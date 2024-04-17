Союзники збивали ракети Ірану над Ізраїлем для захисту власних авіабаз, - Боррель
На території Ізраїлю знаходяться авіабази західних країн. Під час повітряної атаки Ірану союзники захищали їх.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На місці Президента Зеленського, очевидно, у цій ситуації я б прагнув підкреслити, що Україну також бомбардують, і що лише кілька днів тому Росія зруйнувала важливу електричну станцію, що забезпечує Київ. Україна була нездатною запобігти цьому внаслідок нестачі боєприпасів для ППО. Всі міністри наразі шукають шляхи для посилення спроможностей повітряної оборони України. В понеділок, коли зустрінуться міністри оборони, сподіваюся, ми зможемо взяти на себе дуже конкретні зобов’язання у цьому напрямку", - зазначив він.
Водночас Боррель заявив, що ситуація в Україні та ситуація в Ізраїлі мають суттєві відмінності, та не можуть порівнюватися. Зокрема, Ізраїль має протиповітряну систему, яка захищає його повітряний простір, на зведення якої витрачені багато років, і яка має високу ціну.
"Навіть, якщо б у нас були наявні гроші, ми б не могли встановити таку систему (в Україні - Ред.) протягом ночі. По-друге, іранська атака була відбита за допомогою ракет з авіабаз, які належать Франції, Сполученим Штатам та Йорданії, - вони також захищали власні авіабази. Цього не відбувається в Україні. Там немає авіабаз, які належать США, Великій Британії або Йорданії, їх не має й у будь-якому іншому місці, де російські ракети могли б долітати. Тож ці дві ситуації не можна порівнювати, тому що ці ситуації є різними", - пояснив політик.
Однак він додав, що ЄС, без жодного сумніву, має продовжувати зусилля із нарощування спроможностей України у протиповітряному захисті, і особливо напружено працює для досягнення цієї мети протягом кількох минулих тижнів.
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На авіабазах мабуть компаса не було, тому вони не зрозуміли що це не по ним стріляють
Короче - вся причина у відсутностті КОМПАСУІ
Ракети - десь далеко-
Десь між Дамаском і Алеппо...
Іран і не збирався атакувати ті авіабази. Якщо керуватися логікою НАТО щодо ракет у Польщі, то нафіга було чіпати шахеди і ракети над Йорданією? Нехай би летіли собі в Ізраїль. А якщо керуватися логікою Бореля, то чому поляки і румуни тоді не збивали кацапські ракети, які теж могли летіти на їхні авіабази, а може й на американські війська, які стоять в цих країнах?
І якщо вже на те пішло, розмістіть свої авіабази в Україні та й збивайте ракети. Чому там не страшно, а тут раптом сикотно?
Тобто, коли країни Східної Європи, усвідомлюючи реальну загрозу власному існуванню, яка надходить з Ванюшечной, докладали всі свої суспільні зусилля до приєднання до НАТО, запроваджуючи демократичні реформи та ухвалюючи довгострокові оборонні програми та бюджети, українське суспільство навпаки майже всеціло інтегрувалося у Ванюшечную, займаючи сталу про-активну антинатівську позицію протягом десятиліть, лише підписавши нікчемний меморандум, одним із сторін якого є, власне, Ванюшечная . Тому, якщо у вас пам'яті обмаль, то варто нагадати, що Україна виконувала власне розброєння саме на вимогу Ванюшечной в першу чергу.
Вочевидь, що і, власне, сам Будапештський меморандум ви не бачили на власні очі, отже й не свідомі того, що саме там написано.
Що, срейозно??? Та невжеж??? Ваші твердження звучать, як відвертий піздьож, бо факти, а саме, результати виборів до Верховної Ради України за всі 30 років, свідчать про геть зворотнє:
Напевно, Симоненко, Вітренко, Мороз, Литвин, Тимошенко та вся Донецька сєпарська мафія, які були перманентними домінантами в Парламенті, саме і є тими, "провідниками до NATO", в яких український загал весь час сублімував свої найвологіші бажання потрапити до Альянсу???
Верховна Рада України ухвалює курс країни на NATO, делегований суспільством.
Ба більше, напевно, саме через своє "палке бажання отримати членство в NATO" в 2019 електорат України обирає президентом України чєбашку з вельми рясним московським минулим, який вже невздовзі на вимогу рускіх розміновує весь Південь країни та акваторію Азовського моря. І після таких "про-натівських" ініціатив президента, його рейтинг лише зростає!
Чим більше ви ******* самому собі, тим менше шансів на ваше переосмислення.
P.S. Ваша маячня про "VPN аккаунти" та це ваш такий самий піздьож, як і решта писанини.
ватніку, в NATO всі так відразу й зрозуміли, що голова Гонгадзе, відрізана Кучмою та Пінчуком, саме й була тією підготовчим заходом що до членства.
"Будамешстський меморандум"
Дурачок, ти не зможеш навести жодного пункту з меморандуму, який би не виконали чи то США, чи то UK.
"Зеленський теж ніколи не декларував"
Та нахєр тому Зєлупі що кому декларувати, коли він тупо ******* всі бюджети разом із військовим включно.
Зєлупа дзвонить до NATO: "Надішліть нам нову пару галошів, бо ту, що ви надіслали нам раніше ми з'їли ще на минулому тижні".
Ванюшка, ти народився, й виріс в зоопарку, і наївно, але дарма, вважаєш, що за парканом твого зоопарку продовжується такий же самий зоопарк.
Але те,що він сказав НЕ ЗБИВАТИМУТЬ,це прямий дозвіл путлєру руйнувати безкарно і далі Україну...
Вже он в їхніх рашистських пабликах заклики бити по АЕС.
І битимуть.