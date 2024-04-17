У Росії падають обсяги весняного призову, агітацію поширюють у потягах, - ГУР МО

Агітаційні заходи у російських регіонах, щоб зупинити падіння охочих іти до армії, масштабують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Держава-агресор росія масштабує агітаційні заходи у регіонах, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію. Представникам російського режиму у регіонах кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій.

Активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, для агітації залучають також російську залізницю.

Вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.

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