В Україні загинуло понад 12 тис. мирних жителів, серед яких 543 дитини, унаслідок повномасштабної агресії РФ, - Костін

Унаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло понад 12 тисяч цивільних, розслідується більш ніж 126 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів генпрокурор Андрій Костін.

"На сьогодні зареєстровано понад 126 000 воєнних злочинів. Унаслідок цих злочинів загинули понад 12 тис. цивільних осіб, зокрема 543 дитини", - сказав генпрокурор.

Він повідомив, що вже ідентифіковано 556 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.

"Завершено розслідування стосовно 386 осіб, обвинувальні акти стосовно них скеровано до суду. 105 осіб уже отримали вироки за воєнні злочини", - зазначив генпрокурор.

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Він звернув увагу на те, що Україна спільно з міжнародними партнерами розбудовує мережу всеосяжної відповідальності за злочини агресора.

За словами Костіна, йдеться про національні розслідування, взаємодію з міжнародними механізмами правосуддя, зокрема, Міжнародним кримінальним судом, двостороннє та багатостороннє співробітництво з країнами, що розслідують міжнародні злочини Росії, а також забезпечення компенсації шкоди у зв'язку з воєнними злочинами ворога.

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