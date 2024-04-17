НАЗК розпочало перевірку способу життя генерала СБУ Вітюка після журналістського розслідування про нерухомість родини, - ЗМІ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку способу життя начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка. Дружина Вітюка під час повномасштабного вторгнення придбала квартиру за 20 мільйонів грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Підставою для такої перевірки стало розслідування "Слідство.Інфо", у якому редакція виявила, що родина Іллі Вітюка володіє нерухомістю, ринкова вартість якої щонайменше 25,5 млн грн (за курсом на момент купівлі).

"З метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам Національне агентство (…) здійснює моніторинг способу життя зазначеного суб’єкта декларування", - повідомили у пресслужбі НАЗК у відповідь на журналістський запит.

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Розслідування про майно дружини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Нагадаємо, журналісти Слідсто.Інфо оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче.

Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку,СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.

Після цього голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з головою СБУ Малюком заявив, що той дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги.

Згодом стало відомо, що очільник СБУ Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов’язків. У Службі безпеки наразі перевіряють обставини, наведені у розслідуванні "Слідство.Інфо".