УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5022 відвідувача онлайн
Новини
13 571 53

Байден опинився по один бік із Путіним, захищаючи російські НПЗ від ударів України, - Bloomberg

байден,путін

Президент США Джо Байден опинився по один бік із російським диктатором Володимиром Путіним через українські удари по НПЗ у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише Bloomberg.

Президент РФ Путін виправдовує хвилю атак ракетами й дронами на енергетичній інфраструктурі України відповіддю на удари по нафтопереробних заводах на території Росії. Однак незвичайно те, що США у цьому питанні опинилися по один бік із Путіним.

Адміністрація Байдена публічно виступила проти нападу України на нафтопереробні заводи, вочевидь, побоюючись на світові ціни на нафту.

"Уряду в Києві важко з цим змиритися, оскільки він відчайдушно звертається до союзників за додатковими системами ППО для захисту міст від російських бомбардувань, а українські війська прагнуть утримати лінію фронту з запасами боєприпасів, що виснажуються", – зазначає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атаки України на російські НПЗ посилили напруженість у відносинах зі США. Київ обурений реакцією Вашингтона, - WP

Близько 60 мільярдів доларів США, які є критично важливими для України, досі заблоковані в Конгресі. Нова спроба цього тижня схвалити допомогу ризикує зірвати міжреспубліканська боротьба.

"Путін, як і раніше, зосереджений на своїх військових цілях і мобілізував російську економіку, щоб завдати поразки українським силам, які однаково сповнені рішучості захистити свою країну", – додають аналітики.

Вже третій рік Захід не може досягти консенсусу щодо того, наскільки сильно потрібно дати відсіч Росії, яка має ядерну зброю, щоб допомогти Україні перемогти. І це попри те, що деякі лідери попереджають: поразка є серйозною загрозою безпеці Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про удари по НПЗ РФ: Кожен виживає, як може

"На тлі цього нерішучість у США та Європі створює зону невизначеності, в якій Путін процвітає", – підсумували у статті.

Автор: 

Байден Джо (2884) НПЗ (588) путін володимир (23785)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Всі останні Адміністрації очолювані демократами, активно захищали інтереси параші та будували партнерські відносини з нею. Глобально нічого не змінилось і зараз.
Республіканці завжди були іншими і прекрасно розуміли, яку загрозу становить раша. Але це в часи, коли там були люди типу Маккейна, а не це збіговисько що зараз.
Колись бухий жирік кричав, що "оні пошлють в США міліон рускіх і вибєрут там своєго прєзідєнта" і варто визнати, що це їм практично вдалося, бо як виявилось багато в Америці є політиків, небайдужих до кривавих, кремлівських грошей.
показати весь коментар
17.04.2024 07:20
+26
Ми боремся за своє виживання - США за ціни на нафту - треш
показати весь коментар
17.04.2024 07:19
+15
А шо - це вперше? Північний потік хто дозволив добудувати? Хто не дав лендліз? Хто не дає далекобійних ракет? Хто зволікав з допомогою у перші місяці війни? Хто постійно за спиною України веде перемовини з кацапами?
показати весь коментар
17.04.2024 07:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока Байден и Трамп дерутся за власть США теряет контроль над международной ситуацией.
показати весь коментар
17.04.2024 07:16 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 08:44 Відповісти
Ми боремся за своє виживання - США за ціни на нафту - треш
показати весь коментар
17.04.2024 07:19 Відповісти
Яке діло США до когось? У них немає союзників а є тільки інтереси.
показати весь коментар
17.04.2024 08:08 Відповісти
Не-не. Только что сказали, что Израиль стратегический союзник. Еще бы, Америкой заправляет еврейский капитал.
показати весь коментар
17.04.2024 08:46 Відповісти
Суть в тому ,що удари по нпз - збільшують постачання нафти росією ( бо менше її йде на внутрішню переробку на пальне).
Тому цей піндьож про страх росту стосовно нафтових цін - це тупий розвод обивателя.
показати весь коментар
17.04.2024 09:24 Відповісти
Всі останні Адміністрації очолювані демократами, активно захищали інтереси параші та будували партнерські відносини з нею. Глобально нічого не змінилось і зараз.
Республіканці завжди були іншими і прекрасно розуміли, яку загрозу становить раша. Але це в часи, коли там були люди типу Маккейна, а не це збіговисько що зараз.
Колись бухий жирік кричав, що "оні пошлють в США міліон рускіх і вибєрут там своєго прєзідєнта" і варто визнати, що це їм практично вдалося, бо як виявилось багато в Америці є політиків, небайдужих до кривавих, кремлівських грошей.
показати весь коментар
17.04.2024 07:20 Відповісти
Нынешнюю Администрацию, в первую очередь, интересует переизбрание на второй срок и любые перспективы дестабилизации, которая может вызвать малейший рост цен на актуальные товары и недовольство рядового избирателя США, который в свою очередь от украинского мало чем отличается и также мыслит в основном желудком, ее очень пугают. Интересы Украины при этот очевидно страдают, но даже этой, слабой, нерешительной и непригодной для решения сложнейших, глобальных задач Администрации, мы очень многим обязаны.
А для того, чтобы подобных ситуаций больше никогда не возникало, нужно быть независимыми, со всей ответственностью относиться к судьбе своей страны и научиться выбирать во власть не дешевых клоунов, подонков и популистов, а государственников, которые обладают необходимыми качествами и знаниями для проведения необходимых реформ и построения сильного и развитого государства с которым будут считаться и интересы которого будут учитывать.
показати весь коментар
17.04.2024 07:49 Відповісти
******* адміністрація США це смердючі терпіли і імпотенти які вже кілька місяців не можуть проголосувати за допомогу Україні і не допомагають Україні
показати весь коментар
17.04.2024 10:30 Відповісти
зараз починаєм розуміти, що не опинився а був разом , судячи з того що до повномасштабного вторгнення ведучий розвідки США з високопоставленними особами Білого Дому обіцяли мордору що будуть держати Україну, щоб вона на била і воювала на території мордору. та і та іпеточна допомога яка надається про це говорить. при тому що списаної на складах зброї і набоїв , які чекає утилізація є в рази більше ніж нам було б потрібно для перемоги. тільки в Німеччині на складах бази США американських, касетних ************ , чекаючих утилізації декілька мільонів.
показати весь коментар
17.04.2024 07:21 Відповісти
Якщо друг виявився раптом
Заклопотаним ціною нафти,
Чи не ввів він мене в оману?
Гарний він чи поганий?
показати весь коментар
17.04.2024 07:26 Відповісти
парня у Бахмут тягни, ризикни...
показати весь коментар
17.04.2024 08:11 Відповісти
У кожного - свої інтереси. Здебільшого - фінансові.
А те, що Байден не може поставити іміджеві інтереси вище фінансових, стане згодом проблемою США.
Як і решти Європи.
На Заході у розпалі епоха слабких людей, породжених стабільними часами.
показати весь коментар
17.04.2024 08:43 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 08:47 Відповісти
А шо - це вперше? Північний потік хто дозволив добудувати? Хто не дав лендліз? Хто не дає далекобійних ракет? Хто зволікав з допомогою у перші місяці війни? Хто постійно за спиною України веде перемовини з кацапами?
показати весь коментар
17.04.2024 07:27 Відповісти
Іноді так хочеться, щоб БОГ переніс кацапію кудись під Каліфорнію! Або хоча б за Польщу...
показати весь коментар
17.04.2024 07:40 Відповісти
Сенатор Тед Круз заявив, що він бачив документи, які ретельно приховуються від громадськості, з яких випливає, що путін з байденом таємно домовилися ще до війни. Причина, чому публіка не бачила цих документів, полягає в тому, що адміністрація байдена помістила їх у розділ "секретні". Група сенаторів звинуватила байдена у зраді інтересів США, тому що він увесь цей час фінансово допомагає росії та китаю та веде з ними торгівлю. Крім того, байден розморозив 10 млрд арештованих доларів для ірану. Для контактів з путіним байден використовує главу ЦРУ кірбі. Кірбі показав себе спритним дипломатом, який не гребував жити в кремлі і навіть їздив у гості до кадирова.
показати весь коментар
17.04.2024 08:11 Відповісти
про якого кірбі мова, з Нінтендо?
показати весь коментар
17.04.2024 08:19 Відповісти
Про Джона Кiрбi, звiсно, голову ЦРУ. А що таке Нінтендо?
показати весь коментар
17.04.2024 08:38 Відповісти
Яким боком Д. Кірбі до ЦРУ?
показати весь коментар
17.04.2024 09:01 Відповісти
байден такий же гандон і нікчема, як і його колишній шеф обама...
показати весь коментар
17.04.2024 08:12 Відповісти
Америка шукає пригоди на свою дупу за рахунок України, але це їй не минеться, бо бумеранг в скорому часі повернеться до неї.
показати весь коментар
17.04.2024 08:19 Відповісти
Штати сцикуни, вони вже 63 роки терплять у себе під боком таку комуністичну заразу як Куба!
показати весь коментар
17.04.2024 08:22 Відповісти
Куба то дріб'язок. Ти більше, що там потроху ідуть на контакт із США
показати весь коментар
17.04.2024 08:47 Відповісти
Не дріб'язок мали в США яйця давно ввели війська в кубу і навели б там лад
показати весь коментар
17.04.2024 10:31 Відповісти
Колись уже вводили. Нічого доброго з цього не було, лише розгул криміналу, грабунок і диктатура Батісти. І навряд чи кубинці знову хочуть повторення.
показати весь коментар
17.04.2024 11:35 Відповісти
При батісті вони жили краще чим при комуністах злочинцях Кастро мали хороший ВВП приватну власність, бізнес і багато чого якісні дороги, 3 ВВП на душу населення в обох америках. А от коли прийшли злочинці Кастро настав період конц таборів, карткової системи і найбільш бідної країни світу. І США замість того щоб поступити як лідер і ввести війська в кубу і знищити анти американський режим який був маріонеткою совка терпів їх роками це нормально?
показати весь коментар
17.04.2024 11:57 Відповісти
Так добре жили що були ладні на все аби здихатися Батисти. Нічого вони добре там не жили.
показати весь коментар
17.04.2024 12:25 Відповісти
На все були згодні бандити на чолі з Кастро які були комуністами і перетворили країну на повне лайно. А от чому США починаючи з захопленням влади комуністами нічого не зробили щоб повалити цей режим такі терпіли як Кеннеді чи картер навіть війська не наважились ввести проти куби
показати весь коментар
17.04.2024 13:44 Відповісти
Україні вже зараз варто ставити ультиматум і США І їх друзям рашистам.Не заберетесь з України , будуть знищені не тільки нафтопереробні заводи,нафтопроводи ,але й рашистські газогони, та електропідстанці.
показати весь коментар
17.04.2024 08:25 Відповісти
100% правильно. Єдина поправка: слід говорити не США, а нинішня адміністрація Білого дому, яка розуміє лише мову ультиматумів.
показати весь коментар
17.04.2024 08:41 Відповісти
А ще у нас є багато радіоактивних відходів, можна створювати багато брудних бомб і ракет (для цього багато розуму і технологій не треба) та шантажувати "цивілізований" світ, що будемо обстрілювати болота якщо не буде підтримки України. Це мрії, не осуджуйте!😁
показати весь коментар
17.04.2024 11:21 Відповісти
Це мрії, не осуджуйте!-не варто осуджувати ту людину.котра сама себе вже осудила...Не треба брудних бомб і ракет.Достатньо і того,що вже себе показало (зброя)від якої і США і їх рашистські друзі не в захваті , чи то пчинаютьпанікувати...
показати весь коментар
17.04.2024 16:28 Відповісти
в США та й в багатьох інших країнах демократія, як явище, зникає. а може особливо і не встигла визріти в тій якості, яку вона теоретично б означала. В даний час маємо великий вплив то фінансових мішків, то чужоземний вплив чи то діаспор чи явно означених противників.
Свобода слова(у збоченому вигляді) і безвідповідальність бізнесу призвели до влади не самих порядних людей. Згадайте - який скандал був колись із підслуховуванням. але ще раніше так і не покарали справжніх винуватців у вбивстві президента. А це означає одне - законність там таки умовна. Ось Трампа звинувачують у багатьох гріхах і в уяві американців маніпулювання своїми фінансовими показниками з обману банків та податкової таки є злочином. Але чекають рішення суду, а суд не ставить крапку у встановленнні вини. Прямо як у нас - політично залежний. В Байдена теж є слабкі місця з цього боку. Бо в моєму розумінні президент не може мати саме серед своїх близьких людей з заплямованою репутацією. Бо появляється можливість впливу на президента.
Чи не занадто великий вплив юристів на політичне життя країни?
жиріновський як блазень озвучував істини яких часто не помічали: ось ми пошлемо мільйон руських і вони там виберуть нам нашого президента. так вони вже там ті соплемінники жиріновського. але це умовні росіяни. єврейська діаспора вже там дуже давно і вона там різна. Більшість вихідців з совка чи вже з раші нормально працюють і дуже б не хотіли, аби штати стали маріонеткою в руках раші. Бо вони чітко бачать переваги американського способу життя.
Але є частина не тільки росіян чи ще кого (українців теж) що працюють на інформаційні помийки та інші служби, для яких нормальне звичайне життя америки зовсім не важливе. Якісь фінансові мішки оплачують ту всю паскудну роботу і тому не слід дивуватися то якимось статтям в одних газетах, то висловам окремих політиків, що майже на межі здорового глузду. І наші громадяни обурюються цьому. Але це насправді не мета штатів вцілому. Це така політика деструктивних сил, деструктивних і для самих штатів, і для всього світу. Фінансові мішки граються у покер чи в шахи абсолютно невміло не бачачи наслідків такої гри. Але сил зупинити цю гру у світу щось не видно. Можливо десь у своїх гаданнях на картах їм нагадали на можливу потугу українців зупинити цей сатанинський танець. Чи так це насправді - ніхто з людей точно не знає. А гадання на картах чи бубоніння чи камлання шаманів про якісь минулі геноциди не може бути наріжним каменем для побудови світового порядку. Бо знищуючи своїх добрих союзників ви собі отримаєте інших - набагато гірших противників.
показати весь коментар
17.04.2024 08:25 Відповісти
Демократія нікуди не зникає, не ведіться на цей популісткій вкид.
показати весь коментар
17.04.2024 08:48 Відповісти
гітлер, зеленський, обама були обрані ніби то демократично. але є особливості - гітлер і зеленський обіцяли щось таке, що виявилося нездійсненим і навіть протилежним тому, що обіцяли. Обама не знаю що обіцяв, але обрали його в основному всі емігранти та люди з певними расовими ознаками. що цікаво що радниками у нього були люди не зовсім темношкірі, але особливі як то і має бути. І як то має бути у таких пройдисвітів - штати закрили очі на бандитську політику раші, а інші з цього кодла організували йому премію в мільйон доларів. Якщо хтось не бачить у цьому хабар - я ж не винуватий. Як ми бачимо - демократти роблять ставку на силу, що демократію цінить як можливість порушувати у сталений порядок в штатах. До речі: була підозра, що обама не є уроженцем штатів і він формально не мав права балотуватися. Але система демократії як залога законності не справилася і обама таки дуже як на мене нашкодив інтересам штатів і світу. Те ж саме у нас і прямо так само - агрохамія раптом вирішує долю України. наєм раптом вирішує долю українців. як на мене - це не демократія, коли інтереси українців вирішують чужинці.
відвідини наших чужинців (а всі наші урядовці ведуть себе як чужинці для українців) кісінджером перед смертю - схоже як передача естафети давнього відношення цих покручів до українців.
показати весь коментар
17.04.2024 10:00 Відповісти
Гітлер зіграв на ревпншистьких поглядах. Формально якби він не почав би війну, третій рейх би існував і досі.

Обаму обрали тому що втомилися від дурної політики Буша мл. І формально рах його обрали аж два рази підряд, то було за що.

А Зе обрали тому що наш народ спочатку мае завищені очікування, потім повне розчарування а потім його кидає у протилежні крайнощі.

Демократія тут ні до чого.
показати весь коментар
17.04.2024 11:42 Відповісти
"Політика деструктивних сил, деструктивних і для самих штатів, і для всього світу.

Фінансові мішки граються у покер чи в шахи абсолютно невміло не бачачи наслідків такої гри.

Але сил зупинити цю гру у світу щось не видно.

Можливо десь у своїх гаданнях на картах їм нагадали на можливу потугу українців зупинити цей сатанинський танець.

Чи так це насправді - ніхто з людей точно не знає.

А гадання на картах чи бубоніння чи камлання шаманів про якісь минулі геноциди не може бути наріжним каменем для побудови світового порядку.

Бо знищуючи своїх добрих союзників ви собі отримаєте інших - набагато гірших противників."
показати весь коментар
17.04.2024 09:28 Відповісти
Америка як ''світовий жандарм'' вже здулася.
показати весь коментар
17.04.2024 08:33 Відповісти
💯
показати весь коментар
17.04.2024 08:49 Відповісти
Осталось сдуть печатный станок. Чем сейчас Россия, Китай и Иран занимаются.
Доллар для всего мира держится на доверии. Доверие с каждым днем растет.
показати весь коментар
17.04.2024 08:56 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 08:36 Відповісти
І тут я повірив в деменцію(
показати весь коментар
17.04.2024 08:50 Відповісти
Зате у Дніпрі найбільша у Європі синагога...
показати весь коментар
17.04.2024 09:15 Відповісти
і відсутність надійного ппо?
показати весь коментар
17.04.2024 10:01 Відповісти
Бідон захищає нпз, недає списані касетні ********** ,не підписав лендліз - але у всьому винуватий Трамп - який навіть не займає жодних посад.)))
показати весь коментар
17.04.2024 09:19 Відповісти
Ці пєнси-маразматики вже задовбали, вони не повинні мати права голосу, не те щоб керувати чимось...
показати весь коментар
17.04.2024 10:32 Відповісти
Трамп правий. По факту не тільки Україна брала безумні хабарі від москалів, але й європейські політики також брали і хабарі не менші, і до війни з москалями теж не готувалися. Хто з європейців вкладали у своє озброєння 2 відсотки ВВП??? Тільки Франція з 2017 року. У німців 2 відсотки ВВП - це 100 млрд., у поляків - 13 млрд. За 2,5 роки повномасштабної війни, де українці зупинили орду ціною сотень тисяч життів військових і цивільних, скільки потратили німці, поляки??? Явно не 200 млрд і 25 млрд відповідно, так же. Більше того, поляки вкрали допомогу ЄС для українців вартістю більше мільярда доларів, в той час, коли вони самі себе вже призначають наглядачем за Україною, і махають папірцем з цифрами, скільки вони потратили на Україну. Безсумнівно, німцям і полякам вигідно тицьнути мільярд українцям, щоб ті стікали кров'ю, зупиняючи орду, а не платити по 100 млрд (поляки - 13 млрд відповідно) в рік на озброєння, а потім ще власних людей посилати на війну. Тепер про корупцію. Поляки вкрали більше мільярда доларів допомоги для українців, чи є якесь розслідування? Немає. Чому? Тому що розкрадання було не без відома керівників ЄС, чи не так? Як Угорщині щорічно виділяються по 10 млрд і це при тому, що вона вкрай похабно себе веде? А точніше, скільки відкату Угорщина за це дає?! Скільки європейських політиків загальновідомо беруть хабарі від москалів черед AfD?! Чи є розслідування? Немає. Чи є реакція на останній скандал Урсули фон дер Ляєн з кумівством? Немає. За таких обставин, чи не занадто багато звинувачень на адресу українського народу, який ціною життів кількох поколінь найкращих українців повністю захистив усю Європу?!
показати весь коментар
17.04.2024 11:54 Відповісти
Захід весь час по один бік з ****** - хто ще не зрозумів ?!
показати весь коментар
17.04.2024 12:27 Відповісти
У бидона фляга свистит!
показати весь коментар
17.04.2024 12:54 Відповісти
 
 