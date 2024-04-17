Вибухи у Джанкої: супутник зафіксував шість осередків вогню на території аеродрому. ФОТО
Супутник показав шість осередків полум’я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним, куди раніше окупанти стягнули додаткові установки ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер".
"Супутник VIIRS/Suomi NPP зафіксував шість осередків потужних пожеж на російському військовому аеродромі в Джанкої. Час знімка 03.41 мск", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вогонь вирував на території військового аеродрому, який активно використовують окупанти.
За словами місцевих жителів, продовжується детонація боєприпасів. Російські Telegram-канали повідомляють, що по летовищу міг бути завданий подвійний удар – ракетами ATACMS і Storm Shadow.
Топ коментарі
+19 neverlok lok
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+10 Anders Steiberg #582767
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