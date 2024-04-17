Спікера Джонсона закликали подати у відставку через питання грошей для України. Він відмовився

Конгресмен-республіканець Томас Массі, який гостро критикує допомогу Україні, закликав спікера Палати представників Майка Джонсона піти з посади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal.

Массі заявив, що приєднається до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку Джонсона. На його думку, Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім облишити свою посаду.

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Джонсон заявив, що не піде у відставку, адже вважає себе спікером воєнного часу.

"Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким", - сказав він.

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WSJ зазначає, що спікер Палати представників зіткнувся з найбільшим викликом своєму керівництву з моменту вступу на посаду минулої осені. Все більше республіканців вказують на те, що вони розчарувалися в його лідерстві. Депутати висловлювали занепокоєння з приводу його пропозиції ухвалити чотири окремі законопроєкти, об'єднати їх і передати до Сенату.

Як пише видання, до кінця вівторка жоден інший республіканець не приєднався до пропозиції про відставку, і не було жодних ознак того, що хтось із законодавців міг би замінити Джонсона, якщо він буде усунутий з посади.

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