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Новини
2 092 22

Підтримка Китаєм російського ВПК буде обговорюватись на рівні G7, - Держдепартамент США

путін,сі

Підтримка Китаєм військово-промислової бази Росії стане одним із головних питань у порядку денному роботи держсекретаря США Ентоні Блінкена на міністерській зустрічі G7 цього тижня в Італії.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили впродовж останніх місяців, що з Китаю до Росії переміщуються матеріали, і РФ використовує їх для відновлення своєї промислової бази та виробництва зброї, яка з’являється потім на полі бою в Україні. І ми вкрай занепокоєні цим",- зауважив представник Держдепу.

Він зазначив, що держсекретар США активно порушував це питання під час міністерської зустрічі в НАТО тиждень тому.

"Це, безумовно, також буде на порядку денному завтра, коли він прибуде на засідання G7, щоби зустрітися з представниками країн-партнерів Групи семи",- повідомив Міллер.

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Крім того, за його словами, в планах держсекретаря Блінкена обговорити ці занепокоєння США напряму з китайською стороною, під час майбутнього візиту до КНР протягом найближчих тижнів.

Автор: 

G-7 G7 (1032) військово-промисловий комплекс (282) Держдепартамент США (1621) Китай (4560)


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Топ коментарі
+9
США також допомагають ьосії (хоча би тим що не постачають Україні необхідних озброєнь та ***********).
Для початку США мають не загравати з ******, а нарешті визнати російську фашизацію країною спонсором тероризму.
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17.04.2024 00:11
+8
Коли США на всю планету кричить: не бийте по НПЗ ху@ляндії і одночасно не помічає знищення Трипільської ТЕС і систиматичного,цілеспрямованого стирання з лиця землі великого мегаполіса,Харкова,то вони чиє ВПК захищають?В ху@ляндії з'явився новий союзник-США,а щоб зберегти лице перед світом і своїми виборцями,розігрують сім місяців постановочний спектакль в конгресі,і тут не тільки республіканці,чи кінчений,рудий презервтив путіна-працює на ху@ляндію,демократи також клеять блазня.
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17.04.2024 00:30
+5
за одне непiдтримку украiнського ВПК краiнами Г7 обговорiть.
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17.04.2024 00:03
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Та ,,обговорюйте" хоч уср....сь!!!
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16.04.2024 23:58 Відповісти
за одне непiдтримку украiнського ВПК краiнами Г7 обговорiть.
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17.04.2024 00:03 Відповісти
США також допомагають ьосії (хоча би тим що не постачають Україні необхідних озброєнь та ***********).
Для початку США мають не загравати з ******, а нарешті визнати російську фашизацію країною спонсором тероризму.
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17.04.2024 00:11 Відповісти
І що ви зробите Китаю після обговорення? Нічого та й ще щось?
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17.04.2024 00:22 Відповісти
Тіко добряче так обговоріть, потужно!
Хай ПіньГвінь пізнає усю міць Заходу!
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17.04.2024 00:29 Відповісти
Коли США на всю планету кричить: не бийте по НПЗ ху@ляндії і одночасно не помічає знищення Трипільської ТЕС і систиматичного,цілеспрямованого стирання з лиця землі великого мегаполіса,Харкова,то вони чиє ВПК захищають?В ху@ляндії з'явився новий союзник-США,а щоб зберегти лице перед світом і своїми виборцями,розігрують сім місяців постановочний спектакль в конгресі,і тут не тільки республіканці,чи кінчений,рудий презервтив путіна-працює на ху@ляндію,демократи також клеять блазня.
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17.04.2024 00:30 Відповісти
бiзнес, нiчого особистого.
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17.04.2024 00:35 Відповісти
Мінімум +7-8 млн. українських біженців в ЄС в другій половині 2024 року-це бізнес?Це або дИбілізм(синонім трампізм),або договорняк з ху@лом.В те,що вся американська еліта має IQ,як у рудого путінського презерватива Дональда,не вірю.Це договорняк,а значить США латентно підтримує геноцид українців.
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17.04.2024 00:54 Відповісти
який ще геноцид???? просто вибори у сша!!!
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17.04.2024 01:13 Відповісти
як який геноцид?Геноцид українського народу,той,що рашисти творять вже третій рік і за який ху@ло вже ордер на арешт получив в Гаазі,а США союзник рашистів,значить також підтримує геноцид українців,використовуючи вибори,як повід,щоб зберегти обличчя.
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17.04.2024 01:21 Відповісти
ху@ло ордержував ордер на арешт Гаазі не за геноцид. за щось iнше. за крадених дiтей. хоча я згодний з вами. але тут рiчь про портнерiв.
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17.04.2024 02:05 Відповісти
не пишіть дурню,якщо не знаєте.Почитайте Конвенцію ООН про запобігання злочинам геноциду від 1948 р.Статтю II пункт (е) (насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу-це геноцид). Також визначення злочину геноциду міститься в статті VI Римського статуту Міжнародного кримінального суду,саме відповідно до цього на ху@ла видали ордер на арешт,не зважаючи на його дипломатичний імунітет,як діючого глави держави.
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17.04.2024 02:43 Відповісти
ООН не виносить вирокiв i не зааерштовуе людей. Андерстуд?
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17.04.2024 03:20 Відповісти
До чого ти тут ООН ще приплів??О,Боже,звідки ви такі вилазите?Вибач,думав ти якесь адекватне,бачу помилився.Вже розжував тобі по полочкам,дав посилання,за що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт путіна,а ти далі прутню якусь несеш.Міжнародний кримінальний суд(МКС) в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид та воєнні злочини.Всі міжнародні суди діють виключно та підставі міжнародного права закріпленого конвенціями ООН та статутом ООН..Ще раз,для осіб з обмеженною розумовою здатністю: відповідно до Статті II пункту (е) Конвенції ООН про запопігання злочинам геноциду,а також статті VI Римського статуту,на основі якого і створений МКС,прокурор Карім Хан видав ордер на арешт путіна. UNDERSTOOD???Чи треба ще третій раз розжувати?
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17.04.2024 04:11 Відповісти
Та ні. Вони просто зажиріли у мирі і достатку. І загальновідомо, що американці вступають у війну тільки коли вже їх особисто півень дзьобає в чутливі місця. Перевірено на другій світовій як мінімум.
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17.04.2024 00:36 Відповісти
Зараз США - латино-амeриканьска. Iм немае чому захищати Европа.
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17.04.2024 01:18 Відповісти
Блінкен!
Так, сер!

Що там з Китаєм?
Горбатимось... Сер...
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17.04.2024 00:41 Відповісти
Чергове шоу.
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17.04.2024 02:15 Відповісти
Вісь Зла розгортає свою міць, а вісь Демократії занепокоєна!
Люди гинуть за Бабло, Бабло править Світом!
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17.04.2024 05:29 Відповісти
3 апреля Береговая охрана Южной Кореи задержала в районе побережья города Йосу грузовое судно DEYI без государственной принадлежности, которое направлялось из Северной Кореи через Китай в Россию. Экипаж был китайский. Через прокси поставляют оружие
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17.04.2024 06:20 Відповісти
 
 