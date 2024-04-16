Лубінець прокоментував закон про мобілізацію: Найкращий варіант, на який ми могли сподіватися
Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що в нинішніх умовах, ухвалений закон про мобілізацію є найкращим варіантом, на який можна було розраховувати.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Лубінець заявив під час брифінгу.
"На мій погляд, законопроєкт, який був прийнятий в умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив як уповноважений на профільний комітет, на мій погляд, практично всі були враховані", - зазначив Лубінець.
Як зазначив омбудсмен, потрібно розуміти, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої і військові, які там перебувають, мають мати змогу, зокрема, отримувати відпустку, а для цього треба збільшити кількість українців у лавах ЗСУ.
"Але, на мій погляд, тепер процедура виглядає максимально демократично, без примусу. Всі військовозобов'язані мають пройти процедуру, зокрема перевірку своїх даних у реєстрі, і після цього ті, хто не виконуватимуть норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі. Це ТЦК звертаються до органів НПУ і виключно органи Нацполіції, відкриваючи кримінальне чи адміністративне провадження, займаються особами, які не виконують дії ухваленого закону", - наголосив омбудсман.
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я так міркую, що ти і сам не знаєш де у автомата ручка.
ким замінити демобілізованих наразі, тими хто поняття не має про військову підготовку?
час на підготовку запасу цілеспрямовано і планово "втратили" ще з 2008 і відомо ким.
Ви не можете того не розуміти, а це означає, що настирно пропонуєте мирні переговори, бо при Демобілізації іншого виходу не буде.
А з демобілізацією... Можливо, і так. Але система бронювання у цьому законі - вона як, справедлива, на вашу думку?
на прикладі зі своє сфери вважаю, що ні, оскільки наразі науковців в Україні залишилося, правда їх так і було раніше, не більше 5%, а з іншого боку, якщо не буде броні, то тоді ВНЗ ген всі потрібно зачиняти, а студентів разом з викладачами до навчальних підрозділів ЗСУ.
але тут все ще залежить не тільки від Системи (у нас вона досі кланово-олігархічна), а і від Світогляду громадян ( ).
https://suspilne.media › dnipro › 6...
"Поверніть дітям тата". У Дніпрі дружини військовослужбовців ...
це не сталося раптово і навіть не 10 років цій проблемі, до неї вели але ви всі тоді мовчали, бо задовільняло.
Читайте повільніше. Це не жарт.
Джерело: https://biz.censor.net/n3484674
підлизує й ******** зеленим тварям з двойнинми темпами!