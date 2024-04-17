Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 456 050 осіб (+710 за добу), 7193 танки, 11 624 артсистеми, 13 827 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 456 050 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 456050 (+710) осіб,
танків ‒ 7193 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 13827 (+18) од,
артилерійських систем – 11624 (+15) од,
РСЗВ – 1046 (+0) од,
засоби ППО ‒ 760 (+1) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),
крилаті ракети ‒ 2093 (+1),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15587 (+24) од,
спеціальна техніка ‒ 1910 (+2)
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64 одиниці техніки та 710 чумардосів.
Арта 15, броня 22, логістика 24.
Сукупна броня подолала рубіж 21000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 456 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
- Оптимистичный вариант - фотограф. Пессимистичный - снайпер.
может техника на исходе