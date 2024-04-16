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Новини
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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі про ситуацію на ЗАЕС: Ми наближаємося небезпечно близько до ядерної аварії

заес

У понеділок, 15 квітня, відбулося спеціальне засідання Радбезу ООН щодо ситуації на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції, під час якого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що визначені раніше принципи безпеки на ЗАЕС неодноразово порушувалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Як зазначається, ще минулої весни Гроссі запропонував п’ять принципів, які гарантували б безпеку на ЗАЕС.

Це, зокрема уникнення будь-яких атак на ЗАЕС; не використання станції для зберігання важкого озброєння або як бази для військовослужбовців; захист зовнішніх джерел живлення; захист усіх важливих структур, систем і компонентів від атак або диверсій; утримання від будь-яких дій, які могли б скомпрометувати ці принципи. Тоді країни-члени Радбезу, а також Україна чітко підтримали ці принципи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі енергоблоки Запорізької АЕС перевели у стан "холодного зупину", - МАГАТЕ

Під час відкриття засідання Радбезу 15 квітня генеральний директор МАГАТЕ повідомив, що від початку квітня ці принципи неодноразово порушувалися. Зокрема, 7 квітня місія МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, підтвердила пряму атаку на станцію, вперше від листопада минулого року. Загалом ідеться про три атаки дронами.

Зазначається, що прямий удар був по вершині купола захисної оболонки будівлі реактора 6 блоку.

"Хоча пошкодження конструкції є поверхневим, напад створює дуже небезпечний прецедент успішного націлювання на захисну оболонку реактора", - заявив Гроссі.

Читайте: Провокації на ЗАЕС - це спроба РФ зняти з порядку денного ООН питання деокупації, - Кислиця про вибухи дронів на окупованій станції

Дві інші атаки були здійснені в безпосередній близькості від головних будівель реактора і призвели до щонайменше однієї жертви.

"Ми наближаємося небезпечно близько до ядерної аварії. Ми не повинні дозволяти самовдоволенню та фортуні вирішувати, що станеться завтра. Сьогодні ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб мінімізувати ризик аварії", - заявив він, а також нагадав, що необхідно дотримуватися п’яти принципів, адже вони можуть запобігти катастрофі.

Також читайте: Росія готує нову провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій АЕС, - Генштаб

Автор: 

МАГАТЕ (710) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (291)


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Топ коментарі
+14
Не ми, а ви..імпотенти хрінові...
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16.04.2024 20:12
+10
Як завжди - винного не називають, нібито - якось воно "само по собі робиться".
Треба називати речі своїми іменами: кацапи готують теракт зі зброєю масового ураження.
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16.04.2024 20:30
+6
Корумповане Кремлем МАГАТЕ десятиріччями.
Єрмаком з вовою поставлений керувати Енергоатомом Деркач в нагороду за свої плівки проти Байдена-Порошенко . Звичайно здав усю атомну енергетику під ПРОФЕСІЙНИМ наглядом замісника Баканова - СБУшника , відповідаючого за безпеку Атомної енергетики. То можемо сміливо написати - Можлива Аварія НА АЕС - це руки ЗЕ БАКАНОВА ТА ЄРМАКА
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16.04.2024 20:19
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Не ми, а ви..імпотенти хрінові...
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16.04.2024 20:12 Відповісти
а це як у паршивого ворішки, вже бачить що п...сдець а всеодно тягне гаманець
чи у алкаша який вже відчуває що п"є не вино а керосин а спинитись не може
тут, страшно аж очко жимжим, а ф16 та зброю не дають
авось пронесе... ****
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16.04.2024 21:40 Відповісти
От росіянам це і кажіть. А то вони ласі чуже ламати.
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16.04.2024 20:13 Відповісти
я вам напам'ятаю про каховську гес.
про атаку дніпровської гес.
про багато спроб атакувати київську гес.

так, чекаємо на брудну ядерну бомбу на запоріжжі!
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16.04.2024 20:17 Відповісти
Корумповане Кремлем МАГАТЕ десятиріччями.
Єрмаком з вовою поставлений керувати Енергоатомом Деркач в нагороду за свої плівки проти Байдена-Порошенко . Звичайно здав усю атомну енергетику під ПРОФЕСІЙНИМ наглядом замісника Баканова - СБУшника , відповідаючого за безпеку Атомної енергетики. То можемо сміливо написати - Можлива Аварія НА АЕС - це руки ЗЕ БАКАНОВА ТА ЄРМАКА
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16.04.2024 20:19 Відповісти
Упродовж >11 років московської війни, з МАГАТЕ чути лише, Айяяяй та Оййоойой!! Ну, це ж треба таке…. І продовжують співпрацювати з воєнним злочинцем, аж по деснах..
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16.04.2024 20:23 Відповісти
Як завжди - винного не називають, нібито - якось воно "само по собі робиться".
Треба називати речі своїми іменами: кацапи готують теракт зі зброєю масового ураження.
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16.04.2024 20:30 Відповісти
І що? Винна Україна?
Йолоп імпотент
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16.04.2024 20:36 Відповісти
Генкуколд МАГАТЕ Гроссі
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16.04.2024 20:36 Відповісти
Була б Грося некорумпованою сук..ю, то мала б ініціювати питання на Радбезі ООН про введення миротворчих сил на ЗАЕС та охорони її периметру, якщо орки добровільно не хочуть повертати станцію Україні. Хоча б так
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16.04.2024 20:45 Відповісти
І що ця корумпована по вуха грося НЕ бачить винних у ситуації?
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16.04.2024 21:24 Відповісти
Ну, ООН відсилайте туди якісь війська, а то буде ЖОПА.
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16.04.2024 21:40 Відповісти
 
 