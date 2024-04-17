У Вашингтоні цього тижня обговорять шляхи використання російських активів на користь України, - міністр фінансів США Єллен.

Союзники зосереджуються на пошуку шляху використання російських активів зараз, коли Росія може бачити сигнали втоми від партнерів України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявила міністр фінансів США Дженет Єллен.

Вона зазначила, що зараз США та партнери по G7 шукають шляхи використання заморожених російських активів. Як їх можуть використати буде представлено на саміті "Групи семи" у червні.

Єллен пояснила, союзники України зосереджуються на цьому завданні зараз, коли Росія може бачити сигнали втоми від союзників України

"Я побоююсь, що Росія починає бачити сигнали, що США та союзники втомлюються і їм все складніше знаходити шляхи підтримки України, і це дає їм надію, що вони можуть перечекати нас, дочекатись, щоб наша рішучість розсипалась", - вказала Єллен.

Вона додала, що розглядаються різні можливості використання цих активів - від конфіскації активів до використання їх як застави. Та наголосила: Україні потрібен безперервний потік підтримки. Тому партнери зосередилися на пошуку шляху розблокувати економічну цінність і забезпечити потік ресурсів з російських суверенних активів, близько 285 мільярдів з яких знерухомлено.

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Відповідаючи на запитання щодо погроз Росії вжити заходи у відповідь, Єллен сказала, що США та союзники оцінюють ризики для різних варіантів, презентуючи їх G7, але відзначила, що цими ризиками "можна керувати", зокрема тому, що більшість цих активів перебувають у вигляді готівки, а не інвестицій. Вона також нагадала, що Росія вже вживає заходів проти компаній зі США, Європи та інших країн.

Застосування російських активів на допомогу Україні не є альтернативою для законопроєкту, що зараз розглядає американський Конгрес, вказала очільниця фінансового відомства США. Вона закликала Конгрес негайно затвердити допомогу Києву і наголосила, що немає заміни діям Конгресу для забезпечення військової та бюджетної підтримки Україні.

"США абсолютно віддані підтримці України проти жорстокого російського вторгнення", - додає Єллен.

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У своєму виступі Єллен привітала позитивну оцінку з боку МВФ виконання Україною програми Фонду, яка надає фінансування для України. Щодо Росії, Єллен вказала на нові санкції, яких США вжили проти російської фінансової системи, зокрема проти регіональних фінансових установ та національної платіжної системи Росії.