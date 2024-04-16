Поразка Росії в Україні неминуча. На перебіг війни впливатимуть чотири основні чинники, - The Economist

Агресія Росії проти України є переломним моментом після закінчення "холодної війни", що матиме глибокий і тривалий вплив на світову політику. Видання The Economist виділило 4 основні чинники, які впливатимуть на перебіг війни в Україні та визначать поразку Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на статтю The Economist.

Матеріал для видання опублікував професор Пекінського університету, директор Центру досліджень Росії та Центральної Азії при Фуданьському університеті Фен Юйцзюнь.

"Війна між Росією та Україною стала катастрофічною для обох країн. Оскільки жодна зі сторін не має переважної переваги, а їхні політичні позиції повністю розходяться, бойові дії навряд чи закінчаться найближчим часом. Однак очевидно одне: цей конфлікт є переломним моментом після закінчення "холодної війни", який матиме глибокий і тривалий вплив на світову політику", - пише видання.

Чинники, які впливатимуть на перебіг війни

Перший чинник - це рівень опору та національної єдності, який демонструють українці, і який досі був надзвичайним.

Другий чинник - міжнародна підтримка України, яка, хоча останнім часом і не відповідає очікуванням країни, залишається досить значною.

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Третій чинник - це характер сучасної війни, змагання, яке базується на поєднанні індустріальної потужності й систем командування, управління, зв'язку і розвідки.

"Однією з причин, чому Росія веде цю війну, є те, що вона ще не оговталася від драматичної деіндустріалізації, якої зазнала після розпаду Радянського Союзу", - наголошує Economist.

Четвертий чинник - це інформація. Зазначається, що коли справа доходить до ухвалення рішень, російський диктатор Володимир Путін перебуває в інформаційному коконі, завдяки тому, що він так довго перебуває при владі.

"Путін і його команда національної безпеки не мають доступу до точних розвідувальних даних. Система, якою вони керують, не має ефективного механізму виправлення помилок. Їхні українські колеги є більш гнучкими та ефективними", - пише видання.

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"У поєднанні ці чотири фактори роблять остаточну поразку Росії неминучою. З часом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба ядерна Америка не пішла з Кореї, В'єтнаму та Афганістану?

Хоча війна коштувала Україні надзвичайно дорого, сила і єдність її опору зруйнували міф про те, що Росія є непереможною у військовому плані. Україна ще може повстати з попелу. Коли війна закінчиться, вона може розраховувати на можливість приєднання до Європейського Союзу та НАТО", - наголошує The Economist.

Війна є поворотним моментом для Росії. Вона прирекла режим Путіна на широку міжнародну ізоляцію.

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"Тим часом війна змусила Європу прокинутися й усвідомити величезну загрозу, яку військова агресія Росії становить для безпеки континенту і міжнародного порядку, поклавши край розрядці у відносинах між ЄС і Росією, що настала після закінчення холодної війни. Багато європейських країн розвіяли свої ілюзії щодо путінської Росії.

Водночас війна вивела НАТО зі стану, який Еммануель Макрон, президент Франції, назвав "мертвим мозком". Оскільки більшість країн НАТО збільшують свої військові витрати, передовий військовий контингент альянсу в Східній Європі був значно посилений. Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО підкреслює нездатність Путіна використати війну для запобігання розширенню Альянсу.

Оскільки Росія все ще атакує українські військові позиції, критично важливі об'єкти інфраструктури та міста і, можливо, готова до подальшої ескалації, шанси на перемир'я у корейському стилі виглядають примарними. За відсутності фундаментальних змін у політичній системі та ідеології Росії, конфлікт може стати замороженим. Це лише дозволить Росії продовжувати розпочинати нові війни після перепочинку, наражаючи світ на ще більшу небезпеку", - резюмує The Economist.

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