На Харківщині та Сумщині ворог пошкодив газопроводи, обмеження діють у Харкові та Кривому Розі
Через російські обстріли було пошкоджено розподільні газопроводи у Харківські і Сумській областях, без газу залишилися 800 домогосподарств. Внаслідок бойових дій відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.
"Внаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджено розподільні газопроводи. Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині і 430 – на Сумщині", – йдеться у повідомленні.
Крім того, через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.
Також зазначається що через технічні причини відключалася повітряна лінія на Харківщині, внаслідок чого знеструмились високовольтні підстанції і повітряні лінії, які живлять побутових споживачів Харкова та області. Протягом двох годин споживачів було заживлено. Вночі знову були короткочасні аварійні відключення високовольтних ліній у Харківській області – триває відновлення електропостачання споживачам.
Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі, обмеження діють і сьогодні.
"У вечірні пікові години навантаження відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. На поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії. Експорту не передбачається", – додали в Міненерго.
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