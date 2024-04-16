Система комунікацій ЗСУ функціонує без залучення колишніх заступників міністра оборони, - Генштаб
У Генеральному штабі Збройних Сил України роз’яснили, як працює система комунікацій із ЗМІ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу у фейсбуці.
Офіційно повідомляємо, що взаємодія із медіа, підготовка інформаційних повідомлень та їх поширення є в компетенції Управління звʼязків з громадськістю Збройних Сил України. Планування та координацію комунікаційних заходів у Збройних Силах України забезпечує Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.
Зазначені підрозділи очолюють полковники ЗСУ, які підпорядковані безпосередньо Головнокомандувачу ЗСУ та начальнику Генерального штабу ЗСУ. Ключові посади у зазначених підрозділах обіймаються військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.
Також підкреслюється, що питання комунікацій ЗСУ узгоджується виключно із наративами та комунікаційними планами Міністерства оборони, і націлені на посилення обороноздатності України та здійснюються в інтересах виконання завдань ЗСУ.
"Система комунікацій ЗСУ розбудовується та функціонує без залучення інших осіб, зокрема, колишніх заступників Міністра оборони України", - наголосили у Генштабі.
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Гарна жінка...
Де треба - в мене пружинка-
Я розмовляю тільки матом...
За відсутністю РЕБА...
Автоматом...
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В потоці подій..
Це все, що хотів
Спитати Сергій...
Черга до гінеколога. Як і повинно бути, жіноча. Підходить молодий чоловік, чемно вітається і питає:
- Шановні пані, за ким із вас я буду?
- Добродію, - відповідають йому, - тут приймає жіночий лікар.
- Мені відомо про то.
- ???
- Він встановлює спіралі?
- Встановлює.
- Тоді, вочевидь, і знімає.
Якось так...
Але де питання?
Що є безліч форм...
Де можуть бути змаганння...
Але відповіді...
На питання...
Храм основи основ...
Піраміда сумлінння...
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Без жартів!
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