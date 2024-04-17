УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9956 відвідувачів онлайн
Новини
1 236 15

68% українців вважають, що держава зберігає суверенітет та може сама ухвалювати рішення, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

прапор

Переважна більшість українців вважають, що Україна зберігає власний суверенітет та здатна ухвалювати власні рішення.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.

Думки про те, що Україна переважно втратила власний суверенітет і перебуває під контролем Заходу та скоріше виконує його команди, дотримуються 25% громадян. Ще 7% не змогли визначитися.

Читайте: На думку українців, успіх у війні найбільше залежить від підтримки Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чи зберігає Україна незалежність? Опитування

При цьому у "втрату суверенітету" вірять переважно ті, хто вважає, що Захід втомився від України і хоче натиснути на Україну для поступок.

Чи зберігає Україна незалежність? Опитування

З регіоном проживання віра в те, що Україна зберігає суверенітет та може ухвалювати самостійні рішення, ніяк не пов’язана.

Чи зберігає Україна незалежність? Опитування

До порівняння, у 2016 році в опитуванні КМІС для Фонду "Демократичні ініціативи" 49% опитаних не вважали Україну по-справжньому незалежною державою. Вважали Україну справді незалежною державою - 38%.

Також читайте: Серед українців поменшало віри в перемогу й побільшало готовності до переговорів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування було проведене 17-23 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1052 респонденти з усіх підконтрольних Україні регіонів. Похибка не має перевищувати 3,4% для показників, близьких до 50%.

Автор: 

незалежність (106) опитування (1924) суверенітет (67) КМІС (333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
скільки українців вважає, що україна в заручниках, свого вибору 2019?
і це, смертельно небезпечно для держави. чим далі, вони при владі, тим небезпечніше.
ніхто нічого, нам більше не дасть!
показати весь коментар
17.04.2024 11:38
+5
Якби було б так, то кацапів уже б відігнали до кордонів 1991 р. і війна б уже закінчилася. На жаль, це не так, і тому Україна зараз являється диктатурою під контролем колишніх ригів. Те, що це не бачать 90 % населення являється проблемою саме для остальних 10 %, які підлягають знищенню або вигнанню не тільки в головах кримлівських упирів але й ватних ригів на Банковій
показати весь коментар
17.04.2024 11:52
+3
На чиє замовлення проводяться подібні опитування? Кацапів?
показати весь коментар
17.04.2024 11:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На чиє замовлення проводяться подібні опитування? Кацапів?
показати весь коментар
17.04.2024 11:31 Відповісти
скільки українців вважає, що україна в заручниках, свого вибору 2019?
і це, смертельно небезпечно для держави. чим далі, вони при владі, тим небезпечніше.
ніхто нічого, нам більше не дасть!
показати весь коментар
17.04.2024 11:38 Відповісти
Не думаю, що багато. Більшість ще досі впевнена, що їх вибір був правильний. "Аби не Порошенко" так засрало мозок, чи що там у них замість мозку, що це не лікується.
показати весь коментар
17.04.2024 13:21 Відповісти
Від росії ми стали самостійними, проте від Європи та Штатів - ні, як вони скажуть так і буде.
показати весь коментар
17.04.2024 11:45 Відповісти
Якби було б так, то кацапів уже б відігнали до кордонів 1991 р. і війна б уже закінчилася. На жаль, це не так, і тому Україна зараз являється диктатурою під контролем колишніх ригів. Те, що це не бачать 90 % населення являється проблемою саме для остальних 10 %, які підлягають знищенню або вигнанню не тільки в головах кримлівських упирів але й ватних ригів на Банковій
показати весь коментар
17.04.2024 11:52 Відповісти
якого лікаря !!! зе-н*ркоман, він же "янелох оманьський", він же "геройбоневтік", 4-х разовий ухилянт від служби в ЗСУ 2014-19 рр. будує, за домомогою відвертих запроданців, колоборантів, тупо агер\нів кацапського фсб дермака, татарава, стефанчука, арахімії інших "корабельних сосен", тамадів, весільних фотографів маленьку копію паРаші )(уйло !!!



показати весь коментар
17.04.2024 13:20 Відповісти
по кацапських нпз ще б'єм чи вже припинили?
показати весь коментар
17.04.2024 11:46 Відповісти
Припинили і це добре. Але не переживайте, Буданов ще якусь фігню придумає, тільки щоб не займатися своєю роботою - військовою розвідкою
показати весь коментар
17.04.2024 11:56 Відповісти
добре? кому виборцям в США і ЄС? Бо демократія працює як треба, коли виборець там ситий і задоволений, в протилежному випадку ця розхвалена 'демократія' йде в рознос. Для нас - це тільки погано, кацапи йдуть аравою 'пабєждать', бо впевнені в своїй невразливості, тепер ми зайвий раз їх у цьому переконали завдяки 'рекомендаціям' США
показати весь коментар
17.04.2024 12:07 Відповісти
план Лубянки - уничтожить всех украинских патриотов руками зеленых регионов - а их не одна тысяча и не десять - а как их уничтожить - кинуть на фронт против орды алкашей нарколыг -дагов -чеченов и потихоньку обесточивать с боеприпасами -оружием и амуницией - разасраться с Западом -чтобы не помогал -мародерить и ждать желанного русского мира -где чиновники -мусора и фсб-шники -хозяева жизни и бояре - а все остальное население -рабы и холопы
показати весь коментар
17.04.2024 11:54 Відповісти
Більш самостійними та незалежними від будь-кого Україна вже була з 2014 до травня 2019 року. Тоді від Заходу ми чули лише "глубокую та суперглубокую азабочєность", замість будь-якої реальної допомоги, тож покладалися виключно на себе. Але тоді в державі було головне - команда професіоналів-державників при владі, які знали що таке державний механізм, як він працює. Команда попередників примудрилась тоді дати державі ріст економіки (після того, як януковОЩ фактично вивів всю державну казну в рашку), відновити оборонне виробництво, коли такі заводи, як танковий завод Малишева, працював у три зміні, а вже в 2020 зе-лідОр його зробив банкрутом), розпочати власні ракетні програми, домогтися із країнами Заходу принципу "про Україну нічого без України", коли ВСІ рішення щодо України не вирішувалися без участі особисто Порошенка. Також попередники підготували та провели в 2019 найдемократичніші вибори, незважаючи на те, що з кацапами ми тоді вже воювали. Зараз Україна майже на 70% залежить від Заходу по економічній допомозі та по військовій допомозі і навіть скорочення цієї допомоги одразу суттєво відчувається і в економіці і на фронті. Зато тепер всім "весело" та "прікольно", не те, що за часів "бариги", коли всі "уставшиє ат вайни" грустили по Туреччинам, Єгіптам та Європам ...
показати весь коментар
17.04.2024 12:24 Відповісти
Ця інформація окуєнно важлива, а питання для опитування підібрано на злобу дня, ага...
показати весь коментар
17.04.2024 12:50 Відповісти
 
 