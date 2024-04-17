Закупівля неякісної амуніції для ЗСУ: експосадовцям Міноборони Шаповалову та Хмельницькому загрожує до 15 років ув’язнення, - ДБР

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, які закуповували неякісну амуніцію для військових. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що колишні заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.

"Ексзаступник міністра оборони, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових: бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати", - повідомили в ДБР.

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У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією Міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару.

Унаслідок цього Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати в бою без загрози для життя.

"Це призвело не лише до втрати 222 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ", - наголошують у пресслужбі.

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"Згідно з висновками експертиз дана амуніція не відповідає державним та військовим стандартам, технічними вимогам для закупівлі бронежилетів різних типів і не може належним чином захистити українських військовослужбовців", - повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Вказано, що посадовцям повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Наразі колишній заступник міністра оборони України перебуває під вартою.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Імені обвинувачуваного у ДБР та Офісі Генпрокурора не називають, але обставини вказують на В'ячеслава Шаповалова, який був заступником міністра з 17 листопада 2021 року до 24 січня 2023 року й відповідав за тилове забезпечення Збройних Сил України.

Справа Шаповалова та Хмельницького

Нагадаємо, ексзаступника міністра оборони України та колишнього керівника Департаменту Міноборони підозрюють також у розтратах 100 та 250 мільйонів гривень на закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, а також майже мільярда гривень на постачанні для ЗСУ непридатної військової форми.

Для встановлення місцеперебування третього підозрюваного за місцем його проживання провели обшуки, розслідування продовжується.

За даними джерел Цензор.НЕТ у правоохоронних органах, йдеться про колишнього в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького та ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.

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