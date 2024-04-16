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Новини Війна
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Поразка Росії в Україні неминуча. На перебіг війни впливатимуть чотири основні чинники, - The Economist

путін

Агресія Росії проти України є переломним моментом після закінчення "холодної війни", що матиме глибокий і тривалий вплив на світову політику. Видання The Economist виділило 4 основні чинники, які впливатимуть на перебіг війни в Україні та визначать поразку Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на статтю The Economist.

Матеріал для видання опублікував професор Пекінського університету, директор Центру досліджень Росії та Центральної Азії при Фуданьському університеті Фен Юйцзюнь.

"Війна між Росією та Україною стала катастрофічною для обох країн. Оскільки жодна зі сторін не має переважної переваги, а їхні політичні позиції повністю розходяться, бойові дії навряд чи закінчаться найближчим часом. Однак очевидно одне: цей конфлікт є переломним моментом після закінчення "холодної війни", який матиме глибокий і тривалий вплив на світову політику", - пише видання.

Чинники, які впливатимуть на перебіг війни

Перший чинник - це рівень опору та національної єдності, який демонструють українці, і який досі був надзвичайним.

Другий чинник - міжнародна підтримка України, яка, хоча останнім часом і не відповідає очікуванням країни, залишається досить значною.

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Третій чинник - це характер сучасної війни, змагання, яке базується на поєднанні індустріальної потужності й систем командування, управління, зв'язку і розвідки.

"Однією з причин, чому Росія веде цю війну, є те, що вона ще не оговталася від драматичної деіндустріалізації, якої зазнала після розпаду Радянського Союзу", - наголошує Economist.

Четвертий чинник - це інформація. Зазначається, що коли справа доходить до ухвалення рішень, російський диктатор Володимир Путін перебуває в інформаційному коконі, завдяки тому, що він так довго перебуває при владі.

"Путін і його команда національної безпеки не мають доступу до точних розвідувальних даних. Система, якою вони керують, не має ефективного механізму виправлення помилок. Їхні українські колеги є більш гнучкими та ефективними", - пише видання.

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"У поєднанні ці чотири фактори роблять остаточну поразку Росії неминучою. З часом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба ядерна Америка не пішла з Кореї, В'єтнаму та Афганістану?

Хоча війна коштувала Україні надзвичайно дорого, сила і єдність її опору зруйнували міф про те, що Росія є непереможною у військовому плані. Україна ще може повстати з попелу. Коли війна закінчиться, вона може розраховувати на можливість приєднання до Європейського Союзу та НАТО", - наголошує The Economist.

Війна є поворотним моментом для Росії. Вона прирекла режим Путіна на широку міжнародну ізоляцію.

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"Тим часом війна змусила Європу прокинутися й усвідомити величезну загрозу, яку військова агресія Росії становить для безпеки континенту і міжнародного порядку, поклавши край розрядці у відносинах між ЄС і Росією, що настала після закінчення холодної війни. Багато європейських країн розвіяли свої ілюзії щодо путінської Росії.

Водночас війна вивела НАТО зі стану, який Еммануель Макрон, президент Франції, назвав "мертвим мозком". Оскільки більшість країн НАТО збільшують свої військові витрати, передовий військовий контингент альянсу в Східній Європі був значно посилений. Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО підкреслює нездатність Путіна використати війну для запобігання розширенню Альянсу.

Оскільки Росія все ще атакує українські військові позиції, критично важливі об'єкти інфраструктури та міста і, можливо, готова до подальшої ескалації, шанси на перемир'я у корейському стилі виглядають примарними. За відсутності фундаментальних змін у політичній системі та ідеології Росії, конфлікт може стати замороженим. Це лише дозволить Росії продовжувати розпочинати нові війни після перепочинку, наражаючи світ на ще більшу небезпеку", - резюмує The Economist.

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Автор: 

росія (65052) Україна (5878)


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Топ коментарі
+22
"Ну, неминуча, так неминуча", - сказав Джонсон і скасував голосування
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16.04.2024 15:54
+17
Я так зрозумів це передрук статті професора Пекінського університета Фен Юйцзяня
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16.04.2024 15:55
+13
"З часом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба ядерна Америка не пішла з Кореї, В'єтнаму та Афганістану?"
-------
Америка "пішла"?
А хіба США нападають на якісь країни щоби захопити їх та "не йти"?!
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16.04.2024 15:59
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Списали все в китайозів? Чи то кітайози скомуніздили ?
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16.04.2024 15:53 Відповісти
"Ну, неминуча, так неминуча", - сказав Джонсон і скасував голосування
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16.04.2024 15:54 Відповісти
Чому не вказали, що автор статті працює в одному з університетів комуністичного Китаю?

https://en.igcu.pku.edu.cn/info/1966/3409.htm
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16.04.2024 15:54 Відповісти
ну ось, вказали ж: Матеріал для видання опублікував професор Пекінського університету, директор Центру досліджень Росії та Центральної Азії при Фуданьському університеті Фен Юйцзюнь. Джерело:
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16.04.2024 16:51 Відповісти
Я так зрозумів це передрук статті професора Пекінського університета Фен Юйцзяня
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16.04.2024 15:55 Відповісти
Exactly. Думаю, без дозволу партії він би таке не опублікував.
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16.04.2024 15:58 Відповісти
думаю ви праві
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16.04.2024 16:00 Відповісти
а якщо і справді без дозволу він це зробив? то тоді він по ідеї має швидко зникнути з радарів. тож краще трошки почекати із висновками. якщо зникне, значить без дозволу він це зробив і комуняки таки віддані підтримці кацапів. ну або ще більше хочуть втягнути їх у війну, щоб потім прибрати собі всі злачні активи на ********* разом з усією **********.
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16.04.2024 16:56 Відповісти
Набор хотелок, которые ещё и реальности не отвечают практически.
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16.04.2024 15:56 Відповісти
Полностью согласен. Непонятно только зачем такое выкладывать на уважаемом новостном ресурсе?
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16.04.2024 17:20 Відповісти
Не думаю,что любой человек будет продолжать уважать этот новостной ресурс узнав,что это СМИ-рупор глобалистов,которые по своему желанию зажигают и тушат войны.
И запомните.Большинство тем,выкладываемых в СМИ такого ранга,никогда не выкладываются без задуманной цели.
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17.04.2024 07:08 Відповісти
Получается путлер - глобалист?
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17.04.2024 10:08 Відповісти
Нет,он их марионетка.
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19.04.2024 21:31 Відповісти
"Глобалисты" заставили путлера напасть на Украину?
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22.04.2024 11:03 Відповісти
Ваши мысли на правильном пути.Ознакомьтесь.

Сначала с этим. http://www.evedomosti.md/news/sekretnyj-plan-pereseleniya-evreev-iz-izrailya-na-ukrainu Тыць

Теперь с этим. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=295520503609171&id=61559322069639&rdid=dRYimERShm7XHaj6 Тыць http://www.evedomosti.md/news/sekretnyj-plan-pereseleniya-evreev-iz-izrailya-na-ukrainu

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29.05.2024 17:46 Відповісти
Вот ещё красноречивое видео.Умный поймёт его смысл

https://www.tiktok.com/@fuck.off486/video/7359326166081146118?_r=1&_t=8mkzjuS2enO Тыць
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29.05.2024 18:00 Відповісти
Поразка росії з часом, це коли? Якщо це десятиліття, то як пришвидчити плин історії?
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16.04.2024 15:59 Відповісти
Здохнути, і через Колесо Сансари переродитися в іншу особу, і краще в якійсь іншій країні
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16.04.2024 16:03 Відповісти
З такою життєвою позицією перероджуються у плісняву, максимум - у хробака.
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17.04.2024 01:26 Відповісти
"З часом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба ядерна Америка не пішла з Кореї, В'єтнаму та Афганістану?"
-------
Америка "пішла"?
А хіба США нападають на якісь країни щоби захопити їх та "не йти"?!
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16.04.2024 15:59 Відповісти
Очень классное сравнение мля. Где Америка а где Корея Вьетнам и Афганистан, понятно что рано или поздно ушла бы, потому что нет сухопутной границы. А из теоретической Мексики, ушла бы при конфликте? Аналитики херовы
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16.04.2024 16:07 Відповісти
" А из теоретической Мексики, ушла бы при конфликте"

гадаєш американським строковикам в 70-х було би приємніше помирати в джунглях Мексики ніж В'єтнаму? Чи якщо війна поруч то можна камінням воювати і солдати на підніжному кормі?
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16.04.2024 16:33 Відповісти
а хіба совки не пішли з Афганістану? там і кордони були спільні.
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16.04.2024 17:01 Відповісти
Це стаття писалася у 2022 році, чи що?
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16.04.2024 16:01 Відповісти
Особливо 2-й пункт ....((
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16.04.2024 16:06 Відповісти
Сім мішків вовни і всі не повні
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16.04.2024 16:10 Відповісти
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16.04.2024 16:25 Відповісти
П'ятий чинник - зєля. Який зручно всівсь на "неначасі" і тримає дві дулі в кишені - зрада і крадійство. І цей чинник навхрест перекреслює усі попередні
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16.04.2024 16:26 Відповісти
Заголовок і текст різняться за змістом...
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16.04.2024 16:26 Відповісти
Хороша стаття. Тепер Сі має це в популярній формі переказати пу.
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16.04.2024 16:27 Відповісти
я закинув цю статтю по дуже багатьом групам вк по багатьом цапським містам... там стільки того імперського гімна полилося, шо песдець просто. таке враження, що там дійсно більшість зетнуте бидло..
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16.04.2024 17:03 Відповісти
німці теж в 1945 до останнього дня кричали х.г. і не вірили в поразку
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16.04.2024 17:27 Відповісти
ну в того бидла зараз є козир - ядрьона бімба.
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16.04.2024 17:33 Відповісти
Ви дуже правильно зробили.

Щось, у мене таке передчуття, що коммі-Китай зіграє головну скрипку у розвʼязці. А може й ні.
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16.04.2024 21:28 Відповісти
коммі-Китай зіграє точно не за нас. На то він і коммі-Китай
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16.04.2024 23:18 Відповісти
Чомусь кацапські боти незадоволені думкою "Economist".
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16.04.2024 16:36 Відповісти
Зато наші боти в захваті) вам ще не надоїли ті експерти і аналітики різних мастей?)
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17.04.2024 07:49 Відповісти
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16.04.2024 16:40 Відповісти
Надо писать что это британские СМИ. Это важно.
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16.04.2024 16:50 Відповісти
Глибока і аналітична стаття. Єдиний прокол , те що зільонський мудріший за путіна. Тут пан професор дещо помиляється. Розуму в обох не більше ніж у баби Параски у десятій степені , яка і вибирала до влади , що одного, що другого.
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16.04.2024 16:54 Відповісти
дуже "глибокі" висновки, то треба бути професором.
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16.04.2024 16:56 Відповісти
Цей термін на твоїй ригоблювотній мові пишеться трохи інакше :
прахффффффесер вихтартаттартатхфьодирдирдирдир ібуковіч ....
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16.04.2024 19:01 Відповісти
лікуйтеся, у вас шось із головою не в порядку
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25.04.2024 17:45 Відповісти
У середині статті "РФ програє", у кінці - "конфлікт може бути замороженим".
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16.04.2024 17:00 Відповісти


Твіттер Корчинського

@DKorchynskii

·

https://twitter.com/DKorchynskii/status/1780229440183660863 29 хв

У законопроектах Джонсона Ізраїль і Тайвань названі союзниками США. Україна, на думку конгресу, не союзник, а клієнт. Ми віддали їм третій в світі арсенал яд.зброї, вони за це 30 років допомагали Москві - нашому ворогу.

«Без лоха жизнь плоха
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16.04.2024 17:10 Відповісти
Второй фактор - международная поддержка Украины, которая, хотя в последнее время и не отвечает ожиданиям страны, остается достаточно значительной.
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16.04.2024 17:19 Відповісти
Влітку армія нових гітлерівців(кацапiв) спробує розвинути свій наступ на двох основних напрямках на Донеччині: на Костянтинівку-Краматорськ та на Покровськ.
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16.04.2024 17:21 Відповісти
4 чинники, чому росія програє :

- пес патрон

- з нами мама тереза й діва марія

- найпотужніший президент

- росія - тупі чмобікі , смішні балалайки, аналоговнєти
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16.04.2024 17:47 Відповісти
третій пункт самий важливий, але насправді 2ий -- самий реальний
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16.04.2024 20:12 Відповісти
в чорному морі переможе дружба "морського малюка" і "марійчки"
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16.04.2024 18:09 Відповісти
Але є нюанс...
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16.04.2024 18:27 Відповісти
Помітив головну особистість майже усіх критикунів статті -- вони або взгагалі на язикє ворога , або в їх текстах (нібито й якби) україномовних постійно зустрічаються чітки фразіологічні обороти що притаманні виключно язИку ворога ...

Й головне -- чомусь їх дупі постіїно свербить дуже добра й давно вже покійна Баба Паразка до постаті якої у жодного патріота України не може бути аж ніякої претензії . Для щирих українців будь якої національності (й будь якої освіти і виховання) Баба Паразка - має виключно світлу й позитивну канотацію й асоціацію . Але ж ригоблювотні , московити за мизком , усякі промосковицьки ушлепки її щиро ненавиділи (такого ж рівня сказа і розлючення) як гопник й босота з вулиці "люмпен-пролетарська" ненавидить будь якого інтелігента в окулярах ...
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16.04.2024 18:58 Відповісти
Добрая душа у этого профессора. Жаль только что он абсолютно
ничего в теме не понимает.
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16.04.2024 19:06 Відповісти
Тим не менш, йому дозволили це опублікувати.

Або ні. Anyway, слідкуємо чи буде він чинним професором того універу і надалі (посилання я навів вище).
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16.04.2024 21:30 Відповісти
Треба місяць почекати поки вода знесе половину мостів і дамб в Сибірі, а тоді почати балакати.
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16.04.2024 19:36 Відповісти
Якось не особо віриться у чинники. Не написано що рашка консолідувала для здобуття перемоги.
На полі бою вони краще виглядають. Нам стільки зброї як у них- хорошої, поганої, байдуже. Головне кількість.
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16.04.2024 21:00 Відповісти
Х....єдиний погонщик стада баранів на молох війни. Бо вважає себе Вованом Невмирущим.
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16.04.2024 22:16 Відповісти
4,5 мільйонів чоловіків проголосувало зе зеленського. Де ви, підераси, чому на не передовій захищаєте шута і те що він накрав?
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17.04.2024 07:46 Відповісти
 
 