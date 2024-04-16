Гендиректор МАГАТЕ Гроссі про ситуацію на ЗАЕС: Ми наближаємося небезпечно близько до ядерної аварії

У понеділок, 15 квітня, відбулося спеціальне засідання Радбезу ООН щодо ситуації на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції, під час якого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що визначені раніше принципи безпеки на ЗАЕС неодноразово порушувалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Як зазначається, ще минулої весни Гроссі запропонував п’ять принципів, які гарантували б безпеку на ЗАЕС.

Це, зокрема уникнення будь-яких атак на ЗАЕС; не використання станції для зберігання важкого озброєння або як бази для військовослужбовців; захист зовнішніх джерел живлення; захист усіх важливих структур, систем і компонентів від атак або диверсій; утримання від будь-яких дій, які могли б скомпрометувати ці принципи. Тоді країни-члени Радбезу, а також Україна чітко підтримали ці принципи.

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Під час відкриття засідання Радбезу 15 квітня генеральний директор МАГАТЕ повідомив, що від початку квітня ці принципи неодноразово порушувалися. Зокрема, 7 квітня місія МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, підтвердила пряму атаку на станцію, вперше від листопада минулого року. Загалом ідеться про три атаки дронами.

Зазначається, що прямий удар був по вершині купола захисної оболонки будівлі реактора 6 блоку.

"Хоча пошкодження конструкції є поверхневим, напад створює дуже небезпечний прецедент успішного націлювання на захисну оболонку реактора", - заявив Гроссі.

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Дві інші атаки були здійснені в безпосередній близькості від головних будівель реактора і призвели до щонайменше однієї жертви.

"Ми наближаємося небезпечно близько до ядерної аварії. Ми не повинні дозволяти самовдоволенню та фортуні вирішувати, що станеться завтра. Сьогодні ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб мінімізувати ризик аварії", - заявив він, а також нагадав, що необхідно дотримуватися п’яти принципів, адже вони можуть запобігти катастрофі.

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