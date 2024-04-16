В Україні загинуло понад 12 тис. мирних жителів, серед яких 543 дитини, унаслідок повномасштабної агресії РФ, - Костін
Унаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло понад 12 тисяч цивільних, розслідується більш ніж 126 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів генпрокурор Андрій Костін.
"На сьогодні зареєстровано понад 126 000 воєнних злочинів. Унаслідок цих злочинів загинули понад 12 тис. цивільних осіб, зокрема 543 дитини", - сказав генпрокурор.
Він повідомив, що вже ідентифіковано 556 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.
"Завершено розслідування стосовно 386 осіб, обвинувальні акти стосовно них скеровано до суду. 105 осіб уже отримали вироки за воєнні злочини", - зазначив генпрокурор.
Він звернув увагу на те, що Україна спільно з міжнародними партнерами розбудовує мережу всеосяжної відповідальності за злочини агресора.
За словами Костіна, йдеться про національні розслідування, взаємодію з міжнародними механізмами правосуддя, зокрема, Міжнародним кримінальним судом, двостороннє та багатостороннє співробітництво з країнами, що розслідують міжнародні злочини Росії, а також забезпечення компенсації шкоди у зв'язку з воєнними злочинами ворога.
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У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 108 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року - член партії.
До 14 січня 2020 року - заступник голови Комітету з питань правової політики, після того - голова комітету.
він член....
Вони святі...
Бо у свому життті...
Щоб вона дійшла до РИмуююю
https://uba.ua/ukr/news/139
2009 рік -засновники гри для студентів у часи Януковича - Костін та Ківалов - да здравствєт ПР та Єрмак у владі!
Хмуро...
Креативу - нема.,
Одеса..
Завжди повією була...
Роз Ясни мені...
Дай концепт!
Наповни відро...
Дай шику!
Як кажуть в Одесі...
Запусти ядро!
Вразь в масть-
Візьми бубни на піки!
Цивільні не приймають участі у боях. Це умовність звичайно, але так.
нових могил на кладовищі там нарахували 10 тис.
Еще в Мангуше 26000 тел было. Сюда не входят погибшие под завалами и похороненные во дворах.