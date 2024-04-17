Росіяни прагнуть захопити Часів Яр, бо це спростить їх наступ на Краматорськ та Слов’янськ, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Захоплення Часового Яру значно полегшить просування армії Росії в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Politico розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Так він пояснив, що Часів Яр - це панівна висота в регіоні, контроль над якою спростить окупантам просування в напрямку Костянтинівки та Слов’янська та Краматорська.

"Ці міста є останнім оплотом Донецької області, яка перебуває під контролем України", - підкреслив Волошин.

Він додав, що Кремль наказав своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня, про що раніше казав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Утім, речник "Хортиці" переконаний, що попри постійні атаки, росіяни навряд чи досягнуть своєї мети.

Військовий наголосив, що Києву потрібна західна ППО, винищувачі F-16 та інша зброя, щоб змінити ситуацію навколо Бахмута та Авдіївки, де росіяни користуються відсутністю боєприпасів у Сил оборони та перевагою москви в повітрі.

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