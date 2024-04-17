Польські фермери блокують рух вантажівок у двох пунктах пропуску, у чергах близько 570 вантажівок, - Держприкордонслужба

Наразі у Польщі заблоковано рух вантажівок на двох пунктах пропуску, мітингувальники пропускають по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або взагалі обмежують рух.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Через ці пункти польські протестувальники за минулу добу не пропускали вантажівки в бік Польщі.

Через "Ягодин", як і раніше, протестувальники пропускають в бік України незначну кількість вантажівок, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю даного напрямку. За минулий день таких було 80. Демченко зауважив, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках.

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Станом на ранок середи на цих двох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 570 вантажівок.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Через розблокований вчора пункт пропуску "Долгобичув-Угринів" оформлення та пропуск через кордон вантажівок в обох напрямках на цьому пункті пропуску здійснюється у звичайному режимі.

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Черги зберігаються на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". 850 та 600 вантажівок відповідно. Однак інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд відбувається відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.