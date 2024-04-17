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Рашисти вдарили ракетами по Чернігову: є жертви та поранені, - ОВА. ВIДЕО
Сьогодні, 17 квітня, російські війська обстріляли Чернігів. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги в Чернігові пролунали вибухи.
"Приліт" по об’єктах соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі. На місці працюють всі екстрені служби", - зазначив виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако.
За інформацією Чауса, ворог завдав трьох ракетних ударів по Чернігову, багато поранених цивільних.
Топ коментарі
+15 Яр Холодний
показати весь коментар17.04.2024 09:52
+14 Oleksiy #463323
показати весь коментар17.04.2024 09:54
+6 Alex_Dimitrov
показати весь коментар17.04.2024 10:02
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у якомусь "расслабленном состоянии" ...
"Ми в цьому районі відключили всі комунікації: світло, газ. Для того, щоб не було ще більших руйнувань", - повідомив в.о. міського голови.
При цьому він наголосив, що атаковані були об'єкти соціальної інфраструктури, які не пов'язані з критичною інфраструктурою.
Тримайся Черниiгiв-вся Украiна та Суми з вами! 😥🤝
https://twitter.com/i/status/1780489565465096641
Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.
ВСЕ ДУЖЕ ПОГАНО!
О , черговий ЗЕЛЕбобик отозвался ! Так это ты и такие как ты "победили" Пороха в 2019 году ? Вот так выглядит ваша "победа" спустя 5 лет безумного Президентства веселого хлопчиська ?
С такой "победой" уже никакие поражения не страшны !!!
Антиукраинскую пропаганду вели перед выборами 2019 года телеканалы Хасид-ТВ , впаривая " мудрому наріду73%" ЦЬОГО в качестве президента Украины! Да Путло просто обалдело от счастья , когда увидел какого гарного та веселого довбодятла ему на блюдечке преподнес " мудрому наріду73%" ... грех было не напасть на Украину , такой возможности уже в будущем могло и не быть . И Путло напало . ВЕЛИКА ПОДЯКА от Путла " мудрому наріду73%"!