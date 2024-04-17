Росіяни намагаються зробити Харків непридатним для життя, щоб мешканці покинули місто, - Bloomberg.

Росія значно збільшила атаки на Харків. Ці напади призвели до руйнування енергетичної інфраструктури та перетворення багатьох житлових будинків на руїни. Таким сином окупанти хочуть примусити місцеве населення до евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на українських та західних чиновників.

"Облога Харкова є одним з основних напрямків військової операції Росії, яка використовує скорочення запасів артилерії та протиповітряної оборони України, а також нестачу живої сили", - зазначають автори матеріалу.

Харків намагались захопити ще у перші тижні війни, але не змогли. Однак через два роки війни умови життя в місті стають все більш небезпечними. Збитки від атак досить значні, а обстріли настільки безжальні, що буде важко відновити життєдіяльність міста до настання холодів наступної зими, якщо багато місцевих мешканців все ще залишаться там.

І хоча ніхто не прогнозує, що сили Кремля зможуть захопити місто найближчим часом, а чиновники з оточення президента України Володимира Зеленського вважають, що Росія в принципі не має достатньо ресурсів для серйозного наступу, українські військові зміцнюють оборону Харкова, що також поширює паніку.

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У США також не думають, що Росія здатна напасти на Харків без значного поповнення своїх військ. Однак нещодавно міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу заявив, що планує сформувати дві нові об'єднані армії, а це 14 дивізій і 16 бригад, до кінця цього року. Поки що військові залучаючи новобранців, обіцяючи їм щедру платню, та планують набрати щонайменше 250 000 солдатів до кінця 2024 року.

Видання підкреслює, що попри все Харків є ключовою ціллю для Москви. Путінські військові мають на меті створити буферну зону на сході країни - мета, висунута минулого місяця Путіним, який заявив, що хоче стримувати напади на Бєлгородську область.

Росія націлилася на Харків з самого початку вторгнення - і навряд чи мета Путіна підпорядкувати собі всю Україну з того часу змінилася, кажуть західні чиновники.