Підтримка Китаєм російського ВПК буде обговорюватись на рівні G7, - Держдепартамент США

Підтримка Китаєм військово-промислової бази Росії стане одним із головних питань у порядку денному роботи держсекретаря США Ентоні Блінкена на міністерській зустрічі G7 цього тижня в Італії.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили впродовж останніх місяців, що з Китаю до Росії переміщуються матеріали, і РФ використовує їх для відновлення своєї промислової бази та виробництва зброї, яка з’являється потім на полі бою в Україні. І ми вкрай занепокоєні цим",- зауважив представник Держдепу.

Він зазначив, що держсекретар США активно порушував це питання під час міністерської зустрічі в НАТО тиждень тому.

"Це, безумовно, також буде на порядку денному завтра, коли він прибуде на засідання G7, щоби зустрітися з представниками країн-партнерів Групи семи",- повідомив Міллер.

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Крім того, за його словами, в планах держсекретаря Блінкена обговорити ці занепокоєння США напряму з китайською стороною, під час майбутнього візиту до КНР протягом найближчих тижнів.