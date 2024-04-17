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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 456 050 осіб (+710 за добу), 7193 танки, 11 624 артсистеми, 13 827 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,техніка,знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 456 050 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 456050 (+710) осіб,

танків ‒ 7193 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 13827 (+18) од,

артилерійських систем – 11624 (+15) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 760 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),

крилаті ракети ‒ 2093 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15587 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 1910 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 150 окупантів та знищили 31 одиницю озброєння й військової техніки

Знищення російської армії

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) знищення (7194)


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Топ коментарі
+18
Минув 3706 день москальсько-української війни.
64 одиниці техніки та 710 чумардосів.
Арта 15, броня 22, логістика 24.
Сукупна броня подолала рубіж 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 456 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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17.04.2024 08:50
+10
З 1945-го накопичували! Тому ще косить та косить!
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17.04.2024 08:12
+7
Коли ж ця нечисть вже закінчиться???
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17.04.2024 08:08
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Коли ж ця нечисть вже закінчиться???
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17.04.2024 08:08 Відповісти
З 1945-го накопичували! Тому ще косить та косить!
показати весь коментар
17.04.2024 08:12 Відповісти
Минув 3706 день москальсько-української війни.
64 одиниці техніки та 710 чумардосів.
Арта 15, броня 22, логістика 24.
Сукупна броня подолала рубіж 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 456 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
показати весь коментар
17.04.2024 08:50 Відповісти
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17.04.2024 08:53 Відповісти
- Угадай загадку: наведет стеклянный глаз, Щелкнет раз - и помним вас. Кто это?
- Оптимистичный вариант - фотограф. Пессимистичный - снайпер.
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17.04.2024 09:03 Відповісти
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17.04.2024 09:06 Відповісти
партія снарядів вичерпалася...
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17.04.2024 09:23 Відповісти
У кого?
может техника на исходе
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17.04.2024 11:55 Відповісти
Погода дощова.
показати весь коментар
17.04.2024 19:28 Відповісти
 
 