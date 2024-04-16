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Новини Війна
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Для створенням трибуналу для Росії Україна співпрацює з представниками понад 40 країн, - Костін

андрій,костін

Україна співпрацює з представниками понад 40 країн у створенні трибуналу, щоб притягти російську верхівку до відповідальності за воєнні злочини.

Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Генпрокурор нагадав, що в Гаазі на базі Євроюсту вже працює міжнародний центр розслідування злочинів росії проти України. Стратегію кримінального переслідування за воєнні злочини розробляють 16 прокурорів із 6 країн.

"Це вперше з часів Другої світової війни. Ми створюємо практику, яка повинна не просто забезпечити покарання для тих, хто скоїв злочин агресії, а й відіграти превентивну роль", - зазначив Костін.

Читайте: Трибунал для Путіна може бути створено до кінця року, - єврокомісар Рейндерс

Автор: 

росія (65052) трибунал (260) Костін Андрій (267)


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Дурік. Ти спочатку війну виграй ..а то як що будете так красти то трибунал буде вам
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16.04.2024 19:52 Відповісти
"В Одесі відбулась гра серед студентів-юристів - ІV Національна Модель Верховної Ради України"
https://uba.ua/ukr/news/139

2009 рік -засновники гри для студентів у часи Януковича - Костін та Ківалов - да здравствєт ПР та Єрмак у владі!
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16.04.2024 19:53 Відповісти
в трибунале ни одного зелёного и опзшника не должно быть и близко. может ещё кого забыл?
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16.04.2024 20:35 Відповісти
повна дурня..Невже хтось вірить в правосуддя ? а тим більше в покарання..та ще й міжнародне
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16.04.2024 20:38 Відповісти
Як тільки Зеля починає перемовини з Путлером, трибунал накривається мідним тазом. Хтось це розуміє ?
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16.04.2024 21:46 Відповісти
 
 