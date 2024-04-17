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У Києві та низці областей була тривога, ракети фіксувалися на Чернігівщині (оновлено)

сирена,тривога

Зранку 17 квітня у Києві та частині України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили фіксували ракети, які летіли у напрямку Чернігова та Київщини. Станом на 9.29 оголошено відбій загрози для Півночі, втім наразі тривогу оголошено у південних, центральних та східних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 8.55 актуальна карта тривог була така:

повітряна тривога

Читайте на "Цензор.НЕТ": У низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через ракетну загрозу.

"Ракета на Чернігів", - додали Повітряні сили. 

"Ракети на Чернігівщині, курс на Київщину", - пізніше зазначили у Повітряних силах. 

"Київ - терміново в укриття", - інформують о 9.02 Повітряні сили. 

Станом на 9.43 актуальна карта тривог така: 

тривога

Як повідомлялося, рашисти вдарили ракетами по Чернігову: є жертви та поранені.

Автор: 

ракети (4000) Повітряні сили (2583) повітряна тривога (899)


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Мразота кацапська,вам на голови ще прилетить,в стократ
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17.04.2024 09:19 Відповісти
 
 