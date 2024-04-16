Для створенням трибуналу для Росії Україна співпрацює з представниками понад 40 країн, - Костін
Україна співпрацює з представниками понад 40 країн у створенні трибуналу, щоб притягти російську верхівку до відповідальності за воєнні злочини.
Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Генпрокурор нагадав, що в Гаазі на базі Євроюсту вже працює міжнародний центр розслідування злочинів росії проти України. Стратегію кримінального переслідування за воєнні злочини розробляють 16 прокурорів із 6 країн.
"Це вперше з часів Другої світової війни. Ми створюємо практику, яка повинна не просто забезпечити покарання для тих, хто скоїв злочин агресії, а й відіграти превентивну роль", - зазначив Костін.
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2009 рік -засновники гри для студентів у часи Януковича - Костін та Ківалов - да здравствєт ПР та Єрмак у владі!