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Новини
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Вибухи у Джанкої: супутник зафіксував шість осередків вогню на території аеродрому. ФОТО

Супутник показав шість осередків полум’я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним, куди раніше окупанти стягнули додаткові установки ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер".

"Супутник VIIRS/Suomi NPP зафіксував шість осередків потужних пожеж на російському військовому аеродромі в Джанкої. Час знімка 03.41 мск", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь вирував на території військового аеродрому, який активно використовують окупанти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Криму вночі пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО

За словами місцевих жителів, продовжується детонація боєприпасів. Російські Telegram-канали повідомляють, що по летовищу міг бути завданий подвійний удар – ракетами ATACMS і Storm Shadow.

Супутникові знімки Джанкоя

Автор: 

Джанкой (66) Крим (14124) супутник (292)


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Топ коментарі
+19
попали добряче ..вата ниє що в распалагі мирно спали льотчики
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17.04.2024 10:00
+15
Пишуть, що крім рашистських пілотів гвинтокрилів постраждали "Циркони" - ракети, націлені на Київ.
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17.04.2024 10:04
+10
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17.04.2024 10:45
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попали добряче ..вата ниє що в распалагі мирно спали льотчики
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17.04.2024 10:00 Відповісти
...во временно оккупированном Джанкое, но по утверждению местных жителей, там ночью зацвела бавовна...
https://dl-news.defence-line.org/?p=28141
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17.04.2024 10:17 Відповісти
... в трусиках?
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17.04.2024 12:25 Відповісти
Пишуть, що крім рашистських пілотів гвинтокрилів постраждали "Циркони" - ракети, націлені на Київ.
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17.04.2024 10:04 Відповісти
Гарно влучили.
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17.04.2024 10:10 Відповісти
Видео:
https://t.me/FastFocus/72246?single
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17.04.2024 10:26 Відповісти
Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!
Українці ******* годинами спостерігати в інеті, як горить кацапська техніка, як перед позиціями ЗСУ валяються дохлі кацапи і як давляться соплями кацапські пропогандони, які кукурікали : Київ за 3 дні.
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17.04.2024 10:45 Відповісти
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17.04.2024 10:45 Відповісти
А вєдь часть пілотов билі ісчьо савсєм мальчікамі. Так в трусіках і пагіблі.
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17.04.2024 11:19 Відповісти
2 ка-52 + 2 ми-8 + с-300 (по окровским подсчётам, но что в реале - пока, что неизвестно)
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17.04.2024 10:47 Відповісти
Нуууу дуже гарна новина!👍👏👏👏
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17.04.2024 10:58 Відповісти
"Источники также отмечают, что с высокой вероятностью в результате удара были уничтожены три батареи ПВО, расположенные на территории аэродрома Джанкой. Захватчики могли также потерять несколько вертолетов, цистерну ГСМ, склад боеприпасов, две станции РЛС, одну станцию РЭБ/РЭК и пусковую установку берегового ракетного комплекса «Бастион»."
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17.04.2024 11:00 Відповісти
Это им уродам за удар по Полтаве.
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17.04.2024 11:09 Відповісти
👍
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17.04.2024 12:32 Відповісти
Може модифіковані "нептуни:

Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України провели успішну спецоперацію з використанням модернізованої зброї
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17.04.2024 11:26 Відповісти
В Самаре уничтожили вертолет Ми-8, - ГУР
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17.04.2024 11:38 Відповісти
Повідомляють, що на аеродромі в Джанкої вбито близько 30 російських загарбників і близько 80 поранено.
Через відсутність достатньої кількості місць у шпиталі Джанкоя поранених перевозять гвинтокрилами до Севастополя.
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17.04.2024 12:03 Відповісти
 
 