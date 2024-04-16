Франція запросила Росію на 80-ту річницю висадки у Нормандії, але без Путіна
Росію запросять на захід з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.
Організатори пам'ятних заходів Mission Libération заявили, що російського диктатора не запросили через повномасштабне вторгнення РФ до України.
"З огляду на обставини (війну РФ проти України. - Ред.) Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року", - пояснили вони.
Запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.
Топ коментарі
+25 Andrew Moon
показати весь коментар16.04.2024 17:17
+20 НБ
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+14 Olena Teslenko
показати весь коментар16.04.2024 17:16
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французи - ідіоти ! донскіє казакі їх відтрахали під час окупації Парижу чи що ? ніяк не можеть позбутись русофільства !
у війні брали участь народи срср
Україна не делегувала представляти її на річниці Нормаді.
Кулеба і ЗЄля мають висловити протест.
допомагають нам у війні і у той же час визнають рашку правоснаступницею совєцької імперії!
це ж треба так з головою не дружити !
Чим далі від раісі - тим меньше хто знає щось. Мені один придурок в банку сказав "так українська та россійська - це ж одна і та сама мова"...
А из Киева он просто убежал
мне нельзя, у меня гаагская изжога
Берлін брав 1-ий Український фронт.
як нациська Германія
Макрон одумайся!
Але ж ні, раіса то святе для єврокуколдів і по сумісництву поціновувачів імперського лайна.
Цікаво, коли цей шматок лайна розвалиться на друзки - вони теж будуть на 150-річчя перемоги якусь московську джамахірію запрошувати замість нормальних країн?
лев толстойне виключає відправки військ, а на ділі <***** прастой перемир'я на час олімпіади, запрошення у Нормандію.
дно пробите !
Mersi-pardon!
оце так зкурвив !
А ми ще дивуємось , щл нам так мляво допомагають ...
Але вони встигли вчасно застрибнути в останній вагон і опинились в лавах переможців.
Полякам, яких 100к+ воювало по всій Європі і Близькому Сходу - кацапське ярмо, про українців годі і згадувати, а французам - пошана і місце в Радбезі ООН.
Ось така політики замирювання з явними виродками цивілізації як русня чи китайські комуняки - і дає теперешні плоди.
Невивчені уроки історії перетворюються у бомби сповільненої дії для нащадків.
А "Вільна Франція" воювала усюди й на кількох фронтах . Зрадників наци використовували виключно як карателів у самій же Франції . В першу чергу - по відправці євреїв в концтабори й стратам тих , хто євреїв й ром приховує .
І це тільки суто французська дивізія )) а скільки їх просто разом з німцями воювало.
Зате після визволення союзниками Франції Де Голь з недобитками французької раті увійшов за ними їхніми спинами до Парижу і влаштував там мітинги з трикольорами і марсельєзами, стригли дівчат, що обслуговували німецькі борделі і вішали коляборантів. А потім цей "герой" став президентом Франції. Так що Франція ... не повноважна запрошувати когось на торжества з приводу висадки в Нормандії, оскільки мала до того відношення лише як ... географічна територія.
Французи хоч розуміють , що вчерговий раз стали рачки перед кацапами ?!
Звісно , що як раз така поведінка західних країн більше всього заохочує кацапів до агресії ...
Это максимальный позор кремля.
(разъяснение для тупых)
Бо Роіся до висадки у Нормандії має таке ж відношення, як ці срані
хун**********.
Союзники здобували інформацію для висадки не з кришталевої кулі.
Відомий факт - коли Фельдмаршал Кейтель, підписуючи Акт про капітуляцію Німеччини, побачив за столом навпроти себе офіцера у французькій формі, навіть приспустив пенсне і здивовано запитав - "що, французи нас теж перемогли?"
Ніякого там "спротиву" не було, принаймні ефективність від нього була як від французької раті в 1940-му.а частина т.з. "спротиву" працювала на німецькі спецслужби. У союзників була ефективна розвідка - звідти і йшла інформація для висадки. Поцікався скільки французів воювало за Німеччину (скільки сот тисяч французів!). А, заодно, скільки там у Вермахті було ("нещасних") євреїв...
Всё, на что сподобился путин - поджёчь "Крокус", чтобы этой шумихой прикрыть свой позор.
Теперь Макрон волен делать, что считает нужным, не детализируя: он врага предупредил.