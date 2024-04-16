Журналісти ідентифікували понад 50 тисяч російських військових, які були ліквідовані на війні в Україні
Журналістам вдалось ідентифікувати більш ніж 50 тисяч військовослужбовців РФ, які були знищені від початку повномасштабного вторгнення.
Про це пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.
Підрахунком займались російська служба BBC, видання "Медіазона" та команда волонтерів, які спирались на інформацію з офіційних звітів, газет і соцмереж.
Вони з'ясували, що у другий рік війни, впродовж якого РФ просувала свою стратегію "м’ясорубки", кількість знищених російських військових була майже на 25% вищою, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення.
За даними ВВС, понад 27 300 російських солдатів були ліквідовані протягом другого року великої війни.
"Загальна кількість ліквідованих - понад 50 000 - у вісім разів перевищує єдине офіційне публічне визнання Москвою кількості загиблих у вересні 2022 року. Реальна кількість, імовірно, набагато вища", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що аналіз не включає знищених бойовиків на території окупованих Росією Донецької та Луганської областей.
Крім того, було ідентифіковано 9000 російських в’язнів, які були ліквідовані в Україні. Встановлено дату початку військового контракту і час ліквідації більш ніж 1000 з них.
З інфографіки випливає, що строк "життя" на фронті половини із понад 1000 колишніх в’язнів, які воювали у складі ПВК "Вагнер" за керівництва Євгена Пригожина, становив у середньому три місяці, а такої ж кількості в’язнів, завербованих пізніше Міноборони РФ, - два місяці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело:
Численность армии рф - 1.2 млн. Уже перебрасывают матросов тихоокеанского флота, оголяя границы.
Остальные ГЫДЕ? Просветите меня, необразованного...
Чисельність всих Сил Опору України - також більше 1 млн ... а безпосередньо на фронті скільки ?
І коли у них дійсно було б все добре, то не везли з такою "помпою" за 10к кілометрів 2000 довбой..ів.
31.03.22 Бригада морпіхів Тихоокеанського флоту РФ втратила майже 50% складу.
https://t.me/perm36/13332
То, что кремлевское хйло уже пошло на любые действия, только бы принудить к т.н. "миру", когда подставляет все, вся и всех. Вице-президент сша просит (!@?) Президента Украины не трогать НПЗ, и т.д. Эрди, Си и прочий сброд вопит, кричит, и т.д.
Все они сами того не ведая громогласно утверждают одну простую и очевидную истину:
Украина - мировой лидер. Она определяет мировую политику. Она одна. ОДНА.
И Израиль, пока осторожно, но уже приглядывается к месту рядом с победителем. Рядом с Украиной.
Так вот, все это вопли продажных полит-проституток, как и кремлевского ******, говорят об одном - в рф полный крах, который накатывается как снежный ком.
Сейчас нам нужно хладнокровное терпение, стойкость и твердость.
Мне хорошо известно, что стоит за фразой "Масада больше не падет!" ЦАХАЛ-а. Теперь это надо принять и Украинцам.
Потомки Вениамина, к которым и я принадлежу, следуют девизу:
"Не важно, сколько перед тобой врагов тысяча или миллион; не важно сколько рядом с тобой друзей - десять или ни одного; Вениамин не преклонит перед врагами даже одно колено".
Сьогодні з дна річки Дон у Воронезькій області дістали автомобіль, у якому знайшли тіла двох путінських посіпак. Вони **@нулись з понтонного мосту.
За словами родичів Zдохлих, у машині перебували троє військових, які їхали з України у відпустку до Чувашії. Третього кацапа ймовірно змила течія на корм рибкам, так як у машині було відсутнє переднє скло.