ЄС має терміново надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, - Боррель

Європа має 100 батарей Patriot і неспроможна надати сім Україні. Цей аргумент не переконує.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив глава європейської зовнішньої політики Жозеп Боррель під час виступу на європейському форумі Nueva Economia Forum.

"Я розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою кілька днів тому. Він просив терміново надати сім батарей Patriot, щоб захистити свою країну. Не переконує аргумент, що ми не можемо їх надати, при тому, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot. Та все ще ми неспроможні надати сім [батарей], про які вони відчайдушно просять", - сказав заявив глава європейської зовнішньої політики.

Він назвав ситуацію в Україні складною, зауваживши, що російська військова машина "працює на повній швидкості". За словами Борреля, нині в України не має можливостей для того, щоб уникати пошкоджень від російських атак.

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