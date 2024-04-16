Журналісти ідентифікували понад 50 тисяч російських військових, які були ліквідовані на війні в Україні

Журналістам вдалось ідентифікувати більш ніж 50 тисяч військовослужбовців РФ, які були знищені від початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Підрахунком займались російська служба BBC, видання "Медіазона" та команда волонтерів, які спирались на інформацію з офіційних звітів, газет і соцмереж.

Вони з'ясували, що у другий рік війни, впродовж якого РФ просувала свою стратегію "м’ясорубки", кількість знищених російських військових була майже на 25% вищою, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення.

За даними ВВС, понад 27 300 російських солдатів були ліквідовані протягом другого року великої війни.

"Загальна кількість ліквідованих - понад 50 000 - у вісім разів перевищує єдине офіційне публічне визнання Москвою кількості загиблих у вересні 2022 року. Реальна кількість, імовірно, набагато вища", - йдеться в матеріалі.

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Зазначається, що аналіз не включає знищених бойовиків на території окупованих Росією Донецької та Луганської областей.

Крім того, було ідентифіковано 9000 російських в’язнів, які були ліквідовані в Україні. Встановлено дату початку військового контракту і час ліквідації більш ніж 1000 з них.

З інфографіки випливає, що строк "життя" на фронті половини із понад 1000 колишніх в’язнів, які воювали у складі ПВК "Вагнер" за керівництва Євгена Пригожина, становив у середньому три місяці, а такої ж кількості в’язнів, завербованих пізніше Міноборони РФ, - два місяці.

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