Умєров розповів про роботу Міноборони за пів року: пріоритети - оборонне планування, закупівлі для Сил оборони, оборонне виробництво, оборонні технології

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про пріоритетні напрямки роботи відомства за минулі пів року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у колонці для сайту Українська правда.

Умєров зазначив, що за минулі пів року пріоритетами його команди були: оборонне планування; закупівлі для Сил оборони; оборонне виробництво; оборонні технології.

"За кожним з цих напрямків, ще багато роботи, але вже пройдено значний шлях, є перші результати. МОУ перестало бути лише структурою, яка допомагає Силам оборони, міністерство почало координувати, планувати, розробляти та втілювати стратегію всіх Сил оборони України. Саме МОУ стало лідером інституційних змін в межах свого периметру", - пояснив міністр.

За його словами, завершено функціональний аудит Міністерства та Генерального Штабу Збройних Сил. Міністр додав, що подальша трансформація цих структур буде пов'язана із процесом формуванням візії побудови майбутніх сил оборони України - Future Force.

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"Працюємо над уточненням кроків та змісту Оборонного менеджменту (планування) в силах оборони України. Спираючись на отриманий досвід, прогнозування на середньо- та довгострокову перспективу формуємо оптимальну модель майбутніх Сил оборони України. Ця модель стане фундаментом подальших інституційно-нормативних змін, а також змін у підходах щодо оснащення підрозділів інноваційними зразками ОВТ, розподілу наявних ресурсів", - пояснив міністр.

Він додав, що Міноборони розраховує на всебічну підтримку партнерів та активно співпрацює з представниками вітчизняного ОПК.

"Ми продовжуємо роботу над адаптацією до викликів сьогодення та забезпеченням готовності до майбутніх викликів у сфері оборони", - резюмував Умєров.

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