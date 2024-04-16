Білий дім готовий розглянути ініціативу Джонсона щодо розділення на 4 частини законопроєкту про допомогу Україні та іншим партнерам
Адміністрація Байдена готова розглянути чотири різні законопроєкти про фінансування потреб нацбезпеки, який включає і допомогу Україні, як це пропонує спікер Палати представників Майк Джонсон.
Про це повідомив речник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми не підтримуємо окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні також потрібні боєприпаси. Важливо, щоб Палата представників просунулася цього тижня, щоб ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, ми почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники — Україна та Ізраїль якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу", — сказав представник Білого дому.
За словами Кірбі, перш ніж Білий дім зможе підтримати нову ініціативу, посадовцям треба ознайомитися з повним текстом усіх законопроєктів. Водночас, каже він, на перший погляд, пропозиція Джонсона справді може допомогти адміністрації Байдена надати необхідну допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону вже зараз, у критичний момент.
"Президент дуже рішуче наголосив, що нам потрібно погодити це додаткове фінансування національної безпеки якомога швидше. Тому нам потрібно побачити зрушення у Палаті представників уже цього тижня", — заявив посадовець.
У лютому Білий дім заявляв, що президент Байден накладе вето на окремий пакет допомоги Ізраїлю, якщо він не включатиме допомогу Україні в її боротьбі проти російської агресії.
Водночас на іншому брифінгу лідери демократів у Палаті представників також заявили, що готові працювати над окремими законопроєктами, які пропонує спікер Джонсон. Однак, за словами конгресмена-демократа Піта Агілара, є "деякі моменти", які потрібно включити у фінальну версію документів.
"Як тільки у нас буде більше ясності щодо цього, ми готові працювати над розробкою процесу, який винесе ці законопроекти на розгляд і, що важливіше, доставить їх на стіл президента", — сказав законодавець.
За словами конгресмена Агілара, схвалення законопроєкту про фінансування потреб нацбезпеки, який вже проголосували в Сенаті — "найшвидший та найефективніший" спосіб надати допомогу Україні, однак демократи в Палаті представників готові просуватися і з окремими законопроєктами, щоб допомогти Києву ще до того, як Конгрес США піде на вихідні наступного тижня.
Нагадуємо, 15 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон озвучив свій план щодо розгляду ініціатив з допомоги Ізраїлю, Україні, Тайваню, а також положень щодо інших пріоритетів національної безпеки, включно із потенційною забороною мережі TikTok та конфіскацією заморожених російських активів. Джонсон запропонував винести на голосування ці законопроєкти окремо, однак в рамках єдиного процедурного заходу. Очікують, що ці законопроєкти буде винесено на голосування у Палаті представників до кінця тижня.
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Пів року немає допомоги!
Кожного дня гинуть українці!
"Вечером во вторник, 16 апреля, на северо-западе москвы возник сильный пожар на российском машиностроительном заводе "Авангард", который задействован в производстве вооружения. Информация о ЧП тщательно скрывается, власти рф молчат. Однако об инциденте сообщили несколько российских СМИ/
Источники утверждают, что пожар возник в цехе №12 на площади всего в 50 кв. м. Хотя масштабы возгорания и невелики, потушить его не могут уже несколько часов.
"Авангард" является важной частью военной промышленной машины россии. Он, в частности, производит ракеты к системам "С-300" и "С-400". Завод входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"". Он находится под санкциями Запада из-за своего участия в военной агресии против Украины."
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Прихильники жорсткої лінії республіканців дедалі більше обурюються складним планом Джонсона щодо авансування мільярдів доларів іноземної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Член Палати представників від Республіканської партії Томас Мессі заявив колегам-республіканцям за зачиненими дверима у вівторок вранці, що він буде співавтором пропозиції про звільнення Джонсона з посади.
Коментарі Мессі показують, що Джонсону, ймовірно, доведеться покладатися на голоси демократів, щоб ухвалити свій пакет іноземної допомоги, а також потенційно врятувати свою роботу, оскільки республіканці контролюють лише ледь помітну більшість, а зусилля щодо надсилання іноземної допомоги Україні розділили Республіканську партію.
"Пакет допомоги Україні, за який планує проголосувати Палата представників Конгресу США до кінця цього тижня:
українську допомогу зменшили на $12 мільярдів (з 61 до 48,43), але військовий пакет збільшили на $5 мільярдів (з 28 до 33)."
https://pbs.twimg.com/media/GLRQDDdWIAAXSR5?format=jpg&name=medium
Вже краще збільшена на $5 млрд. військова допомога і зараз, а ніж нічого.
Зменшення фінансування дефіциту держбюджету України - це ціна компромісу.
не зрозуміло де тут на зброю, окрім 13.8млрд на USAI десь після 2028 року
$13.80 billion - для України на закупівлю американської зброї.
Разом - $33,65 billion.
Ще $14.80 billion - для Міноборони у зоні відповідальності (AOR) Європейського Командування (EUCOM).
То у чому питання?
І звідки Ви взяли 2028 рік?
де тут сказано, що це для передачі Україні?
зараз є PDA повноваження на 4.2млрд, проте не хочуть передавати, тому що закінчились кошти на replenishment. Також міноборони казало, що їм не вистачає 10млрд на відновлення складів.
Виходить, що це відновлення складів на 10млрд+4.2млрд + про запас тому що ціна росте, та можливо це дасть змогу передати 4.2млрд залишку по PDA
$13.8 billion - це програма USAI
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Згідно звіту міноборони , за 2022-2023 роки заключили контракти на 12.3млрд з 18.9млрд
якщо зараз не хочуть використати 6.6млрд, то як допоможуть додаткові 13.8млрд...
https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf тут згідно бюджета (таблиця 2), по 3-4млрд в рік по програмі USAI до 2028 року
$14.80 billion - для Міноборони у зоні відповідальності (AOR) Європейського Командування (EUCOM).
де тут сказано, що це для України?
Збивати ракети та дрони над Україною - відмовились
Збивати ракети та дрони над НАТО - відмовились (очікуючи, що вони розвернуться та покинуть НАТО)
тоді в чому тут поміч?
Тому зроблені Вами висновки є екстраполяцією цих даних на 2024 рік й базуються на припущеннях.
На Западе знают о воровстве команды Голобородьки и ничего не дадут....73% будем кушать рейтинг...🤪
Але моя думка така, шо нас використовують лише в цілях ослабити військову потугу москви.
та тут виникають приторіччя. Бо капітуляція України - важкий репутаційний удар по сша. Тоді китай впевнено піде забирати собі тайвань, та й взагалі, почнеться ґвалт по всьому світу.
таким чином Україну "годуватимуть" як того пса - аби не здох.. або ж не відразу здох, а дав час наті підготуватися. При цьому бажано шоп воюючі сторони ослабили один одного якомога глибше та не мали можливості до подальшої аресії.
Карочє, зброю нам даватимуть, але не зразу, і не в тому об'ємі, що ЗСУ потрібно