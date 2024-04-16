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Новини Боротьба з корупцією
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Викрито схему "сірого імпорту" на Чернівецькій митниці, збитки держави - 290 млн грн, - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, до якої входили відомі підприємці з м. Чернівці та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради. Їхні дії з мінімізації митних платежів за схемою так званого сірого імпорту заподіяли державі майже 290 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

Схема на Чернівецькій митниці

За останньою схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

Наразі підозрюються 11 учасників злочинної організації: троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб.

НАБУ підозра

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще чотирьом посадовцям Волинської митниці повідомлено про підозру в заподіянні державі 475 млн грн збитків, - НАБУ


НАБУ підозра

Їх дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Одного співорганізатора злочинної організації та чотирьох учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Автор: 

НАБУ (5064) митниця (1871) Чернівці (561) САП (2212)


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Топ коментарі
+6
Цирк Шапіто. Блінкен 2 роки тому казав, що завдяки корупції на митниці - 40 ярдів долярів, а тут викриття року... Держава 404.
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16.04.2024 16:42
+5
а корупцію на митниці у 20-22 роках будуть розслідувати ще років через 5, а там вже й інші збагатились..., процес ніколи не перерветься...
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16.04.2024 16:46
+4
Це кацапське ІПСО! Зняте в одній з кімнат Пуйла в Кремлі. Я сам чув, як зеленскій в інтерв'ю своєму найнятому актору казав, що з контрабандою він покінчить до кінця 2019 року. Він же світовий лідер, який не бриється і маскується в немиту футболку. Він не стане брехати!
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16.04.2024 16:57
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Цирк Шапіто. Блінкен 2 роки тому казав, що завдяки корупції на митниці - 40 ярдів долярів, а тут викриття року... Держава 404.
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16.04.2024 16:42 Відповісти
а корупцію на митниці у 20-22 роках будуть розслідувати ще років через 5, а там вже й інші збагатились..., процес ніколи не перерветься...
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16.04.2024 16:46 Відповісти
Це кацапське ІПСО! Зняте в одній з кімнат Пуйла в Кремлі. Я сам чув, як зеленскій в інтерв'ю своєму найнятому актору казав, що з контрабандою він покінчить до кінця 2019 року. Він же світовий лідер, який не бриється і маскується в немиту футболку. Він не стане брехати!
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16.04.2024 16:57 Відповісти
І хатинки такі собі ... нічогенькі.
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16.04.2024 17:42 Відповісти
Ех, їм так хотілося " хліба з маслом і з ікрою", а доведеться гризти сухарі. Хоча якщо "ікру" зішкребуть і віддадуть слідчим, то може залишитися "хліб з маслом" ...
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16.04.2024 17:51 Відповісти
Теж мені, дивина.
От коли з'явиться новина про те, що знайшовся чесний митник, тоді я дійсно здивуюся.
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16.04.2024 18:11 Відповісти
Уявляю собі труп у моргі, на великому пальці ноги привʼязана бірка с надписом «брав хабарі у великому розмірі, розкрадав державне майно, ліквідований і дата»…. Звичайно що це фантастика, пацани відкупляться та ще й повтікають в Угорщину чи у Румунію. А було б непогано крадіїв полякати таким прикладом!!!!
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16.04.2024 20:50 Відповісти
І шо тут дивного,?....крали, крадуть і будуть красти....
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16.04.2024 22:01 Відповісти
Мабуть їх звільнять. ))
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16.04.2024 22:38 Відповісти
Тобто «викрили»? Може з Татровим і Єрмаком не поділидись?
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17.04.2024 08:27 Відповісти
 
 