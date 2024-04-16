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Новини Війна
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Ухвалено рішення про виокремлення штурмового батальйону 67-ї ОМБр в окрему штурмову військову частину, - Сухопутні війська ЗСУ

бригада,шеврон,дук

Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення про виокремлення штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.

Як зазначається, у Сухопутних військах ЗСУ постійно проводиться робота, спрямована на вдосконалення існуючої організаційної структури, зміни чисельності відповідних військових організаційних структур, в тому числі їх переформування. Зазначене стосується у тому числі і бригад Збройних Сил України.

Така робота проводиться із врахуванням результатів виконання бойових завдань, аналізу проведених дій, та має на меті підвищити стійкість оборони. Наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів рахуються втраченими людськими життями, зміною обстановки не на користь ЗСУ.

"Ураховуючи викладене, прийнято рішення про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всіх командирів та бійців ДУК "ПС" переводять із 67 ОМБр, кістяком якої вони є. Проти командирів підрозділів розпочато службові розслідування, - ДУК "ПС"

Наголошується, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України. Кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що командування ЗСУ розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців ДУК "Правий Сектор", які формували 67 ОМБр та є її бойовим кістяком.

67 бригада Сухопутні війська ЗСУ

Автор: 

Правий сектор (332) ЗСУ (7528) 67 ОМБр (18)


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Топ коментарі
+39
Ну что, панове правосеки, ну и чем вам в 2018-19 так Порошенко мешал, что вы дожились теперь до этого позора? Ничего не икается?
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16.04.2024 17:06
+38
Зеленоморді розуміють, що ДУК зі зброєю в руках для них загроза, а так планують розкидати по різних підрозділах, можливо і "прокатіт", але суки будуть висіти на *****
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16.04.2024 17:09
+19
Та й ще Правий Сектор - денацифікація ж якраз по планам *****
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16.04.2024 17:07
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Якраз з напрямку Часового Яру , щоб ***** не взяв Часовий Яр до 9 травня
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16.04.2024 17:06 Відповісти
Та й ще Правий Сектор - денацифікація ж якраз по планам *****
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16.04.2024 17:07 Відповісти
ПЕРЕМОВИНИ в Стамбулі радників-ЗРАДНИКІВ « янетряпка « не відміняв ! Днацифікація, ТЕРРОРИСТИ -РАШИСТИ - гаранти безпеки України 🙃🙃🤢🤡
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16.04.2024 18:32 Відповісти
Ну что, панове правосеки, ну и чем вам в 2018-19 так Порошенко мешал, что вы дожились теперь до этого позора? Ничего не икается?
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16.04.2024 17:06 Відповісти
А що, вони теж хотіли зробити всіх разом і поржати у процесі?
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16.04.2024 17:16 Відповісти
Кушайте не обляпайтесь патриоты-дезертиры. Плющевыми свинками можете закусить, позорники.
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16.04.2024 18:01 Відповісти
Идиот.
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16.04.2024 18:15 Відповісти
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16.04.2024 18:59 Відповісти
Калібрований.
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16.04.2024 21:22 Відповісти
Сказав А кажи і Б. Конфлікт тоді був, через те що правий сектор не хотів входити до зсу, а хотів бути сам по собі. Домовилися, правий сектор увійшов до зсу, конфлікт вичерпано.
https://www.radiosvoboda.org/amp/26984913.html https://www.radiosvoboda.org/amp/26984913.html


Маніпулятор ти хренов.
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16.04.2024 18:19 Відповісти
Обижаете, он от супер патриотизма забежал аж в Польшу. Оттуда удобнее быть настоящим патриотом. Главное - безопаснее.
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16.04.2024 18:24 Відповісти
і де вони після роззброєння поділися ? По яким тюрмам ?
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16.04.2024 18:20 Відповісти
При 4* кратному ухилянті« ЯНЕТРЯПЦІ»з агентом» козирем» їм набагато краще?
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16.04.2024 18:43 Відповісти
Скажи, дебил, это сотням тысяч погибших и миллионам обездоленных. А лучше застрелись после всего, что ты сделал для страны.
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16.04.2024 19:20 Відповісти
Смачного.

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17.04.2024 14:37 Відповісти
Зеленоморді розуміють, що ДУК зі зброєю в руках для них загроза, а так планують розкидати по різних підрозділах, можливо і "прокатіт", але суки будуть висіти на *****
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16.04.2024 17:09 Відповісти
Так 100% , зегниди защали , через місяць тю тю .
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16.04.2024 17:14 Відповісти
Паркетним тупо нічим більше займатися. Це просто неймовірна кількість паперової роботи (як воно у нас в ЗСУ ще робиться - все повинно бути роздруковане в 14-му кеглі з конкретними виступами). Тобто, реально тони офісного паперу, тони картріджу для прінтерів, абсолютний аврал для усіх офіцерів та усіх штабних.

Нахіба? От тупо якомусь полковнику чи генералу нехрєн було робити. Смішно, що коли все закінчиться і підемо в цивільне життя, то максимум, що чекає тих генералів - посада начальника охорони невеликого супермаркету. Все, що вміють.
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16.04.2024 17:12 Відповісти
Так у них пенсія нормальна буде, нафіг їм той супермаркет...
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16.04.2024 17:19 Відповісти
То ти з суддями переплутав. Та яка там пенсія у військових? Повна фігня, а не пенсія.
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16.04.2024 17:32 Відповісти
Загалом так, але якраз у генералів нормальна
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16.04.2024 17:37 Відповісти
Та я тебе прошу.. Солдат такий як я, до 24.02.22. цивільний, отримує 22 000 грн. з копійками. Все інше - бойові.

Генерал отримую надбавки за стаж, за таємність, за особливості проходження служби, премії, що вписуються в основну зарплату. На виході, нехай 30-40 000 грн. Ну, й плюс бойові, якщо на фронті. Чи 30, чи 100 т. (вони в пенсію не рахуються).

Особливо не розгуляєшся. Звичайно, трохи більше ніж роботяга, що все життя пропахав на заводі, але теж не мільйони.

І ще не забувай, що роботяга, що все життя пропрацював - він професіонал. А от паркетний генерал - він не вміє від слова "ніхрєна". Тільки пальці крутить та понти всякі.
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16.04.2024 17:46 Відповісти
Подивись сам. Я тільки що порахував цілісінького Джеймса Бонда та Супермена в одному обличчі. І вийшло аж 37 000 грн )))))))))))))))))

https://social.mil.gov.ua/groshove-zabezpechennya/rozrakhunok-hroshovoho-zabezpechennia-viiskovosluzhbovtsia-calculiator.html
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16.04.2024 17:50 Відповісти
Ну пенсія у генерала мінімум тисяч 20 буде (бо військові пенсії за особливою формулою рахують), а це вже досить норм
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16.04.2024 18:14 Відповісти
Какая пенсия??? Кто ее будет платить! Уже сейчас в Украине 10 млн. пенсов на 35 млн. населения (35 довольно оптимистична!).
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16.04.2024 18:27 Відповісти
Народ ще не роздуплився.
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16.04.2024 21:26 Відповісти
ЗЕ-влада злякалась "походу Пригожина" в українському виконанні.
"Правий Сектор" до Києва би дійшов, на відміну від "Вагнера до Москви".
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16.04.2024 17:15 Відповісти
а що саме головне - люди вітали б квітами.зельоний це знає.
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16.04.2024 17:29 Відповісти
побачив прізвисько "пригожин" та зразу загрився - ти тупий з однією звивиною?
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17.04.2024 19:30 Відповісти
Порох, Залужний, ПС, а тепер і вся Україна, що залишилась - порхаті винищують усе... Як довго терпітимемо...
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16.04.2024 17:21 Відповісти
А до кого то питання?
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16.04.2024 17:58 Відповісти
геніально *****, коли доукомплектувати наявні не можемо, створити щось нове це ***** супер
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16.04.2024 17:21 Відповісти
вони щось задумали на травень - якусь гуйню пархату.бояться що не проканає - розформовують мотивованих.
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16.04.2024 17:30 Відповісти
Ось https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/14/7451183/ коментар "Української правди" про причини перевірок у 67-й ОМБр:

"Деталі: за даними УП в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма, військове керівництво різних рівнів цікавило, чому на напрямку Часового Яру "просідає" такий вмотивований підрозділ як ДУК. Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з "Правого сектора" тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення (їх називали "піксельними"). Ставлення до "піксельних" нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.
Імовірно, додає джерело УП, це була не єдина причина проблем з боєздатністю бригади, яку виявила перевірка..."
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16.04.2024 17:41 Відповісти
"Наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів" - это про что???
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16.04.2024 17:43 Відповісти
Це про відбій москалів які на Часів Яр наступали. Не по плану здачі територій пішли
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16.04.2024 18:48 Відповісти
А криміналтні справи на командирів ДУК ПС теж для відокремлення в окремий підрозділ?
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16.04.2024 17:57 Відповісти
*******. Спроба зам'яти розформування чи не останніх добровольців. У всякому разі вся лажа вилізе на поверхню.
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16.04.2024 18:17 Відповісти
Ну що панове Правий Сектор, як кажуть бумеранг ніхто не відміняв
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16.04.2024 18:42 Відповісти
А шо ви всі так нервуєте? Ну був батальйон у складі бригади (як підрозділ) а відтепер стане окремою військовою частиною (окремим батальйоном або полком) із всіма атрибутами окремою військової части - прапором, номером в/ч, власною печаткою, штабом,та інш. А командир буде власноруч керувати кадровими та бойовими питаннями. Так хіба це пагано ???
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16.04.2024 19:56 Відповісти
Ти читати вмієш? Бійців і командирів батальону ДУК ПС порозкидали по інших частинах. І укомплектовують частину з новим складом з "мобіків". Але вже не ДУК ПС. Найбільш боєздатні і вмотивовані частини і підрозділи розформовують перед здачею...
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16.04.2024 21:21 Відповісти
Думаю, що розпорошивши ПС сонцесяйний тільки собі гірше зробить: був один небезпечний для нього підрозділ, може стати декілька. Хлопці в ПС непрості і вміють переконувати. Та це його проблема .
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17.04.2024 16:37 Відповісти
 
 