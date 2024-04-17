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Тютюнова мафія завдає мільярдні збитки бюджету. Ці гроші могли б піти на зброю, - Gazeta Wyborcza

тютюн,цигарки,сигарети

Польські журналісти підрахували, що український бюджет щорічно втрачає кошти, за які можна купити 29 пускових установок HIMARS з усім необхідним обладнанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, найвпливовіше польське видання Gazeta Wyborcza звернуло увагу на загрозливі обсяги ринку тютюнового контрафакту в Україні, що завдає мільярдні збитки вітчизняному державному бюджету.

"Всім відомо, де виробляються ці нелегальні сигарети. Хтось це дозволяє, за нашою інформацією, ця діяльність знаходиться під надійним захистом", - розповідає співрозмовник видання з тютюнової галузі.

За даними Gazeta Wyborcza, українська тютюнова тіньова економіка неухильно зростає з 2018 року (тоді вона становила 4,7 відсотка ринку). Особливо стрімко вона почала зростати після початку війни.

За даними Kantar Ukraine, наприкінці минулого року рівень нелегальної торгівлі тютюном становив вже 25,7%. Це означає, що кожна четверта сигарета в Україні виробляється нелегально.

Польські журналісти наводять дві причини сплеску нелегального тютюнового виробництва в Україні: неефективність правоохоронних органів та стрімке зростання акцизів. Податки становлять до 70-80% роздрібної ціни пачки сигарет.

Також читайте: Україна втрачає понад 500 мільйонів євро бюджетних надходжень лише від нелегальних сигарет, - болгарські ЗМІ

Протягом 2018-2025 років акцизи в Україні зростали і зростатимуть на 20 відсотків щорічно. Це робиться для того, щоб вони відповідали рівню ЄС.

Проте з кожним підвищенням акцизу зростає тіньова економіка, а легальні продажі падають, - зазначає польське видання. У 2018 році в Україні було викурено 59 мільярдів легальних сигарет, у 2019 році - лише 52,69 мільярда, у 2020 році - 47,53 мільярда, у 2021 році - 44,21 мільярда, у 2022 році - заледве 36,9 мільярда.

Як продають нелегальні сигарети в Україні

Як стверджують автори матеріалу у Gazeta Wyborcza, нелегальними сигаретами в Україні торгують через Telegram-канали. Товари поділяються на дві групи: очевидні підробки (переважно бренди міжнародних тютюнових компаній, що взагалі не мають акцизних марок) та продукція, що формально призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з маркуванням Duty Free) або на експорт. Завдяки наклейці "Duty Free" споживач не задається питанням, чому на упаковці немає акцизної марки. І він сам для себе знаходить пояснення, чому на цей продукт нижча ціна.

Зазначається, що найбільша кількість нелегальних сигарет розповсюджується у великих містах України: Дніпро, Одеса, Львів, Харків тощо. Найпопулярнішим брендом є сигарети Compliment.

Польське видання також посилається на матеріали українських ЗМІ, зокрема, "Економічної правди" про найбільших виробників контрафакту в Україні:

"На ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" припадає 64% фіктивного виробництва безакцизних сигарет у 2022 році, згідно з даними Kantar. За даними YouControl, ця компанія належить впливовому львівському бізнесмену, колишньому депутату Львівської обласної ради, почесному голові ФК "Рух" Григорію Козловському", - зазначають журналісти.

Також читайте: Партію нелегальних цигарок на 5,4 млн грн вилучено на Київщині, - БЕБ. ФОТОрепортаж

Польські та українські журналісти також згадують інше підприємство: компанію "Юнайтед Тобакко", яку пов'язують з колишнім членом "Народного фронту" Миколою Мартиненком.

"Закриття фабрики в Жовтих Водах стало чи не найбільшою перемогою в боротьбі з сірим ринком, як люблять говорити народні депутати. Водночас, за словами співрозмовників видання ЕП, які мають відношення до тютюнового ринку, фабрика "ожила" на Тернопільщині", - зазначається у матеріалі.

У Gazeta Wyborcza зазнчають, що правоохоронні органи отримують цілі списки точок продажу нелегальних сигарет і дані про нелегальні фабрики, але нічого не відбувається. Безакцизні сигарети конфіскують, потім вони мають нібито підти військовим, але зрештою знову опиняються на чорному ринку. Продукція з підробленими акцизними марками останнім часом містить на пачках інформацію про те, що вона вироблена українськими компаніями "Тобако Продакшн" та "Юнайтед Тобакко". Нелегальні сигарети, призначені для експорту, або Duty Free, мають маркування тютюнової фабрики у Винниках.

Скільки втрачає український бюджет

Польські журналісти нагадують, що в українському парламенті лунала цифра в 1 мільярд доларів втрат бюджету від контрафактного виробництва сигарет. За даними тютюнової індустрії, цей вид злочину щороку спричиняє діру в українському бюджеті, яка становить близько 2,5 мільярдів злотих недоотриманого акцизного податку.

"Це сума, яка дозволяє придбати 29 пускових установок HIMARS з усім обладнанням (вартість одного комплекту становить близько $20,7 млн, або 86 млн злотих)", - уточняють журналісти.

Також читайте: Нелегальним ринком сигарет зацікавилися посли G7 і спецпредставник США

У лютому країни G7 (Франція, Японія, Німеччина, США, Велика Британія, Італія та Канада) закликали українську владу посилити курс на боротьбу з нелегальною торгівлею тютюном. Вони стурбовані зростанням експорту контрафактних сигарет з України на Захід. "Поки що до Польщі потрапляє лише незначна частина такої продукції", - каже співрозмовник Gazeta Wyborcza з тютюнової індустрії.

Президент Володимир Зеленський та уряд у Києві гарантують, що дні тютюнових мафій добігають кінця. Наразі є один успіх - прийнято закон, який забороняє продаж сигарет у магазинах duty-free.

Найбільшим ринком нелегальних сигарет в Європі залишається Франція, де тіньовий ринок становить понад 32 відсотки. Що ж до Польщі, то наразі, згідно зі звітом KPMG, частка нелегальних сигарет у цій країні знаходиться на рекордно низькому рівні - 4,2 відсотка.

Автор: 

контрабанда (1821) Польща (8472) цигарки (971)


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Топ коментарі
+9
Вся зелена влада це суцільний злочин
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17.04.2024 10:23
+7
Контрабандне зерно, контрабандні сигарети, а поляки кордони блокують... Ну чого ж то ті поляки кордони блокують? Дивно ж, правда?
І що, ніяких думок не виникає7 зовсім, зовсім?
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17.04.2024 10:45
+6
Здавалось би, при чому тут зєля?
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17.04.2024 10:31
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Вся зелена влада це суцільний злочин
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17.04.2024 10:23 Відповісти
Це правда, але ще треба, щоб хтось хотів нам їх продати, а Штати дозволили. Зауважте, як Штати "дозволили" Данії передати нам F-16-ті, а потім звеліли продати їх Аргентині.
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17.04.2024 10:27 Відповісти
Тому що там не вірять уже в нашу перемогу....
почитайте і коменти ще скільки відомих людей там в них

https://twitter.com/DavidSacks/status/1780297903485133189
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17.04.2024 10:32 Відповісти
та то зрадойоб і паства у нього така ж
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17.04.2024 10:49 Відповісти
Здавалось би, при чому тут зєля?
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17.04.2024 10:31 Відповісти
Мовою оригіналу:

Полная стенограмма переписки:

Павлиш: «Привет, как дела?»;

Семиволос: «Так себе»;

Павлиш: «А что случилось?»;

Семиволос: «Миша за*бал до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»;

Павлиш: «Так не выполняй, включай дурака»;

Семиволос: «Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»;

Павлиш: «понятно, держись. Может на выходных с М*** пойдем, они хорошие...».
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17.04.2024 10:31 Відповісти
Бюджет втрачає через контрафактні цигарки? То підніміть ще акциз, "генії".
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17.04.2024 10:31 Відповісти
Согласен и всячески поддерживаю.
Пусть сигареты подорожают на 5 грн.
Пачка LD 82 или 87 нет разницы. Зато на недополученные деньги от акцизов можно было бы купить круглую цифру 30 Химарсов.
Как донат будет принято
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17.04.2024 15:17 Відповісти
НАБУ,ДБР,БЕБ,поліція,накінець СБУ кого ще потрібно для викорінення економічного зла,а ні там "дах" -дозволу не дає.
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17.04.2024 10:32 Відповісти
если не можешь их победить, возглавь их!!!
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17.04.2024 10:50 Відповісти
Ім ніколи, вони Гладковського 5 років ловлять.
Мабуть, вибори скоро.
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17.04.2024 11:02 Відповісти
З якою мордою після таких розслідувань польських жкрналістів Зеленський розказує про недостачу ракет на захист Трипільської ТЕЦ? Весь світ прекрасно знає про наших бандюг і у владі взагалі, і в правопохоронних органах зокрема.
Бандюги знайшли блазня Зеленського, в якого морда не тріщить, коли він тупо бреше (навчився цьому на сцені) - і заткнули ним крісло президента. А патріоти носяться, як з писаною торбою - "не розхитувати країну, не розхитувати країну". Так, як "розхитує" країну бандитська зелена влада, ніякий патріот не зможе.
Зелена пліснява знищить Україну під камлання "переможемо, потім розберемося".
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17.04.2024 10:34 Відповісти
Не могли . Не вкраде мафія , знайдуться інші .
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17.04.2024 10:36 Відповісти
Не-хрен чужие деньги считать. Посчитали бы потери от блокирования границы.
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17.04.2024 10:38 Відповісти
Контрабандне зерно, контрабандні сигарети, а поляки кордони блокують... Ну чого ж то ті поляки кордони блокують? Дивно ж, правда?
І що, ніяких думок не виникає7 зовсім, зовсім?
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17.04.2024 10:45 Відповісти
З якого перепугу там контрабандне зерно? У Польщі навіть засекретили фірми-перекупники, що купляли українське зерно.
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17.04.2024 12:16 Відповісти
То, типу, жарт такий в тебе?
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17.04.2024 12:19 Відповісти
Який ще жарт? Фура 20 тонн везе контрабандне зерно через пункт пропуску - самому не смішно таку дурню тут писати?
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17.04.2024 12:25 Відповісти
І зерно, і контрабандні цигарки - все везуть через пункти пропуску! Смішно тікі тобі, довбойобу, який понятія зєльоного не має як це працює
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17.04.2024 13:54 Відповісти
Мудак, ти що думаєш, що я модера злякаюсь?. Та пішло тинахуй дебілоїд ***********. Тебе уйобка висрали через сраку тим що у людей головою зветься в привокзальном сортиру прямо на цементний пол, і з того часу замість голови в тебе срака з одною звивиною посередині і та пряма. *** йди смокчи далі падаль смердюча. Срати воно тут буде усім.
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17.04.2024 18:23 Відповісти
Єдина новина, так це те, що масштаби української "тютюнової діри", уже обраховують і поляки. А так це зовсім не секрет, всі про це знають. "Не знає" лише українська влада.
І до речі, отакі от речі і знищують бажання приймати Україну в Євросоюз. І так ці цигарки масово їдуть туди, так ще і збільшити масштаби контрабанди, відкривши свої ринки та лібералізувавши транскордонну торгівлю?
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17.04.2024 10:42 Відповісти
дорослі дяді і тьоті із цивілізованих країн, відкритим текстом, через Gazeta Wyborcza і багато інших видань, возять нагле брехливе гундосе зе!рило в його ж гімні.

це відповідь, на: дайте грошей, дайте ракет, бо з голоду пухну. ви, у всьому винні, ви, наші боржники.

вся україна, в заручниках у свого вибору 2019.
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17.04.2024 10:47 Відповісти
Ой, в нас цих мафій, тут))) Тютюнова, алко, гральна, горіхова, бурштинова, нарко, медична, судова, прокурорська, IT, будівельна, податкова, митна, освітня, аграрна... і т.д. і т.п. вся країна і так була як сіра зона чи гєтто, а зараз взагалі, як концтабір!!!
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17.04.2024 10:49 Відповісти
шо, IT теж мафія?
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17.04.2024 13:55 Відповісти
а шо ні, міністерство з цілим Хфьодоровим під них створили, пільговий податковий період на 10 років подовжили ще, ДіяСіті фактично замінила для них податкову. таких пільг немає жодна галузь економіки , а ні в Україні, а ні в ЄС - 5% податку на прибуток для юридичних особ, в той час як усі інщі платять 22%))) фактично оффшор))) я вже не кажу, що під IT маскують різні криптообмінники і казино))) навіть у СБУ є відділ який займається цифровою безпекою)) той СБУшник Шило на якого завели справу і відсторонили, що був правою рукою Татарова працював спочатку в ньому))) так що це вже мафія!!! грошей більше, переводити їх легше, спіймати за руку складніше, там фізично навіть нічого помацати і покласти до доказів не можна, з нашим дірявим законодавством і нашими мафіозними судами))) ідеальна тема, це вам не ліс кругляк пиляти і возити до європи)))
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17.04.2024 14:50 Відповісти
Курити зараз дорожче ніж їсти! Ідіоти! Нікотинозалежним, як наркоманам метадон, тютюн не видають безкоштовно... Розмір зарплат і пенсій змушує купувати дешевий контрафакт і переходити на самосад. Дожились при зелених до ручки - на базарах тютюн гранчаками продають, як за дрімучого повоєнного совка і всі гонять самогон...
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17.04.2024 11:13 Відповісти
Бабушка казала в германскую войну табак был самое ухаживаемое растение на огороде
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17.04.2024 15:22 Відповісти
Зараз по селах те ж саме. Сортовий тютюн вирощувати пробують, але він потребує багато догляду і довгого процесу ферментації. Саме від правильної ферментації залежить аромат, смак та якість. Тому обходяться самосадом який ферментувати не потрібно і тому він люто крепкий.
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17.04.2024 20:14 Відповісти
У нас климат не тот чтоб табак вырастал.
Нужно Крым, грузинские субтропики.
Покупаю "венгерский крепкий" 800 грн. кг.
На 1000 сигарет
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17.04.2024 21:00 Відповісти
3 роки купую турецький Ксанті 450 грн. кг. Легкий та ароматний. Після очистки (пил, дрючки) вистачає на 1100 цигарок. Єлиний податок що отримують з мене "зелені жлоби" це 20% ПДВ на "Нову почту". До "зелених підорів" я навіть уявити не міг що на старості буду самостійно виготовляти циигарки. Хай здохнуть суки в муках! Що до клімату то у нас уже "південь Франції" і "північ Туреччини". До 1991 року 1,5 мільйона людей працювали в тютюновій галузі і працювали 4 науково-дослідних інститути які займалися селекцією та адаптацією нових сортів під клімат України. Американці знищили тютюнову галузь повністю. Деякі сорти "Дюбеку" свого часу продавались на вагу золота...
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17.04.2024 21:19 Відповісти
Є ще ідіоти котри вірять у ось такі заклики - на зброю гроші від зеленского?
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17.04.2024 11:36 Відповісти
А є ще
1 горілчана мафія
2 Зернова мафія
3 лісова....
4 газова...
5 енергетична...
6 земельна ....
7....
8......
9....... і так далі...
Та у нас вся країна працює на мафію
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17.04.2024 12:07 Відповісти
Бернард Шоу писав: "Будь яка професія це змова проти непосвячених".
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17.04.2024 20:15 Відповісти
Дожилися. Вже поляки підраховують доходи української мафії. Після цього ми просимо щоби Європа допомогла за рахунок своїх платників податків в тому числі з акцизів на тютюн в Європі.
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17.04.2024 12:16 Відповісти
От я не розумію - ну з України типу цигарки ввозить контрабандою, але зазвичай є дві сторони. Чогось не бачу наприклад статті, що наприклад - Польща втрачає 500 млн євро, тому що пропускає до себе контрабандні цигарки. Типу - ми білі та пухнасті, а то все Україна-здодійка.
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17.04.2024 12:22 Відповісти
не розумієш - так почитай митне законодавство ЄС! вони можуть вʼїжджати до Польщі як такі, шо їдуть у Нідерланди (наприклад)
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17.04.2024 13:56 Відповісти
Що ти несеш дурню - на кожен товар є документи, і до фонаря, їде він у Польщу чи Нідерланди. Контрабанда - це товар, який завозиться нелегально.
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17.04.2024 18:15 Відповісти
это вам не пшеница.
Польские курильщики собрались на совет.
Польские курильщики хохлу сказали нет
Что касается Польши, то, согласно отчету KPMG, доля нелегальных сигарет в этой стране находится на рекордно низком уровне - 4,2 процента. Источник:
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17.04.2024 15:25 Відповісти
Та яка різниця - польща-шмольща, річ у тому, що у ЄС хтось же розповсюджує цигарки з України.
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17.04.2024 18:17 Відповісти
Якби все, що йде мимо закупівель в Армію в кормушки Зельоних і свити йшло на перемогу, то ми б малі і купол, і танки, і літаки, і снарядів, ракет, та дронів в десять разів більше ніж кацапня. Але у Зельоного шобла свої інтереси. Важливіші.
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17.04.2024 14:28 Відповісти
Хочете припинити контрабанду? Здешевіть цигарки, - ніхто не буде шукати контрабандні і буде наповнення бюджету. Горбачов вже робив "поліпшення здоров,я" з горілкою, -потерпіло повний крах, бо ПРИЧИНА НЕ ВІДСУТНІСТЬ ЧИ ВИСОКІ ЦІНИ, А УМОВИ ЖИТТЯ. Якщо БОГ налив - вип,єте, і якщо дав закурити - викурите. Все інше - БОРОТЬБА З БОГОМ. СВІТ ДУАЛЬНИЙ, де діє добро і зло, але є одне але: - ви дослідили тільки один бік паління, - зло, та й то односторонньо. Всі ПРИЧИНИ тих чи інших дій лежать в кожному індивідуально, але ви *** ЗАБИЛИ НА СЕБЕ, тому вони вам невідомі. АРХ М
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17.04.2024 16:03 Відповісти
..смешно тут другое,ищут мелочь а всем заведуют выше...Выйди на улицу и спроси где взять контробанду.. Хватит дурку гонять,гляньте что курят полицейские и др служащие и будет ясно,как построен механизм,а если посмотреть по столице......
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17.04.2024 16:16 Відповісти
Протягом 2018-2025 років акцизи в Україні зростали і зростатимуть на 20 відсотків щорічно. Це робиться для того, щоб вони відповідали рівню ЄС. Джерело:
От з якого переляку у нас повинні зростати акцизи до рівня ЄС? Може доходи у нас повинні зростати до рівня ЄС, а потім вже акцизи?
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17.04.2024 18:27 Відповісти
Акцизи на тютюн це класичний приклад прихованого оподаткування коли за дешевий продукт держава в наказному порядку здирає в десятки разів більше собівартості. Як правило все що викликає залежність споживачів продається значно дорожче - від зубної пасти до горілки, пива, песі-коли та енергетиків. А ще можна безкінечно підіймати ціну на бензин, тепло, воду і взуття... Ніякого ринку в Україні немає. Є монополії які мають 100 сімей на різні товари та послуги. Чиновники їх створюють, кришують і доять...
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17.04.2024 20:25 Відповісти
Треба ще більше акцизу ,в нас такий гарний міністр економіки ))
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17.04.2024 21:51 Відповісти
 
 