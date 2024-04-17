УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9526 відвідувачів онлайн
Новини
7 422 29

Спікера Джонсона закликали подати у відставку через питання грошей для України. Він відмовився

джонсон,майк

Конгресмен-республіканець Томас Массі, який гостро критикує допомогу Україні, закликав спікера Палати представників Майка Джонсона піти з посади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal.

Массі заявив, що приєднається до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку Джонсона. На його думку, Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім облишити свою посаду.

Читайте: Допомога США Україні: законопроєкт розділять на 4 окремі документи. За кожен голосуватимуть окремо, - спікер Джонсон

Джонсон заявив, що не піде у відставку, адже вважає себе спікером воєнного часу.

"Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким", - сказав він.

Також читайте: Білий дім готовий розглянути ініціативу Джонсона щодо розділення на 4 частини законопроєкту про допомогу Україні та іншим партнерам

WSJ зазначає, що спікер Палати представників зіткнувся з найбільшим викликом своєму керівництву з моменту вступу на посаду минулої осені. Все більше республіканців вказують на те, що вони розчарувалися в його лідерстві. Депутати висловлювали занепокоєння з приводу його пропозиції ухвалити чотири окремі законопроєкти, об'єднати їх і передати до Сенату.

Як пише видання, до кінця вівторка жоден інший республіканець не приєднався до пропозиції про відставку, і не було жодних ознак того, що хтось із законодавців міг би замінити Джонсона, якщо він буде усунутий з посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спартц виступає проти фінансування Києва та зупинятиме допомогу Україні

Автор: 

відставка (1459) допомога (8284) США (22455) Джонсон Майк (140)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Хорошии трампівськии хід - почати міняти спікера і допомозі гамбець
показати весь коментар
17.04.2024 08:59
+3
Республіканка Грін, яка в абсолютній меншості вважає, що Україна не здатна перемогти РФ, а тому будь-яка "допомога Україні - це викинуті гроші для продовження вбивств", вважає, що Джонсон має піти, тому що він зрадив республіканську партію. Але вона навіть не може влаштувати таку саму прецедуру звільнення спікера Джонсона, яку влаштували для Маккартні. Тому що ті 8 республіканців, які звільнили Маккартні, тепер підтримують Джонсона. Тепер Джонсона підтримують демократи. При цьому Джонсона підтримує Трамп. Найцікавіше, що у своїх планах зі зриву голосування за допомогу Україні та Ізраїлю, Грін хоче залучити конгресменів, так званих "прогресистів", які виступають проти Ізраїлю і яких сама Грін називає терористами в Конгресі.
показати весь коментар
17.04.2024 10:30
+2
А якщо йому зламати щелепу - як він виступатиме перед Конгресом ?
показати весь коментар
17.04.2024 08:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.04.2024 08:56 Відповісти
А якщо йому зламати щелепу - як він виступатиме перед Конгресом ?
показати весь коментар
17.04.2024 08:58 Відповісти
Хорошии трампівськии хід - почати міняти спікера і допомозі гамбець
показати весь коментар
17.04.2024 08:59 Відповісти
Це саме хвіст, що крутить собакою.
показати весь коментар
17.04.2024 09:02 Відповісти
Недоліки демократії. Достатньо зламати одне коліщатко в цьому складному механізмі - і все зупиняється.
показати весь коментар
17.04.2024 09:03 Відповісти
ви такі смішні!
от, спробуйте витурити каливана, з посади голови верховної ради.
такотож....
показати весь коментар
17.04.2024 09:03 Відповісти
а ви спробуйте витурити *******...
показати весь коментар
17.04.2024 09:11 Відповісти
Палати представників Кремль смикає за мотузки, як кукловод, путін торжєствуєт!?

Розігрується вистава типу Кайдашева сім'я - тягнуть до чергових канікул.

А між тим "Армия РФ ведет интенсивное наступление, а ВСУ с трудом его сдерживает. Может ли украинская оборона рухнуть?"
показати весь коментар
17.04.2024 09:04 Відповісти
джонсон лише лялька на руці трампа вдягнена через дупу тому він лише ворушить губами а балакає трамп...
показати весь коментар
17.04.2024 09:06 Відповісти
Ти приколюєшся чи дійсно тупий невіглас?
показати весь коментар
17.04.2024 09:12 Відповісти
Є за що?
показати весь коментар
17.04.2024 09:13 Відповісти
От тому час від часу в Америці трошки вбивають президентів і інших діячів.
Зате у Джонсона буде гарна труна і кортеж.
показати весь коментар
17.04.2024 09:10 Відповісти
Ця амеріканська трампівська дівка рве волосся за "традіційні сімейні цінності",а сама трахається з бойфрендом на дитячий виставі.Також як Маск.Викупив твітер "для зміцнення свободи слова і демократіі", сам піарить діктаторів,вбивць і смакує їхними словами на своїх поседелках,де восхваляє свою компанію "тесла".
показати весь коментар
17.04.2024 09:22 Відповісти
Джонсону респект.
показати весь коментар
17.04.2024 09:55 Відповісти
Це все вже нагадує Україну
показати весь коментар
17.04.2024 09:57 Відповісти
це гірше
показати весь коментар
17.04.2024 23:42 Відповісти
Не закликали а закликав. Навіщо просту репліку подавати як значущу подію.
показати весь коментар
17.04.2024 10:06 Відповісти
І що поганого в її баченні допомоги Україні? Каски, тушенку чи інші матраси ми одержимо і з умовно нейтральної Швейцарії тощо. А вона пропонує надавати нам виключно ЛЕТАЛЬНУ зброю. Тобто ракети, бомби, снаряди, пускові установки.
показати весь коментар
17.04.2024 11:04 Відповісти
а що доброго в цьому її баченні? це ще можна було розуміти в жовтні минулого року. а зараз це вже виглядає як свідомий саботаж (кордони, кредити, газові питання, кліматична угода, ще якась хрінь. як тільки одна умова відпадає, тут же інша вилазить. і саме це все потрібно прив'язати до питання виділення допомоги для Украни в той час, коли в Конгресі голосуються сотні інших законів, по яких теж постійно йдуть торги, дебати між демократами і респами. от там собі під час голосування тих інших законів можна спокійно дебатувати про кордони, про газ, про біженців Гази і т.д..) А будучи етнічною українкою, ставити палки в колеса і блокувати виділення допомоги своїй етнічній Батьківщині - це ганьба. ніякими благородними умовами це вже замаскувати не вдасться. бо. сума тої економічної допомоги Україні мізер - 12 лярдів там всього і в Україні уже давно працюють аудитори-ревізори із Штатів на чолі з пані Пріцер, які фільтрують і контролюють рух тої допомоги. Будучи етнічною українкою, вона повинна першою в Конгресі наполягати на якнайшвидшому виділенні допомоги для України і бути першою у контролі за наданою тою допомогою, щоб її не розікрали. **** вона.
показати весь коментар
17.04.2024 12:08 Відповісти
Я так розумію, вона тому і проти надання нам грошового еквіваленту зброї. Бачить проблему в використанні коштів.
показати весь коментар
17.04.2024 12:12 Відповісти
якого нах уй грошового еквіваленту зброї? шо за дичина?
показати весь коментар
17.04.2024 12:18 Відповісти
Перефразую-ніякого бабла, тільки летальна зброя. Ніякого фінансування туди, де можна легко вкрасти.
показати весь коментар
17.04.2024 12:50 Відповісти
так в тому то і справа, що легко вкрасти вже не вдасться. бо вже давно в Україні працюють аудиторри, ревізори із США, які контролюють рух тої допомоги. тому така діяльність Спартц через півроку - це вже є повний ********** і свідомий саботаж з блокування виділення допомоги для України. тим більше, що вся військова допомога залишається у США на заводах ВПК, в Україну йде тільки зброя. в жовтні минулого року оці її зауваження виглядали би ще доцільно (бо молодець, переживає за кордони США, переживає, щоб не було корупції, бо це гроші платників податків США), а зараз - це вже виглядає від неї ***** як тупо саботаж... від кого? від етнічної українки? якби це від якоїсь Тейлор Грін звучало, якій взагалі покуй та Україна, бо вона може навіть на карті її хер знайде, то це ще можна якось зрозуміти. но коли це ***** звучить з вуст етнічної українки - це вже ***** повний *******. от саме в даному випадку та Спартц взагалі мала би просто мовчати, як мінімум, а як максимум мала би закликати тих всіх упоротих маговців голосувати за виділення допомоги Україні. я чітко перефразував?
показати весь коментар
17.04.2024 13:17 Відповісти
"Крім того, вона заявила, що пакет Джонсона має включати заходи для охорони кордону США з Мексикою. В іншому випадку вона взагалі відмовиться підтримати цей пакет."

Дуже , ти про це забув.
Ну , а так. Що Спартц , що Грін , шмари щє ті.
показати весь коментар
17.04.2024 17:55 Відповісти
Республіканка Грін, яка в абсолютній меншості вважає, що Україна не здатна перемогти РФ, а тому будь-яка "допомога Україні - це викинуті гроші для продовження вбивств", вважає, що Джонсон має піти, тому що він зрадив республіканську партію. Але вона навіть не може влаштувати таку саму прецедуру звільнення спікера Джонсона, яку влаштували для Маккартні. Тому що ті 8 республіканців, які звільнили Маккартні, тепер підтримують Джонсона. Тепер Джонсона підтримують демократи. При цьому Джонсона підтримує Трамп. Найцікавіше, що у своїх планах зі зриву голосування за допомогу Україні та Ізраїлю, Грін хоче залучити конгресменів, так званих "прогресистів", які виступають проти Ізраїлю і яких сама Грін називає терористами в Конгресі.
показати весь коментар
17.04.2024 10:30 Відповісти
 
 