Для створенням трибуналу для Росії Україна співпрацює з представниками понад 40 країн, - Костін

Україна співпрацює з представниками понад 40 країн у створенні трибуналу, щоб притягти російську верхівку до відповідальності за воєнні злочини.

Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Генпрокурор нагадав, що в Гаазі на базі Євроюсту вже працює міжнародний центр розслідування злочинів росії проти України. Стратегію кримінального переслідування за воєнні злочини розробляють 16 прокурорів із 6 країн.

"Це вперше з часів Другої світової війни. Ми створюємо практику, яка повинна не просто забезпечити покарання для тих, хто скоїв злочин агресії, а й відіграти превентивну роль", - зазначив Костін.

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