У Росії падають обсяги весняного призову, агітацію поширюють у потягах, - ГУР МО
Агітаційні заходи у російських регіонах, щоб зупинити падіння охочих іти до армії, масштабують.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"Держава-агресор росія масштабує агітаційні заходи у регіонах, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію. Представникам російського режиму у регіонах кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій.
Активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України", - йдеться в повідомленні.
За даними ГУР, для агітації залучають також російську залізницю.
Вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.
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Всі охочі - вже там.
Всі більш-менш розумні та успішні - на цю "мякіну" не клюнуть.
Чому тоді підсилюють агітацію, якщо і так все нормально з потоком м'яса?
Але основним чинником буде не підсилення агітації, а зниження рівня життя русні та збільшення виплат.
І пропаганда "патріотизму" тут ні до чого.
2) Строковиків частково використовують на війні у всяких брянщинах і білгородчинах.
3) Колишнього строковика потім першочергово мобілізують на наступну путінську війну.
Путлєра "обрали", тепер діти на заводи, чоловіки в чорні пакети, мажори в Дубаї, а жінки в оренду китайцям та кадирівцям. Все те заради чого насправді і народжуються рабсеяни. От тільки, якби ж вони робили це самостійно і не лізли до інших.
для чого нести в наш інфопростір будь-яку згадку про тих дикунів!