Німеччина має бути стійкою до дезінформації Росії. Її мета - послабити підтримку України, - Пісторіус
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччині потрібно стати більш стійкою до дезінформації, яку поширює Росія.
Про це він заявив під час відвідування військового центру оперативного зв’язку в Майєні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Пісторіус хотів би, аби російські кампанії з дезінформації розпізнавали на ранній стадії та публічно викривали.
"Ми повинні стати стійкими, загалом як держава і як суспільство", - наголосив він.
Він додав, що Росія намагалася вплинути й на ухвалення політичних рішень у Німеччині.
"Путін також хотів би, і це постійні зусилля, вбити клин між нами й нашими союзниками та розділити вільні західні суспільства", - зазначив міністр оборони Німеччини.
Мета Росії – послабити підтримку України та посіяти недовіру до НАТО, додав Пісторіус.
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кацапи скупили всю німеччину, раз п'ять.
падіння ндр, от де найбільша трагедія сов'єтської імперії. планувалося навпаки.
Вам будуть згодовувати дезу мегатоннами, ніяких потужностей ваших ЦПД не вистачить все це спростовувати.
Єдиний дієвий спосіб - заткнути пельку проросійським ЗМІ та блокувати акаунти ботів, але це ж "не відповідає високим стандартам демократії".