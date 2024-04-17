Протягом дня війська РФ обстріляли Сумщину 35 раз. Одна людина зазнала поранень, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 218 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі Сумської ОВА.
"Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади", - йдеться в повідомленні.
- Білопільська громада: з території рф здійснено обстріл зі стрілецької зброї, мінометів (20 вибухів), АГС (35 вибухів), артилерії (16 вибухів), обстріл FPV- дроном (1 вибух).
- Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (34 вибухи), мінометів (6 вибухів).
- Великописарівська громада: зафіксовано обстріл НУРС, 8 ракет з 1 гвинтокрила, мінометні обстріли (9 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з артилерії (25 вибухів).
- Кролевецька громада: з території рф здійснено обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
- Есманьська громада: був артобстріл (2 вибухи).
- Миропільська громада: зафіксовано атаку 2-х ворожих FPV дронів.
- Краснопільська громада: 23 міни скинув ворог на територію громади. Також були артилерійські обстріли (12 вибухів).
- Юнаківська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), ворожими БпЛА здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (3 вибухи).
- Ямпільська громада: нанесено авіаудар (КАБ). Внаслідок удару одна людина отримала поранення.
- Шалигинська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів) та мінометів (5 вибухів).
- Шосткинська громада: ворог вдарив з РСЗВ (2 вибухи).
- Ворожбянська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи).
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