Система комунікацій ЗСУ функціонує без залучення колишніх заступників міністра оборони, - Генштаб

У Генеральному штабі Збройних Сил України роз’яснили, як працює система комунікацій із ЗМІ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу у фейсбуці.

Офіційно повідомляємо, що взаємодія із медіа, підготовка інформаційних повідомлень та їх поширення є в компетенції Управління звʼязків з громадськістю Збройних Сил України. Планування та координацію комунікаційних заходів у Збройних Силах України забезпечує Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

Зазначені підрозділи очолюють полковники ЗСУ, які підпорядковані безпосередньо Головнокомандувачу ЗСУ та начальнику Генерального штабу ЗСУ. Ключові посади у зазначених підрозділах обіймаються військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

Також підкреслюється, що питання комунікацій ЗСУ узгоджується виключно із наративами та комунікаційними планами Міністерства оборони, і націлені на посилення обороноздатності України та здійснюються в інтересах виконання завдань ЗСУ.

"Система комунікацій ЗСУ розбудовується та функціонує без залучення інших осіб, зокрема, колишніх заступників Міністра оборони України", - наголосили у Генштабі.

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