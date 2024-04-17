Рашисти вдарили ракетами по Чернігову: є жертви та поранені, - ОВА. ВIДЕО

Сьогодні, 17 квітня, російські війська обстріляли Чернігів. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги в Чернігові пролунали вибухи.

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"Приліт" по об’єктах соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі. На місці працюють всі екстрені служби", - зазначив виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако.

За інформацією Чауса, ворог завдав трьох ракетних ударів по Чернігову, багато поранених цивільних.