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Новини
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НАЗК розпочало перевірку способу життя генерала СБУ Вітюка після журналістського розслідування про нерухомість родини, - ЗМІ

сбу,вітюк

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку способу життя начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка. Дружина Вітюка під час повномасштабного вторгнення придбала квартиру за 20 мільйонів грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Підставою для такої перевірки стало розслідування "Слідство.Інфо", у якому редакція виявила, що родина Іллі Вітюка володіє нерухомістю, ринкова вартість якої щонайменше 25,5 млн грн (за курсом на момент купівлі).

"З метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам Національне агентство (…) здійснює моніторинг способу життя зазначеного суб’єкта декларування", - повідомили у пресслужбі НАЗК у відповідь на журналістський запит.

Читайте також: Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка на час перевірки після розслідування "Слідство.Інфо"

Розслідування про майно дружини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Нагадаємо, журналісти Слідсто.Інфо оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче.

Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку,СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.

Після цього голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з головою СБУ Малюком заявив, що той дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги.

Згодом стало відомо, що очільник СБУ Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов’язків. У Службі безпеки наразі перевіряють обставини, наведені у розслідуванні "Слідство.Інфо".

Автор: 

НАЗК (1683) Слідство.Інфо (41) Вітюк Ілля (30)


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Топ коментарі
+11
Перевіряите всіх - не промахнетесь - як в лікарів - здорових людеи немає - є тільки недообстежені
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17.04.2024 08:53
+9
Якби не було журналістського розслідування НАЗК і не почухалося б.
Це все,що потрібно знати про НАЗК.
У нас все чисто (с).
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17.04.2024 09:02
+8
Цікаво за які бойові заслуги ,цей відносно молодий чоловік отримав звання генерала?

Чи цьому ніщеброду ,як і все інше, купила звання його геніальна бізнесвумен дружина?)))
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17.04.2024 09:14
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Перевіряите всіх - не промахнетесь - як в лікарів - здорових людеи немає - є тільки недообстежені
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17.04.2024 08:53 Відповісти
та перестаньте під сумнів ставити патріотів з сбу
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17.04.2024 08:57 Відповісти
Якби не було журналістського розслідування НАЗК і не почухалося б.
Це все,що потрібно знати про НАЗК.
У нас все чисто (с).
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17.04.2024 09:02 Відповісти
Назк - національне агенство зелених клоунів - їх основна задача - влаштовувати періодично циркові вистави...
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17.04.2024 09:16 Відповісти
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17.04.2024 09:03 Відповісти
Який ще спосіб життя? Звичайний спосіб життя корумпованого українського генерала...
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17.04.2024 09:05 Відповісти
впізнаю... "птєнци Зрадника баканаФФа"...

друзі яНЕлоха-херПіду.....

все по-плану....по-оманському плану..
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17.04.2024 09:11 Відповісти
Цікаво за які бойові заслуги ,цей відносно молодий чоловік отримав звання генерала?

Чи цьому ніщеброду ,як і все інше, купила звання його геніальна бізнесвумен дружина?)))
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17.04.2024 09:14 Відповісти
Одеського воєнкома Борисова теж "перевіряли". Пустомелі.
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17.04.2024 09:15 Відповісти
Только воровать научился уже генерал,**** сколько таких дармоедов,он как звание получил?
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17.04.2024 09:22 Відповісти
Щеодин майбутній посол на Мальдівах?
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17.04.2024 09:59 Відповісти
зараз поїде на віну (а насправді за 50 км від лінії фронту побуде декілька днів), і справу закриють
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17.04.2024 10:08 Відповісти
А сраное НАПК не могло начать раньше проверять? ИлИ оно было так занято своим воровством, что аж некогда?
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17.04.2024 11:32 Відповісти
 
 