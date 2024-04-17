За пів року до експлуатації допустили 344 новітніх зразків озброєння, 244 з них - українські, - Умєров

За 6 місяців до експлуатації допустили 344 новітніх зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), 244 з них - українського виробництва.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Так він зазначив, що міністерство активно розбудовує Коаліції спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн).

"Вісім коаліцій стали справжніми робочими майданчиками для посилення спроможностей і ухвалення рішень. Разом з партнерами ми заснували та розвиваємо Коаліцію повітряних сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності, Коаліцію морських спроможностей, ІТ коаліцію, Коаліцію розмінування і Коаліцію дронів", - розповів Умєров.

Він додав, що завдячуючи роботі Коаліцій спроможностей, Україна отримає більше артилерійських снарядів, ракет для протиповітряної оборони, дронів.

В березні до дронової коаліції доєдналось ще декілька країн-партнерів та зробили вагомі внески.

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Водночас, за його словами, міноборони робить свою "домашню роботу" для спрощення бюрократичних процедур допуску до експлуатації нових систем озброєння. Відтепер допуск до експлуатації триває до 20 діб, проте триває праця над зменшенням і цього показника.

"За звітний період 344 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) допущено до експлуатації, занесено до відповідного реєстру з присвоєнням номера НАТО, прийнято на озброєння та постачання. Дотримання цього процесу та правил дозволяє робити державні замовлення необхідного озброєння у виробників. Що важливо зазначити, 244 з них - українського виробництва. Зокрема, додатково 47 БПЛА та 31 РЕБ. Адже сучасну війну неможливо уявити без дронів і РЕБів", - наголосив Умєров.

Він додав, що це війна технологій, новітніх спроможностей, та викликів, які вимагають нових підходів. Тому докладаються зусилля, щоб українські воїни могли давати асиметричну відповідь ворогу, який переважає і живою силою, і кількістю класичного озброєння.

"МОУ обʼєднало більше 500 українських розробників в спільноту інноваторів. Все це для оперативного впровадження інновацій в сфері оборони, прямого контакту розробників з військовими. Перші проєкти вже отримують фінансування на тестування та масштабування. Так шукаємо асиметричну відповідь на дії ворога - обʼєднуючи інженерів, винахідників та воїнів, які роблять "смерть ворогам" на щоденній основі", - підкреслив міністр.

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