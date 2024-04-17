На військових заводах в Татарстані хочуть бачити більше робітників-дітей від 14 років, - росЗМІ
Уряд російської республіки Татарстан розробив програму сприяння зайнятості молоді", яка має спростити працевлаштування неповнолітніх віком 14-18 років, у тому числі на підприємствах оборонно-промислового комплексу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Комерсант".
Воно повідомляє, що влада Татарстану стурбована: молодь в республіці все частіше віддає перевагу "навчанню за програмами загальної, середньої професійної та вищої освіти" замість того, щоб іти працювати.
Нова "програма сприяння зайнятості" має спростити працевлаштування неповнолітніх віком 14-18 років, а також сприяти зайнятості підлітків із "сімей, які перебувають у соціально небезпечному становищі".
Окремими пунктами в ній зазначено "сприяння зайнятості молоді віком до 35 років у сільському господарстві" та "на підприємствах оборонно-промислового комплексу".
Російське видання наводить офіційну статистику, згідно з якою зараз у республіці понад 1 млн молодих людей віком від 14 до 35 років.
Нагадаємо, 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.
Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Після атаки голова Татарстану Мініханов закликав мешканців республіки не розраховувати на ППО.
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Обуренню немає меж: молодь, замість того, щоб з 14 років йти воювати, збирається відсиджуватись на тилових заводах.
А робота ЗСУ - ******* русню. Як Ізраїль ******* Сектор Гази та Іран.
Думаю, справа у розширенні ВПК. Будують десятки нових заводів, на них потрібні працівники, а з місцевої пропитої шпани набирати стрьомно, тож зажадали свіжішого м'яса, у якого алкогольний склероз ще не зруйнував мозок остаточно.
Він просто дилетант, нездатний не до військового виробництва ні до переговорів, буде воювати до останнього українця потім втече в Лондон.
Тоді можна буде і на школих зекономити...
1) на підприємствах робітників нестача
2) експериментально з'ясувалось, що один зварник платив більше податків ніж три ФОПи. Тільки ФОПи волонтерство купили, зварника мобілізували-бюджет пустий
3) пАтужне рішення розклеїти оголошення про вакансії в Польщі не спрацювало, як й інші ЗЕбільні ініціативи
4) Таджики/узбеки в Україну не поїдуть- вони орієетовані на РФ, зараз- на Азербайджан/Турцію/ОАЕ
5) нічого нового ЗЕбіли не вигадають, для цього потрібна як не креативність, то хоч мізки.
Тож місяць-два погальмують, та й кацапів скопіюють.