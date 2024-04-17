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Новини
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За пів року до експлуатації допустили 344 новітніх зразків озброєння, 244 з них - українські, - Умєров

рустем,умєров

За 6 місяців до експлуатації допустили 344 новітніх зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), 244 з них - українського виробництва.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Так він зазначив, що міністерство активно розбудовує Коаліції спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн).

"Вісім коаліцій стали справжніми робочими майданчиками для посилення спроможностей і ухвалення рішень. Разом з партнерами ми заснували та розвиваємо Коаліцію повітряних сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності, Коаліцію морських спроможностей, ІТ коаліцію, Коаліцію розмінування і Коаліцію дронів", - розповів Умєров.

Він додав, що завдячуючи роботі Коаліцій спроможностей, Україна отримає більше артилерійських снарядів, ракет для протиповітряної оборони, дронів.

В березні до дронової коаліції доєдналось ще декілька країн-партнерів та зробили вагомі внески.

Читайте: Умєров розповів про роботу Міноборони за пів року: пріоритети - оборонне планування, закупівлі для Сил оборони, оборонне виробництво, оборонні технології

Водночас, за його словами, міноборони робить свою "домашню роботу" для спрощення бюрократичних процедур допуску до експлуатації нових систем озброєння. Відтепер допуск до експлуатації триває до 20 діб, проте триває праця над зменшенням і цього показника.

"За звітний період 344 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) допущено до експлуатації, занесено до відповідного реєстру з присвоєнням номера НАТО, прийнято на озброєння та постачання. Дотримання цього процесу та правил дозволяє робити державні замовлення необхідного озброєння у виробників. Що важливо зазначити, 244 з них - українського виробництва. Зокрема, додатково 47 БПЛА та 31 РЕБ. Адже сучасну війну неможливо уявити без дронів і РЕБів", - наголосив Умєров.

Він додав, що це війна технологій, новітніх спроможностей, та викликів, які вимагають нових підходів. Тому докладаються зусилля, щоб українські воїни могли давати асиметричну відповідь ворогу, який переважає і живою силою, і кількістю класичного озброєння.

"МОУ обʼєднало більше 500 українських розробників в спільноту інноваторів. Все це для оперативного впровадження інновацій в сфері оборони, прямого контакту розробників з військовими. Перші проєкти вже отримують фінансування на тестування та масштабування. Так шукаємо асиметричну відповідь на дії ворога - обʼєднуючи інженерів, винахідників та воїнів, які роблять "смерть ворогам" на щоденній основі", - підкреслив міністр.

Дивіться: Українські аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro і M113 - "Характерник", "Сікач" та "Лис" у бою на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7447) українська зброя (174) Умєров Рустем (596)


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Топ коментарі
+13
Як тільки починають говорити про іновації, екосистеми, спільноти, синергію - чекай локшини на вуха.
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17.04.2024 00:52
+6
Уйозна, що це і де це.

Нагадує того славнозвісного "сусліка", який десь **** є, але його ніхто не бачить.
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17.04.2024 00:49
+5
На офшорних банках товстим шаром ((
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17.04.2024 01:11
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А процент жиров у маслє растьот?
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17.04.2024 00:48 Відповісти
На офшорних банках товстим шаром ((
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17.04.2024 01:11 Відповісти
Вони збільшують, а кацапи наступають, бо дронів не хватає
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17.04.2024 07:30 Відповісти
Уйозна, що це і де це.

Нагадує того славнозвісного "сусліка", який десь **** є, але його ніхто не бачить.
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17.04.2024 00:49 Відповісти
Як тільки починають говорити про іновації, екосистеми, спільноти, синергію - чекай локшини на вуха.
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17.04.2024 00:52 Відповісти
Ага, типу "когда наши корабли бороздят просторы Вселенной!"
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17.04.2024 01:19 Відповісти
нова смертельна зброя: базилик по 450, індюшатина, телятина, сом, осетрина, крупи саго,
лопатка без кості...
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17.04.2024 07:53 Відповісти
Не така хороша, як плануюча бомба.
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17.04.2024 01:26 Відповісти
Краще 1 максимум 3 зразка. Але щоб могли багато окупантів одразу вбивати. І швидко. І щоб їх можна було побачити в ділі на багатьох ділянках фронту.
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17.04.2024 01:43 Відповісти
Цим Зеленському потрібно було займатись з 2019 р., а не організовувати велике крадійство (будівництво).
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17.04.2024 02:52 Відповісти
Треба не зразки а массове виробництво ..але це не до цих паразитів
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17.04.2024 05:44 Відповісти
Умєров. Жумаділов. Іншаллах!
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17.04.2024 06:27 Відповісти
як ця брехня завдовбала
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17.04.2024 06:34 Відповісти
Зразки, кажете? Ну зразками багато не навоюєш. Карта бойових дій останніх місяців тому підтвердження
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17.04.2024 06:51 Відповісти
Опублікуйте зарплати Укроборонпрому, пуста організаціятяка дублює функції міністерства і нізащо гребе міліони
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17.04.2024 07:29 Відповісти
Перетворив ЗСУ на експериментальну площадку.
Як він всі ці 500 ремонтувати збирається?
Створить Коаліцію Експлуатаційних та Ремонтних Сил?
Чи чесно визнає своє безсилля та тупість при спробі сформулявати та визначити єдину політику технічного розвитку?
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17.04.2024 07:36 Відповісти
То чого ******** Україну, якщо у вас стільки виготовляється все для захисту? Відкрийте ракетні програми, вони вже існують, бери і роби, а не з протянутою рукою по світу ходити! Бо там з Заходу можна красти, а не тратити на оборонку!
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17.04.2024 07:39 Відповісти
 
 