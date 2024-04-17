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Німеччина має бути стійкою до дезінформації Росії. Її мета - послабити підтримку України, - Пісторіус

пісторіус

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччині потрібно стати більш стійкою до дезінформації, яку поширює Росія.

Про це він заявив під час відвідування військового центру оперативного зв’язку в Майєні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Пісторіус хотів би, аби російські кампанії з дезінформації розпізнавали на ранній стадії та публічно викривали.

"Ми повинні стати стійкими, загалом як держава і як суспільство", - наголосив він.

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Він додав, що Росія намагалася вплинути й на ухвалення політичних рішень у Німеччині.

"Путін також хотів би, і це постійні зусилля, вбити клин між нами й нашими союзниками та розділити вільні західні суспільства", - зазначив міністр оборони Німеччини.

Мета Росії – послабити підтримку України та посіяти недовіру до НАТО, додав Пісторіус.

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Автор: 

Німеччина (7317) дезінформація (340) росія (64895) Пісторіус (247)


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пізно!
кацапи скупили всю німеччину, раз п'ять.

падіння ндр, от де найбільша трагедія сов'єтської імперії. планувалося навпаки.
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17.04.2024 09:41 Відповісти
Яким чином ви збираєтесь забезпечити цю стійкість?
Вам будуть згодовувати дезу мегатоннами, ніяких потужностей ваших ЦПД не вистачить все це спростовувати.
Єдиний дієвий спосіб - заткнути пельку проросійським ЗМІ та блокувати акаунти ботів, але це ж "не відповідає високим стандартам демократії".
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17.04.2024 09:41 Відповісти
 
 