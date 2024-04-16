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Лубінець прокоментував закон про мобілізацію: Найкращий варіант, на який ми могли сподіватися

дмитро,лубінець

Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що в нинішніх умовах, ухвалений закон про мобілізацію є найкращим варіантом, на який можна було розраховувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Лубінець заявив під час брифінгу.

"На мій погляд, законопроєкт, який був прийнятий в умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив як уповноважений на профільний комітет, на мій погляд, практично всі були враховані", - зазначив Лубінець.

Як зазначив омбудсмен, потрібно розуміти, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої і військові, які там перебувають, мають мати змогу, зокрема, отримувати відпустку, а для цього треба збільшити кількість українців у лавах ЗСУ.

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"Але, на мій погляд, тепер процедура виглядає максимально демократично, без примусу. Всі військовозобов'язані мають пройти процедуру, зокрема перевірку своїх даних у реєстрі, і після цього ті, хто не виконуватимуть норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі. Це ТЦК звертаються до органів НПУ і виключно органи Нацполіції, відкриваючи кримінальне чи адміністративне провадження, займаються особами, які не виконують дії ухваленого закону", - наголосив омбудсман.

Також читайте: Обмежено придатних до служби почнуть у травні повторно викликати до ТЦК на медкомісію, - Міноборони

Автор: 

мобілізація (3042) Лубінець Дмитро (591)


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Топ коментарі
+25
З Лубінця вийшов би гарний штурмовик. А жвандіть про права могла б якась тендітна жіночка, - наприклад Мар'яна Безугла...
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16.04.2024 17:56
+25
Ага, особливо прекрасна норма - повістка вважається врученою рекомендованим листом, навіть якщо її не вручили.
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16.04.2024 17:58
+20
Даже ничего не хочется говорить. Тьфу!🙁
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16.04.2024 17:55
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Даже ничего не хочется говорить. Тьфу!🙁
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16.04.2024 17:55 Відповісти
замінити тобою їх, чи тими кого завдяки ліквідації допризовної підготовки з 2010 і наступної, оскільки на)( треба, обов'язковості військового обліку? 👀

я так міркую, що ти і сам не знаєш де у автомата ручка.
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16.04.2024 18:27 Відповісти
Скажи це тим, хто вже третій рік воює і давно чекає на демобілізацію.
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16.04.2024 17:55 Відповісти
Це якось скасовує зашкварність заяви Лубінця?
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16.04.2024 18:27 Відповісти
а зашкварність в чому?
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16.04.2024 18:31 Відповісти
Що для них цей закон без санкцій для ухилянтів - кращий варіант. А бійцям на передовій - кращий варіант - це зі зрозумілим порядком демобілізації. Судячи з усього, у поняття "ми" Лубінця фронтовики не входять.
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16.04.2024 18:34 Відповісти
Хто породив ухилянтів і коли?

ким замінити демобілізованих наразі, тими хто поняття не має про військову підготовку?

час на підготовку запасу цілеспрямовано і планово "втратили" ще з 2008 і відомо ким.

Ви не можете того не розуміти, а це означає, що настирно пропонуєте мирні переговори, бо при Демобілізації іншого виходу не буде.
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16.04.2024 18:41 Відповісти
Несподіваний висновок. Мирні переговори - то пастка для України.
А з демобілізацією... Можливо, і так. Але система бронювання у цьому законі - вона як, справедлива, на вашу думку?
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16.04.2024 18:44 Відповісти
система Бронювання завжди була і не тільки у нас. справедлива ця система чи ні сказати важко.

на прикладі зі своє сфери вважаю, що ні, оскільки наразі науковців в Україні залишилося, правда їх так і було раніше, не більше 5%, а з іншого боку, якщо не буде броні, то тоді ВНЗ ген всі потрібно зачиняти, а студентів разом з викладачами до навчальних підрозділів ЗСУ.

але тут все ще залежить не тільки від Системи (у нас вона досі кланово-олігархічна), а і від Світогляду громадян ( ).
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16.04.2024 19:54 Відповісти
Розкажіть мені тупому як маючи більше мільйона в ЗСУ не можна забезпечити ротації 1 строк через 1 хоча б для тих 200000 що на передку. Починати потрібно з цього. Ніхто не захоче служити 24/7 на передку. Коли з'являться нормальні умови, а не білет в один кінець, з'являться і бажаючі і демобілізовані. + Велика відпустка (45 днів) теж частково би вирішила проблему демобілізації.
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16.04.2024 21:45 Відповісти
Ви не ліпіть сліпого до плоту. ротація була і раніше але ротація це не Демобілізація. тепер ясно Тупому?
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16.04.2024 22:07 Відповісти
Весь текст не змогли осилити? Причинно-наслідкові зв'язки тяжко зрозуміти? В кого ротація була? У всіх? В мене брат на ротації не був жодного разу. Ось ще приклад Суспільне | Новини
https://suspilne.media › dnipro › 6...
"Поверніть дітям тата". У Дніпрі дружини військовослужбовців ...
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16.04.2024 22:49 Відповісти
я все осилив, а от вам ніяк не дійде, що і ротації не вистачає, по тій самій причині, що ніким, бо запас відсутній вже. і нічого кивати на когось, а гляньте на себе і навколо - багато є служак зі стажем і досвідом? отож бо. то на кого ви ремствуєте?

це не сталося раптово і навіть не 10 років цій проблемі, до неї вели але ви всі тоді мовчали, бо задовільняло.



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16.04.2024 23:01 Відповісти
Ок, я не лінивий, задам питання ще раз. Чому при наявності 1 млн не забезпечуються повна ротація 200 тис. Чи Ви не розумієте що при таких розкладах військовий може бути 2.5 міс на передовій, 2.5 міс на білоруському кордоні, 2.5 міс в тилу, 2.5 міс в тцк і 2.5 міс вдома?
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17.04.2024 00:43 Відповісти
З Лубінця вийшов би гарний штурмовик. А жвандіть про права могла б якась тендітна жіночка, - наприклад Мар'яна Безугла...
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16.04.2024 17:56 Відповісти
Один раз - не піар ас , подумав Лубінець .
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16.04.2024 17:57 Відповісти
А сам Лубінець, очевидно, в окопах не буде присутній?
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16.04.2024 17:57 Відповісти
Так приняли же что сотрудники цирков - бронь имеют
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16.04.2024 17:59 Відповісти
Ага, особливо прекрасна норма - повістка вважається врученою рекомендованим листом, навіть якщо її не вручили.
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16.04.2024 17:58 Відповісти
Демократично ж! Хоча про які закони взагалі йдеться, особливо дивлячись на дії диких дивізій тцк.
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16.04.2024 18:07 Відповісти
така норма давно діє в судовій практиці,напевно, законослухняний громадянин і тебе до суду давно не викликали ?
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16.04.2024 18:44 Відповісти
треба спочатку всіх демобілізувати, потім трішки почекати, а вже потім розпочати нову мобілізацію, тоді це буде справедливо..., а ще, я ж забула, треба нарешті відкрити кордони...
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16.04.2024 18:00 Відповісти
Люблю коли про мобілізацію жінкині патякають та пєнси ща 60. Чомусь ці категорії особливо незламні.
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16.04.2024 23:27 Відповісти
Треба скасувати закон 8271 (у нормальних офіцерів достатньо влади і способів впливу по Статуту) і внести зміни до закону 2124 в пункті про звільнення від кримінальної відповідальності за втрати особового складу, бойової техніки та військового майна командирів - недолугих потрібно карати, тоді з мобілізацією налагодиться. Ці два закони зищили черги біля ТЦК в березні 22-го, кому було вигідно знищити мотивацію, не важко здогадатись. Додатково не завадить по закону притягнути до відповідальності тцкашників, які займаються свавіллям, або показово відправити на передову.
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16.04.2024 23:31 Відповісти
Классный вариант для мажоров из Монако и Лондона.
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16.04.2024 18:01 Відповісти
Придворний блазень, але і твій час кінечний там..
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16.04.2024 18:01 Відповісти
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16.04.2024 18:01 Відповісти
Гандон,поїдь на нуль та розкажи це бійцям. І не забудь взяти з собою всю зелену пи...ту! Повернуться не всі,можеш навіть не сумніватися! А тим,яким пощастить втекти звідти,рекомендую поспілкуватися з рідними воїнів, де вас і закопають
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16.04.2024 18:01 Відповісти
Отличный закон,просроченнй слуга,у которого пуговица на пиджаке дороже двух моих автомобилей вместе взятых, принял закон о конфискации этих транспортных средств,да это законно, справедливо и ненаказуемо.
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16.04.2024 18:02 Відповісти
Те, що це конкретно для вас найкращий варіант сумнівів не викликає, адже ви подбали про те, аби ні ви, ні ваші помічники , родичі та посіпаки з"силових" структур за жодних обставин не були мобілізовані. Ваші права дотримано, у вас все чудово - головне для простих смертних обов'язки прописати і попередньо обідравши штрафами відправити безвилазно воювати, поки ви насолоджуєтесь життям та в'єте сімейні гніздечка в безпечних країнах.
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16.04.2024 18:02 Відповісти
На держслужбу і органи не будуть брати без початкової воєн. підготовки.
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16.04.2024 20:40 Відповісти
Ти, полуду рок, розумієш різницю між мобілізацією та початковою підготовкою?
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16.04.2024 23:29 Відповісти
Ще раз - на держслужбу і органи не будуть брати без початкової воєн. підготовки.

Читайте повільніше. Це не жарт.
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17.04.2024 22:03 Відповісти
Лубінець разом з паном Зе в одній камері на нарах пожиттево будуть чалиться.
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16.04.2024 18:03 Відповісти
У нас хоть один президент на нары ( после президентство, Янык не в счёт) попал? Да, возможно Лубинец и попадет как козел отпущения, который "недоглядел".
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16.04.2024 18:21 Відповісти
ДАЙТЕ ЙОМУ ШАБЛЮ ХАЙ ПОПЕРЕД ВІЙСЬКА ЙДЕ !)
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16.04.2024 18:03 Відповісти
Шаблюк на всіх не вистачіть! Кульбабка їм лопат накупляе за кредитні гроші!
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16.04.2024 18:22 Відповісти
ХЙНЯ !!!
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16.04.2024 18:46 Відповісти
Ноунейм корчить з себе щось значуще. Допоки люди будуть бачити в містах новенькі Роллс-Ройси, БМВ ,чи Мерседеси з жлобами призовного віку за кермом в обнімку з *******-х#й ви виконаєте план мобілізації.🖕
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16.04.2024 18:05 Відповісти
Шо там у законі? Депутати інваліди? Діти інваліди, жінки на яких весь бізнес розумові відсталі.
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16.04.2024 18:08 Відповісти
Це не омбудсмен.
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16.04.2024 18:08 Відповісти
Це дійсно "найкращий варіант". Для ухилянтів, сикунів, дизертирів ... та ін підарасів. І. для кацапів, звісно.
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16.04.2024 18:19 Відповісти
Доведеться підвищувати податки: Мінфін шукає додаткові 50 мільярдів на нові доплати для військових, - ЗМІ

Джерело: https://biz.censor.net/n3484674
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16.04.2024 18:20 Відповісти
Ого! Уявляю, який тоді Зельониє були готові нам підсунути!
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16.04.2024 18:21 Відповісти
Брехня,в законі відсутня демобілізація тих,хто воює вже третій рік поспіль.Влада тих людей дуже боїться,повірте.
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16.04.2024 18:35 Відповісти
Можете назвати цифру, скільки їх ?
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16.04.2024 20:41 Відповісти
Як кажуть коли нема слів- "Це мерзость..." Вилізло паскудство і вішає на вуха про найкраще, демократичне і таке інше. Пів мільйона ухилянтів с'*****... за кордон, держслужбовці і поважні поліціанти та інша шалупонь жирує. Хлопців не тільки ротувати а й міняти треба, на третій рік війни ні в кого не лишається здоров'я, до хронічних бавились травми.
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16.04.2024 18:39 Відповісти
А що ж можна було почути від ставленника д'єрмака
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16.04.2024 18:40 Відповісти
сказав лубинець який згыдно закону має бронь ...його сподівання справдовуются
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16.04.2024 18:49 Відповісти
Это закон-импотент. В нём (возможно, даже намеренно) заложен срыв мобилизации. Если, вообще, можно говорить о мобилизации в стране, которая, формально, не воюет.
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16.04.2024 18:49 Відповісти
У чому це проявляється ? Якими засобами зривається мобілізація ?
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16.04.2024 20:49 Відповісти
Ага, для захисту Батьківщини примусу не потрібно, хто хоче вперед, а хто не хоче може пиво пити і в травні на шашлики ..
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16.04.2024 18:51 Відповісти
ЗЕ-покидьки: "Ну, да! До всього іншого, ми ще й ТИПІЛИ!"
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16.04.2024 18:51 Відповісти
Що прикро, плюнули військовим в обличчя.
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16.04.2024 18:53 Відповісти
Цікаво те, що хто найбільше галасує за цей недозакон, ні він, ні його челядь і близько не побували на фронті. Ці всі нікчеми і близько не стоять з принцесою Йорданії, яка захищала повітряний простір своєї держави. Але це Йорданія, а не Україна.
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16.04.2024 19:00 Відповісти
Ай да лизнув,а й да лубінець.Скільки в кишеню поклав признавайся мудило!?
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16.04.2024 19:05 Відповісти
Більш конченішого,ніж нинішній омбудсмен - не було в УКРАЇНІ.
підлизує й ******** зеленим тварям з двойнинми темпами!
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16.04.2024 19:26 Відповісти
В Дерьмака щоденно контролюють виконання плану по словесних висерах кожного із зелених амеб. План доведений-виконуй. Інакше попадеш в сводку. І гнусавий бубон буде хвилюватись та тупотіти ніжками.8
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16.04.2024 19:28 Відповісти
Зараз якраз середина місяця, щось кмісовці не роздуплились.
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16.04.2024 19:30 Відповісти
Лубицець жалкое чімо
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16.04.2024 19:59 Відповісти
Влада проти свого народу.
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16.04.2024 21:39 Відповісти
В розумінні дурнів то є максимум. Так, бо то їх рівень. Просто вони нічого ліпшого створити не можуть. Ну не дав Бог їм більшого розуму, як і їхнім виборцям.
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16.04.2024 21:42 Відповісти
Це не про мобілізацію. Це про то що чесниє люди будуть воювати та захищати маєтки мародерів.
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16.04.2024 22:00 Відповісти
Лубинця-дубинця на фронт.а на його місце комісованого фронтовика .або жінку. І таких здорових базік в різних органах багато.
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16.04.2024 22:17 Відповісти
то лубінець найкращий варіант омбудсмена для зєбанди
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17.04.2024 07:21 Відповісти
Чому депутатів не відправити на війну,вони взагалі не потрібні тут,а ще і їхніх помічників,а також тіх ,які мають досвід стріляти
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17.04.2024 13:04 Відповісти
 
 