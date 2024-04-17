Журналісти вимагають усунути Гуменюк: Забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ на Херсонщині, - заява

Представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут масової інформації.

У заяві до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича йдеться про те, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу".

"Впевнені, що особа, яка керує комунікаціями ОСУВ під час війни, повинна вміти адекватно та професійно взаємодіяти з медіа, розуміти надзвичайну важливість висвітлення подій із фронту, необхідність документування та привернення уваги до злочинів росіян і в жодному разі не ставити невиправдані обмеження, які перешкоджають роботі журналістів", – йдеться у зверненні.

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Також журналісти вимагають забезпечити доступ до районів Херсонщини, оскільки "ці території невиправдано довго блокувалися Наталією Гуменюк, що призвело до непоправних інформаційних наслідків для України".

Заяву підписали об’єднання українських медіа "Медіарух", громадська організація "Детектор медіа", а також близько 100 представників українських та іноземних медіа.