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У Росії падають обсяги весняного призову, агітацію поширюють у потягах, - ГУР МО

росія,арміярф

Агітаційні заходи у російських регіонах, щоб зупинити падіння охочих іти до армії, масштабують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Держава-агресор росія масштабує агітаційні заходи у регіонах, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію. Представникам російського режиму у регіонах кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій.

Активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, для агітації залучають також російську залізницю. 

Вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ проводить у соцмережах інформаційну операцію з "героїзації" ухилянтів в Україні, - ГУР МО

Автор: 

росія (64895) ГУР (485)


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Топ коментарі
+1
Можна в орську розтягнуть між дахами над водою, ні в кого такого не буде «дайош крєатів»
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17.04.2024 10:35
+1
Срочникам предлагают подписать контракт. При чем в такой форме, что отказаться сложно. Или фронт или персональный адок на срочке. Вот и вся связь
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17.04.2024 10:47
+1
Клюють, щей як. Не сподівайся на інше
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17.04.2024 10:49
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Можна в орську розтягнуть між дахами над водою, ні в кого такого не буде «дайош крєатів»
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17.04.2024 10:35 Відповісти
В орську та оренбурзі можна просто ходити по домівках і пропонувати закрити іпотеку, скасувати комунальні або погасити кредит на ремонт.
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17.04.2024 10:36 Відповісти
Не так ходити, як плавати
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17.04.2024 11:04 Відповісти
В орську, начебто, вже зійшла велика вода. Тепер час збирати врожай обєздолєнних.
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17.04.2024 11:05 Відповісти
Не допоможе.
Всі охочі - вже там.
Всі більш-менш розумні та успішні - на цю "мякіну" не клюнуть.
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17.04.2024 10:35 Відповісти
Клюють, щей як. Не сподівайся на інше
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17.04.2024 10:49 Відповісти
Т.з. "сво" вже третій рік героїзують та рекламують, росармію - героїзують та рекламують завжди.
Чому тоді підсилюють агітацію, якщо і так все нормально з потоком м'яса?
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17.04.2024 10:50 Відповісти
Не треба створювати теплу ванну для українців, слід розуміти, що московити свою мобілізацію проведуть і люди в них будуть. Вони із своїми проблемами справляться, а ми? Будем розказувати як в них все погано злюдьми, то виникає питання - "А мені тоді для чого іти воювати?"
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17.04.2024 11:15 Відповісти
Звісно, вони проведуть мобілізацію.
Але основним чинником буде не підсилення агітації, а зниження рівня життя русні та збільшення виплат.
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17.04.2024 11:17 Відповісти
На то яким чином вони проведуть мобілізацію нам повинно бути все рівно. Вони її проведуть і люди в них будуть, це треба розуміти і до того готовитись. Нам повинно бути всерівно(нам це обивателям, спеслужби ж повинні відслідковувати ці процеси), що твориться в них всередини. Солдати в них будуть, - і до цього нам потрібно готуватись. В нас з цим є питання. І тепла ванна типу - "Війна закінчиться за два-три тижні", "Війна цивільних не зацепить", "Мобілізація в росіян не пройде, ніхто не піде" є шкідливою для нас, це розслабляє і розкладає українців.
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17.04.2024 11:46 Відповісти
Треба більше. А поток є, до сих пір в них під воєнкоматами черги стоять
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17.04.2024 14:18 Відповісти
Для багатьох - єдиний шлях "підняти бабла" або позбутись судимості.
І пропаганда "патріотизму" тут ні до чого.
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17.04.2024 14:21 Відповісти
О, ще й як до чого! Вони хворі
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17.04.2024 15:28 Відповісти
Какая связь между службой по контракту и срочной службой? Молотят хрен-знает-что.
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17.04.2024 10:40 Відповісти
Срочникам предлагают подписать контракт. При чем в такой форме, что отказаться сложно. Или фронт или персональный адок на срочке. Вот и вся связь
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17.04.2024 10:47 Відповісти
1) На юних строковиків тиснуть, щоб підписували контракти. Батьків поруч немає, щоб підказали і т.д.

2) Строковиків частково використовують на війні у всяких брянщинах і білгородчинах.

3) Колишнього строковика потім першочергово мобілізують на наступну путінську війну.
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17.04.2024 11:04 Відповісти
Етап перший - підняти ціни. І знову побіжать бажаючі заробити на вбивствах українців. Коли це перестане працювати, етап другий - мобілізувати побільше бидла. Будуть стогнати, але вірно подихатимуть за царя.
Путлєра "обрали", тепер діти на заводи, чоловіки в чорні пакети, мажори в Дубаї, а жінки в оренду китайцям та кадирівцям. Все те заради чого насправді і народжуються рабсеяни. От тільки, якби ж вони робили це самостійно і не лізли до інших.
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17.04.2024 10:49 Відповісти
А когось цікавить , ЩО там у кацапні?

для чого нести в наш інфопростір будь-яку згадку про тих дикунів!
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17.04.2024 11:21 Відповісти
 
 