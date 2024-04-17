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ЄС має терміново надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, - Боррель

patriot

Європа має 100 батарей Patriot і неспроможна надати сім Україні. Цей аргумент не переконує.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив глава європейської зовнішньої політики Жозеп Боррель під час виступу на європейському форумі Nueva Economia Forum.

"Я розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою кілька днів тому. Він просив терміново надати сім батарей Patriot, щоб захистити свою країну. Не переконує аргумент, що ми не можемо їх надати, при тому, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot. Та все ще ми неспроможні надати сім [батарей], про які вони відчайдушно просять", - сказав заявив глава європейської зовнішньої політики.

Він назвав ситуацію в Україні складною, зауваживши, що російська військова машина "працює на повній швидкості". За словами Борреля, нині в України не має можливостей для того, щоб уникати пошкоджень від російських атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС, - Боррель

Автор: 

Боррель Жозеп (1074) Patriot (305)


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Борелю - респект.
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17.04.2024 07:54 Відповісти
Щоб ми могли бомбити кацапню і відбивати атаки помсти.
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17.04.2024 07:55 Відповісти
Має..має...має...
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17.04.2024 07:55 Відповісти
То надаите а не гундіть
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17.04.2024 07:59 Відповісти
Той казав що треба допомагати... Цей казав що треба допомагати... Навiщо ви таке тут публiкуєте? Який в цьому сенс? Невже не зрозумiло що ми цi обiцянки можна чути вже давно, але реально допомоги нема. Писати про такi обiцянки - це що, бажання цього видання створити враження що нам направдi допомагають? Вже давно час якось змiнити тон та писати щось ближче до реальностi.
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17.04.2024 08:21 Відповісти
Але для цього потрібно провести 16 саммітів, рішення європрламенту, ради 'вропп, європейської ради, пасє, єврокомісії, а також принести шкуру карася
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17.04.2024 08:26 Відповісти
В 100500 раз сказав що нам треба допомога,і все.
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17.04.2024 08:27 Відповісти
Я тоже хочу делать "заклинаю допомагати"
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17.04.2024 08:34 Відповісти
В америці говорять - треба надати. В Европі теж саме кажу. То що ж вас стримує від того надання? *уйло з ядерною бімбою? То чого ж штати не відібрали в кацапів ЯЗ як це зробили з Україною? Був період що вони жрати немали що, тоді треба було міняти харчі на ядерку.
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17.04.2024 08:41 Відповісти
 
 