Коли Іран і Росія завдають удару, треба вдарити у відповідь вдвічі сильніше і не зупинятися, поки вони не зрозуміють послання - Воллес
Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав відповідати на кожен удар Росії та Ірану і не зупинятись поки вони не припинять атаки.
Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на The Daily Telegraph.
"Ми підтримуємо Ізраїль, тому що ми поділяємо спільні цінності, виступаємо проти тероризму і поважаємо суверенітет. Але якщо пілоти ВПС допомагають захищати Ізраїль, то ми повинні очікувати, що Ізраїль допоможе Україні летальною зброєю та іншими ресурсами, тому що альянси працюють в обох напрямках", - наголосив Воллес.
Він додав, що зараз Ізраїлю немає у списку країн, які надають Україні зброю та інше обладнання.
Ексміністр також вважає, що має бути рішуча відповідь на атаку Ірану.
"Я дійшов висновку, що єдиний варіант, коли Іран і Росія завдають удару, - це вдарити у відповідь вдвічі сильніше і не зупинятися, поки вони не зрозуміють послання", - закликав він.
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бла бла бла...
Атож!
Поки привезуть (?) ракети та снаряди, можна войовниче вигукувати: "Бабах!" та "Бум!"
От чесно: вірю! Та й як не повірити - кієвзатріндя!, занідєлюбєрлін!.
Але, холєра, по дорозі трапилась Сеньківка...
Знайдеш і возрадуйся, бо щастя на тебе зійде.
Палишся, ваня, з кремлівськими ІПСО. Від тебе щямі тхне, аж в людей окуляри запотіли.
які альянси?
Пустопорожні безпекові угоди?
Як вони працюються чудово продемонстрували німці, коли наступного дня після підписання заборонили надання Таурасів.
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