Удар РФ по Чернігову: Відомо про 17 загиблих та 78 постраждалих. Цифри можуть зрости (оновлено). ВIДЕО

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Чернігову зранку 17 квітня є багато жертв. Наразі відомо про 17 загиблих та 78 постраждалих осіб. Понад 40 осіб госпіталізовано.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера міста Олександр Ломако в ефірі національного телемарафону в середу вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, відомо вже про п‘ятеро загиблих. Пошукова операція ще триває. Нагадую, на місці працюють всі служби і головне завдання - допомога постраждалим", - згодом зазначив Ломако у телеграм-каналі.

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"Станом на 10:40 вже 8 загиблих та 18 постраждалих внаслідок ракетних ударів рф по Чернігову. Пошуково-рятувальна операція триває", - згодом зазначив Ломако.

Згодом глава держави Володимир Зеленський повідомив, що на місці влучання триває рятувальна операція, люди під завалами. За даними Зеленського, вже 10 загиблих і 20 постраждалих.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок ракетного удару РФ по Чернігову відомо про 11 загиблих та 22 травмованих.

Своєю чергою, Ломако о 12.12 зазначив: "Станом на зараз вже 45 травмованих, з них - двоє дітей. Лікарні та медики продовжують надавати всю необхідну допомогу".

За інформацією заступника керівника Офісу президента України Олексія Кулеби, кількість потерпілих знову зросла.

"У місті Чернігів триває рятувальна операція. Три ракетні удари по центру міста. Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто. Зараз відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди. Рятувальники та медики докладають усіх зусиль, щоб дістати людей та зберегти їх життя та здоров'я. Працюють всі екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Кулеба також інформує, що на місці розгорнули штаб, де надається необхідна допомога тим, хто її потребує.

Працюють представники влади, оперативно організовують роботу комісій, які зафіксують пошкодження. Людям буде надана уся компенсація за зруйноване майно.

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Станом на 12.46 глава МВС Ігор Клименко повідомив про 13 загиблих та понад 60 травмованих у Чернігові. Серед потерпілих - двоє дітей

"Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи. Співробітники органів та підрозділів системи МВС у Чернігівській області організували здачу крові для потреб травмованих", - додає Клименко.

"61 особа постраждала, із них 3 дитини. 3 особи було врятовано з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють психологи ДСНС, психологічну допомогу надано 53 людям", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 17 квітня, російські війська вдарили ракетами по Чернігову. Чернігівців закликають здавати кров для постраждалих під час ракетної атаки РФ.

Станом на 13:30 відомо про 14 загиблих.

О 15.45 у ДСНС повідомили, що У Чернігові внаслідок атаки загинуло 15 людей.

Станом на 16 годину відомо про 16 загиблих, заявили в МВС.

За даними ДСНС кількість жертв зросла до 17.

"2 особи померли в лікарні. Крім того, 60 людей постраждало, із них 3 дитини", - додали там.

Станом на 19.33 в.о. мера Олександр Ломако повідомив: "На жаль, відомо про 17 людей, яких сьогодні в Чернігові росія вбила своїми ракетами. 78 осіб звернулися до лікарень, вони отримали всю необхідну допомогу. Понад 40 осіб госпіталізовано".