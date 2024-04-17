УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9554 відвідувача онлайн
Новини
8 139 38

Журналісти вимагають усунути Гуменюк: Забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ на Херсонщині, - заява

гуменюк

Представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут масової інформації.

У заяві до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича йдеться про те, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу".

"Впевнені, що особа, яка керує комунікаціями ОСУВ під час війни, повинна вміти адекватно та професійно взаємодіяти з медіа, розуміти надзвичайну важливість висвітлення подій із фронту, необхідність документування та привернення уваги до злочинів росіян і в жодному разі не ставити невиправдані обмеження, які перешкоджають роботі журналістів", – йдеться у зверненні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховну Раду закликають допустити журналістів до засідань і в кулуари

Також журналісти вимагають забезпечити доступ до районів Херсонщини, оскільки "ці території невиправдано довго блокувалися Наталією Гуменюк, що призвело до непоправних інформаційних наслідків для України".

Заяву підписали об’єднання українських медіа "Медіарух", громадська організація "Детектор медіа", а також близько 100 представників українських та іноземних медіа.

Автор: 

медіа (230) Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7492) Херсонська область (5698)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
Усувати треба не Гуменюк, а Зеленського.
показати весь коментар
17.04.2024 09:32
+25
гуменюк - типовий приклад пострадянської цьоці. Все у неї прекрасно - і намальовані брови, і постійно опухле обличчя, і зачіска. Такий собі привіт з минулого.
показати весь коментар
17.04.2024 09:32
+14
не зрозуміло!
два роки гуменюк всіх влаштовувала, а що сталося?

он, запитайте у маляр. там все в поряді! маляр так і сказала: вона нікого в окопи на посилала!
показати весь коментар
17.04.2024 09:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не зрозуміло!
два роки гуменюк всіх влаштовувала, а що сталося?

он, запитайте у маляр. там все в поряді! маляр так і сказала: вона нікого в окопи на посилала!
показати весь коментар
17.04.2024 09:26 Відповісти
33 доби до кінця блазня залишилося
показати весь коментар
17.04.2024 09:56 Відповісти
Ну і довгий же у нього кінець!
показати весь коментар
17.04.2024 10:28 Відповісти
так він ще уходити не збирається під мовчазну згоду натовпу.
показати весь коментар
17.04.2024 10:43 Відповісти
Це ж - відома Наталка (Пастка) Гуменюк.

Коли кацапи звалювали з правого берега Дніпра, вони вже і вишки мобільного зв'язку були попідривали, і всі мости локального значення, вивели всю техніку, весь особовий склад, вимкнули за собою світло, а Наталка продовжувала волати, що це "пастка"...
показати весь коментар
17.04.2024 09:28 Відповісти
Маленький техмінінум. Ніякий речник самостійно теми висловів не формує.
показати весь коментар
17.04.2024 11:16 Відповісти
І що зміниться? Он маляр звільнили, а вона все одно з телевізора не вилазить та інтерв'ю роздає.
показати весь коментар
17.04.2024 09:28 Відповісти
відкрий ютуб: там люся арестович - нова зірка на більшості раніше притомних каналів! нічого особистого, просто хайп і рейтинги. і байдуже на руйнівний вплив тих "прогнозів і аналітики"
показати весь коментар
17.04.2024 09:40 Відповісти
ну люсю дивитись - то треба бути не зовсім адекватним.
показати весь коментар
17.04.2024 09:53 Відповісти
Ну так і є. Дивляться мільони.
показати весь коментар
17.04.2024 11:17 Відповісти
бо вона телегінічна, а її подруга Остащєнко не така, ні де не світиться, зняли з обліку і тепер вона може взагалі виїхати, і ні за що не відповідати...
показати весь коментар
17.04.2024 11:52 Відповісти
Усувати треба не Гуменюк, а Зеленського.
показати весь коментар
17.04.2024 09:32 Відповісти
обережно з заявами, в цей час це може бути небезпечно!!!
показати весь коментар
17.04.2024 11:49 Відповісти
А шо не так?
Я не пропонував повалення клнституційного ладу в Україні. А якраз навраки - відновлення законності та норм Конституції шляхом цілком законного усунення узурпатора влади.

Журналісти ж не пропонували фізичне усунення Гуменюк. 😁
показати весь коментар
17.04.2024 12:29 Відповісти
гуменюк - типовий приклад пострадянської цьоці. Все у неї прекрасно - і намальовані брови, і постійно опухле обличчя, і зачіска. Такий собі привіт з минулого.
показати весь коментар
17.04.2024 09:32 Відповісти
А вам Іванну Плантовську подавай?
показати весь коментар
17.04.2024 11:17 Відповісти
Навіть і не знав, хто це. Подивився заради цікавості. Ну шо я можу сказати? Це дві сторони однієї медалі. Тюнінгований варіант гуменюк, але при цьому трохи молодший. Ті ж яйця тільки у профіль. Зазвичай, при погляді на таких кажуть "спасіба, паблєвал".
показати весь коментар
17.04.2024 18:40 Відповісти
Так вона і виконує завдання ОПи з замовчування злочинів москалів.
показати весь коментар
17.04.2024 09:42 Відповісти
Ну й гуменюк же ти...
показати весь коментар
17.04.2024 09:41 Відповісти
самЕ узурпаторша інфопростору Гуменюк на фронті вирішує усе - чомусь вирішили журналісти-білопальтошники які стопудово просто не можуть працювати на замовлення
показати весь коментар
17.04.2024 09:43 Відповісти
Цікавий послужной спісок у цієї журналістки.Пропрацювала на богатьох каналах:"інтер","ictv", 5к, та інші.Супруг-тех журналіст-бізнесмен тіки російський с "дождя"-псевдоопозіціонного злівного бочка.А ще вона член адвокатури з 2003.А хто в нас кришує адвокатуру-головний адвокат-кум путіна Медведчук.Ось тепер зрозуміло чьому програються суди в Україні і на "заході".
показати весь коментар
17.04.2024 09:44 Відповісти
Наталя Гуменюк про яку ви тут пишете це не та про яку йдеться в статті
показати весь коментар
17.04.2024 11:06 Відповісти
Ти хоч інколи перевіряй що ти пишеш .
показати весь коментар
17.04.2024 11:19 Відповісти
Запам'ятайте, шановні колеги: у нас наступний завжди гірший за попереднього.
показати весь коментар
17.04.2024 10:01 Відповісти
Виходить що Кравчук був самим лучшим???
показати весь коментар
17.04.2024 10:14 Відповісти
Самим найкращим був Рональд Рейган, але не у нас, нажаль.
показати весь коментар
17.04.2024 12:49 Відповісти
Пора гнати цих засидівшихся і заївшихся бабів, вже всім остогидли.
показати весь коментар
17.04.2024 10:03 Відповісти
Гуменюк заробляє добре ...за сабатаж кремль платить
показати весь коментар
17.04.2024 10:18 Відповісти
Пусть идет дальше бизнес делает, она там и юрист и бизнесмен, а тут рОтом пришла работать.
Странные нынче спикеры какие-то. Только нельзя отпускать пока ее и родственничков и мужа не проверят - сколько они наворовали. Прекрасный повод для ипсо, только их так много, что Гуменюк - затерялась на их фоне.
показати весь коментар
17.04.2024 11:23 Відповісти
устранить, значит устранить
показати весь коментар
17.04.2024 11:28 Відповісти
У Адіка Шількгрубера поширеною карою була відправка на східний фронт.Можна і у нас таке застосувать.Воги всі військовозобов'язагі і більшість офіцери.
показати весь коментар
17.04.2024 11:36 Відповісти
погані новини, погано впливають на залишки рейтингу)))
показати весь коментар
17.04.2024 11:45 Відповісти
Підтверджую! Навіть 10% ЗМІ не висвітлюють звірств рф на південному напрямку, в Оріхові! Тільки блогери частково повідомляють про злочини окупантів!
показати весь коментар
17.04.2024 12:44 Відповісти
Орехов же под ВСУ, какие зверства?
показати весь коментар
17.04.2024 13:03 Відповісти
Оріхів кожен день криють артою та кабами з 24.02.22, Кожен день! Вбивають мирних людей, які там досі проживають. Б'ють прицільно по містам отримання гуманітарки.
показати весь коментар
17.04.2024 15:03 Відповісти
А попереднього Омбудсмена зняли за поширення звірств кацапів у Бучі. Тому Гуменюк чітко виконує вказівки Риго-ОПівського угрупування.
показати весь коментар
17.04.2024 14:31 Відповісти
 
 