Байден опинився по один бік із Путіним, захищаючи російські НПЗ від ударів України, - Bloomberg

Президент США Джо Байден опинився по один бік із російським диктатором Володимиром Путіним через українські удари по НПЗ у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Президент РФ Путін виправдовує хвилю атак ракетами й дронами на енергетичній інфраструктурі України відповіддю на удари по нафтопереробних заводах на території Росії. Однак незвичайно те, що США у цьому питанні опинилися по один бік із Путіним.

Адміністрація Байдена публічно виступила проти нападу України на нафтопереробні заводи, вочевидь, побоюючись на світові ціни на нафту.

"Уряду в Києві важко з цим змиритися, оскільки він відчайдушно звертається до союзників за додатковими системами ППО для захисту міст від російських бомбардувань, а українські війська прагнуть утримати лінію фронту з запасами боєприпасів, що виснажуються", – зазначає видання.

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Близько 60 мільярдів доларів США, які є критично важливими для України, досі заблоковані в Конгресі. Нова спроба цього тижня схвалити допомогу ризикує зірвати міжреспубліканська боротьба.

"Путін, як і раніше, зосереджений на своїх військових цілях і мобілізував російську економіку, щоб завдати поразки українським силам, які однаково сповнені рішучості захистити свою країну", – додають аналітики.

Вже третій рік Захід не може досягти консенсусу щодо того, наскільки сильно потрібно дати відсіч Росії, яка має ядерну зброю, щоб допомогти Україні перемогти. І це попри те, що деякі лідери попереджають: поразка є серйозною загрозою безпеці Європи.

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"На тлі цього нерішучість у США та Європі створює зону невизначеності, в якій Путін процвітає", – підсумували у статті.