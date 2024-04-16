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Франція запросила Росію на 80-ту річницю висадки у Нормандії, але без Путіна

макрон,франція

Росію запросять на захід з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Le Figaro.

Організатори пам'ятних заходів Mission Libération заявили, що російського диктатора не запросили через повномасштабне вторгнення РФ до України.

"З огляду на обставини (війну РФ проти України. - Ред.) Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року", - пояснили вони.

Запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Половина французів віком від 18 до 25 років готові воювати в Україні, щоб захистити свою країну, - опитування

Автор: 

путін володимир (23785) росія (65052) Франція (3053)


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Топ коментарі
+25
Сьогоднішнія власівська росія може бути запрошена хіба що як союзник нацистської Германії. Яка намагається взяти реванш за поразку Гітлера...
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16.04.2024 17:17
+20
Запрошувати фашистів на міжнародні заходи антифашистів це толерастія і повна деградація ідеалів захисту прав людини та принципів створення ООН.
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16.04.2024 17:18
+14
О соромище!!! ,,Внесок у перемогу"!!! Краще б його не було!!!
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16.04.2024 17:16
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О соромище!!! ,,Внесок у перемогу"!!! Краще б його не було!!!
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16.04.2024 17:16 Відповісти
Не поєду, по причине гордой застєнчивості.
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16.04.2024 17:46 Відповісти
А то шо Гітлер з Сталіним Польщу в 1939 загарбали - то таке
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16.04.2024 17:51 Відповісти
..... через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року"

французи - ідіоти ! донскіє казакі їх відтрахали під час окупації Парижу чи що ? ніяк не можеть позбутись русофільства !

у війні брали участь народи срср
Україна не делегувала представляти її на річниці Нормаді.
Кулеба і ЗЄля мають висловити протест.

допомагають нам у війні і у той же час визнають рашку правоснаступницею совєцької імперії!
це ж треба так з головою не дружити !
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16.04.2024 21:18 Відповісти
А для тих підарів весь колишній срср - то раіся і це, нажаль, не жарт і не вигадки.
Чим далі від раісі - тим меньше хто знає щось. Мені один придурок в банку сказав "так українська та россійська - це ж одна і та сама мова"...
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16.04.2024 21:41 Відповісти
Сьогоднішнія власівська росія може бути запрошена хіба що як союзник нацистської Германії. Яка намагається взяти реванш за поразку Гітлера...
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16.04.2024 17:17 Відповісти
Власов Другої Світової не розпочинав. То саме совєцкая, сталінська разом з гітлером замутила. Та сама, що себе пабєдітєльніцой називає, дєди ваєвалі, так би мовити...
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16.04.2024 17:19 Відповісти
Починав. В складі совєцьких асвабадітєлєй в Фінляндії. Але то неважливо - шо власівці шо совєти одне лайно...
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16.04.2024 17:23 Відповісти
Ну так в будь якому випадку, то була не власівська, а савєцкая. Тим більше, Друга світова з нападу на Польщу...
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16.04.2024 17:33 Відповісти
До речі А. Власов герой оборон Мацкви. А те що він став зрадником винен Жуков, бо він заздрив Власову. Загнав армію в оточення і дочекався її повного розгрому. Єдине, Власов винен бути пустити себе кулю в лобаЮ а не чекати страти на шибениці
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16.04.2024 17:21 Відповісти
Не Москви а Києва. Отримав Героя за ту оборону і посаду командарма 2-ї Уд.А, яку поклав всю під ржевом і сам потрапив в полон.
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16.04.2024 17:26 Відповісти
24 января 1942 года за эти бои Власов был награждён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 орденом Красного Знамени и произведён в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-andreeva-3 [3] :39. Его изображение фигурирует в американском варианте документального фильма «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9 Разгром немецких войск под Москвой »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [13
А из Киева он просто убежал
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16.04.2024 17:46 Відповісти
Ок.
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16.04.2024 17:57 Відповісти
чому тільки сьогоднішня паРаша-мацковіяя ?? успішно здохла майже 33 роки тому червоно комуно-нацистька, кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів (срср) нічим не краща за сьогоднішню паРашу-мацковію !!! запросити на цю подію нащадків так званих "асвабадітелей" Європи "ат націзьма, а по факту, нащадків червоних комуно-нанацистів, окупантів усієї східної Європи, одних із зачинщиків, організаторів 2Світової війни та союзників Гітлера з 1933 року і аж до 22 червня 1941 року, яких замість судити в Нюренбергу, разом з коричневими нацистами тупо записали в "пабедітелі" та судді !!! це якісь сюр !!!



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16.04.2024 18:27 Відповісти
Кремлівський недопалок зашле до Франції людину - медвєдімку
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16.04.2024 17:17 Відповісти
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16.04.2024 18:18 Відповісти
к французам поедешь, жаб кушать.
мне нельзя, у меня гаагская изжога
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16.04.2024 21:21 Відповісти
Україну не кличуть? Чи українці не люди, їх не шкода?
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16.04.2024 17:17 Відповісти
Кличуть.
Берлін брав 1-ий Український фронт.
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16.04.2024 17:20 Відповісти
А чому ж без ху? Це було б так символічно заарештувати військогового злочинця ху та передати його в Гаагу.
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16.04.2024 17:18 Відповісти
Рада Європи вчора об'явила ***** нелегітимним - тому його не можуть запросити, бо офіційно він вже ніхто і з ним навіть переговори не можна вести
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16.04.2024 18:05 Відповісти
Подейкують, що його вже взагалі немає.
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16.04.2024 18:23 Відповісти
а рашка легітимна ?
як нациська Германія
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16.04.2024 21:23 Відповісти
Запрошувати фашистів на міжнародні заходи антифашистів це толерастія і повна деградація ідеалів захисту прав людини та принципів створення ООН.
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16.04.2024 17:18 Відповісти
будь ласка список запрошених клоунів?
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16.04.2024 17:18 Відповісти
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16.04.2024 18:16 Відповісти
Замість ***** кого запросили? Небензю?
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16.04.2024 17:19 Відповісти
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16.04.2024 18:15 Відповісти
То раша це срср? А де ж тоді були інші республіки? Чи вони в срср не входили?
Макрон одумайся!
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16.04.2024 17:21 Відповісти
А можна було просто запросити Україну, Казахстан, Грузію, Узбекістан та інші країни пост-совка які в процентному відношенні постраждали не менше а часто і набагато більше свиноблєвотії і без яких раска-пітораска програла би навіть зі всім американським ленд-лізом - і Гітлер міг би дістатись купи ресурсів, що поставило би під великий сумнів перемогу Союзників.
Але ж ні, раіса то святе для єврокуколдів і по сумісництву поціновувачів імперського лайна.
Цікаво, коли цей шматок лайна розвалиться на друзки - вони теж будуть на 150-річчя перемоги якусь московську джамахірію запрошувати замість нормальних країн?
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16.04.2024 17:21 Відповісти
Макрона вкусив сі під час минулорічного візиту? На словах він лев толстой не виключає відправки військ, а на ділі <***** прастой перемир'я на час олімпіади, запрошення у Нормандію.
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16.04.2024 17:21 Відповісти
Шо у західних керманичей в мізках? Кацапи їм ядерною зброєю погрожують вони перед ними килимки розстелюють.
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16.04.2024 17:22 Відповісти
Шо це було?
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16.04.2024 17:23 Відповісти
Макрон сів на жидкій стул перед йядрьоною смєхдержавою.
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16.04.2024 17:54 Відповісти
Макрон вшанує жертви українського народу запрошенням керівництва кацапів

дно пробите !
Mersi-pardon!
оце так зкурвив !
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16.04.2024 21:27 Відповісти
Надіюся що це тролінг. Тому що відокремлювати ***** від племені, чия окрема особина по факту ще гірша-просто верх недалекоглядності.
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16.04.2024 17:23 Відповісти
Не тролінг - саме таке лайно в голвах всіх західних демократій ...
А ми ще дивуємось , щл нам так мляво допомагають ...
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16.04.2024 17:35 Відповісти
А що,власне,Франція там "висаджувала"?! Броколі,трюфелі?! Вони що -теж когось перемогли?!
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16.04.2024 17:23 Відповісти
На боці Гітлера французів воювало набагато більше ніж у де Голля.
Але вони встигли вчасно застрибнути в останній вагон і опинились в лавах переможців.
Полякам, яких 100к+ воювало по всій Європі і Близькому Сходу - кацапське ярмо, про українців годі і згадувати, а французам - пошана і місце в Радбезі ООН.
Ось така політики замирювання з явними виродками цивілізації як русня чи китайські комуняки - і дає теперешні плоди.
Невивчені уроки історії перетворюються у бомби сповільненої дії для нащадків.
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16.04.2024 17:32 Відповісти
Не дуже коректне висловлення . Петенівцям наци не дуже довіряли й за межами Франції вони не воювали . Та чи воювали вони взгалом ... окрім може Алжиру ...
А "Вільна Франція" воювала усюди й на кількох фронтах . Зрадників наци використовували виключно як карателів у самій же Франції . В першу чергу - по відправці євреїв в концтабори й стратам тих , хто євреїв й ром приховує .
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16.04.2024 17:51 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/33-%D1%82%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%C2%BB_(1-%D1%88%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0)
І це тільки суто французська дивізія )) а скільки їх просто разом з німцями воювало.
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18.04.2024 15:54 Відповісти
Ні. Вони прислужували гітлеру. Сталін витяг їх з цього лайна й причислив до країн переможців. От вони й відпрацьовують.
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16.04.2024 17:34 Відповісти
У висадці в Нормандії брали участь американські, британські і канадські війська. Французькі підрозділи мали там лише допоміжну ролю. Коли Де Голь запропонував Серу В.Черчіллю очолити визволення франції , - Черчіль зневажливо відповів, що то треба було робити в 1940 - му році.Нагадаю - в червні 1940 року Вермахт силами меншими вщент розгромив французьку армію і британський експедиційний корпус і парадним строєм увійшов до Парижу.Франція обісра... капітулювала.
Зате після визволення союзниками Франції Де Голь з недобитками французької раті увійшов за ними їхніми спинами до Парижу і влаштував там мітинги з трикольорами і марсельєзами, стригли дівчат, що обслуговували німецькі борделі і вішали коляборантів. А потім цей "герой" став президентом Франції. Так що Франція ... не повноважна запрошувати когось на торжества з приводу висадки в Нормандії, оскільки мала до того відношення лише як ... географічна територія.
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16.04.2024 18:36 Відповісти
Так дипломатичні органи держави і є втіленням її режиму. Хвба справа лише в одному путіні? Французи, на кого ваш цирк розрахованний? Адійоти.
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16.04.2024 17:23 Відповісти
Тю, а не лучше пригласить и арестовать? Чи опять эскалация?
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16.04.2024 17:24 Відповісти
Тупые лягушкоеды до сих пор понятия не имеют что советские народы это совсем не современная путинская эрэфия.
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16.04.2024 17:26 Відповісти
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16.04.2024 17:32 Відповісти
Яка ганьба !
Французи хоч розуміють , що вчерговий раз стали рачки перед кацапами ?!
Звісно , що як раз така поведінка західних країн більше всього заохочує кацапів до агресії ...
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16.04.2024 17:32 Відповісти
кацапы - *********, как бы они не красились под украинцев...
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16.04.2024 19:30 Відповісти
нема путіна - нема росії , сподіваюсь здохнуть разом
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16.04.2024 17:33 Відповісти
Все що треба знати про нинішніх демократів.
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16.04.2024 17:34 Відповісти
А яким боком путінська расєя до перемоги у Другій світовій??? Тоді її взагалі не було, а був срср, до якого входили 15 республік/колоній, захоплених більшовиками. Тоді запрошуйте і їхніх представників.
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16.04.2024 17:35 Відповісти
Украіну прідумал лєнін...УНР зробили більшовики...
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16.04.2024 17:55 Відповісти
Говоримо по факту. У Другій світовій приймали участь також люди з цих колоній. А для еуропейців вони всі росіяни. І це є проблемою..
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16.04.2024 21:03 Відповісти
Конечно. Про это нужно говорить, объяснять Западу.
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16.04.2024 21:10 Відповісти
в 1944 році республік було 16 .
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16.04.2024 17:50 Відповісти
То всьо путін вбиває і скидає бомби на Україну,от він один такий чорт.А всі решта просто виконують його накази вони не причому!Який цирк!
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16.04.2024 17:38 Відповісти
***** - паталогічний сцикун, а від страху у нього при виїзді за кордон своеї орди починаеться стрімка неконтрольована діарея, за ним спеціальні гебешники возять дипломати, в які він безупину сере ріденьким. Так що я не думаю, що ***** осміліло і виїде з своєї лапотної кацапії. Тим паче, що на цього дрібного дрища виписаний ордер на арешт.
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16.04.2024 17:41 Відповісти
Було дуже інтелектуально запросити від Росії туди : Юлію Навальну , Гаріка Каспарова й командира РДК . Можно й Алу Пугачеву .
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16.04.2024 17:43 Відповісти
А новини щодня все "кращі" і "кращі"
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16.04.2024 17:45 Відповісти
Гітлер з Сталіним Європу не поділили, але кацапів запрошують
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16.04.2024 17:54 Відповісти
Таки не понял, это "зрада" или "перемога"?
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16.04.2024 18:02 Відповісти
Это путина макнули мордой по полной программе.
Это максимальный позор кремля.
(разъяснение для тупых)
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16.04.2024 18:17 Відповісти
Повільніше пишіть, тут не всі розуміють )
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16.04.2024 18:24 Відповісти
Яка різниця. росія це і є путін. Там всі такі . Не бачу сенсу честувати кацапів.
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16.04.2024 18:16 Відповісти
а как же заверения макрона о помощи Украине французскими военными?!пустой болтун и лицемер,непуганный идиот! рашка страна террорист и мировой изгой,и жабоеды их не стесняются приглашать к себе домой!какие же они всё таки уроды *****!
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16.04.2024 19:03 Відповісти
А де авіаполк "Нормандія- Неман"? Можна і на "Міражах"!
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16.04.2024 19:05 Відповісти
кацапы , Лошадью ходите
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16.04.2024 19:11 Відповісти
А Китай запросили?
Бо Роіся до висадки у Нормандії має таке ж відношення, як ці срані хун **********.
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16.04.2024 19:17 Відповісти
Так французи практично також не мають відношення до цієї висадки ...
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17.04.2024 01:05 Відповісти
Ну, як мінімум, можеш ознайомитися з мапою Франції і почитати про французський спротив.

Союзники здобували інформацію для висадки не з кришталевої кулі.
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17.04.2024 01:38 Відповісти
Велич країни визначається не як вона сама себе звеличує, а її реальним внеском у перемогу. В 1940 р. Франція була вщент розгромлена, окупована і капітулювала (при чому - Акт про капітуляцію на примху Гітлера був підписаний у тому самому вагончику, де підписала такий Акт свого часу Германія). Всі ці роки (з1940-го по 1945) франція працювала на Рейх: заводи, фабрики, залізниці, аеродроми, порти, суднобудівні і судноремонтні заводи, сільське господарство... з території Франції німці здійснювали повітряні і морські операції проти союзників аж до Америки. Крім того, французька рать боягузливо здала Вермахту всю свою зброю, арт- і **********, техніку, транспорт, артилерію, авіацю.... Скільки наших українських людей загинуло, ск. скалічено, скільки не народилося через цих сикливих бездарних, продажних підарасів-жабоїдів! Зато за спиною союзників (американських, британських, канадських військ, як зайшли у Францію - суцільні мітинги, трикольори, марсельєзи! "переможці", ****...
Відомий факт - коли Фельдмаршал Кейтель, підписуючи Акт про капітуляцію Німеччини, побачив за столом навпроти себе офіцера у французькій формі, навіть приспустив пенсне і здивовано запитав - "що, французи нас теж перемогли?"
Ніякого там "спротиву" не було, принаймні ефективність від нього була як від французької раті в 1940-му.а частина т.з. "спротиву" працювала на німецькі спецслужби. У союзників була ефективна розвідка - звідти і йшла інформація для висадки. Поцікався скільки французів воювало за Німеччину (скільки сот тисяч французів!). А, заодно, скільки там у Вермахті було ("нещасних") євреїв...
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17.04.2024 16:32 Відповісти
пианиста пригласите , он играет чем умеет
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16.04.2024 19:27 Відповісти
запросять рашистів без Путіна.......і без Гітлера.....,
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16.04.2024 20:09 Відповісти
А яким таким власне чином кацапи були задіяні у висадці у Нормандії? Я не знаю. я не історик може що пропустив?
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16.04.2024 20:40 Відповісти
Макрон попонтовался и усрался. Недонаполеон.
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16.04.2024 21:10 Відповісти
Макрон выставил путину условия, и путин это покорно молча проглотил - вся Европа видела.
Всё, на что сподобился путин - поджёчь "Крокус", чтобы этой шумихой прикрыть свой позор.
Теперь Макрон волен делать, что считает нужным, не детализируя: он врага предупредил.
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17.04.2024 04:54 Відповісти
 
 