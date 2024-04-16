Коли Іран і Росія завдають удару, треба вдарити у відповідь вдвічі сильніше і не зупинятися, поки вони не зрозуміють послання - Воллес

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав відповідати на кожен удар Росії та Ірану і не зупинятись поки вони не припинять атаки.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на The Daily Telegraph.

"Ми підтримуємо Ізраїль, тому що ми поділяємо спільні цінності, виступаємо проти тероризму і поважаємо суверенітет. Але якщо пілоти ВПС допомагають захищати Ізраїль, то ми повинні очікувати, що Ізраїль допоможе Україні летальною зброєю та іншими ресурсами, тому що альянси працюють в обох напрямках", - наголосив Воллес.

Він додав, що зараз Ізраїлю немає у списку країн, які надають Україні зброю та інше обладнання.

Ексміністр також вважає, що має бути рішуча відповідь на атаку Ірану.

"Я дійшов висновку, що єдиний варіант, коли Іран і Росія завдають удару, - це вдарити у відповідь вдвічі сильніше і не зупинятися, поки вони не зрозуміють послання", - закликав він.

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