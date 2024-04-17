Кулеба відвідає Італію для зустрічі з міністрами G7: Домовлятиметься про додаткові системи ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі "Групи семи". Він візьме участь в спеціальній сесії, присвяченій зміцненню міжнародної підтримки України.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Кулеба також проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з главами дипломатій Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, ЄС і Генеральним секретарем НАТО.

"В розвиток контактів Президента України, ключовими темами переговорів стануть термінове надання Україні додаткових батарей "Patriot" та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору, протидія співпраці російського та північнокорейського режимів, використання заморожених російських активів для підтримки України", - зауважили в МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія надає інструменти, щоб отримати системи Patriot з інших країн, - Кулеба