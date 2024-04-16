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Новини Війна
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Журналісти ідентифікували понад 50 тисяч російських військових, які були ліквідовані на війні в Україні

похорон,росія,ліквідація

Журналістам вдалось ідентифікувати більш ніж 50 тисяч військовослужбовців РФ, які були знищені від початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Підрахунком займались російська служба BBC, видання "Медіазона" та команда волонтерів, які спирались на інформацію з офіційних звітів, газет і соцмереж.

Вони з'ясували, що у другий рік війни, впродовж якого РФ просувала свою стратегію "м’ясорубки", кількість знищених російських військових була майже на 25% вищою, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення.

За даними ВВС, понад 27 300 російських солдатів були ліквідовані протягом другого року великої війни.

"Загальна кількість ліквідованих - понад 50 000 - у вісім разів перевищує єдине офіційне публічне визнання Москвою кількості загиблих у вересні 2022 року. Реальна кількість, імовірно, набагато вища", - йдеться в матеріалі.

Дивіться: Бійці 92 ОШБр атакували окупантів на мотоциклах, які їхали штурмувати українські позиції на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Зазначається, що аналіз не включає знищених бойовиків на території окупованих Росією Донецької та Луганської областей.

Крім того, було ідентифіковано 9000 російських в’язнів, які були ліквідовані в Україні. Встановлено дату початку військового контракту і час ліквідації більш ніж 1000 з них.

З інфографіки випливає, що строк "життя" на фронті половини із понад 1000 колишніх в’язнів, які воювали у складі ПВК "Вагнер" за керівництва Євгена Пригожина, становив у середньому три місяці, а такої ж кількості в’язнів, завербованих пізніше Міноборони РФ, - два місяці.

Читайте: Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 150 окупантів та знищили 31 одиницю озброєння й військової техніки

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905)


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Топ коментарі
+8
Это цифра, которую кремлевские разрешили печатнуть?
Численность армии рф - 1.2 млн. Уже перебрасывают матросов тихоокеанского флота, оголяя границы.
Остальные ГЫДЕ? Просветите меня, необразованного...
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16.04.2024 21:30
+5
Еще раз прокомментирую. На этот раз с другой стороны.
То, что кремлевское хйло уже пошло на любые действия, только бы принудить к т.н. "миру", когда подставляет все, вся и всех. Вице-президент сша просит (!@?) Президента Украины не трогать НПЗ, и т.д. Эрди, Си и прочий сброд вопит, кричит, и т.д.
Все они сами того не ведая громогласно утверждают одну простую и очевидную истину:
Украина - мировой лидер. Она определяет мировую политику. Она одна. ОДНА.
И Израиль, пока осторожно, но уже приглядывается к месту рядом с победителем. Рядом с Украиной.
Так вот, все это вопли продажных полит-проституток, как и кремлевского ******, говорят об одном - в рф полный крах, который накатывается как снежный ком.
Сейчас нам нужно хладнокровное терпение, стойкость и твердость.
Мне хорошо известно, что стоит за фразой "Масада больше не падет!" ЦАХАЛ-а. Теперь это надо принять и Украинцам.
Потомки Вениамина, к которым и я принадлежу, следуют девизу:
"Не важно, сколько перед тобой врагов тысяча или миллион; не важно сколько рядом с тобой друзей - десять или ни одного; Вениамин не преклонит перед врагами даже одно колено".
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16.04.2024 22:00
+4
450К це вбиті і поранені. І напевно навіть ці цифри завищені.
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16.04.2024 21:27
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Проєкт МВС "Потерь.НЕТ" зібрав підтвердження ліквідації 72 тис. окупантів
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16.04.2024 21:23 Відповісти
а чого тільки 50К, а не 450К ???
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16.04.2024 21:25 Відповісти
450К це вбиті і поранені. І напевно навіть ці цифри завищені.
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16.04.2024 21:27 Відповісти
100%
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16.04.2024 21:32 Відповісти
Это цифра, которую кремлевские разрешили печатнуть?
Численность армии рф - 1.2 млн. Уже перебрасывают матросов тихоокеанского флота, оголяя границы.
Остальные ГЫДЕ? Просветите меня, необразованного...
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16.04.2024 21:30 Відповісти
Це загальні цифри ...
Чисельність всих Сил Опору України - також більше 1 млн ... а безпосередньо на фронті скільки ?
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16.04.2024 21:34 Відповісти
Чисельність армії рф 1.320 тис + 320 тис. росгвардія + 350 тис. фсб + півні з окупованих частин(не тільки України).
І коли у них дійсно було б все добре, то не везли з такою "помпою" за 10к кілометрів 2000 довбой..ів.
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16.04.2024 21:47 Відповісти
Морпіхи ТОФ з перших днів воюють.
31.03.22 Бригада морпіхів Тихоокеанського флоту РФ втратила майже 50% складу.
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16.04.2024 21:36 Відповісти
Українських військових осінт по некрологам нарахував 21 тис.
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16.04.2024 21:47 Відповісти
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16.04.2024 21:55 Відповісти
Перм приблизно можна порівняти з Одесою або Дніпром. 1500???
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16.04.2024 22:15 Відповісти
За некрологами в телеграмі подохли в січні, лютому та березні 2024 року.
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16.04.2024 22:27 Відповісти
Кинь посилання.
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16.04.2024 22:33 Відповісти
Назва каналу на скріні, також це є у Бутусова в телегррамі (публікував сьогодні) там є посилання.
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16.04.2024 22:40 Відповісти
1500 за весь час війни
https://t.me/perm36/13332
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16.04.2024 22:54 Відповісти
Еще раз прокомментирую. На этот раз с другой стороны.
То, что кремлевское хйло уже пошло на любые действия, только бы принудить к т.н. "миру", когда подставляет все, вся и всех. Вице-президент сша просит (!@?) Президента Украины не трогать НПЗ, и т.д. Эрди, Си и прочий сброд вопит, кричит, и т.д.
Все они сами того не ведая громогласно утверждают одну простую и очевидную истину:
Украина - мировой лидер. Она определяет мировую политику. Она одна. ОДНА.
И Израиль, пока осторожно, но уже приглядывается к месту рядом с победителем. Рядом с Украиной.
Так вот, все это вопли продажных полит-проституток, как и кремлевского ******, говорят об одном - в рф полный крах, который накатывается как снежный ком.
Сейчас нам нужно хладнокровное терпение, стойкость и твердость.
Мне хорошо известно, что стоит за фразой "Масада больше не падет!" ЦАХАЛ-а. Теперь это надо принять и Украинцам.
Потомки Вениамина, к которым и я принадлежу, следуют девизу:
"Не важно, сколько перед тобой врагов тысяча или миллион; не важно сколько рядом с тобой друзей - десять или ни одного; Вениамин не преклонит перед врагами даже одно колено".
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16.04.2024 22:00 Відповісти
В посадках на Донбасі ще 200тис дохлих кацапів валяється.
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16.04.2024 22:01 Відповісти
Три еС-Ве-Ошника втонули по дорозі до Чувашії, вони їхали у відпусту.

Сьогодні з дна річки Дон у Воронезькій області дістали автомобіль, у якому знайшли тіла двох путінських посіпак. Вони **@нулись з понтонного мосту.

За словами родичів Zдохлих, у машині перебували троє військових, які їхали з України у відпустку до Чувашії. Третього кацапа ймовірно змила течія на корм рибкам, так як у машині було відсутнє переднє скло.
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16.04.2024 22:24 Відповісти
Втрати окупантів значно більші ніж захисників. Думаю 3:1. Скромно.
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16.04.2024 22:37 Відповісти
Та да скромно, 5:1 десь. Як не парадоксально виглядає, але з кабами у московитів втрати виросли в кілька разів. і М'ясні штурми щодня по полях, хворі.
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16.04.2024 23:08 Відповісти
 
 