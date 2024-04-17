Байден опинився по один бік із Путіним, захищаючи російські НПЗ від ударів України, - Bloomberg
Президент США Джо Байден опинився по один бік із російським диктатором Володимиром Путіним через українські удари по НПЗ у Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Президент РФ Путін виправдовує хвилю атак ракетами й дронами на енергетичній інфраструктурі України відповіддю на удари по нафтопереробних заводах на території Росії. Однак незвичайно те, що США у цьому питанні опинилися по один бік із Путіним.
Адміністрація Байдена публічно виступила проти нападу України на нафтопереробні заводи, вочевидь, побоюючись на світові ціни на нафту.
"Уряду в Києві важко з цим змиритися, оскільки він відчайдушно звертається до союзників за додатковими системами ППО для захисту міст від російських бомбардувань, а українські війська прагнуть утримати лінію фронту з запасами боєприпасів, що виснажуються", – зазначає видання.
Близько 60 мільярдів доларів США, які є критично важливими для України, досі заблоковані в Конгресі. Нова спроба цього тижня схвалити допомогу ризикує зірвати міжреспубліканська боротьба.
"Путін, як і раніше, зосереджений на своїх військових цілях і мобілізував російську економіку, щоб завдати поразки українським силам, які однаково сповнені рішучості захистити свою країну", – додають аналітики.
Вже третій рік Захід не може досягти консенсусу щодо того, наскільки сильно потрібно дати відсіч Росії, яка має ядерну зброю, щоб допомогти Україні перемогти. І це попри те, що деякі лідери попереджають: поразка є серйозною загрозою безпеці Європи.
"На тлі цього нерішучість у США та Європі створює зону невизначеності, в якій Путін процвітає", – підсумували у статті.
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Тому цей піндьож про страх росту стосовно нафтових цін - це тупий розвод обивателя.
Республіканці завжди були іншими і прекрасно розуміли, яку загрозу становить раша. Але це в часи, коли там були люди типу Маккейна, а не це збіговисько що зараз.
Колись бухий жирік кричав, що "оні пошлють в США міліон рускіх і вибєрут там своєго прєзідєнта" і варто визнати, що це їм практично вдалося, бо як виявилось багато в Америці є політиків, небайдужих до кривавих, кремлівських грошей.
А для того, чтобы подобных ситуаций больше никогда не возникало, нужно быть независимыми, со всей ответственностью относиться к судьбе своей страны и научиться выбирать во власть не дешевых клоунов, подонков и популистов, а государственников, которые обладают необходимыми качествами и знаниями для проведения необходимых реформ и построения сильного и развитого государства с которым будут считаться и интересы которого будут учитывать.
Заклопотаним ціною нафти,
Чи не ввів він мене в оману?
Гарний він чи поганий?
А те, що Байден не може поставити іміджеві інтереси вище фінансових, стане згодом проблемою США.
Як і решти Європи.
На Заході у розпалі епоха слабких людей, породжених стабільними часами.
Свобода слова(у збоченому вигляді) і безвідповідальність бізнесу призвели до влади не самих порядних людей. Згадайте - який скандал був колись із підслуховуванням. але ще раніше так і не покарали справжніх винуватців у вбивстві президента. А це означає одне - законність там таки умовна. Ось Трампа звинувачують у багатьох гріхах і в уяві американців маніпулювання своїми фінансовими показниками з обману банків та податкової таки є злочином. Але чекають рішення суду, а суд не ставить крапку у встановленнні вини. Прямо як у нас - політично залежний. В Байдена теж є слабкі місця з цього боку. Бо в моєму розумінні президент не може мати саме серед своїх близьких людей з заплямованою репутацією. Бо появляється можливість впливу на президента.
Чи не занадто великий вплив юристів на політичне життя країни?
жиріновський як блазень озвучував істини яких часто не помічали: ось ми пошлемо мільйон руських і вони там виберуть нам нашого президента. так вони вже там ті соплемінники жиріновського. але це умовні росіяни. єврейська діаспора вже там дуже давно і вона там різна. Більшість вихідців з совка чи вже з раші нормально працюють і дуже б не хотіли, аби штати стали маріонеткою в руках раші. Бо вони чітко бачать переваги американського способу життя.
Але є частина не тільки росіян чи ще кого (українців теж) що працюють на інформаційні помийки та інші служби, для яких нормальне звичайне життя америки зовсім не важливе. Якісь фінансові мішки оплачують ту всю паскудну роботу і тому не слід дивуватися то якимось статтям в одних газетах, то висловам окремих політиків, що майже на межі здорового глузду. І наші громадяни обурюються цьому. Але це насправді не мета штатів вцілому. Це така політика деструктивних сил, деструктивних і для самих штатів, і для всього світу. Фінансові мішки граються у покер чи в шахи абсолютно невміло не бачачи наслідків такої гри. Але сил зупинити цю гру у світу щось не видно. Можливо десь у своїх гаданнях на картах їм нагадали на можливу потугу українців зупинити цей сатанинський танець. Чи так це насправді - ніхто з людей точно не знає. А гадання на картах чи бубоніння чи камлання шаманів про якісь минулі геноциди не може бути наріжним каменем для побудови світового порядку. Бо знищуючи своїх добрих союзників ви собі отримаєте інших - набагато гірших противників.
відвідини наших чужинців (а всі наші урядовці ведуть себе як чужинці для українців) кісінджером перед смертю - схоже як передача естафети давнього відношення цих покручів до українців.
Обаму обрали тому що втомилися від дурної політики Буша мл. І формально рах його обрали аж два рази підряд, то було за що.
А Зе обрали тому що наш народ спочатку мае завищені очікування, потім повне розчарування а потім його кидає у протилежні крайнощі.
Демократія тут ні до чого.
Фінансові мішки граються у покер чи в шахи абсолютно невміло не бачачи наслідків такої гри.
Але сил зупинити цю гру у світу щось не видно.
Можливо десь у своїх гаданнях на картах їм нагадали на можливу потугу українців зупинити цей сатанинський танець.
Чи так це насправді - ніхто з людей точно не знає.
А гадання на картах чи бубоніння чи камлання шаманів про якісь минулі геноциди не може бути наріжним каменем для побудови світового порядку.
Бо знищуючи своїх добрих союзників ви собі отримаєте інших - набагато гірших противників."
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