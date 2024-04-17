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Новини Війна
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Росіяни прагнуть захопити Часів Яр, бо це спростить їх наступ на Краматорськ та Слов’янськ, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

яр,часів

Захоплення Часового Яру значно полегшить просування армії Росії в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Politico розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Так він пояснив, що Часів Яр - це панівна висота в регіоні, контроль над якою спростить окупантам просування в напрямку Костянтинівки та Слов’янська та Краматорська. 

"Ці міста є останнім оплотом Донецької області, яка перебуває під контролем України", - підкреслив Волошин.

Він додав, що Кремль наказав своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня, про що раніше казав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Утім, речник "Хортиці" переконаний, що попри постійні атаки, росіяни навряд чи досягнуть своєї мети.

Військовий наголосив, що Києву потрібна західна ППО, винищувачі F-16 та інша зброя, щоб змінити ситуацію навколо Бахмута та Авдіївки, де росіяни користуються відсутністю боєприпасів у Сил оборони та перевагою москви в повітрі.

Читайте: Окупанти перекинули до Часового Яру резерви з Лиманського напрямку, - речник Нацгвардії Музичук

Автор: 

Часів Яр (327)


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Топ коментарі
+10
Після призначення москаля Сирського одні здачі.
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17.04.2024 02:26
+6
Творожніков потужно контратакує черговою фотосесією.
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17.04.2024 06:12
+3
Щось не дуже у 5-6 менеджерів виходить керувати військом...
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17.04.2024 07:49
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Після призначення москаля Сирського одні здачі.
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17.04.2024 02:26 Відповісти
Творожніков потужно контратакує черговою фотосесією.
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17.04.2024 06:12 Відповісти
🆘ДЕ ЗАЛУЖНИЙ ⁉️Де НАЙКРАЩІ ГЕНЕРАЛИ , яких🤢🤡🎪шапітошник 4* ухілянт ЗВІЛЬНИВ ⁉️Він обьяснив , що обьясгять⁉️І так все зрозуміло, що ZEДЕРМАКИ виконують договорняк ! КОНТРНАСТУП ЗАТРИМАЛИ НА 3 місяці, сам « янетряпка» зізнався , що план був в Кремлі , ще до початку ‼️ТАК , А КОГО ВИЯВИЛИ І ПОСТАВИЛИ К СТЕНКЕ , ЗА ЗРАДУ, З СТРАШНИМИ НАСЛІДКАМИ⁉️ZeПЕРЕВЕРТНЯ під трибунал‼️
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17.04.2024 07:59 Відповісти
Так вони це містечко рано чи пізно візьмуть бо новий пупєр командир Сирок,на жаль окрім ,як затикати дюри в рбороні новими мобілізовани ні на що не здатен.
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17.04.2024 07:43 Відповісти
Щось не дуже у 5-6 менеджерів виходить керувати військом...
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17.04.2024 07:49 Відповісти
BBC

Якби хтось з полководців минулого хотів би побудувати фортецю в донбаських степах, то кращого місця ніж Часів Яр годі було б і шукати.

Це найвища точка на сотні кілометрів довкола. Місто стоїть на пагорбах, що наче оборонні мури захищають його зі сходу і півдня. Найвища точка - 247 метрів, а, до прикладу, в сусідніх Костянтинівці, Дружківці, Слов'янську і Краматорську - середні висоти від 100 до 125 метрів.

Агломерація цих міст після російської окупації Донецька в 2014 році фактично стала адміністративним центром підконтрольної Україні частини Донецької області. Тут розвивалися промислові підприємства, був розгалужений транспортний вузол, зокрема залізничний.

Часів Яр став "воротами" до цієї агломерації - через близькість до Костянтинівки (7 км на захід) і Краматорська (25 км на північний захід).
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17.04.2024 08:15 Відповісти
"Якщо подивитися на карту висот, то стає зрозуміло що за Часовим Яром відкривається рівнина, там степ і відкрита місцевість", - говорить ВВС Україна військовий аналітики та історик Михайло Жирохов.

Якщо російська армія зможе захопити Часів Яр, то в неї "як на долоні" буде вся Краматорсько-Слов'янська агломерація. Це дозволить далекобійній артилерії РФ взяти під вогневий контроль логістичні маршрути української армії.

Насамперед йдеться про залізничні вузли в Костянтинівці і Краматорську.

Водночас, за даними Жирохова, на захід від Часів Яру українські військові прискореним темпами зводять дві фортифікаційні лінії, щоб ускладнити подальший рух противника.

Але, на думку аналітика, Росія не має наміру напрямку штурмувати місто, а спробує обійти його з півдня і півночі. Наразі підрозділи РФ наближаються на флангах до водної перешкоди - каналу Сіверський Донець-Донбас.

"Якщо в них буде таке ж просування, як ми бачили останні 2-3 тижні, то це (переправлення через канал) практично неминуче", - вважає Жирохов.

У випадку, якщо росіянам вдасться просунутись на флангах, український гарнізон в Часовому Яру буде змушений відійти з міста, щоб не опинитися в пастці.
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17.04.2024 08:22 Відповісти
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17.04.2024 08:25 Відповісти
Михайло Жирохов каже, що основним показником буде те, чи зможе російська армія найближчим часом перетнути канал Сіверський Донець - Донбас (його ширина близько 30 метрів) і створити плацдарм на західному березі.

"Якщо це станеться, то це буде показник, що вже недовго залишилось (утримувати Часів Яр)".
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17.04.2024 08:27 Відповісти
Вони це зроблять, ресурсів достатньо.
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17.04.2024 08:45 Відповісти
 
 