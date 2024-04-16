Лубінець прокоментував закон про мобілізацію: Найкращий варіант, на який ми могли сподіватися

Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що в нинішніх умовах, ухвалений закон про мобілізацію є найкращим варіантом, на який можна було розраховувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Лубінець заявив під час брифінгу.

"На мій погляд, законопроєкт, який був прийнятий в умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив як уповноважений на профільний комітет, на мій погляд, практично всі були враховані", - зазначив Лубінець.

Як зазначив омбудсмен, потрібно розуміти, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої і військові, які там перебувають, мають мати змогу, зокрема, отримувати відпустку, а для цього треба збільшити кількість українців у лавах ЗСУ.

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"Але, на мій погляд, тепер процедура виглядає максимально демократично, без примусу. Всі військовозобов'язані мають пройти процедуру, зокрема перевірку своїх даних у реєстрі, і після цього ті, хто не виконуватимуть норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі. Це ТЦК звертаються до органів НПУ і виключно органи Нацполіції, відкриваючи кримінальне чи адміністративне провадження, займаються особами, які не виконують дії ухваленого закону", - наголосив омбудсман.

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