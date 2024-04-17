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Новини Війна
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Протягом дня війська РФ обстріляли Сумщину 35 раз. Одна людина зазнала поранень, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 218 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі Сумської ОВА.

"Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади", - йдеться в повідомленні.

  • Білопільська громада: з території рф здійснено обстріл зі стрілецької зброї, мінометів (20 вибухів), АГС (35 вибухів), артилерії (16 вибухів), обстріл FPV- дроном (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (34 вибухи), мінометів (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: зафіксовано обстріл НУРС, 8 ракет з 1 гвинтокрила, мінометні обстріли (9 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з артилерії (25 вибухів).
  • Кролевецька громада: з території рф здійснено обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
  • Есманьська громада: був артобстріл (2 вибухи).
  • Миропільська громада: зафіксовано атаку 2-х ворожих FPV дронів.
  • Краснопільська громада: 23 міни скинув ворог на територію громади. Також були артилерійські обстріли (12 вибухів).
  • Юнаківська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), ворожими БпЛА здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (3 вибухи).
  • Ямпільська громада: нанесено авіаудар (КАБ). Внаслідок удару одна людина отримала поранення.
  • Шалигинська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів) та мінометів (5 вибухів).
  • Шосткинська громада: ворог вдарив з РСЗВ (2 вибухи).
  • Ворожбянська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи).

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Автор: 

обстріл (28365) Сумська область (3635)


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