До 11 років за ґратами засуджено ексочільницю окупаційної "роспошти", яка діяла під час боїв за Харків, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна зрадниця, яка працювала на агресора в період окупації частини Харківщини.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, після захоплення міста Ізюм вона очолила місцеву окупаційну "роспошту". Отримавши "призначення", вона одразу розпочала формування нового "штату" псевдоустанови, до якого залучала своїх однодумців. Потім жінка провела так звані установчі збори, під час яких закликала своїх підлеглих підтримати агресора у війні проти України і забезпечити безперебійний поштовий зв’язок з РФ. За таку співпрацю вона обіцяла російські "зарплати" та лояльне ставлення з боку окупантів.

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Також зловмисниця організувала "конфіскацію" всього майна місцевого відділення "Укрпошти" та його передачу "на баланс" окупаційної адміністрації країни-агресора.



Крім того, за даними слідства, саме за її вказівкою здійснювали примусову роздачу місцевим жителям пропагандистських видань РФ, зокрема російської газети "Червона зірка".

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Після звільнення Ізюма зрадниця намагалася переховуватися на території району, змінюючи адреси проживання. Однак співробітники Служби безпеки все одно розшукали її та затримали у лютому 2023 року.

За матеріалами СБУ суд визнав її винною за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 11 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 15 років.

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