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Новини
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В Україні загинуло понад 12 тис. мирних жителів, серед яких 543 дитини, унаслідок повномасштабної агресії РФ, - Костін

андрій,костін

Унаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло понад 12 тисяч цивільних, розслідується більш ніж 126 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів генпрокурор Андрій Костін.

"На сьогодні зареєстровано понад 126 000 воєнних злочинів. Унаслідок цих злочинів загинули понад 12 тис. цивільних осіб, зокрема 543 дитини", - сказав генпрокурор.

Він повідомив, що вже ідентифіковано 556 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.

"Завершено розслідування стосовно 386 осіб, обвинувальні акти стосовно них скеровано до суду. 105 осіб уже отримали вироки за воєнні злочини", - зазначив генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воєнні злочини РФ на Київщині досліджуються як можливі елементи геноциду, - Костін

Він звернув увагу на те, що Україна спільно з міжнародними партнерами розбудовує мережу всеосяжної відповідальності за злочини агресора.

За словами Костіна, йдеться про національні розслідування, взаємодію з міжнародними механізмами правосуддя, зокрема, Міжнародним кримінальним судом, двостороннє та багатостороннє співробітництво з країнами, що розслідують міжнародні злочини Росії, а також забезпечення компенсації шкоди у зв'язку з воєнними злочинами ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці ідентифікували близько тисячі загарбників, які були в Бучі, встановлено понад 100 окупантів, які безпосередньо вчиняли воєнні злочини, - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: 

жертви (1791) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1856)


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Топ коментарі
+5
Ага, а 100тис. зниклих безвісти куди поділись? Гандон ти костін як і твій підар зеОвоч!
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16.04.2024 19:59
+5
Ці байки бабусям біля ганку роскажіть.В самому Маріуполі загинуло тися 50 не меньше.Там кладовища під горизонт
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16.04.2024 20:19
+4
Юрист часів Ківаловщини очолював імені його юридичну мародерню . Почтиайте про трагедію 2травня 2014 року з рашистськими мітингами , так це ПРи Ківаловщині з Костіним , юристами номер один від ПР ! А що він лепече зараз?
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16.04.2024 20:08
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У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 108 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року - член партії.

До 14 січня 2020 року - заступник голови Комітету з питань правової політики, після того - голова комітету.
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16.04.2024 19:44 Відповісти
З 2012 року - член Ради адвокатів Одещини, заступник голови Ради адвокатів Одеської області.- з кодла Ківаловщини!?
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16.04.2024 19:50 Відповісти
з двох верхніх коментарів я зрозумів,
він член....
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16.04.2024 21:47 Відповісти
Это пишет робот. Не обращайте внимание
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17.04.2024 07:08 Відповісти
Нові діти України...
Вони святі...

Бо у свому життті...
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16.04.2024 19:50 Відповісти
Я пропукаю риму-
Щоб вона дійшла до РИмуююю
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16.04.2024 19:53 Відповісти
Це кідаловський кадр, от воно і триндить по-ківаловськи.
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16.04.2024 19:52 Відповісти
"В Одесі відбулась гра серед студентів-юристів - ІV Національна Модель Верховної Ради України"
https://uba.ua/ukr/news/139

2009 рік -засновники гри для студентів у часи Януковича - Костін та Ківалов - да здравствєт ПР та Єрмак у владі!
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16.04.2024 19:54 Відповісти
Я там був...
Хмуро...
Креативу - нема.,

Одеса..
Завжди повією була...
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16.04.2024 20:01 Відповісти
Роз... промені...

Роз Ясни мені...
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16.04.2024 19:57 Відповісти
Юрист часів Ківаловщини очолював імені його юридичну мародерню . Почтиайте про трагедію 2травня 2014 року з рашистськими мітингами , так це ПРи Ківаловщині з Костіним , юристами номер один від ПР ! А що він лепече зараз?
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16.04.2024 20:08 Відповісти
Я це , ніби, знаю....

Дай концепт!

Наповни відро...
Дай шику!
Як кажуть в Одесі...
Запусти ядро!

Вразь в масть-
Візьми бубни на піки!
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16.04.2024 20:29 Відповісти
Ага, а 100тис. зниклих безвісти куди поділись? Гандон ти костін як і твій підар зеОвоч!
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16.04.2024 19:59 Відповісти
37 тис.
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16.04.2024 20:32 Відповісти
Небойові втрати порахували?
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16.04.2024 20:09 Відповісти
У статті про цивільні
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16.04.2024 20:33 Відповісти
Небойовими втратими вважаються загиблі, що неотримали медичну допомогу в наслідок війни. Інфаркт, інсульт, пологи і т.і.
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16.04.2024 22:22 Відповісти
Мені здається, "небойові втрати" це термін для військових.
Цивільні не приймають участі у боях. Це умовність звичайно, але так.
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17.04.2024 22:06 Відповісти
Як раз навпаки. Небойові втрати - це втрати, які виникли не внаслідок застосування зброї. Наприклад - не можна викликати швидку, бо внаслідок обстрілу зник зв'язок, швидку неможливо викликати. Або застрягли в ліфті - поки діставали, людина померла. Від будь чого, що не є наслідком поранення від зброї.
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18.04.2024 08:57 Відповісти
У цивільному житті - побутова, травма на виробництві, ДТП.
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18.04.2024 18:08 Відповісти
Ніт. Будь що, не пов'язане з воєнними діями. Вчасно неотриманна медична допомога. Та почитайте самі.
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18.04.2024 18:32 Відповісти
Ці байки бабусям біля ганку роскажіть.В самому Маріуполі загинуло тися 50 не меньше.Там кладовища під горизонт
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16.04.2024 20:19 Відповісти
вже не 100 тис. ??

нових могил на кладовищі там нарахували 10 тис.
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16.04.2024 20:34 Відповісти
Але вільного носіння зброї на кшталт Швейцаріі або Молдови все одно не дозволимо. Буча може повторюватися ще богато разів.
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16.04.2024 21:40 Відповісти
Брешет гнида зеленая. Зеленскому кровь с рук смывает. Только в морге Иличевского района Мариуполя было 87 000 тел с документами, неопознаных тел 26750. А еще под завалами сколько осталось. Сколько во дворах захоронили.
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17.04.2024 06:40 Відповісти
Це за який період ?? Одночасно, чи навіть за місяць-три стільки там не поміститься.
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17.04.2024 23:06 Відповісти

Еще в Мангуше 26000 тел было. Сюда не входят погибшие под завалами и похороненные во дворах.
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18.04.2024 10:47 Відповісти
Сумно і трагічно. Але тексти і зміст різний.
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18.04.2024 18:06 Відповісти
Якщо пошукаєш, то знайдеш повідомлення зеленої влади влітку 2022 року про кількость загиблих в Маріуполі. Цифри набагато більші, ниж ті, що називають сьогодні. А документи з моргів і лікарень, які передали до Київа зникли у Київі. Були заяви медіків.
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18.04.2024 19:27 Відповісти
 
 