США запровадять нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль, - Білий дім

Найближчими днями Сполучені Штати запровадять нові санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану після атаки Тегерану на Ізраїль минулими вихідними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.

"Найближчими днями Сполучені Штати введуть нові санкції проти Ірану, зокрема проти програми ракет і безпілотників, а також нові санкції проти організацій, які підтримують Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та Міністерство оборони Ірану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові санкції та інші обмеження продовжуватимуть чинити постійний тиск з метою стримування та зниження військового потенціалу та ефективності Ірану.

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"Тиск буде продовжуватися. Ми без вагань продовжимо вживати заходів у координації з союзниками та партнерами по всьому світу, а також з Конгресом, щоб притягнути іранський уряд до відповідальності за його зловмисні та дестабілізуючі дії", - додали у Білому домі.

Атака Ірану на Ізраїль

Ввечері 13 квітня Іран розпочав масовану повітряну атаку на Ізраїль, запустивши безпілотники й крилаті та балістичні ракети по Ізраїлю.

Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.

За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.

Повідомлялося, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з безпрецедентною ракетною і безпілотною атакою Ірану на Ізраїль відбудеться 14 квітня.

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