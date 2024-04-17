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На Харківщині та Сумщині ворог пошкодив газопроводи, обмеження діють у Харкові та Кривому Розі

газопровід

Через російські обстріли було пошкоджено розподільні газопроводи у Харківські і Сумській областях, без газу залишилися 800 домогосподарств. Внаслідок бойових дій відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.

"Внаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджено розподільні газопроводи. Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині і 430 – на Сумщині", – йдеться у повідомленні.

Крім того, через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.

Також зазначається що через технічні причини відключалася повітряна лінія на Харківщині, внаслідок чого знеструмились високовольтні підстанції і повітряні лінії, які живлять побутових споживачів Харкова та області. Протягом двох годин споживачів було заживлено. Вночі знову були короткочасні аварійні відключення високовольтних ліній у Харківській області – триває відновлення електропостачання споживачам.

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Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі, обмеження діють і сьогодні.

"У вечірні пікові години навантаження відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. На поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії. Експорту не передбачається", – додали в Міненерго.

Автор: 

газопровід (1546) електроенергія (6175) Міненерго (1398)


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Нафіга Україна виступає гарантом постачання расійського газа в Європу через територію України, гарне питання, а ще бомбимо кацапські НПЗ.
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17.04.2024 11:38 Відповісти
Чи то законно зі сторони кацапів кулеба і лубінець мовчать.
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17.04.2024 13:43 Відповісти
 
 