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Новини Допомога Україні
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Білий дім готовий розглянути ініціативу Джонсона щодо розділення на 4 частини законопроєкту про допомогу Україні та іншим партнерам

байден,джонсон

Адміністрація Байдена готова розглянути чотири різні законопроєкти про фінансування потреб нацбезпеки, який включає і допомогу Україні, як це пропонує спікер Палати представників Майк Джонсон.

Про це повідомив речник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми не підтримуємо окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні також потрібні боєприпаси. Важливо, щоб Палата представників просунулася цього тижня, щоб ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, ми почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники — Україна та Ізраїль якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу", — сказав представник Білого дому.

За словами Кірбі, перш ніж Білий дім зможе підтримати нову ініціативу, посадовцям треба ознайомитися з повним текстом усіх законопроєктів. Водночас, каже він, на перший погляд, пропозиція Джонсона справді може допомогти адміністрації Байдена надати необхідну допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону вже зараз, у критичний момент.

"Президент дуже рішуче наголосив, що нам потрібно погодити це додаткове фінансування національної безпеки якомога швидше. Тому нам потрібно побачити зрушення у Палаті представників уже цього тижня", — заявив посадовець.

У лютому Білий дім заявляв, що президент Байден накладе вето на окремий пакет допомоги Ізраїлю, якщо він не включатиме допомогу Україні в її боротьбі проти російської агресії.

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Водночас на іншому брифінгу лідери демократів у Палаті представників також заявили, що готові працювати над окремими законопроєктами, які пропонує спікер Джонсон. Однак, за словами конгресмена-демократа Піта Агілара, є "деякі моменти", які потрібно включити у фінальну версію документів.

"Як тільки у нас буде більше ясності щодо цього, ми готові працювати над розробкою процесу, який винесе ці законопроекти на розгляд і, що важливіше, доставить їх на стіл президента", — сказав законодавець.

За словами конгресмена Агілара, схвалення законопроєкту про фінансування потреб нацбезпеки, який вже проголосували в Сенаті — "найшвидший та найефективніший" спосіб надати допомогу Україні, однак демократи в Палаті представників готові просуватися і з окремими законопроєктами, щоб допомогти Києву ще до того, як Конгрес США піде на вихідні наступного тижня.

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Нагадуємо, 15 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон озвучив свій план щодо розгляду ініціатив з допомоги Ізраїлю, Україні, Тайваню, а також положень щодо інших пріоритетів національної безпеки, включно із потенційною забороною мережі TikTok та конфіскацією заморожених російських активів. Джонсон запропонував винести на голосування ці законопроєкти окремо, однак в рамках єдиного процедурного заходу. Очікують, що ці законопроєкти буде винесено на голосування у Палаті представників до кінця тижня.

Автор: 

США (22685) Кірбі Джон (526) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+10
Республіканська партія перетворюється в кишенькову партію трампа.
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16.04.2024 22:44
+9
А навіщо Вам бідон? Це справи США, що їм кому давати, а що ні. Нарід 73% вибрав свого Херпіду Боневтіка Нетряпковича, то і всі питання в першу чергу до нього.
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16.04.2024 22:32
+9
Чесно заїбав цей американський гандонізм. Ще трохи соплі пожують і знову на канікули.
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16.04.2024 22:40
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О бідон вже йде на повідку Джонсона. Нє ну дід і засипає..
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16.04.2024 22:28 Відповісти
А навіщо Вам бідон? Це справи США, що їм кому давати, а що ні. Нарід 73% вибрав свого Херпіду Боневтіка Нетряпковича, то і всі питання в першу чергу до нього.
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16.04.2024 22:32 Відповісти
Ні шановний ви трішки не те пишете… тут цей ******* боневтікович не грає ніякої ролі. Тут битва демократів проти МАГА.
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16.04.2024 22:35 Відповісти
Зе виборець?.......... Гомнецом завоняло.
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16.04.2024 22:33 Відповісти
Ніколи ******** не підтримував і не підтримую голосував за Пороха…
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16.04.2024 22:38 Відповісти
Я теж. Правильно пишете.
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16.04.2024 22:59 Відповісти
Як можна!? Як можна прирівнювати українців до "богом вибраної нації"? Джонсон метушиться в інтересах "богом обраної нації".
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17.04.2024 13:59 Відповісти
Головне, не поспішайте. Не треба змінювати свого іміджу "самозакоханих никчемних піздюків".
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16.04.2024 22:33 Відповісти
"ми почекаємо"... А МИ?!!
Пів року немає допомоги!
Кожного дня гинуть українці!
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16.04.2024 22:35 Відповісти
А тим часом на пітьмі:

"Вечером во вторник, 16 апреля, на северо-западе москвы возник сильный пожар на российском машиностроительном заводе "Авангард", который задействован в производстве вооружения. Информация о ЧП тщательно скрывается, власти рф молчат. Однако об инциденте сообщили несколько российских СМИ/
Источники утверждают, что пожар возник в цехе №12 на площади всего в 50 кв. м. Хотя масштабы возгорания и невелики, потушить его не могут уже несколько часов.
"Авангард" является важной частью военной промышленной машины россии. Он, в частности, производит ракеты к системам "С-300" и "С-400". Завод входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"". Он находится под санкциями Запада из-за своего участия в военной агресии против Украины."



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16.04.2024 22:44 Відповісти
Джерело - https://t.me/astrapress/53414 тут .

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16.04.2024 22:51 Відповісти
ЦИБУЛЬКО НАЗК не бачить КОРУПЦІЇ в деклараціях
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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17.04.2024 13:12 Відповісти
CNN

Прихильники жорсткої лінії республіканців дедалі більше обурюються складним планом Джонсона щодо авансування мільярдів доларів іноземної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Член Палати представників від Республіканської партії Томас Мессі заявив колегам-республіканцям за зачиненими дверима у вівторок вранці, що він буде співавтором пропозиції про звільнення Джонсона з посади.

Коментарі Мессі показують, що Джонсону, ймовірно, доведеться покладатися на голоси демократів, щоб ухвалити свій пакет іноземної допомоги, а також потенційно врятувати свою роботу, оскільки республіканці контролюють лише ледь помітну більшість, а зусилля щодо надсилання іноземної допомоги Україні розділили Республіканську партію.
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16.04.2024 22:37 Відповісти
Цікава ситуація виходить в США колишній президент під слідством мутить всю політику в США а теперішній не при ділах.
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16.04.2024 22:40 Відповісти
Республіканська партія перетворюється в кишенькову партію трампа.
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16.04.2024 22:44 Відповісти
а трамп - вже давно кишеньковий агент *****. З тих пір, як у фсб з'явились плівочки його оргій.
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17.04.2024 14:22 Відповісти
Ходячий колоскоп злився рудому гвалтванику і педофілу з палати представників
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16.04.2024 22:38 Відповісти
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16.04.2024 22:47 Відповісти
Якщо це не фейк, бо було би не зле:
"Пакет допомоги Україні, за який планує проголосувати Палата представників Конгресу США до кінця цього тижня:
українську допомогу зменшили на $12 мільярдів (з 61 до 48,43), але військовий пакет збільшили на $5 мільярдів (з 28 до 33)."

https://pbs.twimg.com/media/GLRQDDdWIAAXSR5?format=jpg&name=medium
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16.04.2024 22:39 Відповісти
-7 млрд - не зле???
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16.04.2024 22:51 Відповісти
це на Уряд $7,85 млрд.
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16.04.2024 22:53 Відповісти
Ти ідіот?! Не дай Боже, щоб зменшували допомогу!
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16.04.2024 23:06 Відповісти
Це тебе дурний піп хрестив...
Вже краще збільшена на $5 млрд. військова допомога і зараз, а ніж нічого.
Зменшення фінансування дефіциту держбюджету України - це ціна компромісу.
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16.04.2024 23:12 Відповісти
Все буде, зачекайте. Але якщо буде не 60, а 48 млрд, економіка України може впасти!
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16.04.2024 23:47 Відповісти
Він таки ідіот.
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17.04.2024 06:08 Відповісти
Змінили тільки replenishment of stocks to DOD, було 13.4млрд
не зрозуміло де тут на зброю, окрім 13.8млрд на USAI десь після 2028 року
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16.04.2024 23:14 Відповісти
$19.85 billion - на поповнення запасів Міноборони (The Department of Defense (DOD) ;
$13.80 billion - для України на закупівлю американської зброї.
Разом - $33,65 billion.
Ще $14.80 billion - для Міноборони у зоні відповідальності (AOR) Європейського Командування (EUCOM).
То у чому питання?
І звідки Ви взяли 2028 рік?
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16.04.2024 23:57 Відповісти
$19.85 billion - на поповнення запасів Міноборони (The Department of Defense (DOD)
де тут сказано, що це для передачі Україні?
зараз є PDA повноваження на 4.2млрд, проте не хочуть передавати, тому що закінчились кошти на replenishment. Також міноборони казало, що їм не вистачає 10млрд на відновлення складів.
Виходить, що це відновлення складів на 10млрд+4.2млрд + про запас тому що ціна росте, та можливо це дасть змогу передати 4.2млрд залишку по PDA

$13.8 billion - це програма USAI
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Згідно звіту міноборони , за 2022-2023 роки заключили контракти на 12.3млрд з 18.9млрд
якщо зараз не хочуть використати 6.6млрд, то як допоможуть додаткові 13.8млрд...
https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf тут згідно бюджета (таблиця 2), по 3-4млрд в рік по програмі USAI до 2028 року

$14.80 billion - для Міноборони у зоні відповідальності (AOR) Європейського Командування (EUCOM).
де тут сказано, що це для України?
Збивати ракети та дрони над Україною - відмовились
Збивати ракети та дрони над НАТО - відмовились (очікуючи, що вони розвернуться та покинуть НАТО)
тоді в чому тут поміч?
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17.04.2024 01:16 Відповісти
Наведені Вами джерела відносяться до минулих періодів 2022-2023 років.
Тому зроблені Вами висновки є екстраполяцією цих даних на 2024 рік й базуються на припущеннях.
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17.04.2024 19:38 Відповісти
Так нічого не змінилось, щоб змінилась тенденція
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18.04.2024 00:15 Відповісти
Чесно заїбав цей американський гандонізм. Ще трохи соплі пожують і знову на канікули.
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16.04.2024 22:40 Відповісти
Затягують
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16.04.2024 22:40 Відповісти
Буеви Хюрократи
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16.04.2024 22:43 Відповісти
Да. Да. Куда там до путина и его смехдержавы - попрошайки снарядов у Кима и Си Цзин Пиня с иранцами.
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16.04.2024 23:31 Відповісти
Через 3 дня Джонсон предложит разделить на 8 частей (отдельно военную помощь и отдельно финансовую)
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16.04.2024 22:50 Відповісти
Це навіть не смішно...
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16.04.2024 23:04 Відповісти
Хороший коп поганий коп? Краще нічого не чекати від них зараз. Шукати інші можливості. Дадуть щось тоді порадіти. Взагалі потрібно намагатися стати майже незалежними від США у військовому сенсі. Постійно рости у цьому напрямку. Тоді вони почнуть допомагати. А так буде весь час одне й теж саме як зараз. Ізраїль теж не одразу був союзником США. Тільки коли США побачили, що євреї майже без допомоги натовкли усіх арабів, що хотіли їх "скинути в море", тоді вони стали союзниками Ізраїлю.
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16.04.2024 23:09 Відповісти
"американська жуйка" із смородом рашистсько лайна....
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16.04.2024 23:16 Відповісти
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16.04.2024 23:18 Відповісти
Рідкісний цирк
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16.04.2024 23:50 Відповісти
В Україні таке зветься "водити козу" тобто імітувати бурхливу діяльність при гарантованому негативному результаті
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17.04.2024 00:49 Відповісти
Ніколи не погоджуйтеся на цукерки від Майка Джонсона, бо він вам їх у жопу встромить, а до того ж ці цукерки вже обісцяв Трамп.
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17.04.2024 01:04 Відповісти
канхветка вкусна Тузік сладкий 😀
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17.04.2024 03:35 Відповісти
Добре, що Європа не проти атак НПЗ.
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17.04.2024 03:59 Відповісти
https://youtu.be/w0CrmWIK2OY?si=dk_FC1bgxcScVZhN ...

На Западе знают о воровстве команды Голобородьки и ничего не дадут....73% будем кушать рейтинг...🤪
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17.04.2024 05:26 Відповісти
В Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме "Джанкой"
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17.04.2024 06:37 Відповісти
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17.04.2024 06:38 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/17/7451566/ Канада предусмотрела в бюджете $1,16 млрд на вооружение для Украины
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17.04.2024 06:39 Відповісти
это инициатива путина , а не джонсона
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17.04.2024 06:35 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/17/7451565/ Спикера Джонсона призвали подать в отставку из-за вопроса денег для Украины
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17.04.2024 06:42 Відповісти
Бла бла бла бла бла… а тим часом українці гинуть….
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17.04.2024 11:35 Відповісти
наскільки мона розтягнути котові... фоста? вже мав би луснути.
Але моя думка така, шо нас використовують лише в цілях ослабити військову потугу москви.
та тут виникають приторіччя. Бо капітуляція України - важкий репутаційний удар по сша. Тоді китай впевнено піде забирати собі тайвань, та й взагалі, почнеться ґвалт по всьому світу.
таким чином Україну "годуватимуть" як того пса - аби не здох.. або ж не відразу здох, а дав час наті підготуватися. При цьому бажано шоп воюючі сторони ослабили один одного якомога глибше та не мали можливості до подальшої аресії.
Карочє, зброю нам даватимуть, але не зразу, і не в тому об'ємі, що ЗСУ потрібно
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17.04.2024 12:47 Відповісти
Наберитесь терпения, это хитрая многоходовочка.
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17.04.2024 13:29 Відповісти
Белый дом готов рассмотреть инициативу по изменению статуса изучения предложений о перемене текста декларации о проекте рассмотрения инициатив по возможному предоставлению помощи...
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17.04.2024 14:31 Відповісти
 
 