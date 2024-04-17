Військовий аеродром у Джанкої в окупованому Криму є "законною ціллю" для України, - ОК "Південь"
Удари по військовому аеродрому в окупованому Криму - це продовження сезону "бавовни".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок") заявила начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"Взагалі зрозуміло, що це військовий аеродром, тобто законна ціль, відповідний об’єкт, на якому базувалася в тому числі армійська авіація. Крім того, ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітаріхаб, росіяни дуже часто змінювали місця дислокації різних підрозділів і переміщували їх для того, щоб відвести від ймовірного ураження. Але не всі маневри були вдалими", – сказала Гуменюк.
Проте що саме уразили на аеродромі, начальниця пресцентру ОК "Південь" не розповіла.
"У Криму триває сезон бавовни. Результати треба дочекатися від Генерального штабу. Все ж таки право "джанкойської першої ночі". Вони мають його дотриматись. Насправді те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо. Але результати даємо верифіковані, такі які вже уточнені, вивірені й мають офіційне підтвердження"", - наголосила Гуменюк.
Нагадаємо, у місті Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що супутник показав шість осередків полум’я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним, куди раніше окупанти стягнули додаткові установки ППО.
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Може "нептуни", перероблені на "земля-земля".
Цей 4,3-кілограмовий квадрокоптер здатен автоматично знаходити дроти ЛЕП, підлітати до них знизу та зачіплятися за допомогою спеціального захоплення.
Захоплення оснащено трансформатором з роз'ємним сердечником, який перетворює енергію з ЛЕП в енергію для підзарядки акумулятора дрона.
То, мабуть, ворожі ЛЕП.
Обійдуться без оплати.
- рашистські пілоти в "трусіках" та кацапські бойові розрахунки ппо упевненим кроком рушили на безперервний концерт кабздона;
- підбиті пускові с-300/с-400 гатили цирконами та іншими ракетами по очерету, сухій траві та складам із кацапськими ракетами та пальним;
- кацапські гелікоптери Мі-8, Мі-24, Ка-52 вже ніколи не будуть злітати з Джанкойського аеродрому.
Слава Бавовні!
Щира подяка ЗСУ!
"Слід зазначити, що на аеродромі базувалися не лише ударні вертольоти. Раніше на аеродромі були помічені пускові установки С-300/С-400