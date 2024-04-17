У Києві та низці областей була тривога, ракети фіксувалися на Чернігівщині (оновлено)
Зранку 17 квітня у Києві та частині України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили фіксували ракети, які летіли у напрямку Чернігова та Київщини. Станом на 9.29 оголошено відбій загрози для Півночі, втім наразі тривогу оголошено у південних, центральних та східних регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 8.55 актуальна карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через ракетну загрозу.
"Ракета на Чернігів", - додали Повітряні сили.
"Ракети на Чернігівщині, курс на Київщину", - пізніше зазначили у Повітряних силах.
"Київ - терміново в укриття", - інформують о 9.02 Повітряні сили.
Станом на 9.43 актуальна карта тривог така:
Як повідомлялося, рашисти вдарили ракетами по Чернігову: є жертви та поранені.
Будь ласка, зачекайте...
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