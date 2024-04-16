Білий дім готовий розглянути ініціативу Джонсона щодо розділення на 4 частини законопроєкту про допомогу Україні та іншим партнерам

Адміністрація Байдена готова розглянути чотири різні законопроєкти про фінансування потреб нацбезпеки, який включає і допомогу Україні, як це пропонує спікер Палати представників Майк Джонсон.

Про це повідомив речник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми не підтримуємо окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні також потрібні боєприпаси. Важливо, щоб Палата представників просунулася цього тижня, щоб ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, ми почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники — Україна та Ізраїль якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу", — сказав представник Білого дому.

За словами Кірбі, перш ніж Білий дім зможе підтримати нову ініціативу, посадовцям треба ознайомитися з повним текстом усіх законопроєктів. Водночас, каже він, на перший погляд, пропозиція Джонсона справді може допомогти адміністрації Байдена надати необхідну допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону вже зараз, у критичний момент.

"Президент дуже рішуче наголосив, що нам потрібно погодити це додаткове фінансування національної безпеки якомога швидше. Тому нам потрібно побачити зрушення у Палаті представників уже цього тижня", — заявив посадовець.

У лютому Білий дім заявляв, що президент Байден накладе вето на окремий пакет допомоги Ізраїлю, якщо він не включатиме допомогу Україні в її боротьбі проти російської агресії.

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Водночас на іншому брифінгу лідери демократів у Палаті представників також заявили, що готові працювати над окремими законопроєктами, які пропонує спікер Джонсон. Однак, за словами конгресмена-демократа Піта Агілара, є "деякі моменти", які потрібно включити у фінальну версію документів.

"Як тільки у нас буде більше ясності щодо цього, ми готові працювати над розробкою процесу, який винесе ці законопроекти на розгляд і, що важливіше, доставить їх на стіл президента", — сказав законодавець.

За словами конгресмена Агілара, схвалення законопроєкту про фінансування потреб нацбезпеки, який вже проголосували в Сенаті — "найшвидший та найефективніший" спосіб надати допомогу Україні, однак демократи в Палаті представників готові просуватися і з окремими законопроєктами, щоб допомогти Києву ще до того, як Конгрес США піде на вихідні наступного тижня.

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Нагадуємо, 15 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон озвучив свій план щодо розгляду ініціатив з допомоги Ізраїлю, Україні, Тайваню, а також положень щодо інших пріоритетів національної безпеки, включно із потенційною забороною мережі TikTok та конфіскацією заморожених російських активів. Джонсон запропонував винести на голосування ці законопроєкти окремо, однак в рамках єдиного процедурного заходу. Очікують, що ці законопроєкти буде винесено на голосування у Палаті представників до кінця тижня.