоротили їх ще більше. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ деякі європейські країни-члени НАТО не виконали своє зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону.

Дивіться: На сьогодні співвідношення артилерійських снарядів на фронті - 1 до 10, літаків - 1 до 30. Без допомоги США шансів перемогти не буде, - Зеленський. ВIДЕО

"Хочете зрозуміти, чому Конгрес США не хоче розщедритися на допомогу Україні? Не дивіться на Вашингтон, подивіться на Європу. Навіщо Америці надсилати мільярди доларів платників податків, якщо країни, найближчі до цього конфлікту, самі не хочуть платити?" - пише видання.

Доповідь Carnegie Europe свідчить, що 14 країн-членів НАТО з Європи у 1990 році витрачали на оборону близько $314 млрд на рік. До 2015 року кількість країн-членів майже подвоїлася, проте витрати на оборону впали на 30%. Тільки витрати Німеччини минулого року були на 14 млрд євро нижчими за її зобов'язання. Бельгія, де розташовано штаб-квартиру НАТО, витратила лише 1,21% ВВП.

Автори матеріалу зазначають, що найкращим шансом для Європи врятувати НАТО, навіть незалежно від того, чи переможе Трамп на президентських виборах - це збільшити й підвищити ефективність оборонних видатків.

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Автор: 

Європа (1799) НАТО (6431) США (22685)


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Топ коментарі
+19
Яке тупе "перекидання стрілок". До чого тут Україна взагалі? Це внутрішня справа НАТО. Гівнюки брехливі.
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16.04.2024 15:29
+18
Це заказуха трампістів.
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16.04.2024 15:31
+10
Ну все правильно, Європа має рівноцінно або навіть більше допомагати Україні. Наприклад якщо США нададуть пакет на 60млрд, то Європа повинна надати на 80млд або навіть на 100млд, так як на нашому континенті триває війна, і потрібно виділяти гроші на швидше її закінчення в Україні та на своє переозброєння!
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16.04.2024 15:30
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хіба справа тільки в грошах. Якщо Україна програє чи буде безпечніше для США та Європи. Можливо пальне подешевшає на пару центів, не надовго. Ото й усе. Вони мають достатньо зброї і ***********, ППО й літаків. Все це виготовлялось десятки років і якби не війна було стилізоване. Що відбувається?
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16.04.2024 20:36 Відповісти
Бідон домовився про щось з Сі листопад 2023 р. Я так думаю що , Сі пообіцяв забуди про Тайвань а Бідон забути про велику допомогу Україні.
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17.04.2024 09:07 Відповісти
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