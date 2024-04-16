В Україні в 2023 році засудили понад 300 зрадників та 790 колаборантів - "Чесно"

У 2023 році в Україні було засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "Чесно".

Зазначається, що 2023 році на розгляді перебувала 1921 справа за статтею "державна зрада" та 2724 - за статтею "колабораційна діяльність", що майже вдвічі більше, ніж у 2022-му.

Однак, ініціатива зʼясувала, що торік у судах розглянули тільки 30% справ за цими статтями, які перебували на розгляді. Це на 7% менше, ніж у 2022 році.

"Чесно" пояснює, що у 2023-му свою винуватість у держзраді визнали лише 19 підозрюваних з 1921 справи, яка перебувала на розгляді, тобто 1%. Це на дев’ять справ більше, ніж у 2022 році. Водночас винуватість у колабораційній діяльності визнали підозрювані у 117 справах (4%). Загалом судді закрили 34 справи з 1386.

За даними руху, протягом 2018-2021 років із 243 розглянутих справ лише у 10 провадженнях підозрювані визнали винуватість у держзраді (4%). 60% розглянутих справ протягом цих років закрили. За всі роки підозрювані визнали винуватість у держзраді лише у 3,8% справ.

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