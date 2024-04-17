Німеччина має бути стійкою до дезінформації Росії. Її мета - послабити підтримку України, - Пісторіус

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччині потрібно стати більш стійкою до дезінформації, яку поширює Росія.

Про це він заявив під час відвідування військового центру оперативного зв’язку в Майєні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Пісторіус хотів би, аби російські кампанії з дезінформації розпізнавали на ранній стадії та публічно викривали.

"Ми повинні стати стійкими, загалом як держава і як суспільство", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пісторіус порівняв диктатора РФ з Гітлером: "Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться"

Він додав, що Росія намагалася вплинути й на ухвалення політичних рішень у Німеччині.

"Путін також хотів би, і це постійні зусилля, вбити клин між нами й нашими союзниками та розділити вільні західні суспільства", - зазначив міністр оборони Німеччини.

Мета Росії – послабити підтримку України та посіяти недовіру до НАТО, додав Пісторіус.

Читайте також: Пісторіус про злиті переговори щодо Taurus: Я не потраплю на гачок Путіна та не звільнятиму найкращих офіцерів