Росіяни прагнуть захопити Часів Яр, бо це спростить їх наступ на Краматорськ та Слов’янськ, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин
Захоплення Часового Яру значно полегшить просування армії Росії в Донецькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Politico розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
Так він пояснив, що Часів Яр - це панівна висота в регіоні, контроль над якою спростить окупантам просування в напрямку Костянтинівки та Слов’янська та Краматорська.
"Ці міста є останнім оплотом Донецької області, яка перебуває під контролем України", - підкреслив Волошин.
Він додав, що Кремль наказав своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня, про що раніше казав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Утім, речник "Хортиці" переконаний, що попри постійні атаки, росіяни навряд чи досягнуть своєї мети.
Військовий наголосив, що Києву потрібна західна ППО, винищувачі F-16 та інша зброя, щоб змінити ситуацію навколо Бахмута та Авдіївки, де росіяни користуються відсутністю боєприпасів у Сил оборони та перевагою москви в повітрі.
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Якби хтось з полководців минулого хотів би побудувати фортецю в донбаських степах, то кращого місця ніж Часів Яр годі було б і шукати.
Це найвища точка на сотні кілометрів довкола. Місто стоїть на пагорбах, що наче оборонні мури захищають його зі сходу і півдня. Найвища точка - 247 метрів, а, до прикладу, в сусідніх Костянтинівці, Дружківці, Слов'янську і Краматорську - середні висоти від 100 до 125 метрів.
Агломерація цих міст після російської окупації Донецька в 2014 році фактично стала адміністративним центром підконтрольної Україні частини Донецької області. Тут розвивалися промислові підприємства, був розгалужений транспортний вузол, зокрема залізничний.
Часів Яр став "воротами" до цієї агломерації - через близькість до Костянтинівки (7 км на захід) і Краматорська (25 км на північний захід).
Якщо російська армія зможе захопити Часів Яр, то в неї "як на долоні" буде вся Краматорсько-Слов'янська агломерація. Це дозволить далекобійній артилерії РФ взяти під вогневий контроль логістичні маршрути української армії.
Насамперед йдеться про залізничні вузли в Костянтинівці і Краматорську.
Водночас, за даними Жирохова, на захід від Часів Яру українські військові прискореним темпами зводять дві фортифікаційні лінії, щоб ускладнити подальший рух противника.
Але, на думку аналітика, Росія не має наміру напрямку штурмувати місто, а спробує обійти його з півдня і півночі. Наразі підрозділи РФ наближаються на флангах до водної перешкоди - каналу Сіверський Донець-Донбас.
"Якщо в них буде таке ж просування, як ми бачили останні 2-3 тижні, то це (переправлення через канал) практично неминуче", - вважає Жирохов.
У випадку, якщо росіянам вдасться просунутись на флангах, український гарнізон в Часовому Яру буде змушений відійти з міста, щоб не опинитися в пастці.
"Якщо це станеться, то це буде показник, що вже недовго залишилось (утримувати Часів Яр)".