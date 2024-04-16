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Умєров обговорив з главою Пентагону Остіном посилення ППО та надання Україні снарядів
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Під час сьогоднішньої телефонної розмови в центрі уваги було обговорення планів ворога та того, як їх зірвати. Наголосив на необхідності продовжувати посилювати наше ППО та наданні Україні більше снарядів", - зазначив Умєров.
Топ коментарі
+3 Said_
показати весь коментар16.04.2024 21:14
+3 IgorYakovlevich
показати весь коментар16.04.2024 21:20
+3 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар16.04.2024 21:20
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Хай наші Нептуни та Вільхи купляють. Після війни, звісно.
і як, обговорення планів ворога.
2 скільки представників влади вже обговорили це, та скільки разів???
3 скільки разів це обговорив найвеличніший???
4 скільки ще разів треба обговорити???
5 ми бачили що потрібно робити, на прикладі атаки на Ізраіль
6 і що?????
не ми йому дали єрмака та не ми набирали радників
за все відповість він особисто
Чи всьо-" нельзя."..?!
"Ці білі папуаси, за декілька років війни, змінили трьох міністрів та 6-х головкомів, Я не зовсім розумів навіщо мені обговорювати середньострокове планування нашої співпраці, якщо вже вранці буду спілкуватись з черговою новою людиною" (с)
Уніформу та медикаменти для американських військових теж волонтери купують замість Пентагону?
А для спецназу ЦРУ хто донатить?
А хто збирає кошти для обладнання аеродромів ВПС США?
Не можеш забезпечити--іди з посади.
По предварительным данным, пожар распространился на территории завода. К настоящему времени пожар ещё не потушен.
"Пакет допомоги Україні, за який планує проголосувати Палата представників Конгресу США до кінця цього тижня:
українську допомогу зменшили на $12 мільярдів (з 61 до 48,43), але військовий пакет збільшили на $5 мільярдів (з 28 до 33)."