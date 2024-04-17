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США запровадять нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль, - Білий дім

іран

Найближчими днями Сполучені Штати запровадять нові санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану після атаки Тегерану на Ізраїль минулими вихідними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.

"Найближчими днями Сполучені Штати введуть нові санкції проти Ірану, зокрема проти програми ракет і безпілотників, а також нові санкції проти організацій, які підтримують Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та Міністерство оборони Ірану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові санкції та інші обмеження продовжуватимуть чинити постійний тиск з метою стримування та зниження військового потенціалу та ефективності Ірану.

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"Тиск буде продовжуватися. Ми без вагань продовжимо вживати заходів у координації з союзниками та партнерами по всьому світу, а також з Конгресом, щоб притягнути іранський уряд до відповідальності за його зловмисні та дестабілізуючі дії", - додали у Білому домі.

Атака Ірану на Ізраїль

Ввечері 13 квітня Іран розпочав масовану повітряну атаку на Ізраїль, запустивши безпілотники й крилаті та балістичні ракети по Ізраїлю.

Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.

За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.

Повідомлялося, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з безпрецедентною ракетною і безпілотною атакою Ірану на Ізраїль відбудеться 14 квітня.

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Автор: 

Ізраїль (1635) Іран (2009) санкції (11760) США (22455)


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Топ коментарі
+4
В мене навіть хом'ячок зареготав, а до того мовчав усе життя
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17.04.2024 11:29
+2
Ні, але їх можна "накладувать" знову і знову.
Дуже зручно, і ніхто не звинуватить у бездіяльності.
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17.04.2024 11:26
+2
Тож після цих нових санкцій у Ірану появляться ракети в два рази потужніше.
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17.04.2024 11:26
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А-ха-ха, сккк...
Якщо позоритись то позоритись до кінця..
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17.04.2024 11:23 Відповісти
Санкціі діють?
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17.04.2024 11:24 Відповісти
Ні, але їх можна "накладувать" знову і знову.
Дуже зручно, і ніхто не звинуватить у бездіяльності.
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17.04.2024 11:26 Відповісти
Тож після цих нових санкцій у Ірану появляться ракети в два рази потужніше.
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17.04.2024 11:26 Відповісти
Вони закінчують розробку власної ЯЗ, а носії у них вже є. Це просто "чудово"...
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17.04.2024 11:39 Відповісти
забороніть постачання туалетного папіру до Ірану . точно подіє .
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17.04.2024 11:27 Відповісти
Такі "санкції" дуже легко обійти, читайте https://golapravda.blog/tse-skladno-sobi-uyaviti-os-shho-lyudi-vikoristovuvali-do-vinahodu-tualetnogo-papiru/ тут
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17.04.2024 11:42 Відповісти
Запхніть ті санкції собі туди,де ніколи не світить сонце.
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17.04.2024 11:29 Відповісти
В мене навіть хом'ячок зареготав, а до того мовчав усе життя
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17.04.2024 11:29 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/16262?single @ "Окончательно лопнул козырной пузырь русской пропаганды.
Скабеевы долго убеждали россию в том, что «война идет не с Украиной, а со всем НАТО»; в том что окопные орки путина сражаются с 31 страной мира.
Эта байка долго работала возбудителем, если не масс, то самих пропагандистов.
Бедолаги доводили себя до базедовой болезни и выделяли литры пены.
Все уверовали в «битву с самим НАТО» и
были в упоении. Токсикоз державного величия существенно обострился.
А сами окопные орки раздувались от важности.
Позоры русского фронта и бессилие армии сами собой списались на «грандиозность и всесилие» врага.
И тут случилась «ночь хоттабычей». Ночь доступно объяснила как выглядит «битва с НАТО». Причем, даже не со всем Альянсом, а с его малой частью.
И стало ясно, что «грандиозную армию» РФ уже два года возит мордой по столу одна лишь Украина.
Практически без всякой помощи и реальной поддержки.
Да, её баюкают словесами и подкидывают «железо» разной степени б/ушности. Но хребет путинской орде она надломила сама.
И сама порвала орков под Киевом и затолкала до «линии суровикина».
А вот реальная и честная, истинная помощь НАТО - завершила бы эту войну за пару часов."
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17.04.2024 11:30 Відповісти
Схоже Тайваню треба теж надіятись тільки на свої сили, Америка, нажаль, стає колишнім "гегемоном".
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17.04.2024 11:35 Відповісти
Що невже нарешті американські комплектуючі зникнуть з іранських/кацапських ракет і дронів?
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17.04.2024 11:39 Відповісти
Вже краще мовчіть , бо це вже виглядає жалюгідно.
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17.04.2024 11:45 Відповісти
95 квартал вже в США...
ірак покладе на ті санкціі піпіпку Сі Дзяня
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17.04.2024 11:48 Відповісти
Іран вже десятиліття під санкціями США і що? Скоро іранці матимуть свою ядерну зброю, якщо вже не мають. А ми за 'всесвітнє роззброєння і мир', а сидимо в великій сраці, кінця якої не видно. Зате у нас у 'друзях' США, не в 'союзниках', бо США нас такими не вважають. До того ж наші 'політики' різних скликпнь непогано заробили на 'роззброєнні' України, вілли в найкращих куточках планети і рукостискання з усіма лідерами США і ЄС
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17.04.2024 11:58 Відповісти
мене нудить від слова "санкції"..це як 1001 останнє китайське попередження
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17.04.2024 12:09 Відповісти
Ну чому США і інші країни такі імпотенти тут не санкції треба вводити, а війська і повалювати злочинний режим Ірану який незаконно є при владі з 1979 року, цей злочинний режим треба знищити це єдиний шлях до того щоб Іран став нормальною державою. Треба повернути шахський режим який був скинутий терористами злочинцями
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17.04.2024 13:21 Відповісти
Це ганьба - тільки на третьому році війни запроваджуються санкції проти того, хто постачає зброю/шахеди для цієї війни. Нагадаю, що ще кілька місяців тому Байден намагався задобрити Іран шістьма млрд$
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17.04.2024 13:44 Відповісти
 
 