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Новини
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Система комунікацій ЗСУ функціонує без залучення колишніх заступників міністра оборони, - Генштаб

маляр

У Генеральному штабі Збройних Сил України роз’яснили, як працює система комунікацій із ЗМІ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу у фейсбуці.

Офіційно повідомляємо, що взаємодія із медіа, підготовка інформаційних повідомлень та їх поширення є в компетенції Управління звʼязків з громадськістю Збройних Сил України. Планування та координацію комунікаційних заходів у Збройних Силах України забезпечує Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

Зазначені підрозділи очолюють полковники ЗСУ, які підпорядковані безпосередньо Головнокомандувачу ЗСУ та начальнику Генерального штабу ЗСУ. Ключові посади у зазначених підрозділах обіймаються військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

Також підкреслюється, що питання комунікацій ЗСУ узгоджується виключно із наративами та комунікаційними планами Міністерства оборони, і націлені на посилення обороноздатності України та здійснюються в інтересах виконання завдань ЗСУ.

"Система комунікацій ЗСУ розбудовується та функціонує без залучення інших осіб, зокрема, колишніх заступників Міністра оборони України", - наголосили у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маляр про демобілізацію: "Військові мали знати, що за Конституцією воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану". ВIДЕО

Заява Генштабу

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) ЗСУ (7528) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+17
Комусь ще не зрозуміло чому повернулася в інформпростір ця Лярва Єрмакорезніковна ?
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16.04.2024 19:29
+7
Уточнюю - на СУСПІЛЬНОМУ ВОНА ЗРОБИЛА СВІЙ ВИСЕР , за що тепер МО перелякано вдкараскуються , значить рило в пуху в усіх.
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16.04.2024 20:12
+5
От бачте зайшло учора , щоб підтвердити що їхня Маляр ЛЯРВА . Нє, ну не тупі?
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16.04.2024 19:58
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Комусь ще не зрозуміло чому повернулася в інформпростір ця Лярва Єрмакорезніковна ?
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16.04.2024 19:29 Відповісти
клятий Порох
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16.04.2024 19:40 Відповісти
що спонукало тебе завітати на ЦН. Хто такий щоб казати що людина троль. Тиждень на форумі. Незабагато на себе береш?
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16.04.2024 20:18 Відповісти
я вдячна новим реєстраціям на ЦН - слава Єрмакоборделю!
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16.04.2024 19:42 Відповісти
Френдлі фаєр.
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16.04.2024 19:53 Відповісти
От бачте зайшло учора , щоб підтвердити що їхня Маляр ЛЯРВА . Нє, ну не тупі?
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16.04.2024 19:58 Відповісти
Ну так! Скільки вже "полягло в бою нерівнім" подоляцьких "плоскогубців"?
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16.04.2024 21:02 Відповісти
Уточнюю - на СУСПІЛЬНОМУ ВОНА ЗРОБИЛА СВІЙ ВИСЕР , за що тепер МО перелякано вдкараскуються , значить рило в пуху в усіх.
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16.04.2024 20:12 Відповісти
Вони давно усе знали, але сиділи ціхо, як гівно у траві. І все всіх влаштовувало. А зараз почали хором жбурлятися кізяками. З якого дива? Як на мене, бо в ОПі в когось знову велика істерика. І перший шмат гівна, схоже, полетів саме звідтам.
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16.04.2024 20:59 Відповісти
Тож,я...

Гарна жінка...
Де треба - в мене пружинка-
Я розмовляю тільки матом...
За відсутністю РЕБА...
Автоматом...
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16.04.2024 19:45 Відповісти
+++
Стыдно переспросить.
Пружинка в смысле спиралька?
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16.04.2024 21:32 Відповісти
Ну, пружинка...

Спіралька... жінка...
В потоці подій..

Це все, що хотів
Спитати Сергій...
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16.04.2024 21:55 Відповісти
Нагадався древній анекдот на тему.
Черга до гінеколога. Як і повинно бути, жіноча. Підходить молодий чоловік, чемно вітається і питає:
- Шановні пані, за ким із вас я буду?
- Добродію, - відповідають йому, - тут приймає жіночий лікар.
- Мені відомо про то.
- ???
- Він встановлює спіралі?
- Встановлює.
- Тоді, вочевидь, і знімає.
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16.04.2024 22:23 Відповісти
Філософськи,
Якось так...

Але де питання?
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16.04.2024 22:29 Відповісти
А ніт його - того питання. Була тільки асоціація. З давнім анекдотом.
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16.04.2024 22:32 Відповісти
Я про те...

Що є безліч форм...
Де можуть бути змаганння...

Але відповіді...
На питання...

Храм основи основ...
Піраміда сумлінння...
Сінагога... Церква-
Чи Мечить?

Непокоїть поколінння...
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16.04.2024 22:38 Відповісти
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16.04.2024 22:17 Відповісти
Ти задаси питання?
Без жартів!

Задай своє основне питання!
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16.04.2024 23:05 Відповісти
Іншим разом.
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16.04.2024 23:09 Відповісти
Ніхто не може цього зробити...
Філософія...
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16.04.2024 23:12 Відповісти
Вибач друже, у мене нема натхнення говорити серйозно. Бо наразі я включив "збитошний режим".
Тому краще іншим разом поспілкуємося серйозно про серйозне.
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16.04.2024 23:25 Відповісти
Добре....
Прагматика...
Точна наука!-
Як матиматикаа-
Як хімія добрив-
Фосфатні сполуки...
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16.04.2024 23:51 Відповісти
А простіше не можна було сказати- бувші, пішли в ...ОПу
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16.04.2024 19:47 Відповісти
Тобто Маляр самозванка.

То, що там щодо кримінальної відповідальності за перебирання на себе державних функцій?
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16.04.2024 20:15 Відповісти
тут така справа. Фото дійсно її, а ось посилання на Генштаб. Чи ЦН використував стае фото, чи щось наплутав
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16.04.2024 20:21 Відповісти
Схоже, у Мар'яші на горизонті виникла серйозна конкурентка.
Така ж поціновувачка оселедців.
А може й ще більша.
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16.04.2024 20:54 Відповісти
Чи не пора цих тьоток замінити, ну приїлись вже.
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16.04.2024 22:22 Відповісти
А як же улюблена розвага?! Я маю на увазі пересування ліжок при незмінних цьотках.
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16.04.2024 22:34 Відповісти
Я пропоную дружити!
ТИ в Україні?
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17.04.2024 00:29 Відповісти
Дуже цікавий в тебе посил...
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17.04.2024 00:35 Відповісти
Воюючий країні портибгі не блазні і шоу, а порох!
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17.04.2024 10:00 Відповісти
"Система комунікацій ЗСУ розбудовується та функціонує без залучення інших осіб, зокрема, колишніх заступників Міністра оборони України" - Это про что???
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17.04.2024 11:56 Відповісти
 
 