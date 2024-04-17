США запровадять нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль, - Білий дім
Найближчими днями Сполучені Штати запровадять нові санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану після атаки Тегерану на Ізраїль минулими вихідними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.
"Найближчими днями Сполучені Штати введуть нові санкції проти Ірану, зокрема проти програми ракет і безпілотників, а також нові санкції проти організацій, які підтримують Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та Міністерство оборони Ірану", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нові санкції та інші обмеження продовжуватимуть чинити постійний тиск з метою стримування та зниження військового потенціалу та ефективності Ірану.
"Тиск буде продовжуватися. Ми без вагань продовжимо вживати заходів у координації з союзниками та партнерами по всьому світу, а також з Конгресом, щоб притягнути іранський уряд до відповідальності за його зловмисні та дестабілізуючі дії", - додали у Білому домі.
Атака Ірану на Ізраїль
Ввечері 13 квітня Іран розпочав масовану повітряну атаку на Ізраїль, запустивши безпілотники й крилаті та балістичні ракети по Ізраїлю.
Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.
За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.
Повідомлялося, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з безпрецедентною ракетною і безпілотною атакою Ірану на Ізраїль відбудеться 14 квітня.
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Якщо позоритись то позоритись до кінця..
Дуже зручно, і ніхто не звинуватить у бездіяльності.
Скабеевы долго убеждали россию в том, что «война идет не с Украиной, а со всем НАТО»; в том что окопные орки путина сражаются с 31 страной мира.
Эта байка долго работала возбудителем, если не масс, то самих пропагандистов.
Бедолаги доводили себя до базедовой болезни и выделяли литры пены.
Все уверовали в «битву с самим НАТО» и
были в упоении. Токсикоз державного величия существенно обострился.
А сами окопные орки раздувались от важности.
Позоры русского фронта и бессилие армии сами собой списались на «грандиозность и всесилие» врага.
И тут случилась «ночь хоттабычей». Ночь доступно объяснила как выглядит «битва с НАТО». Причем, даже не со всем Альянсом, а с его малой частью.
И стало ясно, что «грандиозную армию» РФ уже два года возит мордой по столу одна лишь Украина.
Практически без всякой помощи и реальной поддержки.
Да, её баюкают словесами и подкидывают «железо» разной степени б/ушности. Но хребет путинской орде она надломила сама.
И сама порвала орков под Киевом и затолкала до «линии суровикина».
А вот реальная и честная, истинная помощь НАТО - завершила бы эту войну за пару часов."
ірак покладе на ті санкціі піпіпку Сі Дзяня