На військових заводах в Татарстані хочуть бачити більше робітників-дітей від 14 років, - росЗМІ

Уряд російської республіки Татарстан розробив програму сприяння зайнятості молоді", яка має спростити працевлаштування неповнолітніх віком 14-18 років, у тому числі на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Комерсант".

Воно повідомляє, що влада Татарстану стурбована: молодь в республіці все частіше віддає перевагу "навчанню за програмами загальної, середньої професійної та вищої освіти" замість того, щоб іти працювати.

Дивіться: Російські пропагандисти назвали прапор і герб Удмуртії знаком "канадських найманців" в ЗСУ. ВIДЕО

Нова "програма сприяння зайнятості" має спростити працевлаштування неповнолітніх віком 14-18 років, а також сприяти зайнятості підлітків із "сімей, які перебувають у соціально небезпечному становищі".

Окремими пунктами в ній зазначено "сприяння зайнятості молоді віком до 35 років у сільському господарстві" та "на підприємствах оборонно-промислового комплексу".

Російське видання наводить офіційну статистику, згідно з якою зараз у республіці понад 1 млн молодих людей віком від 14 до 35 років.

Читайте: Росіяни примушують українських дітей робити обереги для окупантів, - Центр нацспротиву

Нагадаємо, 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Після атаки голова Татарстану Мініханов закликав мешканців республіки не розраховувати на ППО.