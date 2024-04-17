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Новини
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Військовий аеродром у Джанкої в окупованому Криму є "законною ціллю" для України, - ОК "Південь"

джанкой,аеродром

Удари по військовому аеродрому в окупованому Криму - це продовження сезону "бавовни".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок") заявила начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Взагалі зрозуміло, що це військовий аеродром, тобто законна ціль, відповідний об’єкт, на якому базувалася в тому числі армійська авіація. Крім того, ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітаріхаб, росіяни дуже часто змінювали місця дислокації різних підрозділів і переміщували їх для того, щоб відвести від ймовірного ураження. Але не всі маневри були вдалими", – сказала Гуменюк.

Проте що саме уразили на аеродромі, начальниця пресцентру ОК "Південь" не розповіла.

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"У Криму триває сезон бавовни. Результати треба дочекатися від Генерального штабу. Все ж таки право "джанкойської першої ночі". Вони мають його дотриматись. Насправді те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо. Але результати даємо верифіковані, такі які вже уточнені, вивірені й мають офіційне підтвердження"", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, у місті Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що супутник показав шість осередків полум’я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним, куди раніше окупанти стягнули додаткові установки ППО.

Автор: 

вибух (4433) Джанкой (66) Гуменюк (804)


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Топ коментарі
+14
Що, нам вже й за військові аеродроми потрібно ВИПРАВДОВУВАТИСЯ?!!
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17.04.2024 12:09
+12
Мальчиков в трусиках *********😁
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17.04.2024 12:06
+8
Весело вночі сьогодні рашистським кацапам у Джанкої:
- рашистські пілоти в "трусіках" та кацапські бойові розрахунки ппо упевненим кроком рушили на безперервний концерт кабздона;
- підбиті пускові с-300/с-400 гатили цирконами та іншими ракетами по очерету, сухій траві та складам із кацапськими ракетами та пальним;
- кацапські гелікоптери Мі-8, Мі-24, Ка-52 вже ніколи не будуть злітати з Джанкойського аеродрому.
Слава Бавовні!
Щира подяка ЗСУ!
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17.04.2024 12:12
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Кажуть там Атакамси задіяли.
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17.04.2024 12:02 Відповісти
Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України провели успішну спецоперацію з використанням модернізованої зброї...

Може "нептуни", перероблені на "земля-земля".
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17.04.2024 12:09 Відповісти
кацапи із соплями навиліт кричать, що влупила балістика
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17.04.2024 12:20 Відповісти
Мальчиков в трусиках *********😁
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17.04.2024 12:06 Відповісти
А ви кажете, що Гуменючка зовсім тупа...
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17.04.2024 12:07 Відповісти
не просто кажемо! ми стверджуємо, це!
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17.04.2024 12:11 Відповісти
Данські інженери розробили дрон, який може підзаряджатися від ліній електропередач

Цей 4,3-кілограмовий квадрокоптер здатен автоматично знаходити дроти ЛЕП, підлітати до них знизу та зачіплятися за допомогою спеціального захоплення.

Захоплення оснащено трансформатором з роз'ємним сердечником, який перетворює енергію з ЛЕП в енергію для підзарядки акумулятора дрона.
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17.04.2024 12:08 Відповісти
безкоштовно?)))
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17.04.2024 12:16 Відповісти
Цікаве питання
То, мабуть, ворожі ЛЕП.
Обійдуться без оплати.
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17.04.2024 12:21 Відповісти
ух, агонь) а если приблизятся ближе 30см к проводам 10кВ (10000 вольт) - то быстрая дуга и угольки. А если к 110 кВ или 330? Значит ПО индентификации надо, при этом меряя температуру и влажность воздуха. А если принцип беспроводной зарядки, то им и не надо снизу летать, маневрируя между столбов, можно и сбоку и сверху. А на линиях 380 и 220 можно подключится напрямую и подзарядится, технически не сложно.
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17.04.2024 12:57 Відповісти
Що, нам вже й за військові аеродроми потрібно ВИПРАВДОВУВАТИСЯ?!!
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17.04.2024 12:09 Відповісти
Треба, бо це може призвести до ескалації. Салліван Єрьмаку не дозволяє ескалації...
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17.04.2024 12:10 Відповісти
та ніхто не сумнівається, навіть Байден і Ко...
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17.04.2024 12:12 Відповісти
Весело вночі сьогодні рашистським кацапам у Джанкої:
- рашистські пілоти в "трусіках" та кацапські бойові розрахунки ппо упевненим кроком рушили на безперервний концерт кабздона;
- підбиті пускові с-300/с-400 гатили цирконами та іншими ракетами по очерету, сухій траві та складам із кацапськими ракетами та пальним;
- кацапські гелікоптери Мі-8, Мі-24, Ка-52 вже ніколи не будуть злітати з Джанкойського аеродрому.
Слава Бавовні!
Щира подяка ЗСУ!
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17.04.2024 12:12 Відповісти
А які удари ЗСУ по рашистам можуть бути незаконними?
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17.04.2024 12:26 Відповісти
вся кацапія і кожен кацап це законна ціль ! кому не подобається читайте меморандум .
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17.04.2024 12:38 Відповісти
"Кримський вітер" посилається на дані супутника VIIRS/АЕС "Суомі", який зафіксував шість пожеж на російському військовому аеродромі в Джанкої. Час зображення 03:41 збігається з інформацією місцевих жителів про вибухи.

"Слід зазначити, що на аеродромі базувалися не лише ударні вертольоти. Раніше на аеродромі були помічені пускові установки С-300/С-400
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17.04.2024 13:38 Відповісти
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17.04.2024 14:05 Відповісти
 
 