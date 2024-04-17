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Рашисти вдарили ракетами по Чернігову: є жертви та поранені, - ОВА. ВIДЕО

Сьогодні, 17 квітня, російські війська обстріляли Чернігів. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги в Чернігові пролунали вибухи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чернігові пролунали вибухи

"Приліт" по об’єктах соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі. На місці працюють всі екстрені служби", - зазначив виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако.

За інформацією Чауса, ворог завдав трьох ракетних ударів по Чернігову, багато поранених цивільних.

Автор: 

ракети (4000) Чернігів (786) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+15
А тобі з "Німеччини" видніше - у якому "расслабленном состоянии" знаходиться Чернігів?
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17.04.2024 09:52
+14
Від Зеленого гундосика у відповідь полетить незламна та рішуча миска шашликів у відповідь! Прапвда смєшно, Зедебіли?
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17.04.2024 09:54
+6
Мы им вертолеты в Джанкое, они нам гражданских в Чернигове... вот уроды...
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17.04.2024 10:02
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де, полум'яний гундосик від зе!передаста?
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17.04.2024 09:43 Відповісти
к сожалению Чернигов после того как орков откинули находится в расслабленном состоянии..., приведет ли жителей города в чувства данный обстрел(
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17.04.2024 09:46 Відповісти
А тобі з "Німеччини" видніше - у якому "расслабленном состоянии" знаходиться Чернігів?
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17.04.2024 09:52 Відповісти
можем в Че набиться на чашку чая и обсудить "расслабленное состояние" жителей города
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17.04.2024 11:10 Відповісти
Ну так приїжджай і "набивайся"! А мені - не треба Бо я там живу А от морду тобі тут буде кому набить - "аналітег сраний"!
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17.04.2024 11:30 Відповісти
а внимательно читать совсем не алле? там ясно написано что я в Чернигове
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17.04.2024 11:31 Відповісти
Це для тебе "ясно написано" Але якщо ти таке пишеш - то ти з тих "мудаків" які в блокаду гавкали що вояки - сволочі Бо ставили зенітки посеред міста І тому по них били літаки А те що вони прикривали насосні станції - щоб місто в нечистотах не захлинулося - вони не думали Але після того як їм в Чернігові почали бить морди - вони заткнулися Але тепер у вас є "Цензор" - щоб продовжувать "гнусить" Бо тут по морді не отримаєш!
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17.04.2024 11:38 Відповісти
ты дурко где прочитал что я что-то про военных ляпал?!!читай внимательно бляха что пишут а потом встревай со-своим "праведным гневом"!!!!!
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17.04.2024 11:42 Відповісти
Ти, гнида, пишеш у тому самому ключі - я сказав саме про це А зараз (не я перший тебе туди "відсилаю")
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17.04.2024 11:45 Відповісти
да как-то фиолетово кого куда и в который раз ты отсылаешь
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17.04.2024 13:50 Відповісти
Колись таким як ти Альберт Ейнштейн сказав: "Іноді краще промовчати і виглядати ідіотом, ніж розтулити пельку і розвіяти усі сумніви..."
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17.04.2024 14:18 Відповісти
Розлаблені?.. а не пішов би ти!
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17.04.2024 10:05 Відповісти
не можу, там тобой занято p.s а где я не прав? только мотивированно дай ответ
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17.04.2024 11:09 Відповісти
Ще воно тикати мені буде, то мій дім.
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17.04.2024 11:49 Відповісти
Всi прикордонi мiста та села, включно Сумщину, знаходяться
у якомусь "расслабленном состоянии" ...
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17.04.2024 11:10 Відповісти
Від Зеленого гундосика у відповідь полетить незламна та рішуча миска шашликів у відповідь! Прапвда смєшно, Зедебіли?
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17.04.2024 09:54 Відповісти
У Чернігові частково зникло світло
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17.04.2024 10:00 Відповісти
В районі, де були прильоти, відключили всі комунікації, - Ломако

"Ми в цьому районі відключили всі комунікації: світло, газ. Для того, щоб не було ще більших руйнувань", - повідомив в.о. міського голови.

При цьому він наголосив, що атаковані були об'єкти соціальної інфраструктури, які не пов'язані з критичною інфраструктурою.
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17.04.2024 10:50 Відповісти
Спiвчуваю... Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏
Тримайся Черниiгiв-вся Украiна та Суми з вами! 😥🤝
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17.04.2024 11:16 Відповісти
Мы им вертолеты в Джанкое, они нам гражданских в Чернигове... вот уроды...
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17.04.2024 10:02 Відповісти
нічого нового. кацапи завжди так робили, роблять і будуть робити, доки існують.
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17.04.2024 10:11 Відповісти
Відповідь буде потужною - розформують 67 бригаду "Правий Сектор", так би мовити "денацифікація "
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17.04.2024 10:11 Відповісти
Видео удара...
https://twitter.com/i/status/1780489565465096641
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17.04.2024 10:12 Відповісти
😥😠
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17.04.2024 11:20 Відповісти
Чекаємо на вечірню реакцію Военного Вождя! В полночь ОНО опять будет дякувати тех , дякувати этих , співчувати тем , співчувати этим , будет опять перечислять с кем встретился или с кем переговорил по телефону .... одно и тоже уже третий год. А Україна буде руйнуватися ...

Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.

ВСЕ ДУЖЕ ПОГАНО!
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17.04.2024 11:08 Відповісти
Тільки перед тим, як здриснути з країни, вони ще сильніше "закрутять гайки" новими "драконівськими" закончиками!
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17.04.2024 11:13 Відповісти
ти кацапська троляка ведеш антиукраїнську пропаганду
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17.04.2024 11:35 Відповісти
" ... ведеш антиукраїнську пропаганду ".

О , черговий ЗЕЛЕбобик отозвался ! Так это ты и такие как ты "победили" Пороха в 2019 году ? Вот так выглядит ваша "победа" спустя 5 лет безумного Президентства веселого хлопчиська ?
С такой "победой" уже никакие поражения не страшны !!!

Антиукраинскую пропаганду вели перед выборами 2019 года телеканалы Хасид-ТВ , впаривая " мудрому наріду73%" ЦЬОГО в качестве президента Украины! Да Путло просто обалдело от счастья , когда увидел какого гарного та веселого довбодятла ему на блюдечке преподнес " мудрому наріду73%" ... грех было не напасть на Украину , такой возможности уже в будущем могло и не быть . И Путло напало . ВЕЛИКА ПОДЯКА от Путла " мудрому наріду73%"!
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17.04.2024 16:20 Відповісти
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев.
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17.04.2024 22:10 Відповісти
 
 