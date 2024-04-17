Тютюнова мафія завдає мільярдні збитки бюджету. Ці гроші могли б піти на зброю, - Gazeta Wyborcza

Польські журналісти підрахували, що український бюджет щорічно втрачає кошти, за які можна купити 29 пускових установок HIMARS з усім необхідним обладнанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, найвпливовіше польське видання Gazeta Wyborcza звернуло увагу на загрозливі обсяги ринку тютюнового контрафакту в Україні, що завдає мільярдні збитки вітчизняному державному бюджету.

"Всім відомо, де виробляються ці нелегальні сигарети. Хтось це дозволяє, за нашою інформацією, ця діяльність знаходиться під надійним захистом", - розповідає співрозмовник видання з тютюнової галузі.

За даними Gazeta Wyborcza, українська тютюнова тіньова економіка неухильно зростає з 2018 року (тоді вона становила 4,7 відсотка ринку). Особливо стрімко вона почала зростати після початку війни.

За даними Kantar Ukraine, наприкінці минулого року рівень нелегальної торгівлі тютюном становив вже 25,7%. Це означає, що кожна четверта сигарета в Україні виробляється нелегально.

Польські журналісти наводять дві причини сплеску нелегального тютюнового виробництва в Україні: неефективність правоохоронних органів та стрімке зростання акцизів. Податки становлять до 70-80% роздрібної ціни пачки сигарет.

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Протягом 2018-2025 років акцизи в Україні зростали і зростатимуть на 20 відсотків щорічно. Це робиться для того, щоб вони відповідали рівню ЄС.

Проте з кожним підвищенням акцизу зростає тіньова економіка, а легальні продажі падають, - зазначає польське видання. У 2018 році в Україні було викурено 59 мільярдів легальних сигарет, у 2019 році - лише 52,69 мільярда, у 2020 році - 47,53 мільярда, у 2021 році - 44,21 мільярда, у 2022 році - заледве 36,9 мільярда.

Як продають нелегальні сигарети в Україні

Як стверджують автори матеріалу у Gazeta Wyborcza, нелегальними сигаретами в Україні торгують через Telegram-канали. Товари поділяються на дві групи: очевидні підробки (переважно бренди міжнародних тютюнових компаній, що взагалі не мають акцизних марок) та продукція, що формально призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з маркуванням Duty Free) або на експорт. Завдяки наклейці "Duty Free" споживач не задається питанням, чому на упаковці немає акцизної марки. І він сам для себе знаходить пояснення, чому на цей продукт нижча ціна.

Зазначається, що найбільша кількість нелегальних сигарет розповсюджується у великих містах України: Дніпро, Одеса, Львів, Харків тощо. Найпопулярнішим брендом є сигарети Compliment.

Польське видання також посилається на матеріали українських ЗМІ, зокрема, "Економічної правди" про найбільших виробників контрафакту в Україні:

"На ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" припадає 64% фіктивного виробництва безакцизних сигарет у 2022 році, згідно з даними Kantar. За даними YouControl, ця компанія належить впливовому львівському бізнесмену, колишньому депутату Львівської обласної ради, почесному голові ФК "Рух" Григорію Козловському", - зазначають журналісти.

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Польські та українські журналісти також згадують інше підприємство: компанію "Юнайтед Тобакко", яку пов'язують з колишнім членом "Народного фронту" Миколою Мартиненком.

"Закриття фабрики в Жовтих Водах стало чи не найбільшою перемогою в боротьбі з сірим ринком, як люблять говорити народні депутати. Водночас, за словами співрозмовників видання ЕП, які мають відношення до тютюнового ринку, фабрика "ожила" на Тернопільщині", - зазначається у матеріалі.

У Gazeta Wyborcza зазнчають, що правоохоронні органи отримують цілі списки точок продажу нелегальних сигарет і дані про нелегальні фабрики, але нічого не відбувається. Безакцизні сигарети конфіскують, потім вони мають нібито підти військовим, але зрештою знову опиняються на чорному ринку. Продукція з підробленими акцизними марками останнім часом містить на пачках інформацію про те, що вона вироблена українськими компаніями "Тобако Продакшн" та "Юнайтед Тобакко". Нелегальні сигарети, призначені для експорту, або Duty Free, мають маркування тютюнової фабрики у Винниках.

Скільки втрачає український бюджет

Польські журналісти нагадують, що в українському парламенті лунала цифра в 1 мільярд доларів втрат бюджету від контрафактного виробництва сигарет. За даними тютюнової індустрії, цей вид злочину щороку спричиняє діру в українському бюджеті, яка становить близько 2,5 мільярдів злотих недоотриманого акцизного податку.

"Це сума, яка дозволяє придбати 29 пускових установок HIMARS з усім обладнанням (вартість одного комплекту становить близько $20,7 млн, або 86 млн злотих)", - уточняють журналісти.

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У лютому країни G7 (Франція, Японія, Німеччина, США, Велика Британія, Італія та Канада) закликали українську владу посилити курс на боротьбу з нелегальною торгівлею тютюном. Вони стурбовані зростанням експорту контрафактних сигарет з України на Захід. "Поки що до Польщі потрапляє лише незначна частина такої продукції", - каже співрозмовник Gazeta Wyborcza з тютюнової індустрії.

Президент Володимир Зеленський та уряд у Києві гарантують, що дні тютюнових мафій добігають кінця. Наразі є один успіх - прийнято закон, який забороняє продаж сигарет у магазинах duty-free.

Найбільшим ринком нелегальних сигарет в Європі залишається Франція, де тіньовий ринок становить понад 32 відсотки. Що ж до Польщі, то наразі, згідно зі звітом KPMG, частка нелегальних сигарет у цій країні знаходиться на рекордно низькому рівні - 4,2 відсотка.