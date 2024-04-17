За добу окупанти завдали ударів по 7 населених пунктах Херсонщини, зранку обстріляли з безпілотника Зміївку, є поранений
Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Золоту Балку та місто Херсон. Також ворог наніс авіаудари по Бериславу, Козацькому та Одрадокам’янці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в магазин, аптеку, телекомунікаційну компанію, приміщення побутових послуг, господарську споруду, хлібоприймальне підприємство, припортову інфраструктуру та свинокомплекс", - йдеться в повідомленні.
Через російську агресію 5 людей дістали поранення.
Зранку 17 квітня росіяни атакували безпілотником Зміївку, 29-річний чоловік отримав поранення руки.
"Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.
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