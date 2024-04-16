Умєров обговорив з главою Пентагону Остіном посилення ППО та надання Україні снарядів

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови в центрі уваги було обговорення планів ворога та того, як їх зірвати. Наголосив на необхідності продовжувати посилювати наше ППО та наданні Україні більше снарядів", - зазначив Умєров.

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