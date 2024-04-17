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На військових заводах в Татарстані хочуть бачити більше робітників-дітей від 14 років, - росЗМІ

завод,рф,військовий,російський

Уряд російської республіки Татарстан розробив програму сприяння зайнятості молоді", яка має спростити працевлаштування неповнолітніх віком 14-18 років, у тому числі на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Комерсант".

Воно повідомляє, що влада Татарстану стурбована: молодь в республіці все частіше віддає перевагу "навчанню за програмами загальної, середньої професійної та вищої освіти" замість того, щоб іти працювати.

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Нова "програма сприяння зайнятості" має спростити працевлаштування неповнолітніх віком 14-18 років, а також сприяти зайнятості підлітків із "сімей, які перебувають у соціально небезпечному становищі".

Окремими пунктами в ній зазначено "сприяння зайнятості молоді віком до 35 років у сільському господарстві" та "на підприємствах оборонно-промислового комплексу".

Російське видання наводить офіційну статистику, згідно з якою зараз у республіці понад 1 млн молодих людей віком від 14 до 35 років.

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Нагадаємо, 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Після атаки голова Татарстану Мініханов закликав мешканців республіки не розраховувати на ППО.

Автор: 

діти (5038) завод (1014) росія (64895)


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Топ коментарі
+4
все частіше віддає перевагу "навчанню за програмами загальної, середньої професійної та вищої освіти" замість того, щоб іти працювати
Обуренню немає меж: молодь, замість того, щоб з 14 років йти воювати, збирається відсиджуватись на тилових заводах.
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17.04.2024 09:12
+4
А ще, це буде додатковий привід повити в ООН та інших організаціях, про вбитих мальчіках в трусіках..коли наші по підприємствам мокшанського ВПК лупити почнуть. А вони почнуть...
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17.04.2024 09:16
+3
Поки Зеленський бігав по світу. Кацапи вже виробляють мільйони снарядив, тисячи бомб і ракет. Готують лінії масового виробництва бронетехніки.
Він просто дилетант, нездатний не до військового виробництва ні до переговорів, буде воювати до останнього українця потім втече в Лондон.
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17.04.2024 09:18
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все частіше віддає перевагу "навчанню за програмами загальної, середньої професійної та вищої освіти" замість того, щоб іти працювати
Обуренню немає меж: молодь, замість того, щоб з 14 років йти воювати, збирається відсиджуватись на тилових заводах.
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17.04.2024 09:12 Відповісти
А ще, це буде додатковий привід повити в ООН та інших організаціях, про вбитих мальчіках в трусіках..коли наші по підприємствам мокшанського ВПК лупити почнуть. А вони почнуть...
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17.04.2024 09:16 Відповісти
Робота Організаціі Обєспокоєнних Націй - обєспокаіваться.
А робота ЗСУ - ******* русню. Як Ізраїль ******* Сектор Гази та Іран.
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17.04.2024 09:20 Відповісти
Та ні! Просто вони витягли з заводів дорослу навчену робочу силу і кинули воювать А тепер війна "затяглася" і нема кого поставить до станків От і вирішили згадать "фабзайців" часів ІІ СВітової Тоді набирали в ФЗУ (фабрично-заводські училища) пацанву Вчили кілька місяців а потім до станків ставили
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17.04.2024 09:20 Відповісти
Зрозуміло, але дивно. У них мала бути бронь для всіх працівників ВПК. Теоретично, запасів зауральської алкашні + негрів-непальців їм ще років на десять такої війни з головою вистачить.
Думаю, справа у розширенні ВПК. Будують десятки нових заводів, на них потрібні працівники, а з місцевої пропитої шпани набирати стрьомно, тож зажадали свіжішого м'яса, у якого алкогольний склероз ще не зруйнував мозок остаточно.
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17.04.2024 09:25 Відповісти
А ти думаєш - у них при владі сидять набагато розумніші за нашу "ЗЕлупу"? Адже ж у нас подібне твориться! Бронюють "клоунів" а токарів та фрезерувальників з ВПК на фронт женуть!
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17.04.2024 09:28 Відповісти
Судячи з того, що дрони для них не "весільні" вже давно, і того, як вони налагодили обхід санкцій та потік закордонних найманців, то таки розумніші. В плані збереження та розширення держави - точно.
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17.04.2024 09:30 Відповісти
Тобто путлєрюгєнт бил єсть і будєт...
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17.04.2024 09:13 Відповісти
Поки Зеленський бігав по світу. Кацапи вже виробляють мільйони снарядив, тисячи бомб і ракет. Готують лінії масового виробництва бронетехніки.
Він просто дилетант, нездатний не до військового виробництва ні до переговорів, буде воювати до останнього українця потім втече в Лондон.
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17.04.2024 09:18 Відповісти
В Лондоні теж є кримінал, і не всіх захища.
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17.04.2024 10:49 Відповісти
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17.04.2024 09:20 Відповісти
Та давайте вже з 5-6ти років...
Тоді можна буде і на школих зекономити...
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17.04.2024 09:32 Відповісти
Картинка з Тагілу, татари більше по авіації.
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17.04.2024 09:39 Відповісти
Щось подібне буде й в Україні з нового навчального року. Бо:
1) на підприємствах робітників нестача
2) експериментально з'ясувалось, що один зварник платив більше податків ніж три ФОПи. Тільки ФОПи волонтерство купили, зварника мобілізували-бюджет пустий
3) пАтужне рішення розклеїти оголошення про вакансії в Польщі не спрацювало, як й інші ЗЕбільні ініціативи
4) Таджики/узбеки в Україну не поїдуть- вони орієетовані на РФ, зараз- на Азербайджан/Турцію/ОАЕ
5) нічого нового ЗЕбіли не вигадають, для цього потрібна як не креативність, то хоч мізки.
Тож місяць-два погальмують, та й кацапів скопіюють.
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17.04.2024 09:42 Відповісти
У нас є стільки працюючих заводів?
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17.04.2024 10:04 Відповісти
да і хрін з тими татарами, москалями та їх проблемами! Якщо є кому працювати і не важлива якого року працівники, то значить їх мало вбили. Краще про них згадати, коли вони усі передохнуть.
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17.04.2024 10:23 Відповісти
Пока ручки-ножки злые бендеры не поотрывали в Украине - должны гаек и болтов успеть понакрутить. 👌
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17.04.2024 12:22 Відповісти
 
 