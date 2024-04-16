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Умєров розповів про роботу Міноборони за пів року: пріоритети - оборонне планування, закупівлі для Сил оборони, оборонне виробництво, оборонні технології

рустем,умєров

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про пріоритетні напрямки роботи відомства за минулі пів року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у колонці для сайту Українська правда.

Умєров зазначив, що за минулі пів року пріоритетами його команди були: оборонне планування; закупівлі для Сил оборони; оборонне виробництво; оборонні технології.

"За кожним з цих напрямків, ще багато роботи, але вже пройдено значний шлях, є перші результати. МОУ перестало бути лише структурою, яка допомагає Силам оборони, міністерство почало координувати, планувати, розробляти та втілювати стратегію всіх Сил оборони України. Саме МОУ стало лідером інституційних змін в межах свого периметру", - пояснив міністр.

За його словами, завершено функціональний аудит Міністерства та Генерального Штабу Збройних Сил. Міністр додав, що подальша трансформація цих структур буде пов'язана із процесом формуванням візії побудови майбутніх сил оборони України - Future Force.

Читайте: Умєров обговорив з главою Пентагону Остіном посилення ППО та надання Україні снарядів

"Працюємо над уточненням кроків та змісту Оборонного менеджменту (планування) в силах оборони України. Спираючись на отриманий досвід, прогнозування на середньо- та довгострокову перспективу формуємо оптимальну модель майбутніх Сил оборони України. Ця модель стане фундаментом подальших інституційно-нормативних змін, а також змін у підходах щодо оснащення підрозділів інноваційними зразками ОВТ, розподілу наявних ресурсів", - пояснив міністр.

Він додав, що Міноборони розраховує на всебічну підтримку партнерів та активно співпрацює з представниками вітчизняного ОПК.

"Ми продовжуємо роботу над адаптацією до викликів сьогодення та забезпеченням готовності до майбутніх викликів у сфері оборони", - резюмував Умєров.

Дивіться: Росіяни намагаються прорватись під Бахмутом, однак Сили оборони зривають ці плани, - Умєров. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7343) Умєров Рустем (596)


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Топ коментарі
+6
Нема ніякого оборонного планування. Кредо Зеленского - прийшла проблема, ігнорую до останнього. Потім пробую знайти когось, щоб порішати. А тепер це стиль поведінки всього Зельоного шобла до державного керування.
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17.04.2024 00:53
+3
З року в рік у МО та смотрящих Єрмака грандіозні плани та приоритети.

А ЗСУ і досі тримаються на волонтерах та донатах.
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16.04.2024 22:24
+2
Як не любить?
Умєрооворенніє...
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16.04.2024 22:14
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Міноборони заиняв кругову оборону
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16.04.2024 22:14 Відповісти
Пріорітети зеленого -здати *уйлу Україну і при цьому зберегти свою шкуру. Все інше -лайномарафон!
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16.04.2024 22:14 Відповісти
Як не любить?
Умєрооворенніє...
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16.04.2024 22:14 Відповісти
В даному випадку міністру краще помовчати Успіх немає,а воно тільки базікає ЗСУ потребують ОЗБРОЄННЯ,а не пусті балачки.
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16.04.2024 22:20 Відповісти
З року в рік у МО та смотрящих Єрмака грандіозні плани та приоритети.

А ЗСУ і досі тримаються на волонтерах та донатах.
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16.04.2024 22:24 Відповісти
Вы не понимаете уровень цифр. На 1 миллион бойцов приходится 30 миллионов жителей страны. Т.е только на зарплату каждый украинец, в том числе ребенок и сам военный должны донатить по тысяче в месяц.
Среди ваших знакомых все так делают?
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17.04.2024 07:32 Відповісти
Серед моїх так.
А ти ніколи не брав участь у зборах, коли зненацька на монобанку приходить 50-200 тисяч від когось?
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17.04.2024 08:39 Відповісти
Я рад. Но 200 тысяч не хватит на зарплату мотострелкового отделения.
А еще это отделение, нужно накормить, одеть, и предоставить минимум вооружения.
Имеется в виду отделение в тылу. На передке, суммы устраиваются.
А потом встает вопрос тех сборов на Мавики, о которых вы ведете речь.
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17.04.2024 09:09 Відповісти
Уважаемый Петр Алексеевич с начала войны пожертвовал на армию сумму, без копеек, 4,2 миллиарда.
Это эквивалент месячной минимальной зарплаты всех военных на белорусском направлении.
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17.04.2024 09:19 Відповісти
Умеров про досягнення:
"Почав товстіти, набрав п'ять кілограм. Змушений шукати нову машину та нову віллу з ліфтом."
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16.04.2024 22:24 Відповісти
Нічого страшного. Тимошенко йому вже пікап СанЙонг замовив. Вантажопідйомність 800 кг та полегшений доступ до природи.
Є куди працювати та розвиватися.
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16.04.2024 22:56 Відповісти
Робота міністірства оборони вимгає негайно забезпечувати армію всім необхідним, а не строчити плани для планів. Плани є, а відповідального немає, хіба що безмозгла, вона там вимагала плани від Головнокомандувача. Мабуть для того, щоб виконувати або "злити".
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16.04.2024 22:35 Відповісти
мущіна, ви забули при якій владі живете з 2019 року завдяки вашому вибору і вашій агітації перед цими виборами ?

кстаті, де зараз полковник Онотолє ?
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16.04.2024 22:50 Відповісти
Хранится в шкафу, обсыпанный канифолью, до следующих выборов.
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17.04.2024 07:34 Відповісти
и шо украли из этих десяти лет за первые пять ?

****, ну шо ж ты так палишься ? !!!!
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16.04.2024 22:54 Відповісти
ЗСУ й досі діють на основі радянських статутів, абияк перетлумачених українською.
Чого ж це питання залишилося поза увагою нормативно-інституційних лідорів?
Єнта нє на часі?
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16.04.2024 22:52 Відповісти
тобі підказати, як Ze отримав юридичну освіту ?
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16.04.2024 22:55 Відповісти
Все закупки остановлены!Вот и достижение!
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16.04.2024 22:54 Відповісти
А що ж тоді робив отой, в очочках, папєрєднік?? Де воно ділося ???
Де гроші 2 млрд дол, за його час сидіння??
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16.04.2024 23:55 Відповісти
Нема ніякого оборонного планування. Кредо Зеленского - прийшла проблема, ігнорую до останнього. Потім пробую знайти когось, щоб порішати. А тепер це стиль поведінки всього Зельоного шобла до державного керування.
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17.04.2024 00:53 Відповісти
Під час аудиту МО виявлено, не цільове використання 10 ти мільярдів гривень, це все що потрібно знати про ефективну роботу уМерова...
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17.04.2024 01:43 Відповісти
Как там базилик по 450 грн за кг для воинов поживает? А мясо сома охлажденного (предельная цена 120 грн/кг); 496 кг крупа саго (предельная цена 150 грн/кг); 140 кг телятины, лопатка замороженная без кости (260 грн/кг); 348 кг телятины, задняя часть замороженная без кости (215 грн/кг); 765 кг осетра (300 грн/кг); 10 кг семян льна (240 грн/кг); 50 кг базилика (450 грн/кг).
==================
Что-то я не видел такого, когда продукты получал.
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17.04.2024 06:50 Відповісти
Пріоритетним для чурбанів, жидів, кацапів, що керують Україною (умерових-зеленських-сирських-єрмаків-тарнавських...) - зруйнувати країну, вибити Цвіт Української Нації на фронтах у котлах, непідготовлених рубіжах, знищених населених пунктах, здати наші міста, села і землі і підписати капітуляцію. Як домовилися з кацапами. Текст капітуляції уже давно підготовлений...
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17.04.2024 08:20 Відповісти
Якщо ********** для армії знаходить не умеров, а Президент Чехії, "робота" МО України нічого не варта. Паразити та трутні.
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17.04.2024 08:56 Відповісти
 
 