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Новини Війна
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Коли Іран і Росія завдають удару, треба вдарити у відповідь вдвічі сильніше і не зупинятися, поки вони не зрозуміють послання - Воллес

воллес

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав відповідати на кожен удар Росії та Ірану і не зупинятись поки вони не припинять атаки.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на The Daily Telegraph.

"Ми підтримуємо Ізраїль, тому що ми поділяємо спільні цінності, виступаємо проти тероризму і поважаємо суверенітет. Але якщо пілоти ВПС допомагають захищати Ізраїль, то ми повинні очікувати, що Ізраїль допоможе Україні летальною зброєю та іншими ресурсами, тому що альянси працюють в обох напрямках", - наголосив Воллес.

Він додав, що зараз Ізраїлю немає у списку країн, які надають Україні зброю та інше обладнання.

Ексміністр також вважає, що має бути рішуча відповідь на атаку Ірану. 

"Я дійшов висновку, що єдиний варіант, коли Іран і Росія завдають удару, - це вдарити у відповідь вдвічі сильніше і не зупинятися, поки вони не зрозуміють послання", - закликав він.

Читайте: Воллес про відправлення військ Великої Британії в Україну: Ми не можемо цього виключати

Автор: 

Іран (2022) росія (65052) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+28
Екси завжди розумніші за діючих.
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16.04.2024 18:37
+18
Це та людина, яка вірою й волею служила допомозі України, а наш розпальцовщик від Єрмакотітушні ПР та вічний агітатор своїм кварталом за Яника, його образив.
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16.04.2024 18:36
+16
Він прибічник України й ворог Хйла, але не зміг вікрито сказати хто є оте ЗЕ? Бо знає від свого МІ-6 хто то є його 6Менеджерів .
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16.04.2024 18:38
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Почему так поздно, Карл?
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16.04.2024 18:36 Відповісти
Він прибічник України й ворог Хйла, але не зміг вікрито сказати хто є оте ЗЕ? Бо знає від свого МІ-6 хто то є його 6Менеджерів .
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16.04.2024 18:38 Відповісти
Це та людина, яка вірою й волею служила допомозі України, а наш розпальцовщик від Єрмакотітушні ПР та вічний агітатор своїм кварталом за Яника, його образив.
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16.04.2024 18:36 Відповісти
Розумні слова Людини, яка своїми очима бачила наслідки московської війни в Україні, КРОВ та СМЕРТЬ, від орків прутіна!
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16.04.2024 18:36 Відповісти
Екси завжди розумніші за діючих.
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16.04.2024 18:37 Відповісти
Сміливіші та відвертіші.
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16.04.2024 18:39 Відповісти
...тому він й відповів знахабнілій тітушні з Банкової - МИ НЕ АМАЗОН.
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16.04.2024 19:04 Відповісти
Storm Shadow передали без реклами і піара.
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16.04.2024 18:45 Відповісти
Воллес, один із тих, хто висловлювався і робив все для підтримки України ще будучи на посаді.
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16.04.2024 19:03 Відповісти
Погодьтеся, "етикет" від партнерів замовчування ВГОЛОС правди про владу в Києві не кожному політику був підходящим . Як сказав у своєму інтерв"ю Притсайко ,він справжній нащадок роду Воллесів А нагадування та списки з ворагами у владі Зе - до сраки Єрмака ПРипарка . Вони ****** знають - або партнери переможуть Хйла , ще й побільше воїнів патріотів їм не загрожуватимуть тюрягою, або Хйло переможе . Вони нагліші ніж сімейка Яника .
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16.04.2024 19:10 Відповісти
Так чому США і Британія не збивала ракету над Польщею?

бла бла бла...
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16.04.2024 18:40 Відповісти
Бен Воллес закликав відповідати на кожен удар Росії

Атож!
Поки привезуть (?) ракети та снаряди, можна войовниче вигукувати: "Бабах!" та "Бум!"
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16.04.2024 18:40 Відповісти
при желании,пво, и ракеты везуться за сутки-трое,не 17 век с возами)ну это надо желание
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16.04.2024 18:43 Відповісти
наївся Воллес ЗЕвлади . Тому й говорить чисто про Хйл
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16.04.2024 19:15 Відповісти
Так учора-ж брутанський прем'ер докладав як будуть "ударять" по росii.
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16.04.2024 18:42 Відповісти
Ну так! Це ж тільки ваш Дмітрій Алкогольєвіч щоразу з похмелюги щось пашталакає про ядрьону бімбу .
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16.04.2024 20:37 Відповісти
Та нi, британцi себе поводять адекватно. Не лiзуть туди, де отримають звiзди 100%.
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16.04.2024 22:35 Відповісти
Від кого? Чи не від вас, одічалийе?
От чесно: вірю! Та й як не повірити - кієвзатріндя!, занідєлюбєрлін!.
Але, холєра, по дорозі трапилась Сеньківка...
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16.04.2024 22:40 Відповісти
Матрьошкiн, ти мине з кiмось зплутав.
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16.04.2024 22:45 Відповісти
Матрьошкіна, Полужопіна чи ще яку зайвохромосомну істоту в дзеркалі пошукай.
Знайдеш і возрадуйся, бо щастя на тебе зійде.
Палишся, ваня, з кремлівськими ІПСО. Від тебе щямі тхне, аж в людей окуляри запотіли.
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16.04.2024 22:52 Відповісти
Ось це діло
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16.04.2024 18:43 Відповісти
британiя та сша вiзьму за обi щоки, та ще i добавки попросять.
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16.04.2024 18:50 Відповісти
А кого це він хоче переконати?Українців не треба,бо вже будапеська срака сталася,а тепер що?((
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16.04.2024 18:50 Відповісти
ШАРИТ !) ТОЛЬКО Я БЫ УДАРИЛ КОНЕЧНО !)
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16.04.2024 18:50 Відповісти
Воллес здорового Человека!
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16.04.2024 18:58 Відповісти
Штати не дозволять,бо в них подвійні стандарти.
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16.04.2024 19:03 Відповісти
На превеликий жаль Волес не в більшості ...
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16.04.2024 19:06 Відповісти
Крутые лозунги, безусловно. И кто из западных политиков способен это воплотить?
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16.04.2024 19:08 Відповісти
Все бывшие такие отважные. Сидишь на пенсии и сиди себе, герой.
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16.04.2024 19:21 Відповісти
Колишны говорять те що думають. Якщо Воллес стане знову міністром оборони то буде говорити те що й усі - потрібна деескалація ляляля, тратата...
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16.04.2024 19:28 Відповісти
"...Ізраїль допоможе Україні летальною зброєю та іншими ресурсами, тому що альянси працюють в обох напрямках", -

які альянси?
Пустопорожні безпекові угоди?
Як вони працюються чудово продемонстрували німці, коли наступного дня після підписання заборонили надання Таурасів.
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16.04.2024 19:33 Відповісти
ключове слово "колишній"
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16.04.2024 19:54 Відповісти
От це вже справжня відповідь справжнього англійця, а не якесь слиняве белькотіння Камерона.
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16.04.2024 20:32 Відповісти
А кто же виноват что американцы и нато просто ссыкуны.
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16.04.2024 21:08 Відповісти
дороге яйце до Великодня
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16.04.2024 21:11 Відповісти
Зауважу, що це висловлювання пана Воллеса нагадує стиль Тарантіно.
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16.04.2024 21:18 Відповісти
Ага, вдарим! Спікером Джонсоном по обіцянкам Байдена... От тільки по кацапським НПЗ не стріляйте!
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16.04.2024 22:54 Відповісти
Знов англійська думка йде попереду всього прогресивного людства. - Це щодо "вдарити у відповідь" і "не зупинятися", а не про допомогу Україні від Ізраїля.
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17.04.2024 02:00 Відповісти
Думаю, давно вже пора поставити для всіх декілька дуже чітких і конкретних цілей:
-1 Путін
-2 Патрушев
-3 Бортніков
-4 Наришкін
-5 Ернст
-6 Володін
-7 Шойгу
-8 Скабєєва
-9 Соловйов
-10 Мєдвєдєв
-11 Мішустін
-12 Набіулліна
-13 "Слєдком"
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17.04.2024 02:12 Відповісти
 
 