Військовий аеродром у Джанкої в окупованому Криму є "законною ціллю" для України, - ОК "Південь"

Удари по військовому аеродрому в окупованому Криму - це продовження сезону "бавовни".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок") заявила начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Взагалі зрозуміло, що це військовий аеродром, тобто законна ціль, відповідний об’єкт, на якому базувалася в тому числі армійська авіація. Крім того, ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітаріхаб, росіяни дуже часто змінювали місця дислокації різних підрозділів і переміщували їх для того, щоб відвести від ймовірного ураження. Але не всі маневри були вдалими", – сказала Гуменюк.

Проте що саме уразили на аеродромі, начальниця пресцентру ОК "Південь" не розповіла.

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"У Криму триває сезон бавовни. Результати треба дочекатися від Генерального штабу. Все ж таки право "джанкойської першої ночі". Вони мають його дотриматись. Насправді те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо. Але результати даємо верифіковані, такі які вже уточнені, вивірені й мають офіційне підтвердження"", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, у місті Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що супутник показав шість осередків полум’я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним, куди раніше окупанти стягнули додаткові установки ППО.