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Новини
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Польські фермери блокують рух вантажівок у двох пунктах пропуску, у чергах близько 570 вантажівок, - Держприкордонслужба

протест,кордон,польща

Наразі у Польщі заблоковано рух вантажівок на двох пунктах пропуску, мітингувальники пропускають по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або взагалі обмежують рух.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Через ці пункти польські протестувальники за минулу добу не пропускали вантажівки в бік Польщі.

Через "Ягодин", як і раніше, протестувальники пропускають в бік України незначну кількість вантажівок, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю даного напрямку. За минулий день таких було 80. Демченко зауважив, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські фермери розблокували рух вантажівок на одному з пунктів пропуску

Станом на ранок середи на цих двох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 570 вантажівок.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Через розблокований вчора пункт пропуску "Долгобичув-Угринів" оформлення та пропуск через кордон вантажівок в обох напрямках на цьому пункті пропуску здійснюється у звичайному режимі.

Читайте: Відновлено рух вантажівок в обох напрямках у пункті пропуску "Долгобичув-Угринів", - Держприкордонслужба

Черги зберігаються на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". 850 та 600 вантажівок відповідно. Однак інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд відбувається відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

Автор: 

кордон (4748) Польща (8472) блокування (644) Демченко Андрій (341)


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Топ коментарі
+9
а хто засіває їхні поля - зараз саме посівна? ***** доларами?
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17.04.2024 11:16
+6
*****! Ввєді вайська в Сувалкскій калідор. Поляки уже заслужилі.
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17.04.2024 11:25
+6
По всьому світові прозоро видно погіршення ставлення до України. Раша успішно обходить санкції, готується стерти Україну і українців з мапи Світу, а колишні наші партнери влаштовують нам блокаду. Сказати, що це якісь узгоджені дії це нічого не сказати. Доречі наша влада працює в тому ж руслі
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17.04.2024 11:33
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гандони
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17.04.2024 11:14 Відповісти
а хто засіває їхні поля - зараз саме посівна? ***** доларами?
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17.04.2024 11:16 Відповісти
Українські заробітчани хто ж іще
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17.04.2024 11:46 Відповісти
Сучі потвори
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17.04.2024 11:18 Відповісти
Потроху іх попускає
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17.04.2024 11:20 Відповісти
*****! Ввєді вайська в Сувалкскій калідор. Поляки уже заслужилі.
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17.04.2024 11:25 Відповісти
,,Допомога" продовжується!!
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17.04.2024 11:25 Відповісти
Україні повезло як утопленику з сусідами
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17.04.2024 11:26 Відповісти
По всьому світові прозоро видно погіршення ставлення до України. Раша успішно обходить санкції, готується стерти Україну і українців з мапи Світу, а колишні наші партнери влаштовують нам блокаду. Сказати, що це якісь узгоджені дії це нічого не сказати. Доречі наша влада працює в тому ж руслі
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17.04.2024 11:33 Відповісти
Що за цирк, польська влада не може розібратися з фермерами? Фермери готуються до посівної і працюють, а це такі фермери як з мене балерина.
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17.04.2024 11:39 Відповісти
Яки то "фермери", сарана підкацапська
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17.04.2024 11:40 Відповісти
А коли вони фермерством займаються?
Тепер зрозуміло чому вони так бояться конкуренції!
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17.04.2024 11:50 Відповісти
цікаво де буде той непотріб коли орки постукають?а не було їх деякий час бо ракета не далеко орківська приземлилась
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17.04.2024 12:02 Відповісти
 
 