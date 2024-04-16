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Умєров обговорив з главою Пентагону Остіном посилення ППО та надання Україні снарядів

остін,умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови в центрі уваги було обговорення планів ворога та того, як їх зірвати. Наголосив на необхідності продовжувати посилювати наше ППО та наданні Україні більше снарядів", - зазначив Умєров.

Також читайте: Україна може виграти війну, - Остін

Автор: 

Міноборони (7343) США (22685) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (596)


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Топ коментарі
+3
А асфальтоукладач не обговорювали? Чому?
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16.04.2024 21:14
+3
Так це ж не НПЗ, Салліван не образиться.
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16.04.2024 21:20
+3
остін, відкритим текстом, заборонив бомбити кацапську територію.
і як, обговорення планів ворога.
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16.04.2024 21:20
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А асфальтоукладач не обговорювали? Чому?
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16.04.2024 21:14 Відповісти
Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на одному з цехів московського заводу "Авангард". На цьому заводі виробляють ракети для ЗРК С-300 і С-400.
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16.04.2024 21:15 Відповісти
Так це ж не НПЗ, Салліван не образиться.
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16.04.2024 21:20 Відповісти
Образяться союзники США які мають на озброєнні є С300, С400.
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16.04.2024 21:36 Відповісти
А, ну так, ціни підвисяться.
Хай наші Нептуни та Вільхи купляють. Після війни, звісно.
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16.04.2024 21:50 Відповісти
Десь є там в загашнику за 2023р 5млд дол - може роздупляться
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16.04.2024 21:16 Відповісти
Дійшов сумного висновку: якщо не буде стрімкого відродження вітчизняного ВПК то з країни потрібно емігрувати.
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16.04.2024 21:17 Відповісти
тиса, підступна річка.
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16.04.2024 21:21 Відповісти
остін, відкритим текстом, заборонив бомбити кацапську територію.
і як, обговорення планів ворога.
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16.04.2024 21:20 Відповісти
Остін висловив побажання.
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16.04.2024 21:37 Відповісти
1 який раз???
2 скільки представників влади вже обговорили це, та скільки разів???
3 скільки разів це обговорив найвеличніший???
4 скільки ще разів треба обговорити???
5 ми бачили що потрібно робити, на прикладі атаки на Ізраіль
6 і що?????
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16.04.2024 21:22 Відповісти
Це питання до зЄлєпукіна, на який підставі і хто йому порадив закрити всі програми розвитку озброєння!!! Одну відповідь знають всі, " побачив мир в очах путлєра ", а хто йому порадив, це велике питання, бо воно не здатно мислити особисто після прийняття муки!!!!
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16.04.2024 21:43 Відповісти
а хто та що йому радив, нікого не ...бе!!!
не ми йому дали єрмака та не ми набирали радників
за все відповість він особисто
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16.04.2024 22:00 Відповісти
Яка спільна тема може бути у фахівця з аматором?
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16.04.2024 21:28 Відповісти
Цікаво- а подальші обстріли рюзьге НПз вони обговорили..?!
Чи всьо-" нельзя."..?!
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16.04.2024 21:30 Відповісти
Цікаво буде потім почитати книгу Остіна, яку той мабуть напише будучи на пенсії...
"Ці білі папуаси, за декілька років війни, змінили трьох міністрів та 6-х головкомів, Я не зовсім розумів навіщо мені обговорювати середньострокове планування нашої співпраці, якщо вже вранці буду спілкуватись з черговою новою людиною" (с)
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16.04.2024 21:34 Відповісти
Єдиний наш вихід на тлі всього того що відбувається та не відбувається з допомогою від американців це просто руйнувати кацапський тил, все до чого можна дотягнутись тим, що в нас є… нпз, підстанції, склади та обладнання, та боже нас збав зважати на той їхній потоп..
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16.04.2024 21:41 Відповісти
І в яку ціну Пентагон поставляє яйця у ЗС США?
Уніформу та медикаменти для американських військових теж волонтери купують замість Пентагону?
А для спецназу ЦРУ хто донатить?
А хто збирає кошти для обладнання аеродромів ВПС США?
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16.04.2024 21:41 Відповісти
ЗСУ потрібно не "обговорення" ,а зброя,**********,амуніція ,техніка. А наш міністр все обговорює.
Не можеш забезпечити--іди з посади.
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16.04.2024 22:09 Відповісти
В Москве загорелся единственный в РФ завод по производству боеприпасов для С-300 и С-400.
По предварительным данным, пожар распространился на территории завода. К настоящему времени пожар ещё не потушен.
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16.04.2024 22:29 Відповісти
Якщо це не фейк, бо було би не зле:
"Пакет допомоги Україні, за який планує проголосувати Палата представників Конгресу США до кінця цього тижня:
українську допомогу зменшили на $12 мільярдів (з 61 до 48,43), але військовий пакет збільшили на $5 мільярдів (з 28 до 33)."
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16.04.2024 22:31 Відповісти
Трамп -то Трамп. Але до сих пір реальну допомогу Україні блокував якраз Байден. Якраз він заблокував Ленд-ліз. Якраз він проводить політику піпеточних поставок зброї, які принципово нічого не вирішують, він і зараз має достатньо можливостей щоб допомогти Україні але і пальцем не пошевелить. І є ще багато фактів. Так, говорить він гарно але це говорільня а діяльня -нуль або майже нуль.Всі кричать, що Трамп це ворог України. А Байден що друг? Во істину "Вбережи мене Боже від таких друзів, а з ворогами я і сам розберуся"
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17.04.2024 09:15 Відповісти
Знову обговорили питання «по чьом в Одесі рубєроїд». Знову бла бла бла бла……
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16.04.2024 23:26 Відповісти
Від цих обговорень вже нудить. Хіба не зрозуміло, що США та Захід прагнуть лише одного: замиритися з росією ціною України і далі качати з росії газ, нафту,ліс і сполявляти туди свої товари. А тому жодних поставок не буде. Може піпеточні.
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17.04.2024 09:09 Відповісти
 
 