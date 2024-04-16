Викрито схему "сірого імпорту" на Чернівецькій митниці, збитки держави - 290 млн грн, - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, до якої входили відомі підприємці з м. Чернівці та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради. Їхні дії з мінімізації митних платежів за схемою так званого сірого імпорту заподіяли державі майже 290 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

За останньою схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

Наразі підозрюються 11 учасників злочинної організації: троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще чотирьом посадовцям Волинської митниці повідомлено про підозру в заподіянні державі 475 млн грн збитків, - НАБУ





Їх дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Одного співорганізатора злочинної організації та чотирьох учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України.