Протягом дня війська РФ обстріляли Сумщину 35 раз. Одна людина зазнала поранень, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 218 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі Сумської ОВА.

"Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади", - йдеться в повідомленні.

Білопільська громада: з території рф здійснено обстріл зі стрілецької зброї, мінометів (20 вибухів), АГС (35 вибухів), артилерії (16 вибухів), обстріл FPV- дроном (1 вибух).

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (34 вибухи), мінометів (6 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано обстріл НУРС, 8 ракет з 1 гвинтокрила, мінометні обстріли (9 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з артилерії (25 вибухів).

Кролевецька громада: з території рф здійснено обстріл з РСЗВ (4 вибухи).

Есманьська громада: був артобстріл (2 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано атаку 2-х ворожих FPV дронів.

Краснопільська громада: 23 міни скинув ворог на територію громади. Також були артилерійські обстріли (12 вибухів).

Юнаківська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), ворожими БпЛА здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (3 вибухи).

Ямпільська громада: нанесено авіаудар (КАБ). Внаслідок удару одна людина отримала поранення.

Шалигинська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів) та мінометів (5 вибухів).

Шосткинська громада: ворог вдарив з РСЗВ (2 вибухи).

Ворожбянська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи).

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