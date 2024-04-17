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Новини Війна
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Союзники збивали ракети Ірану над Ізраїлем для захисту власних авіабаз, - Боррель

боррель

На території Ізраїлю знаходяться авіабази західних країн. Під час повітряної атаки Ірану союзники захищали їх.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На місці Президента Зеленського, очевидно, у цій ситуації я б прагнув підкреслити, що Україну також бомбардують, і що лише кілька днів тому Росія зруйнувала важливу електричну станцію, що забезпечує Київ. Україна була нездатною запобігти цьому внаслідок нестачі боєприпасів для ППО. Всі міністри наразі шукають шляхи для посилення спроможностей повітряної оборони України. В понеділок, коли зустрінуться міністри оборони, сподіваюся, ми зможемо взяти на себе дуже конкретні зобов’язання у цьому напрямку", - зазначив він.

Водночас Боррель заявив, що ситуація в Україні та ситуація в Ізраїлі мають суттєві відмінності, та не можуть порівнюватися. Зокрема, Ізраїль має протиповітряну систему, яка захищає його повітряний простір, на зведення якої витрачені багато років, і яка має високу ціну.

Читайте: Дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС, - Боррель

"Навіть, якщо б у нас були наявні гроші, ми б не могли встановити таку систему (в Україні - Ред.) протягом ночі. По-друге, іранська атака була відбита за допомогою ракет з авіабаз, які належать Франції, Сполученим Штатам та Йорданії, - вони також захищали власні авіабази. Цього не відбувається в Україні. Там немає авіабаз, які належать США, Великій Британії або Йорданії, їх не має й у будь-якому іншому місці, де російські ракети могли б долітати. Тож ці дві ситуації не можна порівнювати, тому що ці ситуації є різними", - пояснив політик.

Однак він додав, що ЄС, без жодного сумніву, має продовжувати зусилля із нарощування спроможностей України у протиповітряному захисті, і особливо напружено працює для досягнення цієї мети протягом кількох минулих тижнів.

Читайте: На фронті в Україні "динамічний глухий кут", їй терміново потрібні зенітні батареї, - Боррель

Автор: 

Ізраїль (1639) Україна (5878) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+15
о, пішли гнилі відмазки!!!
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17.04.2024 01:43
+10
яких казок нам тільки не розповідали з 2022 року !
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17.04.2024 01:43
+9
Та ну. Обісцялися так і скажіть. Брехунів зневажають усі.
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17.04.2024 01:45
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о, пішли гнилі відмазки!!!
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17.04.2024 01:43 Відповісти
При чтому по іх авіабазах ніхто не стріляв, але вони їх захищали і збивали ракети, що летіли у зовсівм іншу сторону )))

На авіабазах мабуть компаса не було, тому вони не зрозуміли що це не по ним стріляють
Короче - вся причина у відсутностті КОМПАСУІ

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17.04.2024 04:05 Відповісти
яких казок нам тільки не розповідали з 2022 року !
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17.04.2024 01:43 Відповісти
Союзники збивали...
Ракети - десь далеко-

Десь між Дамаском і Алеппо...
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17.04.2024 01:44 Відповісти
Та ну. Обісцялися так і скажіть. Брехунів зневажають усі.
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17.04.2024 01:45 Відповісти
Брехунів зневажають навіть більше за боягузів які чесно визнають свій страх.
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17.04.2024 01:46 Відповісти
"Іранська атака була відбита за допомогою ракет з авіабаз, які належать Франції, та Йорданії, - вони також захищали власні авіабази. Цього не відбувається в Україні. Там немає авіабаз, які належать США, Великій Британії або Йорданії, їх не має й у будь-якому іншому місці, де російські ракети могли б долітати." - інколи краще мовчати.

Іран і не збирався атакувати ті авіабази. Якщо керуватися логікою НАТО щодо ракет у Польщі, то нафіга було чіпати шахеди і ракети над Йорданією? Нехай би летіли собі в Ізраїль. А якщо керуватися логікою Бореля, то чому поляки і румуни тоді не збивали кацапські ракети, які теж могли летіти на їхні авіабази, а може й на американські війська, які стоять в цих країнах?

І якщо вже на те пішло, розмістіть свої авіабази в Україні та й збивайте ракети. Чому там не страшно, а тут раптом сикотно?
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17.04.2024 01:52 Відповісти
Слова Макрона - ""Оскільки ми перебуваємо на території Йорданії на прохання Йорданії, ми здійснили перехоплення в межах охорони та оборони цієї суботи. (...) Повітряний простір Йорданії було порушено цими запусками. Ми підняли наші літаки і ми перехопили те, що мали перехопити", - розповів Макрон.". Питання, чому не можна попрохати французів перебувати на території України? Невже вони злякаються?)
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17.04.2024 01:57 Відповісти
От цікаво якщо атакують країни НАТО вони так само мабуть будуть думати. А це балтійські країни. За них можна й не воювати. Чи ще щось подібне. Я думаю що росіяни якби хотіли успіху могли запросто нападати на країни НАТО. Немає в них духу воювати.
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17.04.2024 01:58 Відповісти
Предполагался массированный ядерный удар по восточной Польше что бы замедлить московитов. О Прибалтике и разговоров никогда не было.
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17.04.2024 02:07 Відповісти
Это уже не смешно даже. С каких это делов ракеты летели бы на эти базы если Иран предупредил за 3 дня об атаке, и предложил компромисс что бы ее вообще не делать
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17.04.2024 02:00 Відповісти
Ну да! Сбивать ракеты над территорией суверенных государств это благо! Это не эскалация! Это можно если нам по голове могут настучать! А куда и как те ракеты упадут дело десятое!
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17.04.2024 02:04 Відповісти
Ну вот, амеры себя защищали. А дурачок уже такое наговорил, шо теперь долго у власти не удержится.
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17.04.2024 02:08 Відповісти
Насчет дурачка , торкнуло?
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17.04.2024 07:34 Відповісти
А можна в Україні хоч маленьку вашу базу поставити? Ну якщо це так, млять, діє...
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17.04.2024 02:12 Відповісти
Дійсно, чому американці не захищають свої біолабораторії, котрих немало розкидано по всій території України?
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17.04.2024 08:40 Відповісти
А на території України ще є 30-35 млн. людей і якщо їх не захищати сьогодні,то завтра вони будуть біженцями ЄС,а це зруйнує вашу економіку куди більше,чим приліт Шахеда в авіабазу.А ще,шановний пане Борель,ядерні держави взяли на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність і незалежність України в Будапештському меморандумі,і не треба розказувати,що це просто папірець,цей папірець ратифікований радбезом ООН і став частиною договору про неросповсюдження ядерної зброї,і саме під час ратифікації Будапештського меморандуму в ООН,до нього приєдналася Франція і Китай,який тепер розказує про якусь міфічну "українську кризу".P.S: Вартість однієї пускової шахи для міжконтинентальної балістичної ядерної ракети в рази більша,чим той мізер,який ви надали за 2 роки,а таких шахт у нас було 176.
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17.04.2024 02:16 Відповісти
Кацапские трели. Израиль , с момента своего создания, раз 5 подписывал со Штатами договоры о военном сотрудничестве. Мы же этим похвастать не може. М-а-а, в отличии от Израиля, даже что было с военки, продали. Мало того, главный ДЛБ-обвинитель Штатов, до 2022-го года, вместо на военку, выделял бюджет на велике крадiвництво. Дурачок, твоя наглость - второе счастье, второй раз не пройдет. Амеры, независимо от твоей воли , к лету, дадут столько, вооружений, чтобы хватило для обороны , а не твоих тупых мясных штурмов. А за это время будь добр, вооружи страну. Так шо понты для вновь прибывших будешь колотить на киче. Но там крылышки быстро ощипят... ЗЫ... кста, а куда исчез Карабас-Барабас?
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17.04.2024 02:32 Відповісти
Нічого не зрозумів,що ти там нашкрабало на кримінально-сибірському есперанто з елементами скабєєвсько-соловйовської шизофренії .Щось про Ізраїль і п'ять раз со Штатамі? Документи ратифіковані ООН мають набагато вищий рівень міжнародної юрисдикції,чим міждержавні двохсторонні угоди.Все,що пройшло ратифікацію радбезу ООН зобов'язує всіх членів ООН до виконання.Будапештський меморандум став частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї,тому він має найвищий статус і всі члени ядерного клубу зобо'язані його виконувати,саме тому Китай говорить не про воєнну експансію,а про міфічну "українську кризу".
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17.04.2024 03:13 Відповісти
"Будапештський меморандум"

Тобто, коли країни Східної Європи, усвідомлюючи реальну загрозу власному існуванню, яка надходить з Ванюшечной, докладали всі свої суспільні зусилля до приєднання до НАТО, запроваджуючи демократичні реформи та ухвалюючи довгострокові оборонні програми та бюджети, українське суспільство навпаки майже всеціло інтегрувалося у Ванюшечную, займаючи сталу про-активну антинатівську позицію протягом десятиліть, лише підписавши нікчемний меморандум, одним із сторін якого є, власне, Ванюшечная . Тому, якщо у вас пам'яті обмаль, то варто нагадати, що Україна виконувала власне розброєння саме на вимогу Ванюшечной в першу чергу.

Вочевидь, що і, власне, сам Будапештський меморандум ви не бачили на власні очі, отже й не свідомі того, що саме там написано.
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17.04.2024 03:47 Відповісти
Ой не кажи, немає сечі терпіти ці пекельні борошна, свідомий Кацапчик
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17.04.2024 04:14 Відповісти
ван'я, це у вас ранкова полюція, чи просто фімоз головного мозоку?
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17.04.2024 04:28 Відповісти
1) країни східної Європи ніколи жодних оборонних програм не ухвалювали,крім Польщі,в них був договір з США та Британією,інші навіть зараз не виконують статут НАТО 2% ВВП на оборону. 2) Українське суспільство ніколи не інтегрувалося в рашу,про що свідчать дані референдуму 1.12.1991 року та відмова вступати в СНД,членом якого Україна ніколи не була.якби інтегрувалося,то було б як в Білорусі.раша саме тому й напала,що не інтегрувались. 3) Українське суспільство ніколи не займало антинатівську позицію,а наоборот,інтеграція в НАТО записана в українську Конституцію,навіть партія Регіонів в своїй програмі записувала інтеграцію в НАТО. 4) "нікчемний меморандум"-це частина Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ративікованої ООН.5) с пам'ятю все гаразд,і дуже добре пам'ятаю,як Клінтон виламував руки Україні,а Альберт Ґор з Києва не вилазив і погрожував санкціями,так що не треба про рашу плести,якраз Єльцин і відмовлявся підписувати,поки Клінтон не уболтав. 6) Будапешстький меморандум-це не секретний документ,його бачили всі кому не лінь,він в відкритому доступі і там всього-навсього дуже важливих 5-ть пунктів. P.S. кремлебот,перестань бігати під VPN з різних акаунтів і нести кремлівський брєд під моїми повідрмленнями.
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17.04.2024 04:52 Відповісти
"Українське суспільство ніколи не займало антинатівську позицію"

Що, срейозно??? Та невжеж??? Ваші твердження звучать, як відвертий піздьож, бо факти, а саме, результати виборів до Верховної Ради України за всі 30 років, свідчать про геть зворотнє:


Напевно, Симоненко, Вітренко, Мороз, Литвин, Тимошенко та вся Донецька сєпарська мафія, які були перманентними домінантами в Парламенті, саме і є тими, "провідниками до NATO", в яких український загал весь час сублімував свої найвологіші бажання потрапити до Альянсу???


Верховна Рада України ухвалює курс країни на NATO, делегований суспільством.

Ба більше, напевно, саме через своє "палке бажання отримати членство в NATO" в 2019 електорат України обирає президентом України чєбашку з вельми рясним московським минулим, який вже невздовзі на вимогу рускіх розміновує весь Південь країни та акваторію Азовського моря. І після таких "про-натівських" ініціатив президента, його рейтинг лише зростає!

Чим більше ви ******* самому собі, тим менше шансів на ваше переосмислення.

P.S. Ваша маячня про "VPN аккаунти" та це ваш такий самий піздьож, як і решта писанини.
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17.04.2024 07:36 Відповісти
Кремлебот;для особливообдарованих: І регіони і Тимошенко в своїх програмах записували членство в НАТО,Литвин теж не був проти,ба більше,саме при Кучмі,Литвину і Морозі почалась співпраця з НАТО.Якби симоненко мав більшість,то ми давно би вже були на Колимі.Зеленський теж ніколи не декларував,що він викине з Конституції шлях до НАТО,саме тому,твій хазяїн і відправив твоїх соплеменників з парадною формою,думаючи,що Зе вибрали,щоб стати рабами росіюшки.Ти прибігло під мій допис витерти ноги кремлівською пропогандою об "Будамешстський меморандум",бо одна згадка його відразу пукани у вас на болотах підриває,не получилось-переключився на брєд про НАТО,типова поведінка болотних ботів.
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17.04.2024 14:45 Відповісти
"Кучмі,Литвину і Морозі почалась співпраця з НАТО."

ватніку, в NATO всі так відразу й зрозуміли, що голова Гонгадзе, відрізана Кучмою та Пінчуком, саме й була тією підготовчим заходом що до членства.

"Будамешстський меморандум"
Дурачок, ти не зможеш навести жодного пункту з меморандуму, який би не виконали чи то США, чи то UK.

"Зеленський теж ніколи не декларував"
Та нахєр тому Зєлупі що кому декларувати, коли він тупо ******* всі бюджети разом із військовим включно.
Зєлупа дзвонить до NATO: "Надішліть нам нову пару галошів, бо ту, що ви надіслали нам раніше ми з'їли ще на минулому тижні".

Ванюшка, ти народився, й виріс в зоопарку, і наївно, але дарма, вважаєш, що за парканом твого зоопарку продовжується такий же самий зоопарк.
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17.04.2024 15:21 Відповісти
Борель, Хутiн одобряе!
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17.04.2024 03:24 Відповісти
Потужно. Рішуче.
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17.04.2024 04:53 Відповісти
Що не збивають над Україною,це,власне,їхня справа.
Але те,що він сказав НЕ ЗБИВАТИМУТЬ,це прямий дозвіл путлєру руйнувати безкарно і далі Україну...
Вже он в їхніх рашистських пабликах заклики бити по АЕС.
І битимуть.
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17.04.2024 05:20 Відповісти
Ну так вони давно дають зрозуміти що ЦІЙ ВЛАДІ КРАДІЇВ І БРЕХУНІВ ВОНИ ДОПОМАГАТИ НЕ БУДУТЬ
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17.04.2024 05:48 Відповісти
Так,звичайно.Влада захищена на 300%.А знищують простих українців і Україну.
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17.04.2024 06:36 Відповісти
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17.04.2024 05:42 Відповісти
Втіраєт какую-то дічь.
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17.04.2024 05:49 Відповісти
Над Україною також збивайте для захисту власних авабаз ,і над Румунією і над Польщею.Вважайте що це напад на НАТО ,бо пряма заборона наті на розширення це вже і є напад.
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17.04.2024 06:22 Відповісти
Так в чім проблема. Поставте по одній базі в Прилуках, Полтаві, Миколаєві, Дніпрі. Та й закриємо це питання. Чи знов ЕСКАЛАЦІЯ.
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17.04.2024 06:37 Відповісти
Що заважало такі самі авіабази розмістити в Україні? Припустимо, після анексії Криму?
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17.04.2024 07:31 Відповісти
після анексії Криму нам не продавали навіть снайперські гвинтівки .
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17.04.2024 11:03 Відповісти
Гниль єврогейська.Ппилетіло би разок вам на ваші дурні бошки парочка ракет та ФАБів тоді б зрозуміли,як зараз живється українському народу.
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17.04.2024 07:37 Відповісти
У вас Шахиди і ракети літають біля баз в Польщі і Румунії і ви як чмирі не збиваєте, а принцеса Іорданії сама збила 6 шахедів на своєму Ф-16, а поляки обісралися)))) серуни))))
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17.04.2024 07:48 Відповісти
Всі хто голосував за блазня,винні,що кацапи тепер бомбардують Україну!
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17.04.2024 07:48 Відповісти
Західні брехуни і 3,14стаболи відкривають свою брехливу невидиму суть.
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17.04.2024 08:27 Відповісти
 
 