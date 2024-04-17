Союзники збивали ракети Ірану над Ізраїлем для захисту власних авіабаз, - Боррель

На території Ізраїлю знаходяться авіабази західних країн. Під час повітряної атаки Ірану союзники захищали їх.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На місці Президента Зеленського, очевидно, у цій ситуації я б прагнув підкреслити, що Україну також бомбардують, і що лише кілька днів тому Росія зруйнувала важливу електричну станцію, що забезпечує Київ. Україна була нездатною запобігти цьому внаслідок нестачі боєприпасів для ППО. Всі міністри наразі шукають шляхи для посилення спроможностей повітряної оборони України. В понеділок, коли зустрінуться міністри оборони, сподіваюся, ми зможемо взяти на себе дуже конкретні зобов’язання у цьому напрямку", - зазначив він.

Водночас Боррель заявив, що ситуація в Україні та ситуація в Ізраїлі мають суттєві відмінності, та не можуть порівнюватися. Зокрема, Ізраїль має протиповітряну систему, яка захищає його повітряний простір, на зведення якої витрачені багато років, і яка має високу ціну.

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"Навіть, якщо б у нас були наявні гроші, ми б не могли встановити таку систему (в Україні - Ред.) протягом ночі. По-друге, іранська атака була відбита за допомогою ракет з авіабаз, які належать Франції, Сполученим Штатам та Йорданії, - вони також захищали власні авіабази. Цього не відбувається в Україні. Там немає авіабаз, які належать США, Великій Британії або Йорданії, їх не має й у будь-якому іншому місці, де російські ракети могли б долітати. Тож ці дві ситуації не можна порівнювати, тому що ці ситуації є різними", - пояснив політик.

Однак він додав, що ЄС, без жодного сумніву, має продовжувати зусилля із нарощування спроможностей України у протиповітряному захисті, і особливо напружено працює для досягнення цієї мети протягом кількох минулих тижнів.

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