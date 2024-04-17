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Удар РФ по Чернігову: Відомо про 17 загиблих та 78 постраждалих. Цифри можуть зрости (оновлено). ВIДЕО

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Чернігову зранку 17 квітня є багато жертв. Наразі відомо про 17 загиблих та 78 постраждалих осіб. Понад 40 осіб госпіталізовано.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера міста Олександр Ломако в ефірі національного телемарафону в середу вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, відомо вже про п‘ятеро загиблих. Пошукова операція ще триває. Нагадую, на місці працюють всі служби і головне завдання - допомога постраждалим", - згодом зазначив Ломако у телеграм-каналі.

Читайте: У Чернігові пролунали вибухи

"Станом на 10:40 вже 8 загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів рф по Чернігову. Пошуково-рятувальна операція триває", - згодом зазначив Ломако.

Згодом глава держави Володимир Зеленський повідомив, що на місці влучання триває рятувальна операція, люди під завалами. За даними Зеленського, вже 10 загиблих і 20 постраждалих.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок ракетного удару РФ по Чернігову відомо про 11 загиблих та 22 травмованих.

Своєю чергою, Ломако о 12.12 зазначив: "Станом на зараз вже 45 травмованих, з них - двоє дітей. Лікарні та медики продовжують надавати всю необхідну допомогу".

За інформацією заступника керівника Офісу президента України Олексія Кулеби, кількість потерпілих знову зросла.

"У місті Чернігів триває рятувальна операція. Три ракетні удари по центру міста. Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто. Зараз відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди. Рятувальники та медики докладають усіх зусиль, щоб дістати людей та зберегти їх життя та здоров'я. Працюють всі екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Кулеба також інформує, що на місці розгорнули штаб, де надається необхідна допомога тим, хто її потребує.
Працюють представники влади, оперативно організовують роботу комісій, які зафіксують пошкодження. Людям буде надана уся компенсація за зруйноване майно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба після удару РФ по Чернігову: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО

Станом на 12.46 глава МВС Ігор Клименко повідомив про 13 загиблих та понад 60 травмованих у Чернігові. Серед потерпілих - двоє дітей

"Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи. Співробітники органів та підрозділів системи МВС у Чернігівській області організували здачу крові для потреб травмованих", - додає Клименко.

"61 особа постраждала, із них 3 дитини. 3 особи було врятовано з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють психологи ДСНС, психологічну допомогу надано 53 людям", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 17 квітня, російські війська вдарили ракетами по Чернігову. Чернігівців закликають здавати кров для постраждалих під час ракетної атаки РФ.

ломако

Станом на 13:30 відомо про 14 загиблих.

О 15.45 у ДСНС повідомили, що У Чернігові внаслідок атаки загинуло 15 людей.

Станом на 16 годину відомо про 16 загиблих, заявили в МВС.

За даними ДСНС кількість жертв зросла до 17.

"2 особи померли в лікарні. Крім того, 60 людей постраждало, із них 3 дитини", - додали там.

Станом на 19.33 в.о. мера Олександр Ломако повідомив: "На жаль, відомо про 17 людей, яких сьогодні в Чернігові росія вбила своїми ракетами. 78 осіб звернулися до лікарень, вони отримали всю необхідну допомогу. Понад 40 осіб госпіталізовано".

Автор: 

обстріл (28183) ракети (4000) Чернігів (786)


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Топ коментарі
+44
підари кацапські. щоб ви повиздихали всі !
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17.04.2024 10:42
+43
Зеленський! Кулебо!
Негайно ініціювати засідання Радбезу ООН із вимогою засудження терористичних дій @уйлостану та визнання країною-терористом! Чи знов будете шмарклі жувати?!
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17.04.2024 11:05
+40
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17.04.2024 10:47
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підари кацапські. щоб ви повиздихали всі !
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17.04.2024 10:42 Відповісти
Ще коли маленькі були....
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17.04.2024 10:48 Відповісти
Так само як і ******* кодло дєрьмака, яке наживається на війні і підігрує паРаші
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17.04.2024 22:52 Відповісти
Треба шукати наводчика. І повісити на центральній площі Чернігова.
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18.04.2024 00:29 Відповісти
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17.04.2024 10:47 Відповісти
Вже вісім....
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17.04.2024 10:54 Відповісти
пітари зелені де ракети, де пво ..?
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17.04.2024 11:04 Відповісти
якщо виділити кошти на пво, не буде за що будувати дороги чи крутити лайномарафон
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17.04.2024 11:11 Відповісти
ну кошти на військових из бюджета Чернигова вот у этого Ломаки и шайки депутатов - шестерок приходиться буквально вырывать из рук... - у них 10 лямов туда 10 сюда на какую-нить чухню не проблема, только когда пинка дашь, зато потом они красиво фоткаются на фоне військових
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17.04.2024 11:28 Відповісти
Городским бюджетом по решению зеленого суда распоряжается Брижинский - военная администрация
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17.04.2024 12:03 Відповісти
учите законодательство а не транслируйте все что на заборах пишут - Брижинский не выносит и не утверждает бюджет, он может ТОЛЬКО внести свои замечания p.s. читай повестку дня внеочередной сессии горсовета блин
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17.04.2024 13:47 Відповісти
підароязикий дурачок а хто забрав ПдФО у громад??
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17.04.2024 22:53 Відповісти
смотри сколько твоего ПдФО шло на клумбы а сколько на військових p.s дурачек - сын твоего отца
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18.04.2024 08:55 Відповісти
Зеленський! Кулебо!
Негайно ініціювати засідання Радбезу ООН із вимогою засудження терористичних дій @уйлостану та визнання країною-терористом! Чи знов будете шмарклі жувати?!
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17.04.2024 11:05 Відповісти
Не хвилюйся.
Усе уважно читають та фільтрують, особливо на Цензор.нет
За калюжі з тобою не згоден, багатьох цьому треба ще вчити
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17.04.2024 11:22 Відповісти
бред, кто фильтрует? и какой от этого смысл.
а на петицию надо официально ответить, как с марафоном)))
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17.04.2024 11:59 Відповісти
фільтрують спеціально навчені та підготовлені люди, які відповідають за ЗМІ
До прикладу: тільки-но сталося вбивство юнака на фунікулері та поро це повідомили пабліки, то відразу ж була команда щодо службового розслідування в УДО, за результатами якого звільнено у т.ч. заступника керівника УДО.
Офіційна відповідь буде як на марахфон
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17.04.2024 12:03 Відповісти
любая петиция это и есть пердёж
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17.04.2024 11:26 Відповісти
андрєйбарісич ніразрішаіт
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17.04.2024 11:45 Відповісти
За цей час можна було би скопіювати ракети до радянських бук , с-300 і почати штампувати.
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17.04.2024 12:19 Відповісти
ракети до С-300 та навіть С-400 виготовлялися в Україні😪
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17.04.2024 18:06 Відповісти
Горіти у Вогні усім кацапським кацапам... Царство Небесне загиблим.
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17.04.2024 12:36 Відповісти
У Чернігові внаслідок чергового кацапського геноциду є загиблі мирні жителі, багато поранених. Зараз працюють рятувальники та медики. Надається вся необхідна допомога. Створено штаб, буде надано всю необхідну допомогу
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17.04.2024 13:48 Відповісти
https://censor.net/user/420666 - де ти?
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17.04.2024 14:43 Відповісти
Дома я!
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17.04.2024 14:48 Відповісти
Слава Богу! Бо я вже за тебе розпереживався
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17.04.2024 15:06 Відповісти
Я там жив у 97-му
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17.04.2024 15:11 Відповісти
Після удару по Чернігівському драмтеатру під час виставки дронів в серпні минулого року Берлінська не понесла відповідальності, а влада так і не почала ні встановлювати ППО в прифронтовому місті, ні будувати на безпечних територіях будинки для евакуації населення. ППО можна було б купувати за наші гроші виведені олігархами в офшори - але то неприкосновенне, краще назвати винуватими американців бо перестали забезкоштовно надавати комплекси "Патріот".
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17.04.2024 15:30 Відповісти
А у нас есть много систем свободных ПРО?
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17.04.2024 15:46 Відповісти
"Берлінська не понесла відповідальності" - за що саме Берлінська на вашу думку має "понести відповідальність"? Вас турбує саме Берлінська, а не ОВА (наприклад)

"краще назвати винуватими американців бо перестали забезкоштовно надавати комплекси "Патріот"" - що означає "перестали"? Надали нуль систем та - "перестали надавати"?
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17.04.2024 16:39 Відповісти
Можливо де в чому не згоден з Берлінською. Але підкажіть - це вона надала приміщення та опікувалася заходами безпеки?
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17.04.2024 18:10 Відповісти
Вчергове переконуюсь,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
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17.04.2024 18:58 Відповісти
Офіс прийняв рішення треба подвоїти фінансування телемарафону, вдаримо по ворогу пропагандою...
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17.04.2024 19:48 Відповісти
Чому та зелена запхана в українську владу кремлівська нечисть нічого не робила з критичним браком ракет до ППО? Можливо чим більше загине населення України у цій війні тим для них краще?
Де поділися більше сотні Гепардів, наданих партнерами для захисту критичної інфраструктури країни, які з легкістю могли б збити крилаті кацапські ракети?
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17.04.2024 22:53 Відповісти
Прими небо душі безневинно вбитих українців
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17.04.2024 23:31 Відповісти
гадюкiнцiв на рею!
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18.04.2024 00:53 Відповісти
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18.04.2024 01:38 Відповісти
 
 