Ухвалено рішення про виокремлення штурмового батальйону 67-ї ОМБр в окрему штурмову військову частину, - Сухопутні війська ЗСУ
Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення про виокремлення штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.
Як зазначається, у Сухопутних військах ЗСУ постійно проводиться робота, спрямована на вдосконалення існуючої організаційної структури, зміни чисельності відповідних військових організаційних структур, в тому числі їх переформування. Зазначене стосується у тому числі і бригад Збройних Сил України.
Така робота проводиться із врахуванням результатів виконання бойових завдань, аналізу проведених дій, та має на меті підвищити стійкість оборони. Наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів рахуються втраченими людськими життями, зміною обстановки не на користь ЗСУ.
"Ураховуючи викладене, прийнято рішення про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину", - ідеться у повідомленні.
Наголошується, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України. Кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ.
Нагадуємо, раніше повідомлялося, що командування ЗСУ розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців ДУК "Правий Сектор", які формували 67 ОМБр та є її бойовим кістяком.
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Маніпулятор ти хренов.
Нахіба? От тупо якомусь полковнику чи генералу нехрєн було робити. Смішно, що коли все закінчиться і підемо в цивільне життя, то максимум, що чекає тих генералів - посада начальника охорони невеликого супермаркету. Все, що вміють.
Генерал отримую надбавки за стаж, за таємність, за особливості проходження служби, премії, що вписуються в основну зарплату. На виході, нехай 30-40 000 грн. Ну, й плюс бойові, якщо на фронті. Чи 30, чи 100 т. (вони в пенсію не рахуються).
Особливо не розгуляєшся. Звичайно, трохи більше ніж роботяга, що все життя пропахав на заводі, але теж не мільйони.
І ще не забувай, що роботяга, що все життя пропрацював - він професіонал. А от паркетний генерал - він не вміє від слова "ніхрєна". Тільки пальці крутить та понти всякі.
https://social.mil.gov.ua/groshove-zabezpechennya/rozrakhunok-hroshovoho-zabezpechennia-viiskovosluzhbovtsia-calculiator.html
"Правий Сектор" до Києва би дійшов, на відміну від "Вагнера до Москви".
"Деталі: за даними УП в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма, військове керівництво різних рівнів цікавило, чому на напрямку Часового Яру "просідає" такий вмотивований підрозділ як ДУК. Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з "Правого сектора" тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення (їх називали "піксельними"). Ставлення до "піксельних" нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.
Імовірно, додає джерело УП, це була не єдина причина проблем з боєздатністю бригади, яку виявила перевірка..."