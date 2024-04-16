Франція запросила Росію на 80-ту річницю висадки у Нормандії, але без Путіна

Росію запросять на захід з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

Організатори пам'ятних заходів Mission Libération заявили, що російського диктатора не запросили через повномасштабне вторгнення РФ до України.

"З огляду на обставини (війну РФ проти України. - Ред.) Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року", - пояснили вони.

Запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.

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